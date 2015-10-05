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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 446447448449
Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 08:13

  Сибарит написав:Массовый переход на Линукс вряд ли состоится, а было бы неплохо. За жульничество с требованиями к железу надо наказывать.
я переходил на линукс (убунту, минт) и на андроид х86 для ПК. К сожалению, с по для линукса - швах, оно как бы есть, но на 90% кривое и сырое. И командной строкой надо владеть - в графическом интерфейсе представлены не все функции.

Андроид х86 мне понравился, но надо подбирать сборку под своё железо, и некоторые функции с мышью не работали (разные свапы). Приложения в браузере на андроиде тогда не работали, например adblock и впн. Плюс нужен был монитор с соотношением сторон как у смартфона, иначе рабочей оказывается только центральная часть экрана. Многозадачность тогда не была реализована, чтобы 2-3 приложения работали одновременно, пример ют или интернет радио + офис + браузер + тг. Всякий раз всё приходилось запускать заново. Зато скорость ух. всё летало.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 08:27


Три желанья мучат парня,
Выбрать он не мог
И на первый случай выбрал
Золота мешок

Он теперь богат
Но судьбе не рад
Деньги его жизнь
Превратили в ад

Требуй, что тебе надо
Я помочь буду рада
И в награду исполню
Два желания твои

«Дай же мне добиться власти
Во краю родном
День проходит, наш парнишка
Ходит королём

Но не в этом суть
В сердце парня грусть
Снова через год
К озеру идёт

Требуй, что тебе надо
Я помочь буду рада
И в награду исполню
Одно желание твоё

Здравствуй милая лягушка
Сердцу помоги
Вместо денег, вместо власти
Я хочу любви
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 22 тра, 2025 08:32, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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2
3
Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 08:32

  Wirująświatła написав:И командной строкой надо владеть - в графическом интерфейсе представлены не все функции.

Проблема не в командной строке, а в попытках от нее избавиться.
Раньше можно было спросить у Гугла, как сделать что хочется, и он во 2-3 ссылке выдавал адекватный набор команд или строк конфига. А теперь выдает сплошные предложения установить программу и в ней чего-то накликать. Это редко работает так, как хочется.
Типичный пример, как неоправданное стремление к прогрессу портит хорошую вещь.
Сибарит
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  #<1 ... 446447448449
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