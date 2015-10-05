Крах доверия к политике можно отчасти объяснить возникновением двухъярусного общества, которое предлагает лишь ограниченные возможности молодым людям без активов и подрывает основу общественного договора. Франция находится на острой грани этой потери веры. ........Работа профессора Плувиеса — последняя работа, которая подчеркивает, почему подобные призывы к солидарности и упорному труду звучат так пусто для многих. Пока популистские партии скользят по социальному недовольству, правительства бесстыдно повторяют их риторику и подход к иммиграции. Но противостояние тому, как самовоспроизводящееся разделение богатства разъедает социальные связи и подрывает политику общего блага, остается табу. Президентские выборы в Румынии и Польше в эти выходные, вероятно, продемонстрируют углубляющееся разочарование избирателей в политическом мейнстриме и продолжающийся подъем крайне правых.
Когда Бальзак писал последние тома своей La Comédie Humaine в 1840-х годах, будущий премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли опубликовал «Сивиллу» , свое вымышленное обвинение великому разделению богатств в викторианской Англии. Два столетия спустя, столкнувшись с темнеющим политическим горизонтом, нынешний урожай лидеров Европы мог бы с пользой смахнуть пыль с экземпляра и извлечь уроки из его прозрений, пока не стало слишком поздно.
Понимаю, что Гардиан левая газета, но всё же и не коммунистическая. Мы, конечно, "похоронили" коммунизм, запретили компартию, отреклись от левых взглядов, лучшем случае называя их популистскими. Наши богачи не придерживаются взглядов Билла Гейтса или Эндрю Карнеги, гораздо чаще их взгляды ближе к социал-фашизму. Но в результате на военной ветке сегодня нередко звучит: "А почему мы должны воевать в защиту богатств Ахметова, Пинчука, Порошенко...?" Пинчука, правда, вспоминают редко. И если за такие идеи в 1917 сейчас обвиняют большевиков, то кого будете обвинять сегодня? Рассказы о "людожерском советском режиме" не очень помогут.
ЭЭЭ...мда. Вы-же умный и начитанный человек. Неужели Вы не видите разницы между основами богатств европейских миллиардеров и украинских? Вопрос,конечно, риторический, уверен, Вы все понимаете. Но несете эту левую пропаганду в виде статьи в Гардиан. На всякий случай, проговорю - старые европейские капиталы создавались на разграблении колоний, торговле, войнах и "эксплуатации трудового народа", в том числе работорговле. Потом эти состояния передавались от поколения к поколениям. Кроме сверхбогатых людей, были вполне себе средние богачи, основой состояний которых был упорный труд многих поколений. Да, во многих странах не было соцреволюций, экспроприаций, раскулачивания и прочего большевисткого маразма. В абсолютно разных сферах: фермеры передавали свои земли далее по наследству, каждое новое поколение приумножало то, что сделало предыдущее. Сколько в Старой Европе таких ферм, где с 1500 лохматого года одно семейство и владеет и живет? Сколько семейных фабрик выросло из некогда мастерской на рынке? Это помимо состояний, награбленных в индиях, африканских колониях и в Новой Англии. Да, были среди них и те, кто ограбил свой народ. Какова их доля в общей массе? И только в Украине количество миллиардеров составлят 100% на разграблении своей страны и нанесении огромного ущерба своей государственности. За это время на Западе произошла технологическая (не путать с технической) революцией. Благодаря новым технологиям, появились миллиардеры, которые зарботали свои состояния относительно быстро и абсолютно законно. И почему их должны терзать сомнения совести, что они, заработав своей головой состояние, не поделились с наркоманом из соседнего района? Или с алкоголиком с другой стороны Земного шара? Да даже нижний средний класс в СЩА, имея в десятки и сотни раз выше доход, чем в среднем по Украине, чем обязан тому, что рекетиры из 90-х грабили грабят и будут грабить своих сограждан? Я даже не пишу "свой народ". Это - НЕ их народ, это ИХ кормовая база.
rjkz написав:В США достаточно загрузить свои доки в систему и сдать онлайн ПДД, прийти и проехать 5-7 минут с инструктором по улицам.
Так это выглядит просто до легкомыслия. Надо, наверно, заметить, что во время поездки с инструктором надо продемонстрировать весьма приличные навыки вождения в соответствии с местными традициями и исполнить некоторые ритуалы, про которые надо знать. Например, знаю случаи несдачи из-за слишком широкого вхождения в повороты или наоборот, облизывания бровок. У местных 16летних проблем с этим нет. А опытным водителям с нашими привычками бывает тяжеловато. Самое тяжёлое для иммигранта - найти инструктора, который правильно натаскает на сдачу экзамена.
ЗЫ Я не сдам - привык ездить по зеркалам и придерживать руль одной рукой.
Water написав:Так як п`ють в нас... Ще тільки москалі та грузини.
Я Вас сильно огорчу сообщением, что и тут мы далеки от лидерства? Рейтинги потребления алкоголя периодически публикуются. Нас там обычно нет, а москали где-то в конце первой десятки. Стабильно высокие места занимает чопорная Англия.
Там зимой не топят. Надо-ж как-то греться. Франция всегда была "пьющей нацией". Только там есть "культура пития" вина как неотъемлемой части приема пищи. А это идет в подсчет среднего градуса на дущу населения. А в США пиво практически не считается алкогольным продуктом и скорей всего не идет в статистику. Могу ощибаться. Вот теперь задумайтесь, есть условно 100 французов из которых 70 пьют вино в обед и с ужином. Не накачиваются, а выпивают 1-2 бокала сухого вина. Или "чопорные англичане", у которых эль пьют даже подростки. Просто как напиток. И есть восточно славянские (пардон за формулировку, она с одной стороны несколько не конкретна, а с другой, указывает на некоторые общие черты)народы, в которых пусть и не 70%, а может 20-30 - это тяжелые формы алкоголизма, а не употребление вина с морепродуктами или пива с колбасками как традиционное принятие пищи.
Water написав:Так як п`ють в нас... Ще тільки москалі та грузини.
Я Вас сильно огорчу сообщением, что и тут мы далеки от лидерства? Рейтинги потребления алкоголя периодически публикуются. Нас там обычно нет, а москали где-то в конце первой десятки. Стабильно высокие места занимает чопорная Англия.
Вы правы. По официальным данным мы сильно уступаем "передовикам". По данным ОЭСР за 2019 РФ в этом рейтинге на 10-м месте. Нас там почему-то нет, там вообще учтено только 44 страны. По данным ВОЗ за 2018-2018 РФ на 25 месте (правда, среди мужчин на 14), мы значительно дальше. Англичане тоже, кстати, не на самых передовых позициях. Зато Литва с Латвией и Чехия почему-то везде достаточно высоко. Ирландия с Францией и Германией достаточно высоко стоят. Но почему-то там это не так заметно. Правда, в Прибалтике был давно, ещё в Союзе, а в Ирландии вообще не был. Может быть, у нас (и в РФ) сказывается неучтённый самогон? Не знаю, как рассчитываются данные. Потребление смотрел здесь - https://surl.li/mogfsi
Я очень давно не интересовался этим вопросом, но когда-то было 2 методики. 1. Потребление в объемных единицах на душу населения. 2. Употребление приведенного чистого спирта на дущу населения. И тут кроется суть этих несоответствий.
rjkz написав:В США достаточно загрузить свои доки в систему и сдать онлайн ПДД, прийти и проехать 5-7 минут с инструктором по улицам.
Так это выглядит просто до легкомыслия. Надо, наверно, заметить, что во время поездки с инструктором надо продемонстрировать весьма приличные навыки вождения в соответствии с местными традициями и исполнить некоторые ритуалы, про которые надо знать. Например, знаю случаи несдачи из-за слишком широкого вхождения в повороты или наоборот, облизывания бровок. У местных 16летних проблем с этим нет. А опытным водителям с нашими привычками бывает тяжеловато. Самое тяжёлое для иммигранта - найти инструктора, который правильно натаскает на сдачу экзамена.
ЗЫ Я не сдам - привык ездить по зеркалам и придерживать руль одной рукой.
Абсолютная правда. Я брал инструктора, чтобы натаскал на сдачу экзамена. При фактическом практически 35 летнем стаже. Занятия начались со слов "Ты должен выполнить определенные условия, а после получения прав можешь ездить как привык".
rjkz написав:Я брал инструктора, чтобы натаскал на сдачу экзамена.
Специфический бизнес внутри диаспоры? Насколько я понимаю, в настоящей Америке найти такого инструктора было бы проблематично. Или я сильно сгущаю краски? Просто я никогда не слышал о наличии в США автошкол. Знаю толь про школы мото и CDL.
Я Вас сильно огорчу сообщением, что и тут мы далеки от лидерства? Рейтинги потребления алкоголя периодически публикуются. Нас там обычно нет, а москали где-то в конце первой десятки. Стабильно высокие места занимает чопорная Англия.
Починаючи з невеличкого райцентру (і далі вниз до сіл) магазинний міцний алкоголь майже не купляють. Або картонні 5-10л кубики зі спиртом (розведеним) , або самогон. В містах дно теж рідко жере ханку підакцизну. Тільки середній клас і вище купляє горілку/віскі/коньяк в офіційний точках і з акцизками. Тому зрозуміти статистику можна по різному. Виробництво спирту теж показник не дуже інформативний. Кажуть що спирт багато хто в мережах (бюджетних і підзаборних АЗС) додають вище норми , вказаній в документах. А це мабуть перекриває споживання в харчовій
Water написав:Так як п`ють в нас... Ще тільки москалі та грузини.
Я Вас сильно огорчу сообщением, что и тут мы далеки от лидерства? Рейтинги потребления алкоголя периодически публикуются. Нас там обычно нет, а москали где-то в конце первой десятки. Стабильно высокие места занимает чопорная Англия.
Якость працював у Denmark, п`ятниця, вечір, постояли з бокалами пива... Пива було хоч залийся, ну я замість одного бокала, випив 3, та шо там пить. Після цього вечора мене записали в алкоголіки... П`ють вони доволі мало, після цього сідають у машину і їдуть. В нас жеш, як п`ють то п`ють, шо там пить, після цього сідають у авто і теж їдуть, бо як я додому без машини потраплю? UPD: Одного разу був на дні народження у грузина... Після чого я всіх присутніх записав у алкоголіки.
Востаннє редагувалось Water в Нед 25 тра, 2025 13:08, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:У меня когда-то давно (ещё где-то в 90-е) такое же удивление было в Мюнхене, когда я с друзьями, которые там жили уже несколько лет, пошёл гулять по парку, больше похожему на лес, только облагороженный, с гравийными дорожками, а потом в Альпах. Когда практически все встречные улыбались и приветствовали нас. Я спросил: "Это что, все знакомые?" Мне ответили, что нет, просто здесь так принято. Понятно, что это не потому, что украинцы такие злые. Просто жизнь другая.
В нас теж у селах та у горах вітаються, АЛЕ дійсно посмішка та побажання гарного дня незнайомим людям це не наше.