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Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 452453454455
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 08:07

  ЛАД написав:И ещё одна статья на ту же тему.
Крах доверия к политике можно отчасти объяснить возникновением двухъярусного общества, которое предлагает лишь ограниченные возможности молодым людям без активов и подрывает основу общественного договора. Франция находится на острой грани этой потери веры.
........Работа профессора Плувиеса — последняя работа, которая подчеркивает, почему подобные призывы к солидарности и упорному труду звучат так пусто для многих. Пока популистские партии скользят по социальному недовольству, правительства бесстыдно повторяют их риторику и подход к иммиграции. Но противостояние тому, как самовоспроизводящееся разделение богатства разъедает социальные связи и подрывает политику общего блага, остается табу. Президентские выборы в Румынии и Польше в эти выходные, вероятно, продемонстрируют углубляющееся разочарование избирателей в политическом мейнстриме и продолжающийся подъем крайне правых.

Когда Бальзак писал последние тома своей La Comédie Humaine в 1840-х годах, будущий премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли опубликовал «Сивиллу» , свое вымышленное обвинение великому разделению богатств в викторианской Англии. Два столетия спустя, столкнувшись с темнеющим политическим горизонтом, нынешний урожай лидеров Европы мог бы с пользой смахнуть пыль с экземпляра и извлечь уроки из его прозрений, пока не стало слишком поздно.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/may/15/the-guardian-view-on-europes-growing-wealth-divide-back-to-the-world-of-balzac

Понимаю, что Гардиан левая газета, но всё же и не коммунистическая.
Мы, конечно, "похоронили" коммунизм, запретили компартию, отреклись от левых взглядов, лучшем случае называя их популистскими. Наши богачи не придерживаются взглядов Билла Гейтса или Эндрю Карнеги, гораздо чаще их взгляды ближе к социал-фашизму. Но в результате на военной ветке сегодня нередко звучит: "А почему мы должны воевать в защиту богатств Ахметова, Пинчука, Порошенко...?" Пинчука, правда, вспоминают редко.
И если за такие идеи в 1917 сейчас обвиняют большевиков, то кого будете обвинять сегодня?
Рассказы о "людожерском советском режиме" не очень помогут.


ЭЭЭ...мда.
Вы-же умный и начитанный человек.
Неужели Вы не видите разницы между основами богатств европейских миллиардеров и украинских?
Вопрос,конечно, риторический, уверен, Вы все понимаете.
Но несете эту левую пропаганду в виде статьи в Гардиан.
На всякий случай, проговорю - старые европейские капиталы создавались на разграблении колоний, торговле, войнах и "эксплуатации трудового народа", в том числе работорговле.
Потом эти состояния передавались от поколения к поколениям.
Кроме сверхбогатых людей, были вполне себе средние богачи, основой состояний которых был упорный труд многих поколений. Да, во многих странах не было соцреволюций, экспроприаций, раскулачивания и прочего большевисткого маразма.
В абсолютно разных сферах: фермеры передавали свои земли далее по наследству, каждое новое поколение приумножало то, что сделало предыдущее.
Сколько в Старой Европе таких ферм, где с 1500 лохматого года одно семейство и владеет и живет?
Сколько семейных фабрик выросло из некогда мастерской на рынке?
Это помимо состояний, награбленных в индиях, африканских колониях и в Новой Англии.
Да, были среди них и те, кто ограбил свой народ.
Какова их доля в общей массе?
И только в Украине количество миллиардеров составлят 100% на разграблении своей страны и нанесении огромного ущерба своей государственности.
За это время на Западе произошла технологическая (не путать с технической) революцией. Благодаря новым технологиям, появились миллиардеры, которые зарботали свои состояния относительно быстро и абсолютно законно.
И почему их должны терзать сомнения совести, что они, заработав своей головой состояние, не поделились с наркоманом из соседнего района?
Или с алкоголиком с другой стороны Земного шара?
Да даже нижний средний класс в СЩА, имея в десятки и сотни раз выше доход, чем в среднем по Украине, чем обязан тому, что рекетиры из 90-х грабили грабят и будут грабить своих сограждан? Я даже не пишу "свой народ". Это - НЕ их народ, это ИХ кормовая база.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 08:11

  rjkz написав:В США достаточно загрузить свои доки в систему и сдать онлайн ПДД, прийти и проехать 5-7 минут с инструктором по улицам.

Так это выглядит просто до легкомыслия.
Надо, наверно, заметить, что во время поездки с инструктором надо продемонстрировать весьма приличные навыки вождения в соответствии с местными традициями и исполнить некоторые ритуалы, про которые надо знать. Например, знаю случаи несдачи из-за слишком широкого вхождения в повороты или наоборот, облизывания бровок.
У местных 16летних проблем с этим нет. А опытным водителям с нашими привычками бывает тяжеловато.
Самое тяжёлое для иммигранта - найти инструктора, который правильно натаскает на сдачу экзамена.

ЗЫ Я не сдам - привык ездить по зеркалам и придерживать руль одной рукой.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 08:17

  Сибарит написав:
  Water написав:Так як п`ють в нас... Ще тільки москалі та грузини.

Я Вас сильно огорчу сообщением, что и тут мы далеки от лидерства?
Рейтинги потребления алкоголя периодически публикуются. Нас там обычно нет, а москали где-то в конце первой десятки.
Стабильно высокие места занимает чопорная Англия.


Там зимой не топят.
Надо-ж как-то греться.
Франция всегда была "пьющей нацией".
Только там есть "культура пития" вина как неотъемлемой части приема пищи.
А это идет в подсчет среднего градуса на дущу населения.
А в США пиво практически не считается алкогольным продуктом и скорей всего не идет в статистику. Могу ощибаться.
Вот теперь задумайтесь, есть условно 100 французов из которых 70 пьют вино в обед и с ужином. Не накачиваются, а выпивают 1-2 бокала сухого вина.
Или "чопорные англичане", у которых эль пьют даже подростки. Просто как напиток.
И есть восточно славянские (пардон за формулировку, она с одной стороны несколько не конкретна, а с другой, указывает на некоторые общие черты)народы, в которых пусть и не 70%, а может 20-30 - это тяжелые формы алкоголизма, а не употребление вина с морепродуктами или пива с колбасками как традиционное принятие пищи.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 08:21

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  Water написав:Так як п`ють в нас... Ще тільки москалі та грузини.

Я Вас сильно огорчу сообщением, что и тут мы далеки от лидерства?
Рейтинги потребления алкоголя периодически публикуются. Нас там обычно нет, а москали где-то в конце первой десятки.
Стабильно высокие места занимает чопорная Англия.

Вы правы. По официальным данным мы сильно уступаем "передовикам".
По данным ОЭСР за 2019 РФ в этом рейтинге на 10-м месте. Нас там почему-то нет, там вообще учтено только 44 страны.
По данным ВОЗ за 2018-2018 РФ на 25 месте (правда, среди мужчин на 14), мы значительно дальше.
Англичане тоже, кстати, не на самых передовых позициях. Зато Литва с Латвией и Чехия почему-то везде достаточно высоко. Ирландия с Францией и Германией достаточно высоко стоят. Но почему-то там это не так заметно. Правда, в Прибалтике был давно, ещё в Союзе, а в Ирландии вообще не был.
Может быть, у нас (и в РФ) сказывается неучтённый самогон? Не знаю, как рассчитываются данные.
Потребление смотрел здесь - https://surl.li/mogfsi


Я очень давно не интересовался этим вопросом, но когда-то было 2 методики.
1. Потребление в объемных единицах на душу населения.
2. Употребление приведенного чистого спирта на дущу населения.
И тут кроется суть этих несоответствий.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 08:26

  Сибарит написав:
  rjkz написав:В США достаточно загрузить свои доки в систему и сдать онлайн ПДД, прийти и проехать 5-7 минут с инструктором по улицам.

Так это выглядит просто до легкомыслия.
Надо, наверно, заметить, что во время поездки с инструктором надо продемонстрировать весьма приличные навыки вождения в соответствии с местными традициями и исполнить некоторые ритуалы, про которые надо знать. Например, знаю случаи несдачи из-за слишком широкого вхождения в повороты или наоборот, облизывания бровок.
У местных 16летних проблем с этим нет. А опытным водителям с нашими привычками бывает тяжеловато.
Самое тяжёлое для иммигранта - найти инструктора, который правильно натаскает на сдачу экзамена.

ЗЫ Я не сдам - привык ездить по зеркалам и придерживать руль одной рукой.


Абсолютная правда.
Я брал инструктора, чтобы натаскал на сдачу экзамена.
При фактическом практически 35 летнем стаже.
Занятия начались со слов "Ты должен выполнить определенные условия, а после получения прав можешь ездить как привык".
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 08:57

  rjkz написав:Я брал инструктора, чтобы натаскал на сдачу экзамена.

Специфический бизнес внутри диаспоры?
Насколько я понимаю, в настоящей Америке найти такого инструктора было бы проблематично.
Или я сильно сгущаю краски? Просто я никогда не слышал о наличии в США автошкол. Знаю толь про школы мото и CDL.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 09:16

Сибарит

Я Вас сильно огорчу сообщением, что и тут мы далеки от лидерства?
Рейтинги потребления алкоголя периодически публикуются. Нас там обычно нет, а москали где-то в конце первой десятки.
Стабильно высокие места занимает чопорная Англия.


Починаючи з невеличкого райцентру (і далі вниз до сіл) магазинний міцний алкоголь майже не купляють. Або картонні 5-10л кубики зі спиртом (розведеним) , або самогон.
В містах дно теж рідко жере ханку підакцизну. Тільки середній клас і вище купляє горілку/віскі/коньяк в офіційний точках і з акцизками.
Тому зрозуміти статистику можна по різному.
Виробництво спирту теж показник не дуже інформативний. Кажуть що спирт багато хто в мережах (бюджетних і підзаборних АЗС) додають вище норми , вказаній в документах. А це мабуть перекриває споживання в харчовій
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 12:52

  Сибарит написав:
  Water написав:Так як п`ють в нас... Ще тільки москалі та грузини.

Я Вас сильно огорчу сообщением, что и тут мы далеки от лидерства?
Рейтинги потребления алкоголя периодически публикуются. Нас там обычно нет, а москали где-то в конце первой десятки.
Стабильно высокие места занимает чопорная Англия.

https://datacommons.org/ranking/Amount_ ... it=L&hl=en
Europe:
Rank Country Liters
1 Romania 16.80
2 Georgia 14.41
...
25 Denmark 9.49
27 Ukraine 9.24

Якость працював у Denmark, п`ятниця, вечір, постояли з бокалами пива... Пива було хоч залийся, ну я замість одного бокала, випив 3, та шо там пить. Після цього вечора мене записали в алкоголіки...
П`ють вони доволі мало, після цього сідають у машину і їдуть.
В нас жеш, як п`ють то п`ють, шо там пить, після цього сідають у авто і теж їдуть, бо як я додому без машини потраплю?
UPD: Одного разу був на дні народження у грузина... Після чого я всіх присутніх записав у алкоголіки. :lol:
Востаннє редагувалось Water в Нед 25 тра, 2025 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 13:03

  ЛАД написав:У меня когда-то давно (ещё где-то в 90-е) такое же удивление было в Мюнхене, когда я с друзьями, которые там жили уже несколько лет, пошёл гулять по парку, больше похожему на лес, только облагороженный, с гравийными дорожками, а потом в Альпах. Когда практически все встречные улыбались и приветствовали нас. Я спросил: "Это что, все знакомые?" Мне ответили, что нет, просто здесь так принято. Понятно, что это не потому, что украинцы такие злые. Просто жизнь другая.

В нас теж у селах та у горах вітаються, АЛЕ дійсно посмішка та побажання гарного дня незнайомим людям це не наше.
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 13:05

  Hotab написав:Кажуть що спирт багато хто в мережах (бюджетних і підзаборних АЗС) додають вище норми , вказаній в документах. А це мабуть перекриває споживання в харчовій

Технічний спирт він в нас дешевий, харчовий додавать у паливо замість технічного нема сенсу, простіше продать, якщо є до нього доступ.
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