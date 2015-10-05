Додано: Сер 21 тра, 2025 18:08

Wirująświatła написав: Давно тут никто Давно тут никто

Hotab написав: Бо незрозуміло навіщо вона обрала таку професію, а ти обрав її. Бо незрозуміло навіщо вона обрала таку професію, а ти обрав її.

Faceless написав: з військових льотчиків можна перепрофілюватися на з військових льотчиків можна перепрофілюватися на

висновок тут тільки один - Хотаб НЕ пішов за "покликанням душі", а пішов, як більшість хитродупенків - за ВИГОДОЮ!!!

За різними плюшками у вигляді "швидше на пенсію" і т.п.!

Hotab написав: Доляреку було б зовсім не зайве розібратись для початку в своїй сімʼї Доляреку було б зовсім не зайве розібратись для початку в своїй сімʼї

ЗА СЕБЕ

... не був забаненим))Зараз виправлю😁А то я вже і без матюків(замінених схожими словами) пишу, а мене далі труть і труть!То нехай забанять мене, або пояснять - що в моєму дописі "не по фен-шую"??? >>>Тобі ж НЕ зрозуміло, що таке "покликання душі"?!Бо якби ти пішов по "покликані душі" на військову справу, то в перші ж години повномасштабки, ти б штурмував військомат!!!Ломився на будь яку військову професію!(якщо на свою - не беруть/не потрібний) Бо пох чи в арту, чи в піхоту - якщо в тебе ПОКЛИКАННЯ душі бути військовим!(що...на кого завгодно!!!В тому то і справа!!!Саме це я намагаюсь донести!Що, якщо у людини ПОКЛИКАННЯ ДУШІ до військової справи, вона "живе" цим - то вона "кістьми ляже", але піде першою/в перших рядах захищати Батьківщину!!!А не трусливо ховатись по Занзібарах, а тепер - просто переховуватись в тилу!ТомуОт ти знову і знову, про мене і про мене...🤦🏻дай відповідь!Скажи, що теж НЕ турбопатріот(чи, взагалі, не патріот), що пішов ЗА ПЛЮШКИ(типу за окуляри), а не з патріотичних міркувань!Будь мужнім, тримай удар!А не тряпкою для підлоги!!!