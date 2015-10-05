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#<1 ... 452453454455 Додано: Нед 25 тра, 2025 08:07 ЛАД написав: И ещё одна статья на ту же тему.

Крах доверия к политике можно отчасти объяснить возникновением двухъярусного общества, которое предлагает лишь ограниченные возможности молодым людям без активов и подрывает основу общественного договора. Франция находится на острой грани этой потери веры.

........Работа профессора Плувиеса — последняя работа, которая подчеркивает, почему подобные призывы к солидарности и упорному труду звучат так пусто для многих. Пока популистские партии скользят по социальному недовольству, правительства бесстыдно повторяют их риторику и подход к иммиграции. Но противостояние тому, как самовоспроизводящееся разделение богатства разъедает социальные связи и подрывает политику общего блага, остается табу. Президентские выборы в Румынии и Польше в эти выходные, вероятно, продемонстрируют углубляющееся разочарование избирателей в политическом мейнстриме и продолжающийся подъем крайне правых.



Когда Бальзак писал последние тома своей La Comédie Humaine в 1840-х годах, будущий премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли опубликовал «Сивиллу» , свое вымышленное обвинение великому разделению богатств в викторианской Англии. Два столетия спустя, столкнувшись с темнеющим политическим горизонтом, нынешний урожай лидеров Европы мог бы с пользой смахнуть пыль с экземпляра и извлечь уроки из его прозрений, пока не стало слишком поздно. https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/may/15/the-guardian-view-on-europes-growing-wealth-divide-back-to-the-world-of-balzac



Понимаю, что Гардиан левая газета, но всё же и не коммунистическая.

Мы, конечно, "похоронили" коммунизм, запретили компартию, отреклись от левых взглядов, лучшем случае называя их популистскими. Наши богачи не придерживаются взглядов Билла Гейтса или Эндрю Карнеги, гораздо чаще их взгляды ближе к социал-фашизму. Но в результате на военной ветке сегодня нередко звучит: "А почему мы должны воевать в защиту богатств Ахметова, Пинчука, Порошенко...?" Пинчука, правда, вспоминают редко.

И если за такие идеи в 1917 сейчас обвиняют большевиков, то кого будете обвинять сегодня?

Рассказы о "людожерском советском режиме" не очень помогут. И ещё одна статья на ту же тему.Понимаю, что Гардиан левая газета, но всё же и не коммунистическая.Мы, конечно, "похоронили" коммунизм, запретили компартию, отреклись от левых взглядов, лучшем случае называя их популистскими. Наши богачи не придерживаются взглядов Билла Гейтса или Эндрю Карнеги, гораздо чаще их взгляды ближе к социал-фашизму. Но в результате на военной ветке сегодня нередко звучит: "А почему мы должны воевать в защиту богатств Ахметова, Пинчука, Порошенко...?" Пинчука, правда, вспоминают редко.И если за такие идеи в 1917 сейчас обвиняют большевиков, то кого будете обвинять сегодня?Рассказы о "людожерском советском режиме" не очень помогут.



ЭЭЭ...мда.

Вы-же умный и начитанный человек.

Неужели Вы не видите разницы между основами богатств европейских миллиардеров и украинских?

Вопрос,конечно, риторический, уверен, Вы все понимаете.

Но несете эту левую пропаганду в виде статьи в Гардиан.

На всякий случай, проговорю - старые европейские капиталы создавались на разграблении колоний, торговле, войнах и "эксплуатации трудового народа", в том числе работорговле.

Потом эти состояния передавались от поколения к поколениям.

Кроме сверхбогатых людей, были вполне себе средние богачи, основой состояний которых был упорный труд многих поколений. Да, во многих странах не было соцреволюций, экспроприаций, раскулачивания и прочего большевисткого маразма.

В абсолютно разных сферах: фермеры передавали свои земли далее по наследству, каждое новое поколение приумножало то, что сделало предыдущее.

Сколько в Старой Европе таких ферм, где с 1500 лохматого года одно семейство и владеет и живет?

Сколько семейных фабрик выросло из некогда мастерской на рынке?

Это помимо состояний, награбленных в индиях, африканских колониях и в Новой Англии.

Да, были среди них и те, кто ограбил свой народ.

Какова их доля в общей массе?

И только в Украине количество миллиардеров составлят 100% на разграблении своей страны и нанесении огромного ущерба своей государственности.

За это время на Западе произошла технологическая (не путать с технической) революцией. Благодаря новым технологиям, появились миллиардеры, которые зарботали свои состояния относительно быстро и абсолютно законно.

И почему их должны терзать сомнения совести, что они, заработав своей головой состояние, не поделились с наркоманом из соседнего района?

Или с алкоголиком с другой стороны Земного шара?

Да даже нижний средний класс в СЩА, имея в десятки и сотни раз выше доход, чем в среднем по Украине, чем обязан тому, что рекетиры из 90-х грабили грабят и будут грабить своих сограждан? Я даже не пишу "свой народ". Это - НЕ их народ, это ИХ кормовая база. ЭЭЭ...мда.Вы-же умный и начитанный человек.Неужели Вы не видите разницы между основами богатств европейских миллиардеров и украинских?Вопрос,конечно, риторический, уверен, Вы все понимаете.Но несете эту левую пропаганду в виде статьи в Гардиан.На всякий случай, проговорю - старые европейские капиталы создавались на разграблении колоний, торговле, войнах и "эксплуатации трудового народа", в том числе работорговле.Потом эти состояния передавались от поколения к поколениям.Кроме сверхбогатых людей, были вполне себе средние богачи, основой состояний которых был упорный труд многих поколений. Да, во многих странах не было соцреволюций, экспроприаций, раскулачивания и прочего большевисткого маразма.В абсолютно разных сферах: фермеры передавали свои земли далее по наследству, каждое новое поколение приумножало то, что сделало предыдущее.Сколько в Старой Европе таких ферм, где с 1500 лохматого года одно семейство и владеет и живет?Сколько семейных фабрик выросло из некогда мастерской на рынке?Это помимо состояний, награбленных в индиях, африканских колониях и в Новой Англии.Да, были среди них и те, кто ограбил свой народ.Какова их доля в общей массе?И только в Украине количество миллиардеров составлят 100% на разграблении своей страны и нанесении огромного ущерба своей государственности.За это время на Западе произошла технологическая (не путать с технической) революцией. Благодаря новым технологиям, появились миллиардеры, которые зарботали свои состояния относительно быстро и абсолютно законно.И почему их должны терзать сомнения совести, что они, заработав своей головой состояние, не поделились с наркоманом из соседнего района?Или с алкоголиком с другой стороны Земного шара?Да даже нижний средний класс в СЩА, имея в десятки и сотни раз выше доход, чем в среднем по Украине, чем обязан тому, что рекетиры из 90-х грабили грабят и будут грабить своих сограждан? Я даже не пишу "свой народ". Это - НЕ их народ, это ИХ кормовая база. rjkz

Повідомлень: 17421 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8595 раз. Подякували: 5415 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 08:11 rjkz написав: В США достаточно загрузить свои доки в систему и сдать онлайн ПДД, прийти и проехать 5-7 минут с инструктором по улицам. В США достаточно загрузить свои доки в систему и сдать онлайн ПДД, прийти и проехать 5-7 минут с инструктором по улицам.

Так это выглядит просто до легкомыслия.

Надо, наверно, заметить, что во время поездки с инструктором надо продемонстрировать весьма приличные навыки вождения в соответствии с местными традициями и исполнить некоторые ритуалы, про которые надо знать. Например, знаю случаи несдачи из-за слишком широкого вхождения в повороты или наоборот, облизывания бровок.

У местных 16летних проблем с этим нет. А опытным водителям с нашими привычками бывает тяжеловато.

Самое тяжёлое для иммигранта - найти инструктора, который правильно натаскает на сдачу экзамена.



ЗЫ Я не сдам - привык ездить по зеркалам и придерживать руль одной рукой. Так это выглядит просто до легкомыслия.Надо, наверно, заметить, что во время поездки с инструктором надо продемонстрировать весьма приличные навыки вождения в соответствии с местными традициями и исполнить некоторые ритуалы, про которые надо знать. Например, знаю случаи несдачи из-за слишком широкого вхождения в повороты или наоборот, облизывания бровок.У местных 16летних проблем с этим нет. А опытным водителям с нашими привычками бывает тяжеловато.Самое тяжёлое для иммигранта - найти инструктора, который правильно натаскает на сдачу экзамена.ЗЫ Я не сдам - привык ездить по зеркалам и придерживать руль одной рукой. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8268 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6432 раз. Подякували: 21529 раз. Профіль 130 82 38 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 08:17 Сибарит написав: Water написав: Так як п`ють в нас... Ще тільки москалі та грузини. Так як п`ють в нас... Ще тільки москалі та грузини.

Я Вас сильно огорчу сообщением, что и тут мы далеки от лидерства?

Рейтинги потребления алкоголя периодически публикуются. Нас там обычно нет, а москали где-то в конце первой десятки.

Стабильно высокие места занимает чопорная Англия. Я Вас сильно огорчу сообщением, что и тут мы далеки от лидерства?Рейтинги потребления алкоголя периодически публикуются. Нас там обычно нет, а москали где-то в конце первой десятки.Стабильно высокие места занимает чопорная Англия.



Там зимой не топят.

Надо-ж как-то греться.

Франция всегда была "пьющей нацией".

Только там есть "культура пития" вина как неотъемлемой части приема пищи.

А это идет в подсчет среднего градуса на дущу населения.

А в США пиво практически не считается алкогольным продуктом и скорей всего не идет в статистику. Могу ощибаться.

Вот теперь задумайтесь, есть условно 100 французов из которых 70 пьют вино в обед и с ужином. Не накачиваются, а выпивают 1-2 бокала сухого вина.

Или "чопорные англичане", у которых эль пьют даже подростки. Просто как напиток.

И есть восточно славянские (пардон за формулировку, она с одной стороны несколько не конкретна, а с другой, указывает на некоторые общие черты)народы, в которых пусть и не 70%, а может 20-30 - это тяжелые формы алкоголизма, а не употребление вина с морепродуктами или пива с колбасками как традиционное принятие пищи. Там зимой не топят.Надо-ж как-то греться.Франция всегда была "пьющей нацией".Только там есть "культура пития" вина как неотъемлемой части приема пищи.А это идет в подсчет среднего градуса на дущу населения.А в США пиво практически не считается алкогольным продуктом и скорей всего не идет в статистику. Могу ощибаться.Вот теперь задумайтесь, есть условно 100 французов из которых 70 пьют вино в обед и с ужином. Не накачиваются, а выпивают 1-2 бокала сухого вина.Или "чопорные англичане", у которых эль пьют даже подростки. Просто как напиток.И есть восточно славянские (пардон за формулировку, она с одной стороны несколько не конкретна, а с другой, указывает на некоторые общие черты)народы, в которых пусть и не 70%, а может 20-30 - это тяжелые формы алкоголизма, а не употребление вина с морепродуктами или пива с колбасками как традиционное принятие пищи. rjkz

Повідомлень: 17421 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8595 раз. Подякували: 5415 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 08:21 ЛАД написав: Сибарит написав: Water написав: Так як п`ють в нас... Ще тільки москалі та грузини. Так як п`ють в нас... Ще тільки москалі та грузини.

Я Вас сильно огорчу сообщением, что и тут мы далеки от лидерства?

Рейтинги потребления алкоголя периодически публикуются. Нас там обычно нет, а москали где-то в конце первой десятки.

Стабильно высокие места занимает чопорная Англия. Я Вас сильно огорчу сообщением, что и тут мы далеки от лидерства?Рейтинги потребления алкоголя периодически публикуются. Нас там обычно нет, а москали где-то в конце первой десятки.Стабильно высокие места занимает чопорная Англия.

Вы правы. По официальным данным мы сильно уступаем "передовикам".

По данным ОЭСР за 2019 РФ в этом рейтинге на 10-м месте. Нас там почему-то нет, там вообще учтено только 44 страны.

По данным ВОЗ за 2018-2018 РФ на 25 месте (правда, среди мужчин на 14), мы значительно дальше.

Англичане тоже, кстати, не на самых передовых позициях. Зато Литва с Латвией и Чехия почему-то везде достаточно высоко. Ирландия с Францией и Германией достаточно высоко стоят. Но почему-то там это не так заметно. Правда, в Прибалтике был давно, ещё в Союзе, а в Ирландии вообще не был.

Может быть, у нас (и в РФ) сказывается неучтённый самогон? Не знаю, как рассчитываются данные.

Потребление смотрел здесь - https://surl.li/mogfsi Вы правы. По официальным данным мы сильно уступаем "передовикам".По данным ОЭСР за 2019 РФ в этом рейтинге на 10-м месте. Нас там почему-то нет, там вообще учтено только 44 страны.По данным ВОЗ за 2018-2018 РФ на 25 месте (правда, среди мужчин на 14), мы значительно дальше.Англичане тоже, кстати, не на самых передовых позициях. Зато Литва с Латвией и Чехия почему-то везде достаточно высоко. Ирландия с Францией и Германией достаточно высоко стоят. Но почему-то там это не так заметно. Правда, в Прибалтике был давно, ещё в Союзе, а в Ирландии вообще не был.Может быть, у нас (и в РФ) сказывается неучтённый самогон? Не знаю, как рассчитываются данные.Потребление смотрел здесь -



Я очень давно не интересовался этим вопросом, но когда-то было 2 методики.

1. Потребление в объемных единицах на душу населения.

2. Употребление приведенного чистого спирта на дущу населения.

И тут кроется суть этих несоответствий. Я очень давно не интересовался этим вопросом, но когда-то было 2 методики.1. Потребление в объемных единицах на душу населения.2. Употребление приведенного чистого спирта на дущу населения.И тут кроется суть этих несоответствий. rjkz

Повідомлень: 17421 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8595 раз. Подякували: 5415 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 08:26 Сибарит написав: rjkz написав: В США достаточно загрузить свои доки в систему и сдать онлайн ПДД, прийти и проехать 5-7 минут с инструктором по улицам. В США достаточно загрузить свои доки в систему и сдать онлайн ПДД, прийти и проехать 5-7 минут с инструктором по улицам.

Так это выглядит просто до легкомыслия.

Надо, наверно, заметить, что во время поездки с инструктором надо продемонстрировать весьма приличные навыки вождения в соответствии с местными традициями и исполнить некоторые ритуалы, про которые надо знать. Например, знаю случаи несдачи из-за слишком широкого вхождения в повороты или наоборот, облизывания бровок.

У местных 16летних проблем с этим нет. А опытным водителям с нашими привычками бывает тяжеловато.

Самое тяжёлое для иммигранта - найти инструктора, который правильно натаскает на сдачу экзамена.



ЗЫ Я не сдам - привык ездить по зеркалам и придерживать руль одной рукой. Так это выглядит просто до легкомыслия.Надо, наверно, заметить, что во время поездки с инструктором надо продемонстрировать весьма приличные навыки вождения в соответствии с местными традициями и исполнить некоторые ритуалы, про которые надо знать. Например, знаю случаи несдачи из-за слишком широкого вхождения в повороты или наоборот, облизывания бровок.У местных 16летних проблем с этим нет. А опытным водителям с нашими привычками бывает тяжеловато.Самое тяжёлое для иммигранта - найти инструктора, который правильно натаскает на сдачу экзамена.ЗЫ Я не сдам - привык ездить по зеркалам и придерживать руль одной рукой.



Абсолютная правда.

Я брал инструктора, чтобы натаскал на сдачу экзамена.

При фактическом практически 35 летнем стаже.

Занятия начались со слов "Ты должен выполнить определенные условия, а после получения прав можешь ездить как привык". Абсолютная правда.Я брал инструктора, чтобы натаскал на сдачу экзамена.При фактическом практически 35 летнем стаже.Занятия начались со слов "Ты должен выполнить определенные условия, а после получения прав можешь ездить как привык". rjkz

Повідомлень: 17421 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8595 раз. Подякували: 5415 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 08:57 rjkz написав: Я брал инструктора, чтобы натаскал на сдачу экзамена. Я брал инструктора, чтобы натаскал на сдачу экзамена.

Специфический бизнес внутри диаспоры?

Насколько я понимаю, в настоящей Америке найти такого инструктора было бы проблематично.

Или я сильно сгущаю краски? Просто я никогда не слышал о наличии в США автошкол. Знаю толь про школы мото и CDL. Специфический бизнес внутри диаспоры?Насколько я понимаю, в настоящей Америке найти такого инструктора было бы проблематично.Или я сильно сгущаю краски? Просто я никогда не слышал о наличии в США автошкол. Знаю толь про школы мото и CDL. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8268 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6432 раз. Подякували: 21529 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 09:16 Сибарит



Я Вас сильно огорчу сообщением, что и тут мы далеки от лидерства?

Рейтинги потребления алкоголя периодически публикуются. Нас там обычно нет, а москали где-то в конце первой десятки.

Стабильно высокие места занимает чопорная Англия.





Починаючи з невеличкого райцентру (і далі вниз до сіл) магазинний міцний алкоголь майже не купляють. Або картонні 5-10л кубики зі спиртом (розведеним) , або самогон.

В містах дно теж рідко жере ханку підакцизну. Тільки середній клас і вище купляє горілку/віскі/коньяк в офіційний точках і з акцизками.

Тому зрозуміти статистику можна по різному.

Виробництво спирту теж показник не дуже інформативний. Кажуть що спирт багато хто в мережах (бюджетних і підзаборних АЗС) додають вище норми , вказаній в документах. А це мабуть перекриває споживання в харчовій Починаючи з невеличкого райцентру (і далі вниз до сіл) магазинний міцний алкоголь майже не купляють. Або картонні 5-10л кубики зі спиртом (розведеним) , або самогон.В містах дно теж рідко жере ханку підакцизну. Тільки середній клас і вище купляє горілку/віскі/коньяк в офіційний точках і з акцизками.Тому зрозуміти статистику можна по різному.Виробництво спирту теж показник не дуже інформативний. Кажуть що спирт багато хто в мережах (бюджетних і підзаборних АЗС) додають вище норми , вказаній в документах. А це мабуть перекриває споживання в харчовій Hotab Повідомлень: 15219 З нами з: 15.02.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 2399 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 12:52 Сибарит написав: Water написав: Так як п`ють в нас... Ще тільки москалі та грузини. Так як п`ють в нас... Ще тільки москалі та грузини.

Я Вас сильно огорчу сообщением, что и тут мы далеки от лидерства?

Рейтинги потребления алкоголя периодически публикуются. Нас там обычно нет, а москали где-то в конце первой десятки.

Стабильно высокие места занимает чопорная Англия. Я Вас сильно огорчу сообщением, что и тут мы далеки от лидерства?Рейтинги потребления алкоголя периодически публикуются. Нас там обычно нет, а москали где-то в конце первой десятки.Стабильно высокие места занимает чопорная Англия.

https://datacommons.org/ranking/Amount_ ... it=L&hl=en

Europe:

Rank Country Liters

1 Romania 16.80

2 Georgia 14.41

...

25 Denmark 9.49

27 Ukraine 9.24



Якость працював у Denmark, п`ятниця, вечір, постояли з бокалами пива... Пива було хоч залийся, ну я замість одного бокала, випив 3, та шо там пить. Після цього вечора мене записали в алкоголіки...

П`ють вони доволі мало, після цього сідають у машину і їдуть.

В нас жеш, як п`ють то п`ють, шо там пить, після цього сідають у авто і теж їдуть, бо як я додому без машини потраплю?

UPD: Одного разу був на дні народження у грузина... Після чого я всіх присутніх записав у алкоголіки. Europe:Rank Country Liters1 Romania 16.802 Georgia 14.41...25 Denmark 9.4927 Ukraine 9.24Якость працював у Denmark, п`ятниця, вечір, постояли з бокалами пива... Пива було хоч залийся, ну я замість одного бокала, випив 3, та шо там пить. Після цього вечора мене записали в алкоголіки...П`ють вони доволі мало, після цього сідають у машину і їдуть.В нас жеш, як п`ють то п`ють, шо там пить, після цього сідають у авто і теж їдуть, бо як я додому без машини потраплю?UPD: Одного разу був на дні народження у грузина... Після чого я всіх присутніх записав у алкоголіки. Востаннє редагувалось Water в Нед 25 тра, 2025 13:08, всього редагувалось 1 раз. Water Повідомлень: 3044 З нами з: 06.03.12 Подякував: 64 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 13:03 ЛАД написав: У меня когда-то давно (ещё где-то в 90-е) такое же удивление было в Мюнхене, когда я с друзьями, которые там жили уже несколько лет, пошёл гулять по парку, больше похожему на лес, только облагороженный, с гравийными дорожками, а потом в Альпах. Когда практически все встречные улыбались и приветствовали нас. Я спросил: "Это что, все знакомые?" Мне ответили, что нет, просто здесь так принято. Понятно, что это не потому, что украинцы такие злые. Просто жизнь другая. У меня когда-то давно (ещё где-то в 90-е) такое же удивление было в Мюнхене, когда я с друзьями, которые там жили уже несколько лет, пошёл гулять по парку, больше похожему на лес, только облагороженный, с гравийными дорожками, а потом в Альпах. Когда практически все встречные улыбались и приветствовали нас. Я спросил: "Это что, все знакомые?" Мне ответили, что нет, просто здесь так принято. Понятно, что это не потому, что украинцы такие злые. Просто жизнь другая.

В нас теж у селах та у горах вітаються, АЛЕ дійсно посмішка та побажання гарного дня незнайомим людям це не наше. В нас теж у селах та у горах вітаються, АЛЕ дійсно посмішка та побажання гарного дня незнайомим людям це не наше. Water Повідомлень: 3044 З нами з: 06.03.12 Подякував: 64 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 тра, 2025 13:05 Hotab написав: Кажуть що спирт багато хто в мережах (бюджетних і підзаборних АЗС) додають вище норми , вказаній в документах. А це мабуть перекриває споживання в харчовій Кажуть що спирт багато хто в мережах (бюджетних і підзаборних АЗС) додають вище норми , вказаній в документах. А це мабуть перекриває споживання в харчовій

Технічний спирт він в нас дешевий, харчовий додавать у паливо замість технічного нема сенсу, простіше продать, якщо є до нього доступ. Технічний спирт він в нас дешевий, харчовий додавать у паливо замість технічного нема сенсу, простіше продать, якщо є до нього доступ. Water Повідомлень: 3044 З нами з: 06.03.12 Подякував: 64 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 452453454455 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4260

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34