я переходил на линукс (убунту, минт) и на андроид х86 для ПК. К сожалению, с по для линукса - швах, оно как бы есть, но на 90% кривое и сырое. И командной строкой надо владеть - в графическом интерфейсе представлены не все функции.
Андроид х86 мне понравился, но надо подбирать сборку под своё железо, и некоторые функции с мышью не работали (разные свапы). Приложения в браузере на андроиде тогда не работали, например adblock и впн. Плюс нужен был монитор с соотношением сторон как у смартфона, иначе рабочей оказывается только центральная часть экрана. Многозадачность тогда не была реализована, чтобы 2-3 приложения работали одновременно, пример ют или интернет радио + офис + браузер + тг. Всякий раз всё приходилось запускать заново. Зато скорость ух. всё летало.