Новости

iPhone, который знает все ваши пароли, фотографии и маршруты, теперь за 35 долларов в коробке «на разбор» в Китае

08:49 / 22 мая, 2025

Разобранные, заблокированные, но всё ещё ценные — устройства продолжают приносить доход.



image

В китайском Шэньчжэне есть неброское здание под названием Feiyang Times — серо-коричневая башня с колоннами, украшенными пропагандистскими баннерами. С виду — ничего особенного, если бы не его прозвище в англоязычном интернете: «здание украденных iPhone». На третьем и четвёртом этажах кипит ночная торговля айфонами из Европы и США — многие из них бывшие в употреблении, но некоторые, судя по всему, оказались там не по своей воле.



Сюда поступают смартфоны, которые были возвращены западными пользователями при апгрейде, а также устройства с сомнительным прошлым. Сообщения на форумах, в соцсетях и даже от самих жертв краж всё чаще указывают на один и тот же адрес — Хуачянбэй, квартал в Шэньчжэне, ставший главным узлом в цепочке перепродажи техники. Эта цепочка начинается с краж на Западе, проходит через Гонконг и заканчивается в лавках южного полушария.



Так, лондонский предприниматель Сэм Амрани лишился своего iPhone 15 Pro прямо на улице: двое мужчин на электровелосипедах синхронно подрезали его и вырвали телефон из рук. Через неделю устройство уже «засветилось» в Гонконге, а затем — в Шэньчжэне. Сэм опубликовал историю на LinkedIn и узнал, что он далеко не единственный, чья техника ушла в Китай.





Продавцы на рынке Feiyang рассказывают , что в Шэньчжэне покупатель найдётся буквально на каждую часть смартфона — от экрана до медных элементов. Даже заблокированные устройства идут на запчасти. Айфоны из США особенно ценятся — они дешевле из-за сетевых ограничений и позволяют использовать глобальные магазины приложений. В торговом зале можно встретить покупателей из Пакистана, Ливии, Гонконга. Кто-то ищет партии по 200–300 аппаратов. Кто-то — только экраны и чипы. Есть спрос даже на корпуса и пластик, который позже переплавляют.



Как выясняется, большинство айфонов попадает в Шэньчжэнь через Гонконг — свободный порт без таможенных пошлин. В индустриальном здании на Hung To Road кипит оптовая торговля: десятки компаний продают устройства оптом, иногда с пометкой «iCloud locked». Многие телефоны уже перебывали в руках перекупщиков из Турции, Китая, Филиппин. Аукционы проходят в WhatsApp, WeChat и даже на Facebook.



Те, кто занимается такими партиями, утверждают, что не могут разблокировать устройства, но даже «замкнутые» телефоны можно выгодно распродать по деталям. Хотя нередко жертвам приходят сообщения от покупателей в Китае — их просят или уговаривают снять активационную блокировку. Иногда — прямо угрожают.



Администрация здания Feiyang Times от комментариев отказалась. В офисе сообщили, что продавцы работают как частные лица, и ответственность за ассортимент несут они сами. Полиция Гонконга заявила, что будет действовать в рамках закона, если появятся основания. Правительство Шэньчжэня на запрос не ответило.

