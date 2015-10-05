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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 446447448449
Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 08:13

  Сибарит написав:Массовый переход на Линукс вряд ли состоится, а было бы неплохо. За жульничество с требованиями к железу надо наказывать.
я переходил на линукс (убунту, минт) и на андроид х86 для ПК. К сожалению, с по для линукса - швах, оно как бы есть, но на 90% кривое и сырое. И командной строкой надо владеть - в графическом интерфейсе представлены не все функции.

Андроид х86 мне понравился, но надо подбирать сборку под своё железо, и некоторые функции с мышью не работали (разные свапы). Приложения в браузере на андроиде тогда не работали, например adblock и впн. Плюс нужен был монитор с соотношением сторон как у смартфона, иначе рабочей оказывается только центральная часть экрана. Многозадачность тогда не была реализована, чтобы 2-3 приложения работали одновременно, пример ют или интернет радио + офис + браузер + тг. Всякий раз всё приходилось запускать заново. Зато скорость ух. всё летало.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 08:27


Три желанья мучат парня,
Выбрать он не мог
И на первый случай выбрал
Золота мешок

Он теперь богат
Но судьбе не рад
Деньги его жизнь
Превратили в ад

Требуй, что тебе надо
Я помочь буду рада
И в награду исполню
Два желания твои

«Дай же мне добиться власти
Во краю родном
День проходит, наш парнишка
Ходит королём

Но не в этом суть
В сердце парня грусть
Снова через год
К озеру идёт

Требуй, что тебе надо
Я помочь буду рада
И в награду исполню
Одно желание твоё

Здравствуй милая лягушка
Сердцу помоги
Вместо денег, вместо власти
Я хочу любви
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 22 тра, 2025 08:32, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 08:32

  Wirująświatła написав:И командной строкой надо владеть - в графическом интерфейсе представлены не все функции.

Проблема не в командной строке, а в попытках от нее избавиться.
Раньше можно было спросить у Гугла, как сделать что хочется, и он во 2-3 ссылке выдавал адекватный набор команд или строк конфига. А теперь выдает сплошные предложения установить программу и в ней чего-то накликать. Это редко работает так, как хочется.
Типичный пример, как неоправданное стремление к прогрессу портит хорошую вещь.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 09:48

  ЛАД написав: А там хтозна. Может, про те, с которыми рисовали ангелов. :)
з іконами там не все так просто, ікона це не фотографія)
Це срєдство связі )
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 10:35

Что скрывает тёмная сторона технологий

Новости
iPhone, который знает все ваши пароли, фотографии и маршруты, теперь за 35 долларов в коробке «на разбор» в Китае
08:49 / 22 мая, 2025
Разобранные, заблокированные, но всё ещё ценные — устройства продолжают приносить доход.

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В китайском Шэньчжэне есть неброское здание под названием Feiyang Times — серо-коричневая башня с колоннами, украшенными пропагандистскими баннерами. С виду — ничего особенного, если бы не его прозвище в англоязычном интернете: «здание украденных iPhone». На третьем и четвёртом этажах кипит ночная торговля айфонами из Европы и США — многие из них бывшие в употреблении, но некоторые, судя по всему, оказались там не по своей воле.

Сюда поступают смартфоны, которые были возвращены западными пользователями при апгрейде, а также устройства с сомнительным прошлым. Сообщения на форумах, в соцсетях и даже от самих жертв краж всё чаще указывают на один и тот же адрес — Хуачянбэй, квартал в Шэньчжэне, ставший главным узлом в цепочке перепродажи техники. Эта цепочка начинается с краж на Западе, проходит через Гонконг и заканчивается в лавках южного полушария.

Так, лондонский предприниматель Сэм Амрани лишился своего iPhone 15 Pro прямо на улице: двое мужчин на электровелосипедах синхронно подрезали его и вырвали телефон из рук. Через неделю устройство уже «засветилось» в Гонконге, а затем — в Шэньчжэне. Сэм опубликовал историю на LinkedIn и узнал, что он далеко не единственный, чья техника ушла в Китай.


Продавцы на рынке Feiyang рассказывают , что в Шэньчжэне покупатель найдётся буквально на каждую часть смартфона — от экрана до медных элементов. Даже заблокированные устройства идут на запчасти. Айфоны из США особенно ценятся — они дешевле из-за сетевых ограничений и позволяют использовать глобальные магазины приложений. В торговом зале можно встретить покупателей из Пакистана, Ливии, Гонконга. Кто-то ищет партии по 200–300 аппаратов. Кто-то — только экраны и чипы. Есть спрос даже на корпуса и пластик, который позже переплавляют.

Как выясняется, большинство айфонов попадает в Шэньчжэнь через Гонконг — свободный порт без таможенных пошлин. В индустриальном здании на Hung To Road кипит оптовая торговля: десятки компаний продают устройства оптом, иногда с пометкой «iCloud locked». Многие телефоны уже перебывали в руках перекупщиков из Турции, Китая, Филиппин. Аукционы проходят в WhatsApp, WeChat и даже на Facebook.

Те, кто занимается такими партиями, утверждают, что не могут разблокировать устройства, но даже «замкнутые» телефоны можно выгодно распродать по деталям. Хотя нередко жертвам приходят сообщения от покупателей в Китае — их просят или уговаривают снять активационную блокировку. Иногда — прямо угрожают.

Администрация здания Feiyang Times от комментариев отказалась. В офисе сообщили, что продавцы работают как частные лица, и ответственность за ассортимент несут они сами. Полиция Гонконга заявила, что будет действовать в рамках закона, если появятся основания. Правительство Шэньчжэня на запрос не ответило.

Блогерша тупая шо дверь, мысли плохо натягиваются на речь. Крч видео поржать.
"Телефоны классные, но батарея и камера говно " (хи хи)

Wirująświatła
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