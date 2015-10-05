Джейкоб вышел, автомобиль резко тронулся, зацепив его и поранив ногу. Он остался на дороге без телефона и с травмами, но ему помог прохожий, вызвав такси до хостела.



Вернувшись, Джейкоб обнаружил, что данные на его ноутбуке были дистанционно стёрты. С помощью друга из США он попытался восстановить доступ к аккаунтам. Через три дня бессонных попыток выяснилось, что криптовалюта с его счетов была выведена. Он оценил ущерб в $123 000: около $72 000 — токены XRP, около $50 000 — биткоины. Остатки активов были переведены через различные кошельки, включая те, что связаны с биржами MEXC и BTSE. По его словам, часть средств он смог отследить до кошелька с балансом около $10 млн.



Ирвин-Клайн утверждает, что просил провести токсикологические анализы, но ни врачи, ни полиция не выполнили эту просьбу. При этом скополамин, известный в Южной Америке как «дыхание дьявола», выводится из организма за 12 часов, и позднее обнаружить его невозможно. В Великобритании вещество фигурировало как минимум в одном громком деле — в 2019 году оно использовалось при убийстве танцора Адриана Мёрфи, с которого также пытались снять крупные суммы.



Пострадавший обратился в полицию Лондона, службу по борьбе с мошенничеством Action Fraud, киберподразделение ФБР и в компанию Uber. В Uber заявили, что начали внутреннюю проверку и назвали произошедшее «категорически недопустимым». В полиции подтвердили факт обращения и начало расследования, но на момент публикации арестов не производилось.



Ирвин-Клайн отметил, что не рассчитывает на возврат средств, даже несмотря на подключение американских властей: «Это было слишком хорошо спланировано. Они закрыли доступ ко всему. Я рад, что жив, но такие схемы будут повторяться, если их не остановить».