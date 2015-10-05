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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 444445446447
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 19:44

За крок до перевороту думок©

Справді, прочитавши багато книжок... - а виявляється, все можна пояснити ПРОСТО>>>
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 19:45

  ЛАД написав:А что о регулировщиках или намотчицах, которые работали совершенно независимо друг от друга? Тоже надо "притормаживать" более быстрых и умелых? И набирать больше рабочих?

НамоТЧіца, в нас їх було ~40, поки не прикупили верстат, залишили дві чи три.
Хто такий рєгуліровщік на срср-івському виробництві я не зрозумів, були наладчики, були слюсарі-маханіки(МСР), які тупо калібром раз на годину перевіряли якість виготовлення, то шо ви описали полуавтоматом. Не знаю шо саме робив ваш полуавтомат, якщо різьби, там ви повинні були мєтчіки мінять, якщо токарний, або фрезерний, відповідно резці або фрези. Виготовлений брак не забуть викинуть, або пускать далі, якщо не дуже критично, план горить у кінці місяця.
Шо стосується студента, ви як здєльщік хотіли виготовить більше, відповідно заробить більше на пару рублів за зміну. Студенту шо с того? Він отримує як ученик, на виробництві ще за нього хтось відповідає, якійсь майстер, плюс отримує за нього пару рублів. Плюс у студента були 2 перерви по 15 хвилин, плюс обід.
UPD: Можливо скорочений на годину робочий день.

Ваше питання за норму за кордоном, те шо знаю особисто, також додатково спитав знайомих, в основному це конвейєр, виготовлення деталей зараз ЧПУ, контролює сам верстат, стара методіка калібрами, нова лазером. Як така оплата здєльщік ніхто не підтвердив, але плани на виробництвах існують. Оплата або за годину, або ставка. Контроль присутності до секунди.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 20:00

  ЛАД написав:Промышленные рабочие зарабатывали больше мин. зарплаты.

Це 70 рублів? Якось на канікулах некваліфікованим робітником тимчасово працював на виробництві, зарплата була здєльно-прєміальная, працював 7 годин, за перший місяць заробив 120 фублів(приблизно так як усі інші некваліфіковані), мене старожили чуть не вбили, як так за 7 годин норму виконував.
Знаю достаточно случаев, когда люди выбирали не США, а Европу именно из-за того, что боялись не потянуть режим работы в США

Європа теж саме, якщо зміна 8 годин, а ти затримався на 15 хвилин, можуть спитати чому?
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 20:04

Памʼятаєте розмову про вплив сінєма, більш точно серіал «Слово пацана» , на кримінал сьогодні?
Може звичайно якесь індивідуальне судження, але на росіі осьо … 3 місяці тому.

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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 20:59

большая статья про связь между использованием социальных сетей и симптомами депрессии среди детей и подростков, цитировать нет смысла кому интересно доступ - бесплатный
https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/d ... jcpp.13190

имхо сами по себе ни интернет ни соц.сети депрессий не вызывают, тут нужно рассматривать всю совокупность факторов, что еще хорошего (кроме интернета) происходит у подростка дома и в школе. Если ничего - риск депрессии существенно вырастает и достаточно любого триггера из интернета. Например ссора с виртуальным другом/подругой. Или когда тот после длительного общения пропадает навсегда.
Wirująświatła
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