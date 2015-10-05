|
|
|
Психологія та інші цікавинки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 21 тра, 2025 19:37
Google анонсировала новую функцию в браузере Chrome: менеджер паролей теперь сможет автоматически менять слабые или скомпрометированные пароли. Об этом компания сообщила на конференции Google I/O.
«Когда Chrome обнаруживает скомпрометированный пароль во время входа в систему, менеджер паролей Google предлагает пользователю автоматически исправить его», — говорится в сообщении в блоге . «На поддерживаемых веб-сайтах Chrome может автоматически сгенерировать надежный пароль и обновить его для пользователя».
Функцию представили заранее, чтобы разработчики успели подготовить свои сайты и приложения до её официального запуска, намеченного на конец года.
В текущей версии менеджер уже умеет выявлять небезопасные пароли. Однако, как пояснила Париса Табриз, вице-президент и генеральный директор Chrome, для многих пользователей смена пароля — утомительный процесс. По её словам, если действие вызывает раздражение, люди, скорее всего, его не выполнят. Поэтому возможность автоматической замены рассматривается как улучшение и с точки зрения безопасности, и с точки зрения удобства.
На вопрос о том, будет ли Chrome регулярно обновлять старые пароли, Табриз ответила, что браузер не станет делать это без согласия пользователя. Она подчеркнула, что компания стремится к тому, чтобы люди сами контролировали смену своих данных.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30028
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2499 раз.
- Подякували: 3486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Сер 21 тра, 2025 19:41
Новая схема развода
Джейкоб вышел, автомобиль резко тронулся, зацепив его и поранив ногу. Он остался на дороге без телефона и с травмами, но ему помог прохожий, вызвав такси до хостела.
Вернувшись, Джейкоб обнаружил, что данные на его ноутбуке были дистанционно стёрты. С помощью друга из США он попытался восстановить доступ к аккаунтам. Через три дня бессонных попыток выяснилось, что криптовалюта с его счетов была выведена. Он оценил ущерб в $123 000: около $72 000 — токены XRP, около $50 000 — биткоины. Остатки активов были переведены через различные кошельки, включая те, что связаны с биржами MEXC и BTSE. По его словам, часть средств он смог отследить до кошелька с балансом около $10 млн.
Ирвин-Клайн утверждает, что просил провести токсикологические анализы, но ни врачи, ни полиция не выполнили эту просьбу. При этом скополамин, известный в Южной Америке как «дыхание дьявола», выводится из организма за 12 часов, и позднее обнаружить его невозможно. В Великобритании вещество фигурировало как минимум в одном громком деле — в 2019 году оно использовалось при убийстве танцора Адриана Мёрфи, с которого также пытались снять крупные суммы.
Пострадавший обратился в полицию Лондона, службу по борьбе с мошенничеством Action Fraud, киберподразделение ФБР и в компанию Uber. В Uber заявили, что начали внутреннюю проверку и назвали произошедшее «категорически недопустимым». В полиции подтвердили факт обращения и начало расследования, но на момент публикации арестов не производилось.
Ирвин-Клайн отметил, что не рассчитывает на возврат средств, даже несмотря на подключение американских властей: «Это было слишком хорошо спланировано. Они закрыли доступ ко всему. Я рад, что жив, но такие схемы будут повторяться, если их не остановить».
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30028
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2499 раз.
- Подякували: 3486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Сер 21 тра, 2025 19:44
Справді, прочитавши багато книжок... - а виявляється, все можна пояснити ПРОСТО>>>
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8129
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 259 раз.
- Подякували: 994 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|4163
|
|