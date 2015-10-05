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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Сер 21 тра, 2025 23:30
Wirująświatła написав:Успіх
мда зачёт канешна.
у меня японская гитара ямаха, вдобавок я поспиливал в ноль все лады, купил самые мягкие нейлоновые струны и то так играть как он не могу, пальцы быстро стираются в кровь. недавно установил программу на планшет там всё тоже самое, но без нейлона. может научусь. с другой стороны зачем? пишешь нейросети ноты или аккорды . Скоро нейросети будут встраивать в гитару. показал пальцами на грифе что ты от неё хочешь и дальше она играет без тебя). Нечто похожее уже продаётся, сенсорный гриф, но стоит пока ещё немало.
эконом вариант
Що тільки не видумають
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Додано: Сер 21 тра, 2025 23:57
Успіх написав:
Що тільки не видумають
я в 17 о таком даже не мечтал. фирменная гитара была пределом чего можно было тогда хотеть. Одновременно обесценилась и музыка. Раньше было нормой собраться у кого то послушать новый/старый альбом дорз, металлики или скорпионс. Сейчас уже ради такого никто не собирается. У каждого любая музыка в смартфоне. Не надо никуда ходить и ни с кем социализироваться. Источник новой музыки - интернет радио. Играет себе фоном. если шото нравится смотришь название или ищешь через soundhound (не все радио показывают название и автора)
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Додано: Чет 22 тра, 2025 05:34
Banderlog написав: rjkz написав: ЛАД написав:
Я не задавал вопрос о рабочих на заводах
. Как понимаю, вряд ли кто из присутствующих с этим сталкивался.
Но в Союзе, да и позже у многих из них была сдельная оплата труда. Думаю, и сегодня тоже.
Как с этим? Вдруг кто знает?
В Украине на стройках - да, в США на стройках - почасовая оплата.
і як на стройці? Реально з освітою профтех з стройки вирватись в люди? Чи це пожизнєнно?
Не совсем понял вопрос.
Если про Украину. Я рад, что в какой-то момент, понял, что работа на стройке на дядю бесперспективна.
Если говорить про США, то РАБОЧИМ на стройке платят вполне нормально.
Про НЙ электрик 30-35 долларов вчас без лицензии, 50-100 с лицензией.
Сантехники (тут очень четко, но ситуация на момент несколько лет назад) 40 долларов без лицензии, 80 долларов с лицензией.
Маляр с хоть какой-то квалификацией - от 30 долларов.
Кроме того, бенефиты, юнионы. Есть и без них, но если хоть 5 лет есть намерение на стройке работать - почему-бы и нет.
Но это тоже не та работа, на которой всю жизнь есть смысл работать.
Знакомый сантехник упал, сломал ногу и получил травму спины, больше работать не может. Почему не смог получить компенсацию - не знаю. Около 55 лет. Больше ничего не умеет. Сейчас не работает нигде. Иногда делает частные заказы.
Благо квартира уже выплачена и жена еще работает.
Очень много было на стройках мексиканцев. Это в большей части заробитчане.
Готовы работать за 20 долларов в час там где американец и за 30 пальцем не пошевельнет. С ними все просто - в Мексике на такой-же работе будут платить от силы 3 доллара в час и это за счастье.
Вообше, от работы рабочим на стройке надо держаться подальше, если это не работа с юнионом. В любой момент можно подорвать здоровье и остаться ни с чем на всю оставшуюся жизнь.
Хотя есть еще такой момент, от американца, который проводит тренинги и контроль по охране труда. За потерю одного пальца можно отсудить...2 млн долларов. Не проверял, не знаю. Это было сказано в ходе треннинга.
Лучше иметь работу, где не надо брать в руки тяжелого, опасного, не дышать вредным, не рисковать жизнью и где не уволят в один день по любому поводу и без повода. То есть, это не стройка.
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Додано: Чет 22 тра, 2025 05:37
ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав:
Я не задавал вопрос о рабочих на заводах
. Как понимаю, вряд ли кто из присутствующих с этим сталкивался.
Но в Союзе, да и позже у многих из них была сдельная оплата труда. Думаю, и сегодня тоже.
Как с этим? Вдруг кто знает?
В Украине на стройках - да, в США на стройках - почасовая оплата.
Спасибо, но на стройках, в общем-то, понятно. Интересно именно на заводах.
Ну, вот, Сибарит вспомнил о тракерах, я их упустил из внимания.
На заводах, насколько я знаю, рабочие работают за вэйдж (то есть зп в час).
Администрация может работать за сэлери (то есть, зп в год).
Но о сдельной я не слышал.
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Додано: Чет 22 тра, 2025 05:48
Сибарит написав: rjkz написав:
Я даже не уверен, что по W2 оплата за мили, но спорить не буду , я к этому отношения не имел.
Года 1.5 тому назад, когда по 1099 платили 75 центов за милю, SWIFT платил не больше 45, но с бенефитами. Представить себе бенефиты на 1099 мне трудно.
Да, по 1099 обычно бенефитов нет, все включено в ценник.
Но, допускаю, что могут существовать вариации.
В частности, не про тракеров сейчас, платят ценник плюс такс сверху.
Кстати, такая фигня, что по W2 6.5% в ПФ (ССА)снимают с работника и столько-же платит работодатель. А по 1099 сам должен 13% платить.
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Додано: Чет 22 тра, 2025 05:53
Успіх написав:
Щось я "в упор" не бачу кінця війни?
Ніякі знаки, ніякі сни пророчі не сняться...
Коли ж вона закінчиться?
Мне пока не снилось.
Когда приснится - скажу.
Трампелло сливается.
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Додано: Чет 22 тра, 2025 06:07
Wirująświatła написав:
Проект End of 10 создан с целью показать, что конец поддержки Windows 10 не обязательно означает необходимость покупки нового компьютера.
Сайт кампании продвигает простой и понятный месседж: когда через пять месяцев завершится жизненный цикл Windows 10, пользователи смогут сохранить своё устройство и продолжить его использование. Согласно официальному аккаунту в Mastodon , полноценный запуск сайта запланирован на 28 мая.
Над проектом работают специалисты из различных сообществ, включая участников ассоциации KDE . Исходный код сайта размещён на GitLab-сервере KDE .
Одна из самых полезных функций сайта — каталог мест , где можно получить помощь при переходе на Linux. В базе уже более 70 локаций по всему миру, большинство из которых расположены в Германии. Среди них выделяется австралийская компания Serious Cybernetics (не путать с известным вымышленным брендом ).
Переход на Windows 11 оказался невозможен для многих устройств: например, по данным американской правительственной статистики , доля Windows 11 достигла 16,5%, в то время как Windows 10 сохранила 15,5%. Однако значительная часть ПК не поддерживает обновление. По оценке Consumer NZ, это касается порядка 400 миллионов устройств , включая модели с процессорами старше шести лет. Журнал Which? уточняет: если компьютер изначально поставлялся с Windows 7 или 8.1, скорее всего, обновление будет невозможно.
В подобных случаях эксперты советуют рассмотреть установку ChromeOS Flex — особенно на ноутбуках. Эта операционная система может стать разумной альтернативой для устройств, не подходящих под новые требования.
Система ChromeOS Flex подходит не только для ноутбуков, но и для обычных ПК. Однако для её использования потребуется аккаунт Google. В случае, если у пользователя есть почта Yahoo, AOL или Outlook, возможна интеграция через Gmailify .
В дополнение к этому остаётся возможность продолжить использование Windows 10 LTSC — промышленной версии системы, получающей обновления до 2032 года. При необходимости можно выполнить обновление на месте или воспользоваться инструментами сторонних разработчиков , хотя это решение требует осторожности.
В качестве альтернативы Windows многие эксперты рекомендуют Linux. Среди вариантов называются Ubuntu и её облегчённые редакции: Ubuntu MATE, Xubuntu, Lubuntu и Kubuntu. Владельцам старых устройств Apple может подойти Ubuntu Unity, интерфейс которой визуально напоминает macOS.
Несмотря на критику в адрес Snap и systemd, современные сборки Linux успешно справляются с повседневными задачами. Для установки сторонних приложений можно использовать утилиту deb-get , особенно в сочетании с минимальной версией Xubuntu. Также существуют альтернативы в виде AppImage или дистрибутивов вроде Linux Lite.
Сейчас появляются новые дистрибутивы, ориентированные на бывших пользователей Windows, и интерес к ним растёт. Однако, если нет желания разбираться в настройке, можно установить ChromeOS Flex на старый компьютер и убедиться, что он всё ещё может быть полезным.
Физики воссоздали вещество первых
К слову я когда то запускал Линукс на 120мб ОЗУ с флешки, на процессоре via . Как ни странно работало. Есть сборки Линукс внешне полностью напоминающие Винду. А через wine можно запускать по для Windows в т.ч. для старых версий 95, 98, vista. Ну мало ли вдруг кому то понадобится.
Мне 11 виндоус не нравится.
Я на своем держу 10.
У старшего тоже 10.
У младшего 11.
У жены на одном 11 (постоянно глючит), на старом 10.
10 работает стабильней.
Все компы шли под 11.
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