Додано: Нед 25 тра, 2025 19:09

rjkz написав: ЛАД написав: .....

Крах доверия к политике можно отчасти объяснить возникновением двухъярусного общества, которое предлагает лишь ограниченные возможности молодым людям без активов и подрывает основу общественного договора .

........ подобные призывы к солидарности и упорному труду звучат так пусто для многих .

....... продолжающийся подъем крайне правых .

....... будущий премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли опубликовал «Сивиллу» , свое вымышленное обвинение великому разделению богатств в викторианской Англии. https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/may/15/the-guardian-view-on-europes-growing-wealth-divide-back-to-the-world-of-balzac



Понимаю, что Гардиан левая газета, но всё же и не коммунистическая.

Мы, конечно, "похоронили" коммунизм, запретили компартию, отреклись от левых взглядов, лучшем случае называя их популистскими. Наши богачи не придерживаются взглядов Билла Гейтса или Эндрю Карнеги, гораздо чаще их взгляды ближе к социал-фашизму. Но в результате на военной ветке сегодня нередко звучит: "А почему мы должны воевать в защиту богатств Ахметова, Пинчука, Порошенко...?" Пинчука, правда, вспоминают редко.

И если за такие идеи в 1917 сейчас обвиняют большевиков, то кого будете обвинять сегодня?

Рассказы о "людожерском советском режиме" не очень помогут. .....Понимаю, что Гардиан левая газета, но всё же и не коммунистическая.Мы, конечно, "похоронили" коммунизм, запретили компартию, отреклись от левых взглядов, лучшем случае называя их популистскими. Наши богачи не придерживаются взглядов Билла Гейтса или Эндрю Карнеги, гораздо чаще их взгляды ближе к социал-фашизму. Но в результате на военной ветке сегодня нередко звучит: "А почему мы должны воевать в защиту богатств Ахметова, Пинчука, Порошенко...?" Пинчука, правда, вспоминают редко.И если за такие идеи в 1917 сейчас обвиняют большевиков, то кого будете обвинять сегодня?Рассказы о "людожерском советском режиме" не очень помогут.

......В 1989 году, когда Sunday Times впервые опубликовал свой ежегодный список богатых людей, чтобы попасть в него, нужно было иметь в 6000 раз больше богатства, чем средний человек в Великобритании. Это уже довольно большой разрыв – но теперь он утроился и превышает средний показатель в 18 000 раз.

.......Есть точка, выше которой богатство дает вам слишком много власти для формирования политики посредством лоббирования, партийных пожертвований или бесплатных подарков, так же как есть точка, выше которой экологическое воздействие образа жизни сверхбогатых людей наносит ей чрезвычайный вред. И точка, выше которой концентрация богатства подрывает экономическую конкуренцию и сокращает продуктивные инвестиции. Между тем, растущее неравенство разрывает социальную ткань , которая связывает нас вместе. https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/may/17/sunday-times-rich-list-extreme-wealth-damage



ЭЭЭ...мда.

Вы-же умный и начитанный человек.

Неужели Вы не видите разницы между основами богатств европейских миллиардеров и украинских?

Вопрос,конечно, риторический, уверен, Вы все понимаете.

Но несете эту левую пропаганду в виде статьи в Гардиан.

На всякий случай, проговорю - старые европейские капиталы создавались на разграблении колоний, торговле, войнах и "эксплуатации трудового народа", в том числе работорговле.

Потом эти состояния передавались от поколения к поколениям.

Кроме сверхбогатых людей, были вполне себе средние богачи, основой состояний которых был упорный труд многих поколений. Да, во многих странах не было соцреволюций, экспроприаций, раскулачивания и прочего большевисткого маразма.

В абсолютно разных сферах: фермеры передавали свои земли далее по наследству, каждое новое поколение приумножало то, что сделало предыдущее.

Сколько в Старой Европе таких ферм, где с 1500 лохматого года одно семейство и владеет и живет?

Сколько семейных фабрик выросло из некогда мастерской на рынке?

Это помимо состояний, награбленных в индиях, африканских колониях и в Новой Англии.

Да, были среди них и те, кто ограбил свой народ.

Какова их доля в общей массе?

И только в Украине количество миллиардеров составлят 100% на разграблении своей страны и нанесении огромного ущерба своей государственности.

За это время на Западе произошла технологическая (не путать с технической) революцией. Благодаря новым технологиям, появились миллиардеры, которые зарботали свои состояния относительно быстро и абсолютно законно.

И почему их должны терзать сомнения совести, что они, заработав своей головой состояние, не поделились с наркоманом из соседнего района?

Или с алкоголиком с другой стороны Земного шара?

Да даже нижний средний класс в СЩА, имея в десятки и сотни раз выше доход, чем в среднем по Украине, чем обязан тому, что рекетиры из 90-х грабили грабят и будут грабить своих сограждан? Я даже не пишу "свой народ". Это - НЕ их народ, это ИХ кормовая база. ЭЭЭ...мда.Вы-же умный и начитанный человек.Неужели Вы не видите разницы между основами богатств европейских миллиардеров и украинских?Вопрос,конечно, риторический, уверен, Вы все понимаете.Но несете эту левую пропаганду в виде статьи в Гардиан.На всякий случай, проговорю - старые европейские капиталы создавались на разграблении колоний, торговле, войнах и "эксплуатации трудового народа", в том числе работорговле.Потом эти состояния передавались от поколения к поколениям.Кроме сверхбогатых людей, были вполне себе средние богачи, основой состояний которых был упорный труд многих поколений. Да, во многих странах не было соцреволюций, экспроприаций, раскулачивания и прочего большевисткого маразма.В абсолютно разных сферах: фермеры передавали свои земли далее по наследству, каждое новое поколение приумножало то, что сделало предыдущее.Сколько в Старой Европе таких ферм, где с 1500 лохматого года одно семейство и владеет и живет?Сколько семейных фабрик выросло из некогда мастерской на рынке?Это помимо состояний, награбленных в индиях, африканских колониях и в Новой Англии.Да, были среди них и те, кто ограбил свой народ.Какова их доля в общей массе?И только в Украине количество миллиардеров составлят 100% на разграблении своей страны и нанесении огромного ущерба своей государственности.За это время на Западе произошла технологическая (не путать с технической) революцией. Благодаря новым технологиям, появились миллиардеры, которые зарботали свои состояния относительно быстро и абсолютно законно.И почему их должны терзать сомнения совести, что они, заработав своей головой состояние, не поделились с наркоманом из соседнего района?Или с алкоголиком с другой стороны Земного шара?Да даже нижний средний класс в СЩА, имея в десятки и сотни раз выше доход, чем в среднем по Украине, чем обязан тому, что рекетиры из 90-х грабили грабят и будут грабить своих сограждан? Я даже не пишу "свой народ". Это - НЕ их народ, это ИХ кормовая база.

С вашего разрешения добавлю цитаты из первой статьи, которую я процитировал, несколько сократил обе и выделил их жирным шрифтом.Вы слишком идеализируете Запад.В результате противоречите сами себе.Признаёте "состояния, награбленных в индиях, африканских колониях и в Новой Англии", но начинаете рассказывать, что их очень мало.Ваш рассказ о "фермах, где с 1500 лохматого года одно семейство и владеет и живет", может вызвать только улыбку. Такие фермы сегодня в Европе выживают только благодаря госдотациям и прочим государственным плюшкам и уж точно хозяева этих ферм не являются теми богачами, о которых пишет Гардиан.Да, на Западе не было социалистической революции (точнее, победившей революции), но были войны и прочие радости жизни, которые разрушали накопленные богатства.И в этих статьях, кот. я привёл, речь не идёт о том, что богачей "должны терзать сомнения совести". И Дизраэли точно не был коммунистом или даже социалистом.Вопрос не в "разнице между основами богатств европейских миллиардеров и украинских".Вопрос о влияниимежду различными слоями общества.Это касается и размывания демократии - влияние Маска на власть несравнимо с вашим влиянием.стартовых возможностей для молодёжи.Согласитесь, у ваших детей возможности будут сильно отличаться от возможностей ... (фамилию подставьте сами).Соцреволюция в России произошла не из-за "злого умысла" большевиков и "происков германской разведки".Вы видите только 2 категории - богачи и "наркоманы из соседнего района" или " алкоголики с другой стороны Земного шара"?Промежуточных слоёв не существует?У меня двоюродная племянница проучилась год в школе США. Где-то в конце 80-х - самом начале 90-х. Была такая американская программа в конце Союза и в первые годы независимости. Ей очень понравилось и после возвращения она написала массу писем в различные американские вузы - искала возможность бесплатной учёбы. Вы же понимаете, что оплатить обучение в США в то время в Союзе не мог практически никто. И уж точно не родители - советские инженеры. Естественно, ото всюду она получила отказ. В лучшем случае писали о каких-то возможностях с 3-го курса.Вопросы: "А почему мы должны воевать в защиту богатств Ахметова, Пинчука, Порошенко...?", - на военной ветке звучат не потому, что наши миллиардеры нажили свои состояния "неправедным путём" и "на разграблении своей страны и нанесении огромного ущерба своей государственности".Или вы верите, что "любой чистильщик обуви может стать миллионером"?Не Маркс "придумал" классовую борьбу. Борьба бедных и богатых существовала всегда. Другой вопрос, что она не всегда приобретает крайние формы.Вы знаете, устал и надоело объяснять элементарные вещи. Да и писать надо слишком много.Лучше стихи."В мужика землянка вогка,В пана хата на помості;Що ж, недарма люди кажуть,Що в панів біліші кості!У мужички руки чорні,В пані рученька тендітна;Що ж, недарма люди кажуть,Що в панів і кров блакитна!Мужики цікаві стали,Чи ті кості білі всюди,Чи блакитна кров поллється,Як пробити пану груди?"Сегодня не совсем так, но суть та же.В принципе для ответа было бы достаточно этого стихотворения. Отнюдь не коммунистического.