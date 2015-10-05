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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 25 тра, 2025 21:44
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Додано: Пон 26 тра, 2025 00:38
Сибарит написав: rjkz написав:
Я брал инструктора, чтобы натаскал на сдачу экзамена.
Специфический бизнес внутри диаспоры?
Насколько я понимаю, в настоящей Америке найти такого инструктора было бы проблематично.
Или я сильно сгущаю краски? Просто я никогда не слышал о наличии в США автошкол. Знаю толь про школы мото и CDL.
Не, есть автошколы.
И в НЙ и в других местах.
Учат сдавать экзамены и учат с нуля.
Учат взрослых и учат подростков (с 16 лет).
Машина оборудована зеркалами и педалями для инструктора.
Правила намного проще, чем в Украине.
2 дня на сайте ДМВ и экзамен сдан.
Кроме того, обязательная видеолекция для сдачи вождения. Это тоже дает автошкола и выдает сертификат.
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Додано: Пон 26 тра, 2025 01:29
ЛАД написав: rjkz написав:
ЭЭЭ...мда.
Вы-же умный и начитанный человек.
Неужели Вы не видите разницы между основами богатств европейских миллиардеров и украинских?
Вопрос,конечно, риторический, уверен, Вы все понимаете.
Но несете эту левую пропаганду в виде статьи в Гардиан.
На всякий случай, проговорю - старые европейские капиталы создавались на разграблении колоний, торговле, войнах и "эксплуатации трудового народа", в том числе работорговле.
Потом эти состояния передавались от поколения к поколениям.
Кроме сверхбогатых людей, были вполне себе средние богачи, основой состояний которых был упорный труд многих поколений. Да, во многих странах не было соцреволюций, экспроприаций, раскулачивания и прочего большевисткого маразма.
В абсолютно разных сферах: фермеры передавали свои земли далее по наследству, каждое новое поколение приумножало то, что сделало предыдущее.
Сколько в Старой Европе таких ферм, где с 1500 лохматого года одно семейство и владеет и живет?
Сколько семейных фабрик выросло из некогда мастерской на рынке?
Это помимо состояний, награбленных в индиях, африканских колониях и в Новой Англии.
Да, были среди них и те, кто ограбил свой народ.
Какова их доля в общей массе?
И только в Украине количество миллиардеров составлят 100% на разграблении своей страны и нанесении огромного ущерба своей государственности.
За это время на Западе произошла технологическая (не путать с технической) революцией. Благодаря новым технологиям, появились миллиардеры, которые зарботали свои состояния относительно быстро и абсолютно законно.
И почему их должны терзать сомнения совести, что они, заработав своей головой состояние, не поделились с наркоманом из соседнего района?
Или с алкоголиком с другой стороны Земного шара?
Да даже нижний средний класс в СЩА, имея в десятки и сотни раз выше доход, чем в среднем по Украине, чем обязан тому, что рекетиры из 90-х грабили грабят и будут грабить своих сограждан? Я даже не пишу "свой народ". Это - НЕ их народ, это ИХ кормовая база.
С вашего разрешения добавлю цитаты из первой статьи, которую я процитировал, несколько сократил обе и выделил их жирным шрифтом.
Вы слишком идеализируете Запад.
В результате противоречите сами себе.
Признаёте "состояния, награбленных в индиях, африканских колониях и в Новой Англии", но начинаете рассказывать, что их очень мало.
Ваш рассказ о "фермах, где с 1500 лохматого года одно семейство и владеет и живет", может вызвать только улыбку. Такие фермы сегодня в Европе выживают только благодаря госдотациям и прочим государственным плюшкам и уж точно хозяева этих ферм не являются теми богачами, о которых пишет Гардиан.
Да, на Западе не было социалистической революции (точнее, победившей революции), но были войны и прочие радости жизни, которые разрушали накопленные богатства.
И в этих статьях, кот. я привёл, речь не идёт о том, что богачей "должны терзать сомнения совести". И Дизраэли точно не был коммунистом или даже социалистом.
Вопрос не в "разнице между основами богатств европейских миллиардеров и украинских".
Вопрос о влиянии слишком большого разрыва
между различными слоями общества.
Это касается и размывания демократии - влияние Маска на власть несравнимо с вашим влиянием.
И очень разных
стартовых возможностей для молодёжи.
Согласитесь, у ваших детей возможности будут сильно отличаться от возможностей ... (фамилию подставьте сами).
Соцреволюция в России произошла не из-за "злого умысла" большевиков и "происков германской разведки".
Вы видите только 2 категории - богачи и "наркоманы из соседнего района" или " алкоголики с другой стороны Земного шара"?
Промежуточных слоёв не существует?
У меня двоюродная племянница проучилась год в школе США. Где-то в конце 80-х - самом начале 90-х. Была такая американская программа в конце Союза и в первые годы независимости. Ей очень понравилось и после возвращения она написала массу писем в различные американские вузы - искала возможность бесплатной учёбы. Вы же понимаете, что оплатить обучение в США в то время в Союзе не мог практически никто. И уж точно не родители - советские инженеры. Естественно, ото всюду она получила отказ. В лучшем случае писали о каких-то возможностях с 3-го курса.
Вопросы: "А почему мы должны воевать в защиту богатств Ахметова, Пинчука, Порошенко...?", - на военной ветке звучат не потому, что наши миллиардеры нажили свои состояния "неправедным путём" и "на разграблении своей страны и нанесении огромного ущерба своей государственности".
Или вы верите, что "любой чистильщик обуви может стать миллионером"?
Не Маркс "придумал" классовую борьбу. Борьба бедных и богатых существовала всегда. Другой вопрос, что она не всегда приобретает крайние формы.
Вы знаете, устал и надоело объяснять элементарные вещи. Да и писать надо слишком много.
Лучше стихи.
"В мужика землянка вогка,
В пана хата на помості;
Що ж, недарма люди кажуть,
Що в панів біліші кості!
У мужички руки чорні,
В пані рученька тендітна;
Що ж, недарма люди кажуть,
Що в панів і кров блакитна!
Мужики цікаві стали,
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди?"
Сегодня не совсем так, но суть та же.
В принципе для ответа было бы достаточно этого стихотворения. Отнюдь не коммунистического.
Я не вижу большой проблемы в том, что одни люди богатые, а другие - бедные.
Больше интересует вопрос причин, почему?
Если богатство нажито или поколениями или упорным трудом или удачей или мозгами или еще чем-то законным - я совсем не против.
Если кто-то не хочет учиться, развиваться, работать, что-то делать или просто работать, а предпочитает бухать, ширяться, "чилиться", ну так ок, пусть имеет то, что имеет.
Насчет разграбления колоний - невозможно винить нынешних владельцев капиталов в том, что их пра-пра-пра...дед нажил состояние в англо-бурской войне.
Сейчас интересное время. Кто-то "ходит на работу, чтобы получать зарплату".
Кто-то ищет альтернативные пути. Они могут быть разные.
Насчет миллиона. Несколько лет назад познакомился с русскоязычной работницей госпиталя. Она делала узи. Не знаю почему она со мной разоткровенничалась.
Я заикнулся, что не очень давно приехал и вообще не в курсе возможностей.
Она рассказала, что приехала около 20 лет назад и пошла на курсы узи. Потом работала в разных местах. Попала на работу в этот госпиталь и начала работать, откладывать и инвестировать. На тот момент у нее было 2 квартиры, своя и арендная, ее, в Бей-Ридже, на тот момент стоила, по ее словам, около 800 куе. Сколько стоила и сколько приносила ей арендная - не спрашивал и она не говорила. Кроме того, почему-то она мне открыла свой аккаунт в Робингуд (даже пин не отвернулась когда открывала) и показала мне около 680 куе.
А ведь могла жить там где жила, не куда не ехать, жить на расслабоне. Это не к тому, что в США все миллионеры, а к тому, что все возможно.
Маск и ТРамп - это примеры западных олигархов.
Не сомневаюсь, что Вы знаете разницу между "богатый человек" и "олигарх".
Насчет ферм...Вы очень ошибаетесь.
Например, мои знакомые живут в городке в Берген каунти.
Самые маленькие домики и самые дешевые - около 500куе.
И их там очень много. А весь городок носит название фермы, на территории которой он построен.
И так - повсеместно.
А когда-то эти земли просто раздали тем, кто хотел заниматься сх.
Я ездил на фермы в НДЖ. Это семейный бизнес. Который приносит хороший доход.
Но самая большая ценность - земля. Большие земельные участки, на которых можно построить городок на несколько тысяч домов. Один такой участок в этой локации - примерно 200-300 куе. Считайте сами.
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rjkz
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