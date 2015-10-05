Додано: Сер 21 тра, 2025 22:52

Water написав: ЛАД написав: А что о регулировщиках или намотчицах, которые работали совершенно независимо друг от друга? Тоже надо "притормаживать" более быстрых и умелых? И набирать больше рабочих? А что о регулировщиках или намотчицах, которые работали совершенно независимо друг от друга? Тоже надо "притормаживать" более быстрых и умелых? И набирать больше рабочих?

НамоТЧіца, в нас їх було ~40, поки не прикупили верстат, залишили дві чи три. НамоТЧіца, в нас їх було ~40, поки не прикупили верстат, залишили дві чи три.

Хто такий рєгуліровщік на срср-івському виробництві я не зрозумів, були наладчики, були слюсарі-маханіки(МСР), які тупо калібром раз на годину перевіряли якість виготовлення, то шо ви описали полуавтоматом. Не знаю шо саме робив ваш полуавтомат, якщо різьби, там ви повинні були мєтчіки мінять, якщо токарний, або фрезерний, відповідно резці або фрези. Виготовлений брак не забуть викинуть, або пускать далі, якщо не дуже критично, план горить у кінці місяця.

Шо стосується студента, ви як здєльщік хотіли виготовить більше, відповідно заробить більше на пару рублів за зміну. Студенту шо с того? Він отримує як ученик, на виробництві ще за нього хтось відповідає, якійсь майстер, плюс отримує за нього пару рублів. Плюс у студента були 2 перерви по 15 хвилин, плюс обід.

UPD: Можливо скорочений на годину робочий день.

Ваше питання за норму за кордоном, те шо знаю особисто, також додатково спитав знайомих, в основному це конвейєр, виготовлення деталей зараз ЧПУ, контролює сам верстат, стара методіка калібрами, нова лазером. Як така оплата здєльщік ніхто не підтвердив, але плани на виробництвах існують. Оплата або за годину, або ставка. Контроль присутності до секунди.

Європа теж саме, якщо зміна 8 годин, а ти затримався на 15 хвилин, можуть спитати чому?

У нас было намного больше. Но поймите правильно, саму намотку делал, конечно, станок. Проблема в креплении выводов. Учтите, что катушки были достаточно мелкие, каркасные. Сейчас размеры уже не помню, но примерно диам. 3 мм и длиной примерно 5-6 мм., провод очень тонкий. Несколько сотен витков (точно уже не помню), сами понимаете, какой диаметр проводов. Не очень представляю, как это автоматизировать даже сегодня.Наладчики и слесари-механики, это другое, это обслуга.А я говорю об основных рабочих. Регулировщики были в Союзе разные. Были регулировщики, например реле. Не автомобильных. Габариты реле без выводов были и такие (примерно) - 5х8х10 мм регулировать надо было с лупой. Были регулировщики аппаратуры.У меня было 3 полуавтомата и крутился между ними 2 токарных и фрезерный. Резцы и фрезы затачивал/менял наладчик. Я должен был вовремя заметить необходимость, остановить работу и позвать наладчика. Это было довольно редко, чаще ломался станок.Вы или пропустили, или не поняли. Я писал, что мы были в одинаковом положении. Обоим уже было 18. Никаких перерывов, кроме обеденного, и никаких сокращений рабочего дня. Разница только в том, что я пришёл сам просто поработать, а его прислали на практику. В какой-то отдел. Там ему предложили: "Мы тебе всё, что нужно, оформим, хороший отзыв напишем, а ты пойди поработай. И денег заработаешь". Почему ему такое предложили, сейчас уже не вспомню (а, может, и не знал) - возможно не хватало рабочих? Получали мы оба нормальную сдельную оплату, никаких "ученических", как все рабочие.Понятно, что на конвейере или на станках с ЧПУ сдельная оплата смысла не имеет.P.s. Зарабатывал я тогда 140-150 руб. в месяц (это 1970-71) при чисто сдельной оплате. Больше многих инженеров.Я говорил не о трудовой дисциплине. Это само собой. И для советских заводских работников было понятно и естественно. Позже (у следующего поколения рождения конца 70-х) проходная воспринималась чуть ли не как тюремный режим. Речь шла о коротких отпусках, больничных и т.д.