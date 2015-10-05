Справді, прочитавши багато книжок... - а виявляється, все можна пояснити ПРОСТО>>>
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Додано: Сер 21 тра, 2025 19:44
За крок до перевороту думок©
Справді, прочитавши багато книжок... - а виявляється, все можна пояснити ПРОСТО>>>
Додано: Сер 21 тра, 2025 19:45
НамоТЧіца, в нас їх було ~40, поки не прикупили верстат, залишили дві чи три.
Хто такий рєгуліровщік на срср-івському виробництві я не зрозумів, були наладчики, були слюсарі-маханіки(МСР), які тупо калібром раз на годину перевіряли якість виготовлення, то шо ви описали полуавтоматом. Не знаю шо саме робив ваш полуавтомат, якщо різьби, там ви повинні були мєтчіки мінять, якщо токарний, або фрезерний, відповідно резці або фрези. Виготовлений брак не забуть викинуть, або пускать далі, якщо не дуже критично, план горить у кінці місяця.
Шо стосується студента, ви як здєльщік хотіли виготовить більше, відповідно заробить більше на пару рублів за зміну. Студенту шо с того? Він отримує як ученик, на виробництві ще за нього хтось відповідає, якійсь майстер, плюс отримує за нього пару рублів. Плюс у студента були 2 перерви по 15 хвилин, плюс обід.
UPD: Можливо скорочений на годину робочий день.
Ваше питання за норму за кордоном, те шо знаю особисто, також додатково спитав знайомих, в основному це конвейєр, виготовлення деталей зараз ЧПУ, контролює сам верстат, стара методіка калібрами, нова лазером. Як така оплата здєльщік ніхто не підтвердив, але плани на виробництвах існують. Оплата або за годину, або ставка. Контроль присутності до секунди.
Додано: Сер 21 тра, 2025 20:00
Це 70 рублів? Якось на канікулах некваліфікованим робітником тимчасово працював на виробництві, зарплата була здєльно-прєміальная, працював 7 годин, за перший місяць заробив 120 фублів(приблизно так як усі інші некваліфіковані), мене старожили чуть не вбили, як так за 7 годин норму виконував.
Європа теж саме, якщо зміна 8 годин, а ти затримався на 15 хвилин, можуть спитати чому?
Додано: Сер 21 тра, 2025 20:04
Додано: Сер 21 тра, 2025 20:59
большая статья про связь между использованием социальных сетей и симптомами депрессии среди детей и подростков, цитировать нет смысла кому интересно доступ - бесплатный
имхо сами по себе ни интернет ни соц.сети депрессий не вызывают, тут нужно рассматривать всю совокупность факторов, что еще хорошего (кроме интернета) происходит у подростка дома и в школе. Если ничего - риск депрессии существенно вырастает и достаточно любого триггера из интернета. Например ссора с виртуальным другом/подругой. Или когда тот после длительного общения пропадает навсегда.
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