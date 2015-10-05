Після першого обовʼязкового контракту (дехто і його не відпрацьовує) йдуть в інші місця. А пед був лише як відносно нескладна дорога до ВО (хоч якоїсь). Долярек ставив питання дружині, чому вона все життя горбатиться за копійки? Може Долярек просто не дав їй можливості спокійно, не працюючи в школі, отримати іншу ВО і спеціальність? Може гнав «йди працювати хоч на якусь суму!!! Я не маю тебе утримувати!!». Ну тобто Доляреку було б зовсім не зайве розібратись для початку в своїй сімʼї, чому йому зараз доводиться на форумі нити про низьку зп вчителів, що він зробив щоб дружина не працювала за смішні гроші? Але його чомусь турбує, чому Хотаб ще з 14 року з початком війни не кинув військову авіацію, і не рубав гроші «на занзібарах». Чому в березні 22 почав виконувати повітряні задачі СОУ , а не «зразу на Занзібар». Просто Долярек педагогічно запущений і розумово відсталий . 8 класів освіти + базарна точка на Сихові = деградація. Не розуміє пріоритети, що насправді має його цікавити в його незавидній ситуації.
ЛАД написав:Вы, кстати, по ссылке увидели, что такая система оплаты существует?
Ещё раз отдельно напомню, что отрицал существование такой формы оплаты не я.
Я утверждал и утверждаю, что сфера ее применимости чрезвычайно узка. И со временем, по мере автоматизации всего и вся, она становится все уже и уже.
Да, вроде бы, никто, кроме вас, и не отрицал. rjkz писал взагали и вообще немного не о том. Насчёт автоматизации согласен. А насчёт узости...
Хотя сдельная оплата уже давно является распространенной структурой компенсаций в таких отраслях, как сельское хозяйство и производство, в других контекстах она менее известна. .......Сдельная оплата хорошо работает в отраслях с легкоизмеримыми, повторяющимися задачами, которые приводят к определенным результатам, например, в производстве. Предприятия, которые полагаются на высококвалифицированных рабочих, например, ремонт машин, также могут использовать сдельную систему оплаты для стимулирования производительности, согласовывая свои интересы с целями бизнеса. .......Система сдельной оплаты хорошо работает в условиях, когда работники выполняют повторяющиеся задачи и нуждаются в минимальном контроле. Она также подходит для отраслей с четкими, легко измеряемыми результатами. Применение системы сдельной оплаты также может минимизировать сложность отслеживания производительности и обеспечить простую оценку результатов. .......Когда работа быстрее означает больше денег, у сотрудников есть веская причина работать как можно продуктивнее. Фабрика, работающая на основе сдельной оплаты труда, посылает своим работникам четкий сигнал о том, что увеличение производства также приносит пользу их банковским счетам.
Повышение производительности и эффективности: Система сдельной оплаты повышает эффективность работы сотрудников, гарантируя, что они будут усердно трудиться для достижения поставленных целей. Сотрудники знают, что могут получить больше, если будут выполнять свою работу эффективно и быстро, поэтому они прилагают больше усилий.
https://www.rippling.com/blog/piece-rate-pay. Здесь довольно подробно о достоинствах и недостатках сдельной оплаты. Но во всех ссылках говорится о том, что на производстве такая система удобна и выгодна. Так что не надо всё списывать на "советскую систему".
... не був забаненим)) Зараз виправлю😁 А то я вже і без матюків(замінених схожими словами) пишу, а мене далі труть і труть! То нехай забанять мене, або пояснять - що в моєму дописі "не по фен-шую"??? >>>
Hotab написав:Бо незрозуміло навіщо вона обрала таку професію, а ти обрав її.
Тобі ж НЕ зрозуміло, що таке "покликання душі"?! Бо якби ти пішов по "покликані душі" на військову справу, то в перші ж години повномасштабки, ти б штурмував військомат!!! Ломився на будь яку військову професію!(якщо на свою - не беруть/не потрібний) Бо пох чи в арту, чи в піхоту - якщо в тебе ПОКЛИКАННЯ душі бути військовим!(що в першу чергу означає - ЗАХИЩАТИ Батьківщину!)
Faceless написав:з військових льотчиків можна перепрофілюватися на
...на кого завгодно!!! В тому то і справа!!! Саме це я намагаюсь донести! Що, якщо у людини ПОКЛИКАННЯ ДУШІ до військової справи, вона "живе" цим - то вона "кістьми ляже", але піде першою/в перших рядах захищати Батьківщину!!! А не трусливо ховатись по Занзібарах, а тепер - просто переховуватись в тилу!
Тому висновок тут тільки один - Хотаб НЕ пішов за "покликанням душі", а пішов, як більшість хитродупенків - за ВИГОДОЮ!!! За різними плюшками у вигляді "швидше на пенсію" і т.п.!
Hotab написав:Доляреку було б зовсім не зайве розібратись для початку в своїй сімʼї
От ти знову і знову, про мене і про мене...🤦🏻 ЗА СЕБЕ дай відповідь! Скажи, що теж НЕ турбопатріот(чи, взагалі, не патріот), що пішов ЗА ПЛЮШКИ(типу за окуляри ), а не з патріотичних міркувань! Будь мужнім, тримай удар! А не тряпкою для підлоги!!!
Hotab написав:«Знайомі ФОПи» буди настільки погані (оптимізують податки) , що пан yama прийняв вольове рішення взагалі ніяк не оформлятись і отримувати гроші в конвертів. Ясна справа без оподаткування. Чим неодноразово хизувався на цих сторінках.
Може пан Яма подумав - "а нах то оподаткування... ті податки, якщо вони перетікають на зарплати Хотабів з НЕ тим ВОСом, які ніяк НЕ ХОЧУТЬ захищати пересічних і свою Батьківщину?!"(прямий ОБОВ'ЯЗОК військових!)
yama написав:згоден з вами як ніколи настільки точно передали мою думку що в мене б так не вдалося
Та бо як Хотаби ХОТІЛИ, то би перекваліфікувались на інший ВОС і таки пішли захищати Батьківщину!!! А не підставляти простих/пересічних, в тому числі і Успіха, який був НІЯКИМ БОКОМ до військової справи! Ніколи не служив і ніколи не тримав зброї до повномасштабки! Обмежено придатний до військової служби! - відмотав 32місяці, як на зоні! Через отаких Хотабів з НЕ тим ВОСом!
Для чого нам такі "пожежники", що стільки років їм плати, а як пожежа - так сам гаси???! Для чого нам оплачувати такому непотребу?
Microsoft хочет, чтобы сайты сами общались с пользователями, а не ждали милости от Bing.
image Microsoft представила на конференции Build 2025 новый открытый протокол NLWeb — технологию, которую её создатель Раманатан В. Гуха считает частью четвёртой революции в персональных вычислениях. По его словам, после графических интерфейсов, интернета и мобильных устройств наступает новая эра — взаимодействие с компьютерами с помощью естественного языка.
В отличие от централизованных решений вроде ChatGPT или Bing, NLWeb позволяет любому сайту или приложению самостоятельно внедрить функции взаимодействия на базе ИИ. С помощью нескольких строк кода, выбранной модели и собственных данных владелец ресурса может запустить чат-интерфейс, который будет отвечать на вопросы пользователей. Протокол принимает запрос на естественном языке и возвращает структурированный ответ, а все данные и запросы обрабатываются на стороне самого сайта, без выхода за его пределы.
Гуха показал несколько примеров. На сайте Serious Eats он ввёл запрос: «что-то острое и хрустящее, что подойдёт в качестве закуски». Через пару секунд система предложила подходящие ссылки. Затем он добавил, что готовит к празднику Дивали и придерживается вегетарианской диеты. NLWeb запомнил это и продолжил давать только вегетарианские рекомендации..
Другой пример — поиск тёплой куртки для поездки в Квебек на сайте ритейлера. Результат — список товаров с фотографиями и дополнительной информацией, сформированный с учётом погодных условий. По словам Гухи, система «понимает контекст и отображает информацию так, чтобы в неё можно было встроить, например, спонсорские ссылки».
Идея в том, что каждый разработчик может внедрить такую систему у себя, не полагаясь на внешние сервисы и не надеясь, что пользователь получит нужную ссылку из общего чат-бота. Уже идут пилоты с TripAdvisor, Eventbrite, Shopify и другими платформами. Вместо частных соглашений с поставщиками ИИ, как сейчас у Shopify с OpenAI, NLWeb предлагает единый открытый протокол.
Кроме того, технология дешёвая. По словам Гухи, в отличие от классического веб-поиска с затратами на индексацию, здесь можно просто взять RSS-ленту сайта, загрузить её в векторную базу и использовать модель вроде GPT-4o Mini или более доступные варианты. Всё работает быстро, недорого и с возможностью постоянного уточнения запроса.
Раманатан В. Гуха — фигура с весомым авторитетом в мире открытого веба. Он участвовал в создании RSS и Schema.org — технологий, ставших стандартом. Работал в Netscape, Google, Apple. Сейчас он уверен: NLWeb может сделать веб по-настоящему интерактивным — без потери контроля над данными и без зависимости от крупных платформ.
Интерес Microsoft тоже понятен. Компания рассчитывает, что после внедрения протокола сайты начнут подключать к нему решения на базе Azure или Copilot. NLWeb также поддерживает Model Context Protocol (MCP), разработанный компанией Anthropic.
Пока основная цель — улучшение поиска по сайту. Но дальше могут возникнуть более сложные вопросы: должен ли сайт передавать предпочтения пользователя другим платформам? Может ли система действовать от его имени — например, делать заказы? Кто и как должен управлять данными? Гуха подчёркивает, что ответы на эти вопросы должны найти сами пользователи и разработчики.
Но есть и вызов: чтобы NLWeb стал стандартом, его должны поддержать. Компании вроде Meta или Google могут пойти по собственному пути. История веба показывает — всё рано или поздно централизуется. Но если раньше у агрегаторов действительно были лучшие технологии, то теперь они могут быть доступны каждому. И это шанс на новый поворот в развитии интернета.
Я думаю после внедрения АІ на форуме финанс юа форумчане станут окончательно не нужны.
Национальное бюро экономических исследований США (NBER) опубликовало исследование, посвящённое влиянию нейросетевых чат-ботов на офисную работу. В отличие от предыдущих оценок, акцент сделан не на темпах внедрения технологий, а на реальных изменениях в условиях труда и результатах для сотрудников.
Работа основана на опросе 25 тысяч работников из 7 тысяч компаний в Дании — стране с прозрачной системой отчётности и процессами, сопоставимыми с американскими. Исследование охватило 11 профессий, включая бухгалтеров, программистов, HR-специалистов, маркетологов, юристов, учителей и журналистов — именно им чаще всего предрекают автоматизацию из-за ИИ.
Анализ показал, что без поддержки со стороны работодателя (в виде рекомендаций, обучения или внедрения собственных ботов) нейросети используют 47% сотрудников, при поддержке — 83%. Около трети работников прошли корпоративные курсы по работе с ИИ.
Тем не менее, масштабных изменений в эффективности труда не зафиксировано. В среднем использование чат-ботов позволяет сэкономить около 25 минут в день. Большинство сотрудников тратят это время на выполнение других рабочих задач: так ответили 80% опрошенных. Только 10% используют его для отдыха.
При этом 17% работников сообщили, что после внедрения ИИ у них появились дополнительные обязанности, за которые не предусмотрена оплата. Зарплаты остаются прежними, даже у тех, кто научился делегировать часть задач чат-ботам и освободил несколько часов в неделю.
Исследователи делают вывод: несмотря на распространённость нейросетей, их вклад в рост производительности и уровня оплаты остаётся минимальным. Освободившееся время не трансформируется в выгоду для сотрудников, а скорее используется как ресурс для увеличения нагрузки.
То что возникнут проблемы с авторскими правами я писал давно. Для обучения АІ нужны медиа материалы в т.ч. те которые под авторскими правами. Ожидаемо одно из них буду отменять.
Мечта аутиста мир без интернета А лучше вообще без людей
Исследование Британской ассоциации стандартов, охватившее 1293 человека, показало глубокое разочарование поколения Z в цифровой реальности. Выяснилось, что почти половина британцев в возрасте от 16 до 21 года хотела бы жить в мире без интернета.
70% опрошенных отмечают ухудшение самочувствия после времени, проведённого в социальных сетях. Эти данные подтверждают опасения специалистов о пагубном влиянии онлайн-платформ на психическое здоровье и самооценку юных пользователей.
Каждый второй участник поддержал введение цифрового комендантского часа — автоматического отключения приложений вроде TikTok и Instagram* после десяти вечера. Эксперты подчёркивают: установление границ помогает справиться с зависимостью, однако соблюдать их зачастую оказывается очень сложно.
Опрос также выявил масштабы деструктивного поведения во всемирной паутине. Почти половина опрошенных (42%) признались, что намеренно указывали ложный возраст при регистрации на различных платформах. Четверо из десяти участников опроса создавали так называемые "burner accounts" — дополнительные фальшивые профили, которые используются для анонимного общения или троллинга. Особую тревогу вызывает тот факт, что 27% респондентов регулярно выдавали себя за других людей в интернете. Психологи видят в этом признаки серьёзных проблем: от кризиса личностной идентификации до попыток справиться с социальной тревожностью.
Более четверти участников хотя бы однажды делились данными о своём местоположении с незнакомцами. Здесь причина для ученых очевидна - пандемия: 70% опрошенных признают, что вынужденная изоляция усилила их привязанность к гаджетам и негативно сказалась на душевном равновесии.
Исследование привлекло внимание властей Великобритании. Парламентарии обсуждают возможность законодательного ограничения доступа к сети для пользователей младше 16 лет в вечернее время. Однако организации, защищающие права детей, считают простое ограничение доступа полумерой. По их мнению, проблема требует комплексного решения: необходимо пересмотреть сами алгоритмы работы социальных платформ. В первую очередь это касается системы рекомендаций контента, которая сейчас зачастую подсовывает подросткам сомнительные материалы, провоцирующие рискованное поведение или негативно влияющие на самооценку.
Согласитесь: удивительно, что сейчас требования системных преобразований звучат не только от родителей и учителей, но и от представителей нового поколения. Молодые люди, выросшие в эпоху тотальной цифровизации, всё чаще задумываются о том, какую цену приходится платить за непрерывное присутствие в глобальной сети.