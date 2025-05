Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та інші цікавинки Психологія та інші цікавинки + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 444445446447> Додано: Сер 21 тра, 2025 15:49

https://www.riffusion.com/song/6c415b85 ... cdb6da73d3 Давно тут никто не постил инстументалок Wirująświatła

Повідомлень: 30029 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2499 раз. Подякували: 3486 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 16:09 Сибарит написав: ЛАД написав: Знаю достаточно случаев, когда люди выбирали не США, а Европу именно из-за того, что боялись не потянуть режим работы в США (были проблемы со здоровьем). Знаю достаточно случаев, когда люди выбирали не США, а Европу именно из-за того, что боялись не потянуть режим работы в США (были проблемы со здоровьем).

Заметьте, это решение людей, которые не поехали, а я писал о мнении людей, которые уже там.

........ Заметьте, это решение людей, которые не поехали, а я писал о мнении людей, которые уже там.........

Это мнение людей, которые не поехали, основываясь на мнении тех, кто выехал раньше, и на тщательном изучении информации в литературе. Как готовился rjkz.



Я утверждал и утверждаю, что сфера ее применимости чрезвычайно узка. Возможно, вы правы. Но не уверен. Поэтому интересно было бы услышать тех, кто уже там и связан с производством. Но, к сожалению, похоже, здесь таких нет. Это мнение людей, которые не поехали, основываясь на мнении тех, кто выехал раньше, и на тщательном изучении информации в литературе. Как готовилсяВозможно, вы правы. Но не уверен. Поэтому интересно было бы услышать тех, кто уже там и связан с производством. Но, к сожалению, похоже, здесь таких нет. ЛАД 2 Повідомлень: 34465 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5329 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 16:20 Banderlog написав: ЛАД написав: Разговоры об "аурах", слышу уже очень давно (и у животных, и у растений). Наверное, столько, сколько живу.

Жаль, вы не дали ссылку. Разговоры об "аурах", слышу уже очень давно (и у животных, и у растений). Наверное, столько, сколько живу.Жаль, вы не дали ссылку.

Це про які такі аури? Про випромінювання в кольорових спектрах? Но вони для ока невидимі?)

Чи мож це про біолюмінісценцію світлячків? Це про які такі аури? Про випромінювання в кольорових спектрах? Но вони для ока невидимі?)Чи мож це про біолюмінісценцію світлячків?

Как я понимаю "про випромінювання в кольорових спектрах". А там хтозна. Может, про те, с которыми рисовали ангелов. Как я понимаю "про випромінювання в кольорових спектрах". А там хтозна. Может, про те, с которыми рисовали ангелов. ЛАД 2 Повідомлень: 34465 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5329 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 16:28 ЛАД

Если есть, то почему учителей всё же не хватает.





Після першого обовʼязкового контракту (дехто і його не відпрацьовує) йдуть в інші місця. А пед був лише як відносно нескладна дорога до ВО (хоч якоїсь).

Долярек ставив питання дружині, чому вона все життя горбатиться за копійки?

Може Долярек просто не дав їй можливості спокійно, не працюючи в школі, отримати іншу ВО і спеціальність? Може гнав «йди працювати хоч на якусь суму!!! Я не маю тебе утримувати!!».

Ну тобто Доляреку було б зовсім не зайве розібратись для початку в своїй сімʼї, чому йому зараз доводиться на форумі нити про низьку зп вчителів, що він зробив щоб дружина не працювала за смішні гроші? Але його чомусь турбує, чому Хотаб ще з 14 року з початком війни не кинув військову авіацію, і не рубав гроші «на занзібарах». Чому в березні 22 почав виконувати повітряні задачі СОУ , а не «зразу на Занзібар».

Просто Долярек педагогічно запущений і розумово відсталий . 8 класів освіти + базарна точка на Сихові = деградація. Не розуміє пріоритети, що насправді має його цікавити в його незавидній ситуації. Після першого обовʼязкового контракту (дехто і його не відпрацьовує) йдуть в інші місця. А пед був лише як відносно нескладна дорога до ВО (хоч якоїсь).Долярек ставив питання дружині, чому вона все життя горбатиться за копійки?Може Долярек просто не дав їй можливості спокійно, не працюючи в школі, отримати іншу ВО і спеціальність? Може гнав «йди працювати хоч на якусь суму!!! Я не маю тебе утримувати!!».Ну тобто Доляреку було б зовсім не зайве розібратись для початку в своїй сімʼї, чому йому зараз доводиться на форумі нити про низьку зп вчителів, що він зробив щоб дружина не працювала за смішні гроші? Але його чомусь турбує, чому Хотаб ще з 14 року з початком війни не кинув військову авіацію, і не рубав гроші «на занзібарах». Чому в березні 22 почав виконувати повітряні задачі СОУ , а не «зразу на Занзібар».Просто Долярек педагогічно запущений і розумово відсталий . 8 класів освіти + базарна точка на Сихові = деградація. Не розуміє пріоритети, що насправді має його цікавити в його незавидній ситуації. Hotab Повідомлень: 15160 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2396 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 17:50 Сибарит написав: ЛАД написав: Вы, кстати, по ссылке увидели, что такая система оплаты существует?

Вы, кстати, по ссылке увидели, что такая система оплаты существует?

Ещё раз отдельно напомню, что отрицал существование такой формы оплаты не я.



Я утверждал и утверждаю, что сфера ее применимости чрезвычайно узка.

И со временем, по мере автоматизации всего и вся, она становится все уже и уже. Ещё раз отдельно напомню, что отрицал существование такой формы оплаты не я.Я утверждал и утверждаю, что сфера ее применимости чрезвычайно узка.И со временем, по мере автоматизации всего и вся, она становится все уже и уже.

Да, вроде бы, никто, кроме вас, и не отрицал.

rjkz писал взагали и вообще немного не о том.

Насчёт автоматизации согласен.

А насчёт узости...

Хотя сдельная оплата уже давно является распространенной структурой компенсаций в таких отраслях, как сельское хозяйство и производство, в других контекстах она менее известна.

.......Сдельная оплата хорошо работает в отраслях с легкоизмеримыми, повторяющимися задачами, которые приводят к определенным результатам, например, в производстве. Предприятия, которые полагаются на высококвалифицированных рабочих, например, ремонт машин, также могут использовать сдельную систему оплаты для стимулирования производительности, согласовывая свои интересы с целями бизнеса.

.......Система сдельной оплаты хорошо работает в условиях, когда работники выполняют повторяющиеся задачи и нуждаются в минимальном контроле. Она также подходит для отраслей с четкими, легко измеряемыми результатами. Применение системы сдельной оплаты также может минимизировать сложность отслеживания производительности и обеспечить простую оценку результатов.

.......Когда работа быстрее означает больше денег, у сотрудников есть веская причина работать как можно продуктивнее. Фабрика, работающая на основе сдельной оплаты труда, посылает своим работникам четкий сигнал о том, что увеличение производства также приносит пользу их банковским счетам. https://www.rippling.com/blog/piece-rate-pay

Повышение производительности и эффективности: Система сдельной оплаты повышает эффективность работы сотрудников, гарантируя, что они будут усердно трудиться для достижения поставленных целей. Сотрудники знают, что могут получить больше, если будут выполнять свою работу эффективно и быстро, поэтому они прилагают больше усилий. https://www.rippling.com/blog/piece-rate-pay . Здесь довольно подробно о достоинствах и недостатках сдельной оплаты.

Но во всех ссылках говорится о том, что на производстве такая система удобна и выгодна.

Так что не надо всё списывать на "советскую систему". Да, вроде бы, никто, кроме вас, и не отрицал.писал взагали и вообще немного не о том.Насчёт автоматизации согласен.А насчёт узости.... Здесь довольно подробно о достоинствах и недостатках сдельной оплаты.Но во всех ссылках говорится о том, что на производстве такая система удобна и выгодна.Так что не надо всё списывать на "советскую систему". ЛАД 2 Повідомлень: 34465 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5329 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 19:15



Microsoft хочет, чтобы сайты сами общались с пользователями, а не ждали милости от Bing.



image

Microsoft представила на конференции Build 2025 новый открытый протокол NLWeb — технологию, которую её создатель Раманатан В. Гуха считает частью четвёртой революции в персональных вычислениях. По его словам, после графических интерфейсов, интернета и мобильных устройств наступает новая эра — взаимодействие с компьютерами с помощью естественного языка.



В отличие от централизованных решений вроде ChatGPT или Bing, NLWeb позволяет любому сайту или приложению самостоятельно внедрить функции взаимодействия на базе ИИ. С помощью нескольких строк кода, выбранной модели и собственных данных владелец ресурса может запустить чат-интерфейс, который будет отвечать на вопросы пользователей. Протокол принимает запрос на естественном языке и возвращает структурированный ответ, а все данные и запросы обрабатываются на стороне самого сайта, без выхода за его пределы.



Гуха показал несколько примеров. На сайте Serious Eats он ввёл запрос: «что-то острое и хрустящее, что подойдёт в качестве закуски». Через пару секунд система предложила подходящие ссылки. Затем он добавил, что готовит к празднику Дивали и придерживается вегетарианской диеты. NLWeb запомнил это и продолжил давать только вегетарианские рекомендации..





Другой пример — поиск тёплой куртки для поездки в Квебек на сайте ритейлера. Результат — список товаров с фотографиями и дополнительной информацией, сформированный с учётом погодных условий. По словам Гухи, система «понимает контекст и отображает информацию так, чтобы в неё можно было встроить, например, спонсорские ссылки».



Идея в том, что каждый разработчик может внедрить такую систему у себя, не полагаясь на внешние сервисы и не надеясь, что пользователь получит нужную ссылку из общего чат-бота. Уже идут пилоты с TripAdvisor, Eventbrite, Shopify и другими платформами. Вместо частных соглашений с поставщиками ИИ, как сейчас у Shopify с OpenAI, NLWeb предлагает единый открытый протокол.



Кроме того, технология дешёвая. По словам Гухи, в отличие от классического веб-поиска с затратами на индексацию, здесь можно просто взять RSS-ленту сайта, загрузить её в векторную базу и использовать модель вроде GPT-4o Mini или более доступные варианты. Всё работает быстро, недорого и с возможностью постоянного уточнения запроса.



Раманатан В. Гуха — фигура с весомым авторитетом в мире открытого веба. Он участвовал в создании RSS и Schema.org — технологий, ставших стандартом. Работал в Netscape, Google, Apple. Сейчас он уверен: NLWeb может сделать веб по-настоящему интерактивным — без потери контроля над данными и без зависимости от крупных платформ.



Интерес Microsoft тоже понятен. Компания рассчитывает, что после внедрения протокола сайты начнут подключать к нему решения на базе Azure или Copilot. NLWeb также поддерживает Model Context Protocol (MCP), разработанный компанией Anthropic.



Пока основная цель — улучшение поиска по сайту. Но дальше могут возникнуть более сложные вопросы: должен ли сайт передавать предпочтения пользователя другим платформам? Может ли система действовать от его имени — например, делать заказы? Кто и как должен управлять данными? Гуха подчёркивает, что ответы на эти вопросы должны найти сами пользователи и разработчики.



Но есть и вызов: чтобы NLWeb стал стандартом, его должны поддержать. Компании вроде Meta или Google могут пойти по собственному пути. История веба показывает — всё рано или поздно централизуется. Но если раньше у агрегаторов действительно были лучшие технологии, то теперь они могут быть доступны каждому. И это шанс на новый поворот в развитии интернета.







Я думаю после внедрения АІ на форуме финанс юа форумчане станут окончательно не нужны. Я думаю после внедрения АІ на форуме финанс юа форумчане станут окончательно не нужны. Wirująświatła

Повідомлень: 30029 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2499 раз. Подякували: 3486 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 19:29 Национальное бюро экономических исследований США (NBER) опубликовало исследование, посвящённое влиянию нейросетевых чат-ботов на офисную работу. В отличие от предыдущих оценок, акцент сделан не на темпах внедрения технологий, а на реальных изменениях в условиях труда и результатах для сотрудников.



Работа основана на опросе 25 тысяч работников из 7 тысяч компаний в Дании — стране с прозрачной системой отчётности и процессами, сопоставимыми с американскими. Исследование охватило 11 профессий, включая бухгалтеров, программистов, HR-специалистов, маркетологов, юристов, учителей и журналистов — именно им чаще всего предрекают автоматизацию из-за ИИ.



Анализ показал, что без поддержки со стороны работодателя (в виде рекомендаций, обучения или внедрения собственных ботов) нейросети используют 47% сотрудников, при поддержке — 83%. Около трети работников прошли корпоративные курсы по работе с ИИ.



Тем не менее, масштабных изменений в эффективности труда не зафиксировано. В среднем использование чат-ботов позволяет сэкономить около 25 минут в день. Большинство сотрудников тратят это время на выполнение других рабочих задач: так ответили 80% опрошенных. Только 10% используют его для отдыха.



При этом 17% работников сообщили, что после внедрения ИИ у них появились дополнительные обязанности, за которые не предусмотрена оплата. Зарплаты остаются прежними, даже у тех, кто научился делегировать часть задач чат-ботам и освободил несколько часов в неделю.



Исследователи делают вывод: несмотря на распространённость нейросетей, их вклад в рост производительности и уровня оплаты остаётся минимальным. Освободившееся время не трансформируется в выгоду для сотрудников, а скорее используется как ресурс для увеличения нагрузки.



То что возникнут проблемы с авторскими правами я писал давно. Для обучения АІ нужны медиа материалы в т.ч. те которые под авторскими правами. Ожидаемо одно из них будут отменять. Не уживутся они Вместе. То что возникнут проблемы с авторскими правами я писал давно. Для обучения АІ нужны медиа материалы в т.ч. те которые под авторскими правами. Ожидаемо одно из них будут отменять. Не уживутся они Вместе. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 21 тра, 2025 19:44, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 30029 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2499 раз. Подякували: 3486 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 19:33

А лучше вообще без людей







70% опрошенных отмечают ухудшение самочувствия после времени, проведённого в социальных сетях. Эти данные подтверждают опасения специалистов о пагубном влиянии онлайн-платформ на психическое здоровье и самооценку юных пользователей.



Каждый второй участник поддержал введение цифрового комендантского часа — автоматического отключения приложений вроде TikTok и Instagram* после десяти вечера. Эксперты подчёркивают: установление границ помогает справиться с зависимостью, однако соблюдать их зачастую оказывается очень сложно.



Опрос также выявил масштабы деструктивного поведения во всемирной паутине. Почти половина опрошенных (42%) признались, что намеренно указывали ложный возраст при регистрации на различных платформах. Четверо из десяти участников опроса создавали так называемые "burner accounts" — дополнительные фальшивые профили, которые используются для анонимного общения или троллинга. Особую тревогу вызывает тот факт, что 27% респондентов регулярно выдавали себя за других людей в интернете. Психологи видят в этом признаки серьёзных проблем: от кризиса личностной идентификации до попыток справиться с социальной тревожностью.



Более четверти участников хотя бы однажды делились данными о своём местоположении с незнакомцами. Здесь причина для ученых очевидна - пандемия: 70% опрошенных признают, что вынужденная изоляция усилила их привязанность к гаджетам и негативно сказалась на душевном равновесии.



Исследование привлекло внимание властей Великобритании. Парламентарии обсуждают возможность законодательного ограничения доступа к сети для пользователей младше 16 лет в вечернее время. Однако организации, защищающие права детей, считают простое ограничение доступа полумерой. По их мнению, проблема требует комплексного решения: необходимо пересмотреть сами алгоритмы работы социальных платформ. В первую очередь это касается системы рекомендаций контента, которая сейчас зачастую подсовывает подросткам сомнительные материалы, провоцирующие рискованное поведение или негативно влияющие на самооценку.



Согласитесь: удивительно, что сейчас требования системных преобразований звучат не только от родителей и учителей, но и от представителей нового поколения. Молодые люди, выросшие в эпоху тотальной цифровизации, всё чаще задумываются о том, какую цену приходится платить за непрерывное присутствие в глобальной сети.





https://cybernews.com/news/genz-survey- ... ritylab.ru

Исследование Британской ассоциации стандартов, охватившее 1293 человека, показало глубокое разочарование поколения Z в цифровой реальности. Выяснилось, что почти половина британцев в возрасте от 16 до 21 года хотела бы жить в мире без интернета.70% опрошенных отмечают ухудшение самочувствия после времени, проведённого в социальных сетях. Эти данные подтверждают опасения специалистов о пагубном влиянии онлайн-платформ на психическое здоровье и самооценку юных пользователей.Каждый второй участник поддержал введение цифрового комендантского часа — автоматического отключения приложений вроде TikTok и Instagram* после десяти вечера. Эксперты подчёркивают: установление границ помогает справиться с зависимостью, однако соблюдать их зачастую оказывается очень сложно.Опрос также выявил масштабы деструктивного поведения во всемирной паутине. Почти половина опрошенных (42%) признались, что намеренно указывали ложный возраст при регистрации на различных платформах. Четверо из десяти участников опроса создавали так называемые "burner accounts" — дополнительные фальшивые профили, которые используются для анонимного общения или троллинга. Особую тревогу вызывает тот факт, что 27% респондентов регулярно выдавали себя за других людей в интернете. Психологи видят в этом признаки серьёзных проблем: от кризиса личностной идентификации до попыток справиться с социальной тревожностью.Более четверти участников хотя бы однажды делились данными о своём местоположении с незнакомцами. Здесь причина для ученых очевидна - пандемия: 70% опрошенных признают, что вынужденная изоляция усилила их привязанность к гаджетам и негативно сказалась на душевном равновесии.Исследование привлекло внимание властей Великобритании. Парламентарии обсуждают возможность законодательного ограничения доступа к сети для пользователей младше 16 лет в вечернее время. Однако организации, защищающие права детей, считают простое ограничение доступа полумерой. По их мнению, проблема требует комплексного решения: необходимо пересмотреть сами алгоритмы работы социальных платформ. В первую очередь это касается системы рекомендаций контента, которая сейчас зачастую подсовывает подросткам сомнительные материалы, провоцирующие рискованное поведение или негативно влияющие на самооценку.Согласитесь: удивительно, что сейчас требования системных преобразований звучат не только от родителей и учителей, но и от представителей нового поколения. Молодые люди, выросшие в эпоху тотальной цифровизации, всё чаще задумываются о том, какую цену приходится платить за непрерывное присутствие в глобальной сети.



Не помню чтобы у меня где то возраст спрашивали кроме ют, там был вопрос есть ли мне 18. цену интернет подростки платят за другое. 300 раз писал чем чревато отсутствие социализации. Интернет обесценивает многие вещи, оффлайн друга прежде чем послать или забанить 5 раз подумаешь. В сети ценных друзей мало, остальным можно хамить и массово добавлять в чс, в жизни вы никогда не встретитесь. Это создаёт специфическую манеру интернет общения - без моральных норм. Чем кстати тут некоторые тоже промышляют.



мое личное наблюдение, у многих подростков после длительного времени в интернете портится настроение, пропадает аппетит и снижаются познавательные интересы.



чуть позже дополню пост исследованиями.





Even before the COVID-19 pandemic, rates of depression, anxiety, and suicide in young people were climbing. In 2021, more than 40% of high school students reported depressive symptoms, with girls and LGBTQ+ youth reporting even higher rates of poor mental health and suicidal thoughts, according to data from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (American Economic Review, Vol. 112, No. 11, 2022).



Young people may be particularly vulnerable to social media’s charms—as well as its harms. During adolescent development, brain regions associated with the desire for attention, feedback, and reinforcement from peers become more sensitive. Meanwhile, the brain regions involved in self-control have not fully matured. That can be a recipe for disaster. “The need to prioritize peers is a normal part of adolescent development, and youth are turning to social media for some of that longed-for peer contact,” said clinical psychologist Mary Ann McCabe, PhD, ABPP, a member-at-large of APA’s Board of Directors, adjunct associate professor of pediatrics at George Washington University School of Medicine, and cochair of the expert advisory panel. “The original yearning is social, but kids can accidentally wander into harmful content.”



https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/y ... 23_508.pdf

Social media charms and harmsEven before the COVID-19 pandemic, rates of depression, anxiety, and suicide in young people were climbing. In 2021, more than 40% of high school students reported depressive symptoms, with girls and LGBTQ+ youth reporting even higher rates of poor mental health and suicidal thoughts, according to data from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (American Economic Review, Vol. 112, No. 11, 2022).Young people may be particularly vulnerable to social media’s charms—as well as its harms. During adolescent development, brain regions associated with the desire for attention, feedback, and reinforcement from peers become more sensitive. Meanwhile, the brain regions involved in self-control have not fully matured. That can be a recipe for disaster. “The need to prioritize peers is a normal part of adolescent development, and youth are turning to social media for some of that longed-for peer contact,” said clinical psychologist Mary Ann McCabe, PhD, ABPP, a member-at-large of APA’s Board of Directors, adjunct associate professor of pediatrics at George Washington University School of Medicine, and cochair of the expert advisory panel. “The original yearning is social, but kids can accidentally wander into harmful content.”







One takeaway from such research is that adults should monitor kids’ social media use closely in early adolescence, between the ages of 10 and 14 or so. As kids become more mature and develop digital literacy skills, they can earn more autonomy.



https://doi.org/10.1038/s41467-022-29296-3 ne longitudinal analysis of data from youth in the United Kingdom found distinct developmental windows during which adolescents are especially sensitive to social media’s impact. During those windows—around 11 to 13 for girls and 14 to 15 for boys—more social media use predicts a decrease in life satisfaction a year later, while lower use predicts greater life satisfaction (Orben, A., et al., Nature Communications, Vol. 13, No. 1649, 2022).One takeaway from such research is that adults should monitor kids’ social media use closely in early adolescence, between the ages of 10 and 14 or so. As kids become more mature and develop digital literacy skills, they can earn more autonomy.







“We know from suicide prevention research that it’s critical for people to know they aren’t alone,” Alvord said.



Kids also learn about themselves online. “Social media provides a lot of opportunities for young people to discover new information, learn about current events, engage with issues, and have their voices heard,” Nesi added. “And it gives them an opportunity to explore their identities, which is an important task of the adolescent years.”



Yet all those opportunities come at a cost. “There is a lot of good that can come from social media. The problem is, the algorithms can also lead you down rabbit holes,” Alvord said. Technology is expertly designed to pull us in. Features such as “like” buttons, notifications, and videos that start playing automatically make it incredibly hard to step away. At the extreme, social media use can interfere with sleep, physical activity, schoolwork, and in-person social interactions. “The risk of technologies that pull us in is that they can get in the way of all the things we know are important for a teen’s development,” Nesi said.



https://doi.org/10.1177/2056305121988931

Online social interaction can promote healthy socialization among teens, especially when they’re experiencing stress or social isolation. For youth who have anxiety or struggle in social situations, practicing conversations over social media can be an important step toward feeling more comfortable interacting with peers in person. Social media can also help kids stay in touch with their support networks. That can be especially important for kids from marginalized groups, such as LGBTQ+ adolescents who may be reluctant or unable to discuss their identity with caregivers (Craig, S. L., et al., Social Media + Society, Vol. 7, No. 1, 2021). In such cases, online support can be a lifeline.“We know from suicide prevention research that it’s critical for people to know they aren’t alone,” Alvord said.Kids also learn about themselves online. “Social media provides a lot of opportunities for young people to discover new information, learn about current events, engage with issues, and have their voices heard,” Nesi added. “And it gives them an opportunity to explore their identities, which is an important task of the adolescent years.”Yet all those opportunities come at a cost. “There is a lot of good that can come from social media. The problem is, the algorithms can also lead you down rabbit holes,” Alvord said. Technology is expertly designed to pull us in. Features such as “like” buttons, notifications, and videos that start playing automatically make it incredibly hard to step away. At the extreme, social media use can interfere with sleep, physical activity, schoolwork, and in-person social interactions. “The risk of technologies that pull us in is that they can get in the way of all the things we know are important for a teen’s development,” Nesi said.







Unfortunately, McCabe’s observations seem to be part of a common pattern. A large body of research, cited in APA’s health advisory, suggests that using social media for comparisons and feedback related to physical appearance is linked to poorer body image, disordered eating, and depressive symptoms, especially among girls.



Other research shows that when youth are exposed to unsafe behaviors online, such as substance use or self-harm, they may be at greater risk of engaging in similar behaviors themselves. In a longitudinal study of high school students, Nesi and colleagues showed that kids who saw their peers drinking alcohol on social media were more likely to start drinking and to binge drink 1 year later, even after controlling for demographic and developmental risk factors (Journal of Adolescent Health, Vol. 60, No. 6, 2017).



Cyberbullying is another source of worry, both for young people and their caregivers. Indeed, research shows that online bullying and harassment can be harmful for a young person’s psychological well-being. APA’s health advisory cited several studies that found online bullying and harassment can be more severe than offline bullying. The research showed it can increase the risk of mental health problems in adolescents—with risks for both perpetrators and victims of cyberhate.



https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2017.01.009

During the first year of the pandemic, when kids were spending more time at home and online, McCabe saw a flurry of new diagnoses of eating disorders in her teen patients and their friends. “These kids often reported that they started by watching something relatively benign, like exercise videos,” she said. But their social media algorithms doubled down on that content, offering up more and more material related to body image and weight. “It was an echo chamber,” McCabe added. “And several of my patients attributed their eating disorders to this online behavior.”Unfortunately, McCabe’s observations seem to be part of a common pattern. A large body of research, cited in APA’s health advisory, suggests that using social media for comparisons and feedback related to physical appearance is linked to poorer body image, disordered eating, and depressive symptoms, especially among girls.Other research shows that when youth are exposed to unsafe behaviors online, such as substance use or self-harm, they may be at greater risk of engaging in similar behaviors themselves. In a longitudinal study of high school students, Nesi and colleagues showed that kids who saw their peers drinking alcohol on social media were more likely to start drinking and to binge drink 1 year later, even after controlling for demographic and developmental risk factors (Journal of Adolescent Health, Vol. 60, No. 6, 2017).Cyberbullying is another source of worry, both for young people and their caregivers. Indeed, research shows that online bullying and harassment can be harmful for a young person’s psychological well-being. APA’s health advisory cited several studies that found online bullying and harassment can be more severe than offline bullying. The research showed it can increase the risk of mental health problems in adolescents—with risks for both perpetrators and victims of cyberhate.



по ссылкам так же много других исследований. Мечта аутиста мир без интернетаА лучше вообще без людейНе помню чтобы у меня где то возраст спрашивали кроме ют, там был вопрос есть ли мне 18. ценуплатят за другое. 300 раз писал чем чревато отсутствие социализации. Интернет обесценивает многие вещи, оффлайн друга прежде чем послать или забанить 5 раз подумаешь. В сети ценных друзей мало, остальным можно хамить и массово добавлять в чс, в жизни вы никогда не встретитесь. Это создаёт специфическую манеру интернет общения - без моральных норм. Чем кстати тут некоторые тоже промышляют.мое личное наблюдение, у многих подростков после длительного времени в интернете портится настроение, пропадает аппетит и снижаются познавательные интересы.чуть позже дополню пост исследованиями.по ссылкам так же много других исследований. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 21 тра, 2025 20:49, всього редагувалось 4 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 30029 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2499 раз. Подякували: 3486 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 19:37 Google анонсировала новую функцию в браузере Chrome: менеджер паролей теперь сможет автоматически менять слабые или скомпрометированные пароли. Об этом компания сообщила на конференции Google I/O.



«Когда Chrome обнаруживает скомпрометированный пароль во время входа в систему, менеджер паролей Google предлагает пользователю автоматически исправить его», — говорится в сообщении в блоге . «На поддерживаемых веб-сайтах Chrome может автоматически сгенерировать надежный пароль и обновить его для пользователя».



Функцию представили заранее, чтобы разработчики успели подготовить свои сайты и приложения до её официального запуска, намеченного на конец года.



В текущей версии менеджер уже умеет выявлять небезопасные пароли. Однако, как пояснила Париса Табриз, вице-президент и генеральный директор Chrome, для многих пользователей смена пароля — утомительный процесс. По её словам, если действие вызывает раздражение, люди, скорее всего, его не выполнят. Поэтому возможность автоматической замены рассматривается как улучшение и с точки зрения безопасности, и с точки зрения удобства.



На вопрос о том, будет ли Chrome регулярно обновлять старые пароли, Табриз ответила, что браузер не станет делать это без согласия пользователя. Она подчеркнула, что компания стремится к тому, чтобы люди сами контролировали смену своих данных. Wirująświatła

Повідомлень: 30029 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2499 раз. Подякували: 3486 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 19:41

Джейкоб вышел, автомобиль резко тронулся, зацепив его и поранив ногу. Он остался на дороге без телефона и с травмами, но ему помог прохожий, вызвав такси до хостела.



Вернувшись, Джейкоб обнаружил, что данные на его ноутбуке были дистанционно стёрты. С помощью друга из США он попытался восстановить доступ к аккаунтам. Через три дня бессонных попыток выяснилось, что криптовалюта с его счетов была выведена. Он оценил ущерб в $123 000: около $72 000 — токены XRP, около $50 000 — биткоины. Остатки активов были переведены через различные кошельки, включая те, что связаны с биржами MEXC и BTSE. По его словам, часть средств он смог отследить до кошелька с балансом около $10 млн.



Ирвин-Клайн утверждает, что просил провести токсикологические анализы, но ни врачи, ни полиция не выполнили эту просьбу. При этом скополамин, известный в Южной Америке как «дыхание дьявола», выводится из организма за 12 часов, и позднее обнаружить его невозможно. В Великобритании вещество фигурировало как минимум в одном громком деле — в 2019 году оно использовалось при убийстве танцора Адриана Мёрфи, с которого также пытались снять крупные суммы.



Пострадавший обратился в полицию Лондона, службу по борьбе с мошенничеством Action Fraud, киберподразделение ФБР и в компанию Uber. В Uber заявили, что начали внутреннюю проверку и назвали произошедшее «категорически недопустимым». В полиции подтвердили факт обращения и начало расследования, но на момент публикации арестов не производилось.



Ирвин-Клайн отметил, что не рассчитывает на возврат средств, даже несмотря на подключение американских властей: «Это было слишком хорошо спланировано. Они закрыли доступ ко всему. Я рад, что жив, но такие схемы будут повторяться, если их не остановить». Новая схема развода Wirująświatła

Повідомлень: 30029 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2499 раз. Подякували: 3486 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 444445446447> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4163

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34