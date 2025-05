Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 445446447448 Додано: Сер 21 тра, 2025 23:30 Wirująświatła написав: Успіх мда зачёт канешна.



у меня японская гитара ямаха, вдобавок я поспиливал в ноль все лады, купил самые мягкие нейлоновые струны и то так играть как он не могу, пальцы быстро стираются в кровь. недавно установил программу на планшет там всё тоже самое, но без нейлона. может научусь. с другой стороны зачем? пишешь нейросети ноты или аккорды . Скоро нейросети будут встраивать в гитару. показал пальцами на грифе что ты от неё хочешь и дальше она играет без тебя). Нечто похожее уже продаётся, сенсорный гриф, но стоит пока ещё немало.









эконом вариант



Що тільки не видумають Що тільки не видумають Успіх

я в 17 о таком даже не мечтал. фирменная гитара была пределом чего можно было тогда хотеть. Одновременно обесценилась и музыка. Раньше было нормой собраться у кого то послушать новый/старый альбом дорз, металлики или скорпионс. Сейчас уже ради такого никто не собирается. У каждого любая музыка в смартфоне. Не надо никуда ходить и ни с кем социализироваться. Источник новой музыки - интернет радио. Играет себе фоном. если шото нравится смотришь название или ищешь через soundhound (не все радио показывают название и автора) Wirująświatła

Повідомлень: 30031 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2499 раз. Подякували: 3486 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 тра, 2025 05:34 Banderlog написав: rjkz написав: ЛАД написав: Я не задавал вопрос о рабочих на заводах . Как понимаю, вряд ли кто из присутствующих с этим сталкивался.

Но в Союзе, да и позже у многих из них была сдельная оплата труда. Думаю, и сегодня тоже.

Как с этим? Вдруг кто знает? Я не задавал вопрос о. Как понимаю, вряд ли кто из присутствующих с этим сталкивался.Но в Союзе, да и позже у многих из них была сдельная оплата труда. Думаю, и сегодня тоже.Как с этим? Вдруг кто знает?

В Украине на стройках - да, в США на стройках - почасовая оплата. В Украине на стройках - да, в США на стройках - почасовая оплата. і як на стройці? Реально з освітою профтех з стройки вирватись в люди? Чи це пожизнєнно? і як на стройці? Реально з освітою профтех з стройки вирватись в люди? Чи це пожизнєнно?



Не совсем понял вопрос.

Если про Украину. Я рад, что в какой-то момент, понял, что работа на стройке на дядю бесперспективна.

Если говорить про США, то РАБОЧИМ на стройке платят вполне нормально.

Про НЙ электрик 30-35 долларов вчас без лицензии, 50-100 с лицензией.

Сантехники (тут очень четко, но ситуация на момент несколько лет назад) 40 долларов без лицензии, 80 долларов с лицензией.

Маляр с хоть какой-то квалификацией - от 30 долларов.

Кроме того, бенефиты, юнионы. Есть и без них, но если хоть 5 лет есть намерение на стройке работать - почему-бы и нет.

Но это тоже не та работа, на которой всю жизнь есть смысл работать.

Знакомый сантехник упал, сломал ногу и получил травму спины, больше работать не может. Почему не смог получить компенсацию - не знаю. Около 55 лет. Больше ничего не умеет. Сейчас не работает нигде. Иногда делает частные заказы.

Благо квартира уже выплачена и жена еще работает.

Очень много было на стройках мексиканцев. Это в большей части заробитчане.

Готовы работать за 20 долларов в час там где американец и за 30 пальцем не пошевельнет. С ними все просто - в Мексике на такой-же работе будут платить от силы 3 доллара в час и это за счастье.

Вообше, от работы рабочим на стройке надо держаться подальше, если это не работа с юнионом. В любой момент можно подорвать здоровье и остаться ни с чем на всю оставшуюся жизнь.

Хотя есть еще такой момент, от американца, который проводит тренинги и контроль по охране труда. За потерю одного пальца можно отсудить...2 млн долларов. Не проверял, не знаю. Это было сказано в ходе треннинга.

Не совсем понял вопрос.

Если про Украину. Я рад, что в какой-то момент, понял, что работа на стройке на дядю бесперспективна.

Если говорить про США, то РАБОЧИМ на стройке платят вполне нормально.

Про НЙ электрик 30-35 долларов вчас без лицензии, 50-100 с лицензией.

Сантехники (тут очень четко, но ситуация на момент несколько лет назад) 40 долларов без лицензии, 80 долларов с лицензией.

Маляр с хоть какой-то квалификацией - от 30 долларов.

Кроме того, бенефиты, юнионы. Есть и без них, но если хоть 5 лет есть намерение на стройке работать - почему-бы и нет.

Но это тоже не та работа, на которой всю жизнь есть смысл работать.

Знакомый сантехник упал, сломал ногу и получил травму спины, больше работать не может. Почему не смог получить компенсацию - не знаю. Около 55 лет. Больше ничего не умеет. Сейчас не работает нигде. Иногда делает частные заказы.

Благо квартира уже выплачена и жена еще работает.

Очень много было на стройках мексиканцев. Это в большей части заробитчане.

Готовы работать за 20 долларов в час там где американец и за 30 пальцем не пошевельнет. С ними все просто - в Мексике на такой-же работе будут платить от силы 3 доллара в час и это за счастье.

Вообше, от работы рабочим на стройке надо держаться подальше, если это не работа с юнионом. В любой момент можно подорвать здоровье и остаться ни с чем на всю оставшуюся жизнь.

Хотя есть еще такой момент, от американца, который проводит тренинги и контроль по охране труда. За потерю одного пальца можно отсудить...2 млн долларов. Не проверял, не знаю. Это было сказано в ходе треннинга.

Лучше иметь работу, где не надо брать в руки тяжелого, опасного, не дышать вредным, не рисковать жизнью и где не уволят в один день по любому поводу и без повода. То есть, это не стройка. rjkz

Повідомлень: 17395 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8591 раз. Подякували: 5414 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 тра, 2025 05:37 ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: Я не задавал вопрос о рабочих на заводах . Как понимаю, вряд ли кто из присутствующих с этим сталкивался.

Но в Союзе, да и позже у многих из них была сдельная оплата труда. Думаю, и сегодня тоже.

Как с этим? Вдруг кто знает? Я не задавал вопрос о. Как понимаю, вряд ли кто из присутствующих с этим сталкивался.Но в Союзе, да и позже у многих из них была сдельная оплата труда. Думаю, и сегодня тоже.Как с этим? Вдруг кто знает?

В Украине на стройках - да, в США на стройках - почасовая оплата. В Украине на стройках - да, в США на стройках - почасовая оплата.

Спасибо, но на стройках, в общем-то, понятно. Интересно именно на заводах. Спасибо, но на стройках, в общем-то, понятно. Интересно именно на заводах.



Ну, вот, Сибарит вспомнил о тракерах, я их упустил из внимания.

На заводах, насколько я знаю, рабочие работают за вэйдж (то есть зп в час).

Администрация может работать за сэлери (то есть, зп в год).

Ну, вот, Сибарит вспомнил о тракерах, я их упустил из внимания.

На заводах, насколько я знаю, рабочие работают за вэйдж (то есть зп в час).

Администрация может работать за сэлери (то есть, зп в год).

Но о сдельной я не слышал. rjkz

Додано: Чет 22 тра, 2025 05:48 Сибарит написав: rjkz написав: Я даже не уверен, что по W2 оплата за мили, но спорить не буду , я к этому отношения не имел.

Года 1.5 тому назад, когда по 1099 платили 75 центов за милю, SWIFT платил не больше 45, но с бенефитами. Представить себе бенефиты на 1099 мне трудно.

Года 1.5 тому назад, когда по 1099 платили 75 центов за милю, SWIFT платил не больше 45, но с бенефитами. Представить себе бенефиты на 1099 мне трудно. Года 1.5 тому назад, когда по 1099 платили 75 центов за милю, SWIFT платил не больше 45, но с бенефитами. Представить себе бенефиты на 1099 мне трудно.



Да, по 1099 обычно бенефитов нет, все включено в ценник.

Но, допускаю, что могут существовать вариации.

В частности, не про тракеров сейчас, платят ценник плюс такс сверху.

Да, по 1099 обычно бенефитов нет, все включено в ценник.

Но, допускаю, что могут существовать вариации.

В частности, не про тракеров сейчас, платят ценник плюс такс сверху.

Кстати, такая фигня, что по W2 6.5% в ПФ (ССА)снимают с работника и столько-же платит работодатель. А по 1099 сам должен 13% платить. rjkz

Додано: Чет 22 тра, 2025 05:53 Успіх написав: Щось я "в упор" не бачу кінця війни?

Ніякі знаки, ніякі сни пророчі не сняться...

Коли ж вона закінчиться?

Ніякі знаки, ніякі сни пророчі не сняться...



Коли ж вона закінчиться? Щось я "в упор" не бачу кінця війни?Ніякі знаки, ніякі сни пророчі не сняться...Коли ж вона закінчиться?



Мне пока не снилось.

Когда приснится - скажу.

Мне пока не снилось.

Когда приснится - скажу.

Трампелло сливается. rjkz

Повідомлень: 17395 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8591 раз. Подякували: 5414 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 тра, 2025 06:07 Wirująświatła написав: Проект End of 10 создан с целью показать, что конец поддержки Windows 10 не обязательно означает необходимость покупки нового компьютера.



Сайт кампании продвигает простой и понятный месседж: когда через пять месяцев завершится жизненный цикл Windows 10, пользователи смогут сохранить своё устройство и продолжить его использование. Согласно официальному аккаунту в Mastodon , полноценный запуск сайта запланирован на 28 мая.



Над проектом работают специалисты из различных сообществ, включая участников ассоциации KDE . Исходный код сайта размещён на GitLab-сервере KDE .



Одна из самых полезных функций сайта — каталог мест , где можно получить помощь при переходе на Linux. В базе уже более 70 локаций по всему миру, большинство из которых расположены в Германии. Среди них выделяется австралийская компания Serious Cybernetics (не путать с известным вымышленным брендом ).



Переход на Windows 11 оказался невозможен для многих устройств: например, по данным американской правительственной статистики , доля Windows 11 достигла 16,5%, в то время как Windows 10 сохранила 15,5%. Однако значительная часть ПК не поддерживает обновление. По оценке Consumer NZ, это касается порядка 400 миллионов устройств , включая модели с процессорами старше шести лет. Журнал Which? уточняет: если компьютер изначально поставлялся с Windows 7 или 8.1, скорее всего, обновление будет невозможно.



В подобных случаях эксперты советуют рассмотреть установку ChromeOS Flex — особенно на ноутбуках. Эта операционная система может стать разумной альтернативой для устройств, не подходящих под новые требования.



Система ChromeOS Flex подходит не только для ноутбуков, но и для обычных ПК. Однако для её использования потребуется аккаунт Google. В случае, если у пользователя есть почта Yahoo, AOL или Outlook, возможна интеграция через Gmailify .



В дополнение к этому остаётся возможность продолжить использование Windows 10 LTSC — промышленной версии системы, получающей обновления до 2032 года. При необходимости можно выполнить обновление на месте или воспользоваться инструментами сторонних разработчиков , хотя это решение требует осторожности.



В качестве альтернативы Windows многие эксперты рекомендуют Linux. Среди вариантов называются Ubuntu и её облегчённые редакции: Ubuntu MATE, Xubuntu, Lubuntu и Kubuntu. Владельцам старых устройств Apple может подойти Ubuntu Unity, интерфейс которой визуально напоминает macOS.



Несмотря на критику в адрес Snap и systemd, современные сборки Linux успешно справляются с повседневными задачами. Для установки сторонних приложений можно использовать утилиту deb-get , особенно в сочетании с минимальной версией Xubuntu. Также существуют альтернативы в виде AppImage или дистрибутивов вроде Linux Lite.



Сейчас появляются новые дистрибутивы, ориентированные на бывших пользователей Windows, и интерес к ним растёт. Однако, если нет желания разбираться в настройке, можно установить ChromeOS Flex на старый компьютер и убедиться, что он всё ещё может быть полезным.



Физики воссоздали вещество первых



К слову я когда то запускал Линукс на 120мб ОЗУ с флешки, на процессоре via . Как ни странно работало. Есть сборки Линукс внешне полностью напоминающие Винду. А через wine можно запускать по для Windows в т.ч. для старых версий 95, 98, vista. Ну мало ли вдруг кому то понадобится. К слову я когда то запускал Линукс на 120мб ОЗУ с флешки, на процессоре via . Как ни странно работало. Есть сборки Линукс внешне полностью напоминающие Винду. А через wine можно запускать по для Windows в т.ч. для старых версий 95, 98, vista. Ну мало ли вдруг кому то понадобится.



Мне 11 виндоус не нравится.

Я на своем держу 10.

У старшего тоже 10.

У младшего 11.

У жены на одном 11 (постоянно глючит), на старом 10.

10 работает стабильней.

Мне 11 виндоус не нравится.

Я на своем держу 10.

У старшего тоже 10.

У младшего 11.

У жены на одном 11 (постоянно глючит), на старом 10.

10 работает стабильней.

Все компы шли под 11. rjkz

Масштабно! Пафосно!

Но я вынужден открыть одну страшную тайну: если слегка пошаманить при инсталляции, можно отключить проверку железа, и тогда 11 ставится и работает на достаточно старом железе.

Масштабно! Пафосно!

Но я вынужден открыть одну страшную тайну: если слегка пошаманить при инсталляции, можно отключить проверку железа, и тогда 11 ставится и работает на достаточно старом железе.

Массовый переход на Линукс вряд ли состоится, а было бы неплохо. За жульничество с требованиями к железу надо наказывать. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8245 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6431 раз. Подякували: 21522 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 тра, 2025 06:47 ЛАД написав: Сибарит написав: ЛАД написав: А так писать какие-то вещи, которые кажутся очевидными, вроде, неудобно А так писать какие-то вещи, которые кажутся очевидными, вроде, неудобно

Некоторые вещи только кажутся очевидными, если опираться только на советский опыт.

Плановые затраты на некоторую избыточность рабочих мест при невысоком уровне зарплаты не идут ни в какое сравнение с убытками от срыва контракта из-за уволившегося высокого профессионала.

Можете считать это страховкой от некоторых рисков. Американцы вообще очень любят всяческие страховки.



Кстати, Я вообще не понимаю, как на ответственных операциях можно подгонять работника.



Вы описываете модель,работавшую в условиях, когда срыв плана грозил только лишением грамоты, а не потерей бизнеса Некоторые вещи только кажутся очевидными, если опираться только на советский опыт.Плановые затраты на некоторую избыточность рабочих мест при невысоком уровне зарплаты не идут ни в какое сравнение с убытками от срыва контракта из-за уволившегося высокого профессионала.Можете считать это страховкой от некоторых рисков. Американцы вообще очень любят всяческие страховки.Кстати, Я вообще не понимаю, как на ответственных операциях можно подгонять работника.Вы описываете модель,работавшую в условиях, когда срыв плана грозил только лишением грамоты, а не потерей бизнеса

Вы, вроде бы, не отличались ярым антисоветизмом. Не всё в Союзе было плохо и неправильно. И родилась такая оплата совсем не в Союзе.



"срыв контракта из-за уволившегося высокого профессионала" может грозить, если он один. А если он один из сотни, пусть даже остальные 99 немного похуже. то его увольнение к срыву контракта не приведёт. Понятно, речь, к примеру, не о науке. Одного Эйнштейна не заменят и сотня середнячков.

И там, где не массовое производство, бывает высококвалифицированный работник, которого никто не заменит. Он умеет то, что не умеют другие. Так такому работнику никто не устанавливает норм, платят ставку (и достаточно высокую), ценят и всеми силами стараются удержать. Но это исключительные случаи.



Работника никто не подгонял. Никто не стоял у него над головой. Он сам старался сделать быстрее и, значит, больше, чтобы больше заработать.



Срыв плана грозил не потерей грамоты. А возможной потерей работы/должности (соответственно, и зарплаты) начальнику. Особенно, при выполнении оборонных заказов. Я уж не говорю о военном времени, когда это могло грозить значительно бОльшими проблемами.



P.s. Погуглил. Вот первые 2 ссылки - https://gusto.com/resources/articles/business-finance/piece-rate-pay и https://en.wikipedia.org/wiki/Piece_work . Есть такая оплата и в США. Вот из первой: Сдельная оплата труда распространена в некоторых видах деятельности, в том числе:

Производство

Ремонт автомобилей

Строительство

Рисование

Чистка дома и ковров

Медицинская помощь Вы, вроде бы, не отличались ярым антисоветизмом. Не всё в Союзе было плохо и неправильно. И родилась такая оплата совсем не в Союзе."срыв контракта из-за уволившегося высокого профессионала" может грозить, если он один. А если он один из сотни, пусть даже остальные 99 немного похуже. то его увольнение к срыву контракта не приведёт. Понятно, речь, к примеру, не о науке. Одного Эйнштейна не заменят и сотня середнячков.И там, где не массовое производство, бывает высококвалифицированный работник, которого никто не заменит. Он умеет то, что не умеют другие. Так такому работнику никто не устанавливает норм, платят ставку (и достаточно высокую), ценят и всеми силами стараются удержать. Но это исключительные случаи.Работника никто не подгонял. Никто не стоял у него над головой. Он сам старался сделать быстрее и, значит, больше, чтобы больше заработать.Срыв плана грозил не потерей грамоты. А возможной потерей работы/должности (соответственно, и зарплаты) начальнику. Особенно, при выполнении оборонных заказов. Я уж не говорю о военном времени, когда это могло грозить значительно бОльшими проблемами.P.s. Погуглил. Вот первые 2 ссылки -. Есть такая оплата и в США. Вот из первой:



Производство - очень общее, может "где-то высоко в горах, но не в нашем районе"(с). Не слышал о сдельщине на производстве. Речь о ЗАРПЛАТЕ, а не о стоимости контракта. Контрактору (подрядчику) заплатят за выполннную работу, но рабочему заплатят за его время.

Ремонт автомобиля - с клиента возьмут за выполненную работу, но НАЕМНЫЙ работник получит почасовую оплату.

Строительство - однозначно, оплата наемного труда за время.

Рисование - хз. Не могу сказать.

Уборка. Опять-же, с клиента возьмут за объем работы, но уборщикам заплатят за время. Может на кэш есть договоренности, скажем, 70 долларов за уборку дома. Но это не стандартно. Если уж официально, то однозначно временная оплата.

Медицина - какой угодно уровень. Оплата повременная. Или в час или в год.

Нет вариантов. Еще раз - речь о зарплате, а не о том, сколько с челвека возьмут за пломбу. Производство - очень общее, может "где-то высоко в горах, но не в нашем районе"(с). Не слышал о сдельщине на производстве. Речь о ЗАРПЛАТЕ, а не о стоимости контракта. Контрактору (подрядчику) заплатят за выполннную работу, но рабочему заплатят за его время.Ремонт автомобиля - с клиента возьмут за выполненную работу, но НАЕМНЫЙ работник получит почасовую оплату.Строительство - однозначно, оплата наемного труда за время.Рисование - хз. Не могу сказать.Уборка. Опять-же, с клиента возьмут за объем работы, но уборщикам заплатят за время. Может на кэш есть договоренности, скажем, 70 долларов за уборку дома. Но это не стандартно. Если уж официально, то однозначно временная оплата.Медицина - какой угодно уровень. Оплата повременная. Или в час или в год.Нет вариантов. Еще раз - речь о зарплате, а не о том, сколько с челвека возьмут за пломбу. rjkz

Повідомлень: 17395 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8591 раз. Подякували: 5414 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 тра, 2025 07:01 rjkz написав: Ремонт автомобиля - с клиента возьмут за выполненную работу, но НАЕМНЫЙ работник получит почасовую оплату. Ремонт автомобиля - с клиента возьмут за выполненную работу, но НАЕМНЫЙ работник получит почасовую оплату.

Клиенту могут об этом не сказать, но с него тоже возьмут плату за время. По нормо-часам.

В сложных случаях включается откровенная повременка.

Не знаю, как автомобильные, а траковые сервисы стоимость часа указывают на видном месте.

И это не только в США. Мне тоже операции в счёте расписывают с часами. Клиенту могут об этом не сказать, но с него тоже возьмут плату за время. По нормо-часам.В сложных случаях включается откровенная повременка.Не знаю, как автомобильные, а траковые сервисы стоимость часа указывают на видном месте.И это не только в США. Мне тоже операции в счёте расписывают с часами. Сибарит

