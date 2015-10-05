



Microsoft хочет, чтобы сайты сами общались с пользователями, а не ждали милости от Bing.



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Microsoft представила на конференции Build 2025 новый открытый протокол NLWeb — технологию, которую её создатель Раманатан В. Гуха считает частью четвёртой революции в персональных вычислениях. По его словам, после графических интерфейсов, интернета и мобильных устройств наступает новая эра — взаимодействие с компьютерами с помощью естественного языка.



В отличие от централизованных решений вроде ChatGPT или Bing, NLWeb позволяет любому сайту или приложению самостоятельно внедрить функции взаимодействия на базе ИИ. С помощью нескольких строк кода, выбранной модели и собственных данных владелец ресурса может запустить чат-интерфейс, который будет отвечать на вопросы пользователей. Протокол принимает запрос на естественном языке и возвращает структурированный ответ, а все данные и запросы обрабатываются на стороне самого сайта, без выхода за его пределы.



Гуха показал несколько примеров. На сайте Serious Eats он ввёл запрос: «что-то острое и хрустящее, что подойдёт в качестве закуски». Через пару секунд система предложила подходящие ссылки. Затем он добавил, что готовит к празднику Дивали и придерживается вегетарианской диеты. NLWeb запомнил это и продолжил давать только вегетарианские рекомендации..





Другой пример — поиск тёплой куртки для поездки в Квебек на сайте ритейлера. Результат — список товаров с фотографиями и дополнительной информацией, сформированный с учётом погодных условий. По словам Гухи, система «понимает контекст и отображает информацию так, чтобы в неё можно было встроить, например, спонсорские ссылки».



Идея в том, что каждый разработчик может внедрить такую систему у себя, не полагаясь на внешние сервисы и не надеясь, что пользователь получит нужную ссылку из общего чат-бота. Уже идут пилоты с TripAdvisor, Eventbrite, Shopify и другими платформами. Вместо частных соглашений с поставщиками ИИ, как сейчас у Shopify с OpenAI, NLWeb предлагает единый открытый протокол.



Кроме того, технология дешёвая. По словам Гухи, в отличие от классического веб-поиска с затратами на индексацию, здесь можно просто взять RSS-ленту сайта, загрузить её в векторную базу и использовать модель вроде GPT-4o Mini или более доступные варианты. Всё работает быстро, недорого и с возможностью постоянного уточнения запроса.



Раманатан В. Гуха — фигура с весомым авторитетом в мире открытого веба. Он участвовал в создании RSS и Schema.org — технологий, ставших стандартом. Работал в Netscape, Google, Apple. Сейчас он уверен: NLWeb может сделать веб по-настоящему интерактивным — без потери контроля над данными и без зависимости от крупных платформ.



Интерес Microsoft тоже понятен. Компания рассчитывает, что после внедрения протокола сайты начнут подключать к нему решения на базе Azure или Copilot. NLWeb также поддерживает Model Context Protocol (MCP), разработанный компанией Anthropic.



Пока основная цель — улучшение поиска по сайту. Но дальше могут возникнуть более сложные вопросы: должен ли сайт передавать предпочтения пользователя другим платформам? Может ли система действовать от его имени — например, делать заказы? Кто и как должен управлять данными? Гуха подчёркивает, что ответы на эти вопросы должны найти сами пользователи и разработчики.



Но есть и вызов: чтобы NLWeb стал стандартом, его должны поддержать. Компании вроде Meta или Google могут пойти по собственному пути. История веба показывает — всё рано или поздно централизуется. Но если раньше у агрегаторов действительно были лучшие технологии, то теперь они могут быть доступны каждому. И это шанс на новый поворот в развитии интернета.



