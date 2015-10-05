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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 443444445446
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 15:49

Давно тут никто не постил инстументалок
https://www.riffusion.com/song/6c415b85 ... cdb6da73d3
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 16:09

  Сибарит написав:
  ЛАД написав: Знаю достаточно случаев, когда люди выбирали не США, а Европу именно из-за того, что боялись не потянуть режим работы в США (были проблемы со здоровьем).

Заметьте, это решение людей, которые не поехали, а я писал о мнении людей, которые уже там.
........

Это мнение людей, которые не поехали, основываясь на мнении тех, кто выехал раньше, и на тщательном изучении информации в литературе. Как готовился rjkz.

Я утверждал и утверждаю, что сфера ее применимости чрезвычайно узка.
Возможно, вы правы. Но не уверен. Поэтому интересно было бы услышать тех, кто уже там и связан с производством. Но, к сожалению, похоже, здесь таких нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 16:20

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Разговоры об "аурах", слышу уже очень давно (и у животных, и у растений). Наверное, столько, сколько живу.
Жаль, вы не дали ссылку.

Це про які такі аури? Про випромінювання в кольорових спектрах? Но вони для ока невидимі?)
Чи мож це про біолюмінісценцію світлячків?

Как я понимаю "про випромінювання в кольорових спектрах". А там хтозна. Может, про те, с которыми рисовали ангелов. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 16:28

ЛАД
Если есть, то почему учителей всё же не хватает.


Після першого обовʼязкового контракту (дехто і його не відпрацьовує) йдуть в інші місця. А пед був лише як відносно нескладна дорога до ВО (хоч якоїсь).
Долярек ставив питання дружині, чому вона все життя горбатиться за копійки?
Може Долярек просто не дав їй можливості спокійно, не працюючи в школі, отримати іншу ВО і спеціальність? Може гнав «йди працювати хоч на якусь суму!!! Я не маю тебе утримувати!!».
Ну тобто Доляреку було б зовсім не зайве розібратись для початку в своїй сімʼї, чому йому зараз доводиться на форумі нити про низьку зп вчителів, що він зробив щоб дружина не працювала за смішні гроші? Але його чомусь турбує, чому Хотаб ще з 14 року з початком війни не кинув військову авіацію, і не рубав гроші «на занзібарах». Чому в березні 22 почав виконувати повітряні задачі СОУ , а не «зразу на Занзібар».
Просто Долярек педагогічно запущений і розумово відсталий . 8 класів освіти + базарна точка на Сихові = деградація. Не розуміє пріоритети, що насправді має його цікавити в його незавидній ситуації.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 17:50

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Вы, кстати, по ссылке увидели, что такая система оплаты существует?

Ещё раз отдельно напомню, что отрицал существование такой формы оплаты не я.

Я утверждал и утверждаю, что сфера ее применимости чрезвычайно узка.
И со временем, по мере автоматизации всего и вся, она становится все уже и уже.

Да, вроде бы, никто, кроме вас, и не отрицал.
rjkz писал взагали и вообще немного не о том.
Насчёт автоматизации согласен.
А насчёт узости...
Хотя сдельная оплата уже давно является распространенной структурой компенсаций в таких отраслях, как сельское хозяйство и производство, в других контекстах она менее известна.
.......Сдельная оплата хорошо работает в отраслях с легкоизмеримыми, повторяющимися задачами, которые приводят к определенным результатам, например, в производстве. Предприятия, которые полагаются на высококвалифицированных рабочих, например, ремонт машин, также могут использовать сдельную систему оплаты для стимулирования производительности, согласовывая свои интересы с целями бизнеса.
.......Система сдельной оплаты хорошо работает в условиях, когда работники выполняют повторяющиеся задачи и нуждаются в минимальном контроле. Она также подходит для отраслей с четкими, легко измеряемыми результатами. Применение системы сдельной оплаты также может минимизировать сложность отслеживания производительности и обеспечить простую оценку результатов.
.......Когда работа быстрее означает больше денег, у сотрудников есть веская причина работать как можно продуктивнее. Фабрика, работающая на основе сдельной оплаты труда, посылает своим работникам четкий сигнал о том, что увеличение производства также приносит пользу их банковским счетам.
https://www.rippling.com/blog/piece-rate-pay
Повышение производительности и эффективности: Система сдельной оплаты повышает эффективность работы сотрудников, гарантируя, что они будут усердно трудиться для достижения поставленных целей. Сотрудники знают, что могут получить больше, если будут выполнять свою работу эффективно и быстро, поэтому они прилагают больше усилий.
https://www.rippling.com/blog/piece-rate-pay. Здесь довольно подробно о достоинствах и недостатках сдельной оплаты.
Но во всех ссылках говорится о том, что на производстве такая система удобна и выгодна.
Так что не надо всё списывать на "советскую систему".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 18:08

Re: Психологія

  Wirująświatła написав:Давно тут никто
... не був забаненим))
Зараз виправлю😁
А то я вже і без матюків(замінених схожими словами) пишу, а мене далі труть і труть!
То нехай забанять мене, або пояснять - що в моєму дописі "не по фен-шую"??? >>>
  Hotab написав:Бо незрозуміло навіщо вона обрала таку професію, а ти обрав її.
Тобі ж НЕ зрозуміло, що таке "покликання душі"?!
Бо якби ти пішов по "покликані душі" на військову справу, то в перші ж години повномасштабки, ти б штурмував військомат!!!
Ломився на будь яку військову професію!(якщо на свою - не беруть/не потрібний) Бо пох чи в арту, чи в піхоту - якщо в тебе ПОКЛИКАННЯ душі бути військовим!(що в першу чергу означає - ЗАХИЩАТИ Батьківщину!)
  Faceless написав:з військових льотчиків можна перепрофілюватися на
...на кого завгодно!!!
В тому то і справа!!!
Саме це я намагаюсь донести!
Що, якщо у людини ПОКЛИКАННЯ ДУШІ до військової справи, вона "живе" цим - то вона "кістьми ляже", але піде першою/в перших рядах захищати Батьківщину!!!
А не трусливо ховатись по Занзібарах, а тепер - просто переховуватись в тилу!

Тому висновок тут тільки один - Хотаб НЕ пішов за "покликанням душі", а пішов, як більшість хитродупенків - за ВИГОДОЮ!!!
За різними плюшками у вигляді "швидше на пенсію" і т.п.!
  Hotab написав:Доляреку було б зовсім не зайве розібратись для початку в своїй сімʼї
От ти знову і знову, про мене і про мене...🤦🏻
ЗА СЕБЕ дай відповідь!
Скажи, що теж НЕ турбопатріот(чи, взагалі, не патріот), що пішов ЗА ПЛЮШКИ(типу за окуляри :lol: ), а не з патріотичних міркувань!
Будь мужнім, тримай удар!
А не тряпкою для підлоги!!! 8)
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