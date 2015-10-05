ЛАД написав:А что о регулировщиках или намотчицах, которые работали совершенно независимо друг от друга? Тоже надо "притормаживать" более быстрых и умелых? И набирать больше рабочих?
НамоТЧіца, в нас їх було ~40, поки не прикупили верстат, залишили дві чи три. Хто такий рєгуліровщік на срср-івському виробництві я не зрозумів, були наладчики, були слюсарі-маханіки(МСР), які тупо калібром раз на годину перевіряли якість виготовлення, то шо ви описали полуавтоматом. Не знаю шо саме робив ваш полуавтомат, якщо різьби, там ви повинні були мєтчіки мінять, якщо токарний, або фрезерний, відповідно резці або фрези. Виготовлений брак не забуть викинуть, або пускать далі, якщо не дуже критично, план горить у кінці місяця. Шо стосується студента, ви як здєльщік хотіли виготовить більше, відповідно заробить більше на пару рублів за зміну. Студенту шо с того? Він отримує як ученик, на виробництві ще за нього хтось відповідає, якійсь майстер, плюс отримує за нього пару рублів. Плюс у студента були 2 перерви по 15 хвилин, плюс обід. UPD: Можливо скорочений на годину робочий день.
Ваше питання за норму за кордоном, те шо знаю особисто, також додатково спитав знайомих, в основному це конвейєр, виготовлення деталей зараз ЧПУ, контролює сам верстат, стара методіка калібрами, нова лазером. Як така оплата здєльщік ніхто не підтвердив, але плани на виробництвах існують. Оплата або за годину, або ставка. Контроль присутності до секунди.
ЛАД написав:Промышленные рабочие зарабатывали больше мин. зарплаты.
Це 70 рублів? Якось на канікулах некваліфікованим робітником тимчасово працював на виробництві, зарплата була здєльно-прєміальная, працював 7 годин, за перший місяць заробив 120 фублів(приблизно так як усі інші некваліфіковані), мене старожили чуть не вбили, як так за 7 годин норму виконував.
Знаю достаточно случаев, когда люди выбирали не США, а Европу именно из-за того, что боялись не потянуть режим работы в США
Європа теж саме, якщо зміна 8 годин, а ти затримався на 15 хвилин, можуть спитати чому?
большая и неоднозначная статья про связь между использованием социальных сетей и симптомами депрессии среди детей и подростков, цитировать нет смысла кому интересно доступ - бесплатный (бесплатных серьезных медиа всё меньше и меньше, повальная коммерциализация)
имхо сами по себе ни интернет ни соц.сети депрессий не вызывают, тут нужно рассматривать всю совокупность факторов, что еще хорошего (кроме интернета) происходит у подростка дома и в школе. Если ничего - риск депрессии существенно вырастает и тогда достаточно любого триггера из интернета. Например ссора с виртуальным другом/подругой. Или когда тот после длительного общения пропадает навсегда.
Детская депрессия — это серьёзное психическое расстройство. Она характеризуется постоянным подавленным настроением, утратой интереса к играм и занятиям, нарушениями сна и аппетита. Депрессия у детей проявляется в виде повышенной раздражительности, трудностей в учёбе и проблем в социальном взаимодействии[/b]. Важно вовремя распознать эти признаки, так как ранняя диагностика, профилактика и лечение детской депрессии существенно улучшат качество жизни ребёнка и его семьи.
Признаки и симптомы Распознать депрессию у детей сложно, так как она проявляется иначе, чем у взрослых. Важно обращать внимание на изменения в поведении, такие как:
сниженное настроение: депрессия у детей выражается в грустном, плаксивом или апатичном эмоциональном состоянии;
потеря интереса: утрачивается интерес к играм, хобби или учёбе, которые ранее приносили радость;
нарушения сна и аппетита: бессонница или, наоборот, чрезмерный сон; потеря или, наоборот, увеличение аппетита;
повышенная раздражительность: дети становятся капризней и агрессивней;
социальная изоляция: дети отказываются от общения с друзьями, избегают групповые мероприятия;
физические симптомы: появляются головные боли, боли в животе или другие необъяснимые физические недомогания.
Дети не осознают своих эмоций или не могут их выразить, что делает диагностику ещё сложней.
Классификация детской и подростковой депрессии
Существует несколько вариаций классификации детской депрессии. В зависимости от характера течения выделяют три формы расстройства.
Адинамическая. Характеризуется скупостью мимики, заторможенностью, монотонностью движений, вялостью. Ребёнок может часами апатично лежать на диване.
Анестетическая. Основной особенностью является внутренняя опустошенность, полное равнодушие. Чаще всего развивается у детей в пубертатном периоде.
Тревожная. Отличается наличием у ребенка повышенной плаксивости, необоснованных страхов, фобий, ночных кошмаров, нарушений сна, суетливости, двигательного возбуждения.
Для подростков характерны четыре типа депрессии.
Реактивный: доброкачественное расстройство, формирующееся после стресса, эмоционального потрясения.
Меланхолический: состояние потери интереса к жизни, угнетения, тоски, провоцирующих появление проблем с аппетитом и сном.
Дистимия: длительное расстройство настроения, способное сохраняться годами. Ребёнку сложно сконцентрироваться на выполнении определенной задачи, он выглядит одиноким и ведёт себя пассивно.
Большое депрессивное расстройство: имеет затяжное течение, от полугода до 9 месяцев. Всё это время ребёнок ничем не интересуется, раздражён, постоянно находится в подавленном состоянии. Часто присутствуют мысли о суициде и попытки свести счеты с жизнью.
Диагностика детской депрессии
В диагностику детской депрессии входит комплексный подход. Специалисты используют:
опросники и интервью: взаимодействие с родителями и детьми помогает выявить симптомы и оценить их степень;
стандартизированные шкалы: например, шкала депрессии Бека или опросник детской депрессии Ковач/Ковак, позволяют систематизировать данные;
наблюдение: важно наблюдать за поведением ребёнка в различных социальных ситуациях, чтобы увидеть, как он взаимодействует с окружающими.
Квалифицированный специалист может отличить депрессию у детей от других состояний, таких как тревожные расстройства.
Лечение детской депрессии
Лечение детской депрессии включает различные методы:
психотерапия: помогает детям разобраться с эмоциями и справляться со стрессом. Метод когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) зарекомендовал себя как эффективный, он позволяет изменить негативные мыслительные шаблоны;
медикаментозное лечение: требуется в более тяжелых случаях и назначается врачом на основе индивидуальных потребностей ребёнка. Антидепрессанты помогают, но требуют тщательного контроля;
семейная терапия: вовлечение родителей в процесс лечения детской депрессии создаёт поддерживающую атмосферу и улучшает взаимопонимание в семье.
Важно, чтобы родители активно участвовали в процессе лечения, поддерживая и мотивируя ребёнка.
я придерживаюсь точки зрения что депрессий у детей до 12 лет не бывает поскольку высокая нейропластичность растущего мозга позволяет игнорировать "заболевший" участок или вообще заблокировать его. Благодаря нейропластичности многие "детские " болезни к 12-13 годам проходят сами. У подростков риск депрессии значительно возрастает.
Длительное расстройство настроения и потерю интересов у детей доподросткового возраста нужно рассматривать как предиктор других эмоциональных проблем (РАС, страхи, тревожность). Слишком просто спихнуть всё на депрессию.
ЛАД написав:А что о регулировщиках или намотчицах, которые работали совершенно независимо друг от друга? Тоже надо "притормаживать" более быстрых и умелых? И набирать больше рабочих?
НамоТЧіца, в нас їх було ~40, поки не прикупили верстат, залишили дві чи три.
У нас было намного больше. Но поймите правильно, саму намотку делал, конечно, станок. Проблема в креплении выводов. Учтите, что катушки были достаточно мелкие, каркасные. Сейчас размеры уже не помню, но примерно диам. 3 мм и длиной примерно 5-6 мм., провод очень тонкий. Несколько сотен витков (точно уже не помню), сами понимаете, какой диаметр проводов. Не очень представляю, как это автоматизировать даже сегодня.
Хто такий рєгуліровщік на срср-івському виробництві я не зрозумів, були наладчики, були слюсарі-маханіки(МСР), які тупо калібром раз на годину перевіряли якість виготовлення, то шо ви описали полуавтоматом. Не знаю шо саме робив ваш полуавтомат, якщо різьби, там ви повинні були мєтчіки мінять, якщо токарний, або фрезерний, відповідно резці або фрези. Виготовлений брак не забуть викинуть, або пускать далі, якщо не дуже критично, план горить у кінці місяця.
Наладчики и слесари-механики, это другое, это обслуга. А я говорю об основных рабочих. Регулировщики были в Союзе разные. Были регулировщики, например реле. Не автомобильных. Габариты реле без выводов были и такие (примерно) - 5х8х10 мм регулировать надо было с лупой. Были регулировщики аппаратуры. У меня было 3 полуавтомата и крутился между ними 2 токарных и фрезерный. Резцы и фрезы затачивал/менял наладчик. Я должен был вовремя заметить необходимость, остановить работу и позвать наладчика. Это было довольно редко, чаще ломался станок.
Шо стосується студента, ви як здєльщік хотіли виготовить більше, відповідно заробить більше на пару рублів за зміну. Студенту шо с того? Він отримує як ученик, на виробництві ще за нього хтось відповідає, якійсь майстер, плюс отримує за нього пару рублів. Плюс у студента були 2 перерви по 15 хвилин, плюс обід. UPD: Можливо скорочений на годину робочий день.
Вы или пропустили, или не поняли. Я писал, что мы были в одинаковом положении. Обоим уже было 18. Никаких перерывов, кроме обеденного, и никаких сокращений рабочего дня. Разница только в том, что я пришёл сам просто поработать, а его прислали на практику. В какой-то отдел. Там ему предложили: "Мы тебе всё, что нужно, оформим, хороший отзыв напишем, а ты пойди поработай. И денег заработаешь". Почему ему такое предложили, сейчас уже не вспомню (а, может, и не знал) - возможно не хватало рабочих? Получали мы оба нормальную сдельную оплату, никаких "ученических", как все рабочие.
Ваше питання за норму за кордоном, те шо знаю особисто, також додатково спитав знайомих, в основному це конвейєр, виготовлення деталей зараз ЧПУ, контролює сам верстат, стара методіка калібрами, нова лазером. Як така оплата здєльщік ніхто не підтвердив, але плани на виробництвах існують. Оплата або за годину, або ставка. Контроль присутності до секунди.
Понятно, что на конвейере или на станках с ЧПУ сдельная оплата смысла не имеет.
P.s. Зарабатывал я тогда 140-150 руб. в месяц (это 1970-71) при чисто сдельной оплате. Больше многих инженеров.
Європа теж саме, якщо зміна 8 годин, а ти затримався на 15 хвилин, можуть спитати чому?
Я говорил не о трудовой дисциплине. Это само собой. И для советских заводских работников было понятно и естественно. Позже (у следующего поколения рождения конца 70-х) проходная воспринималась чуть ли не как тюремный режим. Речь шла о коротких отпусках, больничных и т.д.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 21 тра, 2025 23:07, всього редагувалось 1 раз.
у меня японская гитара ямаха, вдобавок я поспиливал в ноль все лады, купил самые мягкие нейлоновые струны и то так играть как он не могу, пальцы быстро стираются в кровь. недавно установил программу на планшет там всё тоже самое, но без нейлона. может научусь. с другой стороны зачем? пишешь нейросети ноты или аккорды . Скоро нейросети будут встраивать в гитару. показал пальцами на грифе что ты от неё хочешь и дальше она играет без тебя). Нечто похожее уже продаётся, сенсорный гриф, но стоит пока ещё немало.
эконом вариант
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 21 тра, 2025 23:21, всього редагувалось 1 раз.
Согласно постановлению суда, HHS обязано восстановить этот сайт с 23:59 по восточному времени 11 февраля 2025 года. Любая информация на этой странице, пропагандирующая гендерную идеологию, крайне неточна и оторвана от неизменной биологической реальности, что существует два пола, мужской и женский. Администрация Трампа отвергает гендерную идеологию и осуждает вред, который она причиняет детям, пропагандируя их химическое и хирургическое увечье, и женщинам, лишая их достоинства, безопасности, благополучия и возможностей. Эта страница не отражает биологическую реальность, и поэтому администрация и этот Департамент ее отвергают.