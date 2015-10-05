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#<1 ... 454455456457 Додано: Нед 25 тра, 2025 21:44 Wirująświatła

Повідомлень: 30051 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2499 раз. Подякували: 3486 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 00:38 Сибарит написав: rjkz написав: Я брал инструктора, чтобы натаскал на сдачу экзамена. Я брал инструктора, чтобы натаскал на сдачу экзамена.

Специфический бизнес внутри диаспоры?

Насколько я понимаю, в настоящей Америке найти такого инструктора было бы проблематично.

Или я сильно сгущаю краски? Просто я никогда не слышал о наличии в США автошкол. Знаю толь про школы мото и CDL. Специфический бизнес внутри диаспоры?Насколько я понимаю, в настоящей Америке найти такого инструктора было бы проблематично.Или я сильно сгущаю краски? Просто я никогда не слышал о наличии в США автошкол. Знаю толь про школы мото и CDL.



Не, есть автошколы.

И в НЙ и в других местах.

Учат сдавать экзамены и учат с нуля.

Учат взрослых и учат подростков (с 16 лет).

Машина оборудована зеркалами и педалями для инструктора.

Правила намного проще, чем в Украине.

2 дня на сайте ДМВ и экзамен сдан.

Кроме того, обязательная видеолекция для сдачи вождения. Это тоже дает автошкола и выдает сертификат. Не, есть автошколы.И в НЙ и в других местах.Учат сдавать экзамены и учат с нуля.Учат взрослых и учат подростков (с 16 лет).Машина оборудована зеркалами и педалями для инструктора.Правила намного проще, чем в Украине.2 дня на сайте ДМВ и экзамен сдан.Кроме того, обязательная видеолекция для сдачи вождения. Это тоже дает автошкола и выдает сертификат. rjkz

Повідомлень: 17423 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8595 раз. Подякували: 5415 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 01:29 ЛАД написав: rjkz написав:





ЭЭЭ...мда.

Вы-же умный и начитанный человек.

Неужели Вы не видите разницы между основами богатств европейских миллиардеров и украинских?

Вопрос,конечно, риторический, уверен, Вы все понимаете.

Но несете эту левую пропаганду в виде статьи в Гардиан.

На всякий случай, проговорю - старые европейские капиталы создавались на разграблении колоний, торговле, войнах и "эксплуатации трудового народа", в том числе работорговле.

Потом эти состояния передавались от поколения к поколениям.

Кроме сверхбогатых людей, были вполне себе средние богачи, основой состояний которых был упорный труд многих поколений. Да, во многих странах не было соцреволюций, экспроприаций, раскулачивания и прочего большевисткого маразма.

В абсолютно разных сферах: фермеры передавали свои земли далее по наследству, каждое новое поколение приумножало то, что сделало предыдущее.

Сколько в Старой Европе таких ферм, где с 1500 лохматого года одно семейство и владеет и живет?

Сколько семейных фабрик выросло из некогда мастерской на рынке?

Это помимо состояний, награбленных в индиях, африканских колониях и в Новой Англии.

Да, были среди них и те, кто ограбил свой народ.

Какова их доля в общей массе?

И только в Украине количество миллиардеров составлят 100% на разграблении своей страны и нанесении огромного ущерба своей государственности.

За это время на Западе произошла технологическая (не путать с технической) революцией. Благодаря новым технологиям, появились миллиардеры, которые зарботали свои состояния относительно быстро и абсолютно законно.

И почему их должны терзать сомнения совести, что они, заработав своей головой состояние, не поделились с наркоманом из соседнего района?

Или с алкоголиком с другой стороны Земного шара?

Да даже нижний средний класс в СЩА, имея в десятки и сотни раз выше доход, чем в среднем по Украине, чем обязан тому, что рекетиры из 90-х грабили грабят и будут грабить своих сограждан? Я даже не пишу "свой народ". Это - НЕ их народ, это ИХ кормовая база. ЭЭЭ...мда.Вы-же умный и начитанный человек.Неужели Вы не видите разницы между основами богатств европейских миллиардеров и украинских?Вопрос,конечно, риторический, уверен, Вы все понимаете.Но несете эту левую пропаганду в виде статьи в Гардиан.На всякий случай, проговорю - старые европейские капиталы создавались на разграблении колоний, торговле, войнах и "эксплуатации трудового народа", в том числе работорговле.Потом эти состояния передавались от поколения к поколениям.Кроме сверхбогатых людей, были вполне себе средние богачи, основой состояний которых был упорный труд многих поколений. Да, во многих странах не было соцреволюций, экспроприаций, раскулачивания и прочего большевисткого маразма.В абсолютно разных сферах: фермеры передавали свои земли далее по наследству, каждое новое поколение приумножало то, что сделало предыдущее.Сколько в Старой Европе таких ферм, где с 1500 лохматого года одно семейство и владеет и живет?Сколько семейных фабрик выросло из некогда мастерской на рынке?Это помимо состояний, награбленных в индиях, африканских колониях и в Новой Англии.Да, были среди них и те, кто ограбил свой народ.Какова их доля в общей массе?И только в Украине количество миллиардеров составлят 100% на разграблении своей страны и нанесении огромного ущерба своей государственности.За это время на Западе произошла технологическая (не путать с технической) революцией. Благодаря новым технологиям, появились миллиардеры, которые зарботали свои состояния относительно быстро и абсолютно законно.И почему их должны терзать сомнения совести, что они, заработав своей головой состояние, не поделились с наркоманом из соседнего района?Или с алкоголиком с другой стороны Земного шара?Да даже нижний средний класс в СЩА, имея в десятки и сотни раз выше доход, чем в среднем по Украине, чем обязан тому, что рекетиры из 90-х грабили грабят и будут грабить своих сограждан? Я даже не пишу "свой народ". Это - НЕ их народ, это ИХ кормовая база. С вашего разрешения добавлю цитаты из первой статьи, которую я процитировал, несколько сократил обе и выделил их жирным шрифтом.

Вы слишком идеализируете Запад.

В результате противоречите сами себе.

Признаёте "состояния, награбленных в индиях, африканских колониях и в Новой Англии", но начинаете рассказывать, что их очень мало.

Ваш рассказ о "фермах, где с 1500 лохматого года одно семейство и владеет и живет", может вызвать только улыбку. Такие фермы сегодня в Европе выживают только благодаря госдотациям и прочим государственным плюшкам и уж точно хозяева этих ферм не являются теми богачами, о которых пишет Гардиан.

Да, на Западе не было социалистической революции (точнее, победившей революции), но были войны и прочие радости жизни, которые разрушали накопленные богатства.

И в этих статьях, кот. я привёл, речь не идёт о том, что богачей "должны терзать сомнения совести". И Дизраэли точно не был коммунистом или даже социалистом.

Вопрос не в "разнице между основами богатств европейских миллиардеров и украинских".

Вопрос о влиянии слишком большого разрыва между различными слоями общества.

Это касается и размывания демократии - влияние Маска на власть несравнимо с вашим влиянием.

И очень разных стартовых возможностей для молодёжи.

Согласитесь, у ваших детей возможности будут сильно отличаться от возможностей ... (фамилию подставьте сами).

Соцреволюция в России произошла не из-за "злого умысла" большевиков и "происков германской разведки".

Вы видите только 2 категории - богачи и "наркоманы из соседнего района" или " алкоголики с другой стороны Земного шара"?

Промежуточных слоёв не существует?

У меня двоюродная племянница проучилась год в школе США. Где-то в конце 80-х - самом начале 90-х. Была такая американская программа в конце Союза и в первые годы независимости. Ей очень понравилось и после возвращения она написала массу писем в различные американские вузы - искала возможность бесплатной учёбы. Вы же понимаете, что оплатить обучение в США в то время в Союзе не мог практически никто. И уж точно не родители - советские инженеры. Естественно, ото всюду она получила отказ. В лучшем случае писали о каких-то возможностях с 3-го курса.

Вопросы: "А почему мы должны воевать в защиту богатств Ахметова, Пинчука, Порошенко...?", - на военной ветке звучат не потому, что наши миллиардеры нажили свои состояния "неправедным путём" и "на разграблении своей страны и нанесении огромного ущерба своей государственности".

Или вы верите, что "любой чистильщик обуви может стать миллионером"?

Не Маркс "придумал" классовую борьбу. Борьба бедных и богатых существовала всегда. Другой вопрос, что она не всегда приобретает крайние формы.



Вы знаете, устал и надоело объяснять элементарные вещи. Да и писать надо слишком много.

Лучше стихи.

"В мужика землянка вогка,

В пана хата на помості;

Що ж, недарма люди кажуть,

Що в панів біліші кості!



У мужички руки чорні,

В пані рученька тендітна;

Що ж, недарма люди кажуть,

Що в панів і кров блакитна!



Мужики цікаві стали,

Чи ті кості білі всюди,

Чи блакитна кров поллється,

Як пробити пану груди?"



Сегодня не совсем так, но суть та же.

В принципе для ответа было бы достаточно этого стихотворения. Отнюдь не коммунистического. С вашего разрешения добавлю цитаты из первой статьи, которую я процитировал, несколько сократил обе и выделил их жирным шрифтом.Вы слишком идеализируете Запад.В результате противоречите сами себе.Признаёте "состояния, награбленных в индиях, африканских колониях и в Новой Англии", но начинаете рассказывать, что их очень мало.Ваш рассказ о "фермах, где с 1500 лохматого года одно семейство и владеет и живет", может вызвать только улыбку. Такие фермы сегодня в Европе выживают только благодаря госдотациям и прочим государственным плюшкам и уж точно хозяева этих ферм не являются теми богачами, о которых пишет Гардиан.Да, на Западе не было социалистической революции (точнее, победившей революции), но были войны и прочие радости жизни, которые разрушали накопленные богатства.И в этих статьях, кот. я привёл, речь не идёт о том, что богачей "должны терзать сомнения совести". И Дизраэли точно не был коммунистом или даже социалистом.Вопрос не в "разнице между основами богатств европейских миллиардеров и украинских".Вопрос о влияниимежду различными слоями общества.Это касается и размывания демократии - влияние Маска на власть несравнимо с вашим влиянием.стартовых возможностей для молодёжи.Согласитесь, у ваших детей возможности будут сильно отличаться от возможностей ... (фамилию подставьте сами).Соцреволюция в России произошла не из-за "злого умысла" большевиков и "происков германской разведки".Вы видите только 2 категории - богачи и "наркоманы из соседнего района" или " алкоголики с другой стороны Земного шара"?Промежуточных слоёв не существует?У меня двоюродная племянница проучилась год в школе США. Где-то в конце 80-х - самом начале 90-х. Была такая американская программа в конце Союза и в первые годы независимости. Ей очень понравилось и после возвращения она написала массу писем в различные американские вузы - искала возможность бесплатной учёбы. Вы же понимаете, что оплатить обучение в США в то время в Союзе не мог практически никто. И уж точно не родители - советские инженеры. Естественно, ото всюду она получила отказ. В лучшем случае писали о каких-то возможностях с 3-го курса.Вопросы: "А почему мы должны воевать в защиту богатств Ахметова, Пинчука, Порошенко...?", - на военной ветке звучат не потому, что наши миллиардеры нажили свои состояния "неправедным путём" и "на разграблении своей страны и нанесении огромного ущерба своей государственности".Или вы верите, что "любой чистильщик обуви может стать миллионером"?Не Маркс "придумал" классовую борьбу. Борьба бедных и богатых существовала всегда. Другой вопрос, что она не всегда приобретает крайние формы.Вы знаете, устал и надоело объяснять элементарные вещи. Да и писать надо слишком много.Лучше стихи."В мужика землянка вогка,В пана хата на помості;Що ж, недарма люди кажуть,Що в панів біліші кості!У мужички руки чорні,В пані рученька тендітна;Що ж, недарма люди кажуть,Що в панів і кров блакитна!Мужики цікаві стали,Чи ті кості білі всюди,Чи блакитна кров поллється,Як пробити пану груди?"Сегодня не совсем так, но суть та же.В принципе для ответа было бы достаточно этого стихотворения. Отнюдь не коммунистического.



Я не вижу большой проблемы в том, что одни люди богатые, а другие - бедные.

Больше интересует вопрос причин, почему?

Если богатство нажито или поколениями или упорным трудом или удачей или мозгами или еще чем-то законным - я совсем не против.

Если кто-то не хочет учиться, развиваться, работать, что-то делать или просто работать, а предпочитает бухать, ширяться, "чилиться", ну так ок, пусть имеет то, что имеет.

Насчет разграбления колоний - невозможно винить нынешних владельцев капиталов в том, что их пра-пра-пра...дед нажил состояние в англо-бурской войне.

Сейчас интересное время. Кто-то "ходит на работу, чтобы получать зарплату".

Кто-то ищет альтернативные пути. Они могут быть разные.

Насчет миллиона. Несколько лет назад познакомился с русскоязычной работницей госпиталя. Она делала узи. Не знаю почему она со мной разоткровенничалась.

Я заикнулся, что не очень давно приехал и вообще не в курсе возможностей.

Она рассказала, что приехала около 20 лет назад и пошла на курсы узи. Потом работала в разных местах. Попала на работу в этот госпиталь и начала работать, откладывать и инвестировать. На тот момент у нее было 2 квартиры, своя и арендная, ее, в Бей-Ридже, на тот момент стоила, по ее словам, около 800 куе. Сколько стоила и сколько приносила ей арендная - не спрашивал и она не говорила. Кроме того, почему-то она мне открыла свой аккаунт в Робингуд (даже пин не отвернулась когда открывала) и показала мне около 680 куе.

А ведь могла жить там где жила, не куда не ехать, жить на расслабоне. Это не к тому, что в США все миллионеры, а к тому, что все возможно.

Маск и ТРамп - это примеры западных олигархов.

Не сомневаюсь, что Вы знаете разницу между "богатый человек" и "олигарх".

Насчет ферм...Вы очень ошибаетесь.

Например, мои знакомые живут в городке в Берген каунти.

Самые маленькие домики и самые дешевые - около 500куе.

И их там очень много. А весь городок носит название фермы, на территории которой он построен.

И так - повсеместно.

А когда-то эти земли просто раздали тем, кто хотел заниматься сх.

Я ездил на фермы в НДЖ. Это семейный бизнес. Который приносит хороший доход.

Но самая большая ценность - земля. Большие земельные участки, на которых можно построить городок на несколько тысяч домов. Один такой участок в этой локации - примерно 200-300 куе. Считайте сами. Я не вижу большой проблемы в том, что одни люди богатые, а другие - бедные.Больше интересует вопрос причин, почему?Если богатство нажито или поколениями или упорным трудом или удачей или мозгами или еще чем-то законным - я совсем не против.Если кто-то не хочет учиться, развиваться, работать, что-то делать или просто работать, а предпочитает бухать, ширяться, "чилиться", ну так ок, пусть имеет то, что имеет.Насчет разграбления колоний - невозможно винить нынешних владельцев капиталов в том, что их пра-пра-пра...дед нажил состояние в англо-бурской войне.Сейчас интересное время. Кто-то "ходит на работу, чтобы получать зарплату".Кто-то ищет альтернативные пути. Они могут быть разные.Насчет миллиона. Несколько лет назад познакомился с русскоязычной работницей госпиталя. Она делала узи. Не знаю почему она со мной разоткровенничалась.Я заикнулся, что не очень давно приехал и вообще не в курсе возможностей.Она рассказала, что приехала около 20 лет назад и пошла на курсы узи. Потом работала в разных местах. Попала на работу в этот госпиталь и начала работать, откладывать и инвестировать. На тот момент у нее было 2 квартиры, своя и арендная, ее, в Бей-Ридже, на тот момент стоила, по ее словам, около 800 куе. Сколько стоила и сколько приносила ей арендная - не спрашивал и она не говорила. Кроме того, почему-то она мне открыла свой аккаунт в Робингуд (даже пин не отвернулась когда открывала) и показала мне около 680 куе.А ведь могла жить там где жила, не куда не ехать, жить на расслабоне. Это не к тому, что в США все миллионеры, а к тому, что все возможно.Маск и ТРамп - это примеры западных олигархов.Не сомневаюсь, что Вы знаете разницу между "богатый человек" и "олигарх".Насчет ферм...Вы очень ошибаетесь.Например, мои знакомые живут в городке в Берген каунти.Самые маленькие домики и самые дешевые - около 500куе.И их там очень много. А весь городок носит название фермы, на территории которой он построен.И так - повсеместно.А когда-то эти земли просто раздали тем, кто хотел заниматься сх.Я ездил на фермы в НДЖ. Это семейный бизнес. Который приносит хороший доход.Но самая большая ценность - земля. Большие земельные участки, на которых можно построить городок на несколько тысяч домов. Один такой участок в этой локации - примерно 200-300 куе. Считайте сами. rjkz

Повідомлень: 17423 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8595 раз. Подякували: 5415 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 454455456457 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34