Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та інші цікавинки Психологія та інші цікавинки + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 454455456457 Додано: Нед 25 тра, 2025 21:44 Wirująświatła

Повідомлень: 30054 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2499 раз. Подякували: 3486 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 00:38 Сибарит написав: rjkz написав: Я брал инструктора, чтобы натаскал на сдачу экзамена. Я брал инструктора, чтобы натаскал на сдачу экзамена.

Специфический бизнес внутри диаспоры?

Насколько я понимаю, в настоящей Америке найти такого инструктора было бы проблематично.

Или я сильно сгущаю краски? Просто я никогда не слышал о наличии в США автошкол. Знаю толь про школы мото и CDL. Специфический бизнес внутри диаспоры?Насколько я понимаю, в настоящей Америке найти такого инструктора было бы проблематично.Или я сильно сгущаю краски? Просто я никогда не слышал о наличии в США автошкол. Знаю толь про школы мото и CDL.



Не, есть автошколы.

И в НЙ и в других местах.

Учат сдавать экзамены и учат с нуля.

Учат взрослых и учат подростков (с 16 лет).

Машина оборудована зеркалами и педалями для инструктора.

Правила намного проще, чем в Украине.

2 дня на сайте ДМВ и экзамен сдан.

Кроме того, обязательная видеолекция для сдачи вождения. Это тоже дает автошкола и выдает сертификат. Не, есть автошколы.И в НЙ и в других местах.Учат сдавать экзамены и учат с нуля.Учат взрослых и учат подростков (с 16 лет).Машина оборудована зеркалами и педалями для инструктора.Правила намного проще, чем в Украине.2 дня на сайте ДМВ и экзамен сдан.Кроме того, обязательная видеолекция для сдачи вождения. Это тоже дает автошкола и выдает сертификат. rjkz

Повідомлень: 17425 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8595 раз. Подякували: 5416 раз. Профіль 8 5 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 01:29 ЛАД написав: rjkz написав:





ЭЭЭ...мда.

Вы-же умный и начитанный человек.

Неужели Вы не видите разницы между основами богатств европейских миллиардеров и украинских?

Вопрос,конечно, риторический, уверен, Вы все понимаете.

Но несете эту левую пропаганду в виде статьи в Гардиан.

На всякий случай, проговорю - старые европейские капиталы создавались на разграблении колоний, торговле, войнах и "эксплуатации трудового народа", в том числе работорговле.

Потом эти состояния передавались от поколения к поколениям.

Кроме сверхбогатых людей, были вполне себе средние богачи, основой состояний которых был упорный труд многих поколений. Да, во многих странах не было соцреволюций, экспроприаций, раскулачивания и прочего большевисткого маразма.

В абсолютно разных сферах: фермеры передавали свои земли далее по наследству, каждое новое поколение приумножало то, что сделало предыдущее.

Сколько в Старой Европе таких ферм, где с 1500 лохматого года одно семейство и владеет и живет?

Сколько семейных фабрик выросло из некогда мастерской на рынке?

Это помимо состояний, награбленных в индиях, африканских колониях и в Новой Англии.

Да, были среди них и те, кто ограбил свой народ.

Какова их доля в общей массе?

И только в Украине количество миллиардеров составлят 100% на разграблении своей страны и нанесении огромного ущерба своей государственности.

За это время на Западе произошла технологическая (не путать с технической) революцией. Благодаря новым технологиям, появились миллиардеры, которые зарботали свои состояния относительно быстро и абсолютно законно.

И почему их должны терзать сомнения совести, что они, заработав своей головой состояние, не поделились с наркоманом из соседнего района?

Или с алкоголиком с другой стороны Земного шара?

Да даже нижний средний класс в СЩА, имея в десятки и сотни раз выше доход, чем в среднем по Украине, чем обязан тому, что рекетиры из 90-х грабили грабят и будут грабить своих сограждан? Я даже не пишу "свой народ". Это - НЕ их народ, это ИХ кормовая база. ЭЭЭ...мда.Вы-же умный и начитанный человек.Неужели Вы не видите разницы между основами богатств европейских миллиардеров и украинских?Вопрос,конечно, риторический, уверен, Вы все понимаете.Но несете эту левую пропаганду в виде статьи в Гардиан.На всякий случай, проговорю - старые европейские капиталы создавались на разграблении колоний, торговле, войнах и "эксплуатации трудового народа", в том числе работорговле.Потом эти состояния передавались от поколения к поколениям.Кроме сверхбогатых людей, были вполне себе средние богачи, основой состояний которых был упорный труд многих поколений. Да, во многих странах не было соцреволюций, экспроприаций, раскулачивания и прочего большевисткого маразма.В абсолютно разных сферах: фермеры передавали свои земли далее по наследству, каждое новое поколение приумножало то, что сделало предыдущее.Сколько в Старой Европе таких ферм, где с 1500 лохматого года одно семейство и владеет и живет?Сколько семейных фабрик выросло из некогда мастерской на рынке?Это помимо состояний, награбленных в индиях, африканских колониях и в Новой Англии.Да, были среди них и те, кто ограбил свой народ.Какова их доля в общей массе?И только в Украине количество миллиардеров составлят 100% на разграблении своей страны и нанесении огромного ущерба своей государственности.За это время на Западе произошла технологическая (не путать с технической) революцией. Благодаря новым технологиям, появились миллиардеры, которые зарботали свои состояния относительно быстро и абсолютно законно.И почему их должны терзать сомнения совести, что они, заработав своей головой состояние, не поделились с наркоманом из соседнего района?Или с алкоголиком с другой стороны Земного шара?Да даже нижний средний класс в СЩА, имея в десятки и сотни раз выше доход, чем в среднем по Украине, чем обязан тому, что рекетиры из 90-х грабили грабят и будут грабить своих сограждан? Я даже не пишу "свой народ". Это - НЕ их народ, это ИХ кормовая база. С вашего разрешения добавлю цитаты из первой статьи, которую я процитировал, несколько сократил обе и выделил их жирным шрифтом.

Вы слишком идеализируете Запад.

В результате противоречите сами себе.

Признаёте "состояния, награбленных в индиях, африканских колониях и в Новой Англии", но начинаете рассказывать, что их очень мало.

Ваш рассказ о "фермах, где с 1500 лохматого года одно семейство и владеет и живет", может вызвать только улыбку. Такие фермы сегодня в Европе выживают только благодаря госдотациям и прочим государственным плюшкам и уж точно хозяева этих ферм не являются теми богачами, о которых пишет Гардиан.

Да, на Западе не было социалистической революции (точнее, победившей революции), но были войны и прочие радости жизни, которые разрушали накопленные богатства.

И в этих статьях, кот. я привёл, речь не идёт о том, что богачей "должны терзать сомнения совести". И Дизраэли точно не был коммунистом или даже социалистом.

Вопрос не в "разнице между основами богатств европейских миллиардеров и украинских".

Вопрос о влиянии слишком большого разрыва между различными слоями общества.

Это касается и размывания демократии - влияние Маска на власть несравнимо с вашим влиянием.

И очень разных стартовых возможностей для молодёжи.

Согласитесь, у ваших детей возможности будут сильно отличаться от возможностей ... (фамилию подставьте сами).

Соцреволюция в России произошла не из-за "злого умысла" большевиков и "происков германской разведки".

Вы видите только 2 категории - богачи и "наркоманы из соседнего района" или " алкоголики с другой стороны Земного шара"?

Промежуточных слоёв не существует?

У меня двоюродная племянница проучилась год в школе США. Где-то в конце 80-х - самом начале 90-х. Была такая американская программа в конце Союза и в первые годы независимости. Ей очень понравилось и после возвращения она написала массу писем в различные американские вузы - искала возможность бесплатной учёбы. Вы же понимаете, что оплатить обучение в США в то время в Союзе не мог практически никто. И уж точно не родители - советские инженеры. Естественно, ото всюду она получила отказ. В лучшем случае писали о каких-то возможностях с 3-го курса.

Вопросы: "А почему мы должны воевать в защиту богатств Ахметова, Пинчука, Порошенко...?", - на военной ветке звучат не потому, что наши миллиардеры нажили свои состояния "неправедным путём" и "на разграблении своей страны и нанесении огромного ущерба своей государственности".

Или вы верите, что "любой чистильщик обуви может стать миллионером"?

Не Маркс "придумал" классовую борьбу. Борьба бедных и богатых существовала всегда. Другой вопрос, что она не всегда приобретает крайние формы.



Вы знаете, устал и надоело объяснять элементарные вещи. Да и писать надо слишком много.

Лучше стихи.

"В мужика землянка вогка,

В пана хата на помості;

Що ж, недарма люди кажуть,

Що в панів біліші кості!



У мужички руки чорні,

В пані рученька тендітна;

Що ж, недарма люди кажуть,

Що в панів і кров блакитна!



Мужики цікаві стали,

Чи ті кості білі всюди,

Чи блакитна кров поллється,

Як пробити пану груди?"



Сегодня не совсем так, но суть та же.

В принципе для ответа было бы достаточно этого стихотворения. Отнюдь не коммунистического. С вашего разрешения добавлю цитаты из первой статьи, которую я процитировал, несколько сократил обе и выделил их жирным шрифтом.Вы слишком идеализируете Запад.В результате противоречите сами себе.Признаёте "состояния, награбленных в индиях, африканских колониях и в Новой Англии", но начинаете рассказывать, что их очень мало.Ваш рассказ о "фермах, где с 1500 лохматого года одно семейство и владеет и живет", может вызвать только улыбку. Такие фермы сегодня в Европе выживают только благодаря госдотациям и прочим государственным плюшкам и уж точно хозяева этих ферм не являются теми богачами, о которых пишет Гардиан.Да, на Западе не было социалистической революции (точнее, победившей революции), но были войны и прочие радости жизни, которые разрушали накопленные богатства.И в этих статьях, кот. я привёл, речь не идёт о том, что богачей "должны терзать сомнения совести". И Дизраэли точно не был коммунистом или даже социалистом.Вопрос не в "разнице между основами богатств европейских миллиардеров и украинских".Вопрос о влияниимежду различными слоями общества.Это касается и размывания демократии - влияние Маска на власть несравнимо с вашим влиянием.стартовых возможностей для молодёжи.Согласитесь, у ваших детей возможности будут сильно отличаться от возможностей ... (фамилию подставьте сами).Соцреволюция в России произошла не из-за "злого умысла" большевиков и "происков германской разведки".Вы видите только 2 категории - богачи и "наркоманы из соседнего района" или " алкоголики с другой стороны Земного шара"?Промежуточных слоёв не существует?У меня двоюродная племянница проучилась год в школе США. Где-то в конце 80-х - самом начале 90-х. Была такая американская программа в конце Союза и в первые годы независимости. Ей очень понравилось и после возвращения она написала массу писем в различные американские вузы - искала возможность бесплатной учёбы. Вы же понимаете, что оплатить обучение в США в то время в Союзе не мог практически никто. И уж точно не родители - советские инженеры. Естественно, ото всюду она получила отказ. В лучшем случае писали о каких-то возможностях с 3-го курса.Вопросы: "А почему мы должны воевать в защиту богатств Ахметова, Пинчука, Порошенко...?", - на военной ветке звучат не потому, что наши миллиардеры нажили свои состояния "неправедным путём" и "на разграблении своей страны и нанесении огромного ущерба своей государственности".Или вы верите, что "любой чистильщик обуви может стать миллионером"?Не Маркс "придумал" классовую борьбу. Борьба бедных и богатых существовала всегда. Другой вопрос, что она не всегда приобретает крайние формы.Вы знаете, устал и надоело объяснять элементарные вещи. Да и писать надо слишком много.Лучше стихи."В мужика землянка вогка,В пана хата на помості;Що ж, недарма люди кажуть,Що в панів біліші кості!У мужички руки чорні,В пані рученька тендітна;Що ж, недарма люди кажуть,Що в панів і кров блакитна!Мужики цікаві стали,Чи ті кості білі всюди,Чи блакитна кров поллється,Як пробити пану груди?"Сегодня не совсем так, но суть та же.В принципе для ответа было бы достаточно этого стихотворения. Отнюдь не коммунистического.



Я не вижу большой проблемы в том, что одни люди богатые, а другие - бедные.

Больше интересует вопрос причин, почему?

Если богатство нажито или поколениями или упорным трудом или удачей или мозгами или еще чем-то законным - я совсем не против.

Если кто-то не хочет учиться, развиваться, работать, что-то делать или просто работать, а предпочитает бухать, ширяться, "чилиться", ну так ок, пусть имеет то, что имеет.

Насчет разграбления колоний - невозможно винить нынешних владельцев капиталов в том, что их пра-пра-пра...дед нажил состояние в англо-бурской войне.

Сейчас интересное время. Кто-то "ходит на работу, чтобы получать зарплату".

Кто-то ищет альтернативные пути. Они могут быть разные.

Насчет миллиона. Несколько лет назад познакомился с русскоязычной работницей госпиталя. Она делала узи. Не знаю почему она со мной разоткровенничалась.

Я заикнулся, что не очень давно приехал и вообще не в курсе возможностей.

Она рассказала, что приехала около 20 лет назад и пошла на курсы узи. Потом работала в разных местах. Попала на работу в этот госпиталь и начала работать, откладывать и инвестировать. На тот момент у нее было 2 квартиры, своя и арендная, ее, в Бей-Ридже, на тот момент стоила, по ее словам, около 800 куе. Сколько стоила и сколько приносила ей арендная - не спрашивал и она не говорила. Кроме того, почему-то она мне открыла свой аккаунт в Робингуд (даже пин не отвернулась когда открывала) и показала мне около 680 куе.

А ведь могла жить там где жила, не куда не ехать, жить на расслабоне. Это не к тому, что в США все миллионеры, а к тому, что все возможно.

Маск и ТРамп - это примеры западных олигархов.

Не сомневаюсь, что Вы знаете разницу между "богатый человек" и "олигарх".

Насчет ферм...Вы очень ошибаетесь.

Например, мои знакомые живут в городке в Берген каунти.

Самые маленькие домики и самые дешевые - около 500куе.

И их там очень много. А весь городок носит название фермы, на территории которой он построен.

И так - повсеместно.

А когда-то эти земли просто раздали тем, кто хотел заниматься сх.

Я ездил на фермы в НДЖ. Это семейный бизнес. Который приносит хороший доход.

Но самая большая ценность - земля. Большие земельные участки, на которых можно построить городок на несколько тысяч домов. Один такой участок в этой локации - примерно 200-300 куе. Считайте сами. Я не вижу большой проблемы в том, что одни люди богатые, а другие - бедные.Больше интересует вопрос причин, почему?Если богатство нажито или поколениями или упорным трудом или удачей или мозгами или еще чем-то законным - я совсем не против.Если кто-то не хочет учиться, развиваться, работать, что-то делать или просто работать, а предпочитает бухать, ширяться, "чилиться", ну так ок, пусть имеет то, что имеет.Насчет разграбления колоний - невозможно винить нынешних владельцев капиталов в том, что их пра-пра-пра...дед нажил состояние в англо-бурской войне.Сейчас интересное время. Кто-то "ходит на работу, чтобы получать зарплату".Кто-то ищет альтернативные пути. Они могут быть разные.Насчет миллиона. Несколько лет назад познакомился с русскоязычной работницей госпиталя. Она делала узи. Не знаю почему она со мной разоткровенничалась.Я заикнулся, что не очень давно приехал и вообще не в курсе возможностей.Она рассказала, что приехала около 20 лет назад и пошла на курсы узи. Потом работала в разных местах. Попала на работу в этот госпиталь и начала работать, откладывать и инвестировать. На тот момент у нее было 2 квартиры, своя и арендная, ее, в Бей-Ридже, на тот момент стоила, по ее словам, около 800 куе. Сколько стоила и сколько приносила ей арендная - не спрашивал и она не говорила. Кроме того, почему-то она мне открыла свой аккаунт в Робингуд (даже пин не отвернулась когда открывала) и показала мне около 680 куе.А ведь могла жить там где жила, не куда не ехать, жить на расслабоне. Это не к тому, что в США все миллионеры, а к тому, что все возможно.Маск и ТРамп - это примеры западных олигархов.Не сомневаюсь, что Вы знаете разницу между "богатый человек" и "олигарх".Насчет ферм...Вы очень ошибаетесь.Например, мои знакомые живут в городке в Берген каунти.Самые маленькие домики и самые дешевые - около 500куе.И их там очень много. А весь городок носит название фермы, на территории которой он построен.И так - повсеместно.А когда-то эти земли просто раздали тем, кто хотел заниматься сх.Я ездил на фермы в НДЖ. Это семейный бизнес. Который приносит хороший доход.Но самая большая ценность - земля. Большие земельные участки, на которых можно построить городок на несколько тысяч домов. Один такой участок в этой локации - примерно 200-300 куе. Считайте сами. rjkz

Повідомлень: 17425 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8595 раз. Подякували: 5416 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 03:01 rjkz написав: ЛАД написав: .........

Вы знаете, устал и надоело объяснять элементарные вещи. Да и писать надо слишком много.

Лучше стихи.

"В мужика землянка вогка,

В пана хата на помості;

Що ж, недарма люди кажуть,

Що в панів біліші кості!



У мужички руки чорні,

В пані рученька тендітна;

Що ж, недарма люди кажуть,

Що в панів і кров блакитна!



Мужики цікаві стали,

Чи ті кості білі всюди,

Чи блакитна кров поллється,

Як пробити пану груди?"



Сегодня не совсем так, но суть та же.

В принципе для ответа было бы достаточно этого стихотворения. Отнюдь не коммунистического. .........Вы знаете, устал и надоело объяснять элементарные вещи. Да и писать надо слишком много.Лучше стихи."В мужика землянка вогка,В пана хата на помості;Що ж, недарма люди кажуть,Що в панів біліші кості!У мужички руки чорні,В пані рученька тендітна;Що ж, недарма люди кажуть,Що в панів і кров блакитна!Мужики цікаві стали,Чи ті кості білі всюди,Чи блакитна кров поллється,Як пробити пану груди?"Сегодня не совсем так, но суть та же.В принципе для ответа было бы достаточно этого стихотворения. Отнюдь не коммунистического.



Я не вижу большой проблемы в том, что одни люди богатые, а другие - бедные.

Больше интересует вопрос причин, почему?

Если богатство нажито или поколениями или упорным трудом или удачей или мозгами или еще чем-то законным - я совсем не против.

Если кто-то не хочет учиться, развиваться, работать, что-то делать или просто работать, а предпочитает бухать, ширяться, "чилиться", ну так ок, пусть имеет то, что имеет.

Насчет разграбления колоний - невозможно винить нынешних владельцев капиталов в том, что их пра-пра-пра...дед нажил состояние в англо-бурской войне.

Сейчас интересное время. Кто-то "ходит на работу, чтобы получать зарплату".

Кто-то ищет альтернативные пути. Они могут быть разные.

Насчет миллиона. Несколько лет назад познакомился с русскоязычной работницей госпиталя. Она делала узи. Не знаю почему она со мной разоткровенничалась.

Я заикнулся, что не очень давно приехал и вообще не в курсе возможностей.

Она рассказала, что приехала около 20 лет назад и пошла на курсы узи. Потом работала в разных местах. Попала на работу в этот госпиталь и начала работать, откладывать и инвестировать. На тот момент у нее было 2 квартиры, своя и арендная, ее, в Бей-Ридже, на тот момент стоила, по ее словам, около 800 куе. Сколько стоила и сколько приносила ей арендная - не спрашивал и она не говорила. Кроме того, почему-то она мне открыла свой аккаунт в Робингуд (даже пин не отвернулась когда открывала) и показала мне около 680 куе.

А ведь могла жить там где жила, не куда не ехать, жить на расслабоне. Это не к тому, что в США все миллионеры, а к тому, что все возможно.

Маск и ТРамп - это примеры западных олигархов.

Не сомневаюсь, что Вы знаете разницу между "богатый человек" и "олигарх".

Насчет ферм...Вы очень ошибаетесь.

Например, мои знакомые живут в городке в Берген каунти.

Самые маленькие домики и самые дешевые - около 500куе.

И их там очень много. А весь городок носит название фермы, на территории которой он построен.

И так - повсеместно.

А когда-то эти земли просто раздали тем, кто хотел заниматься сх.

Я ездил на фермы в НДЖ. Это семейный бизнес. Который приносит хороший доход.

Но самая большая ценность - земля. Большие земельные участки, на которых можно построить городок на несколько тысяч домов. Один такой участок в этой локации - примерно 200-300 куе. Считайте сами. Я не вижу большой проблемы в том, что одни люди богатые, а другие - бедные.Больше интересует вопрос причин, почему?Если богатство нажито или поколениями или упорным трудом или удачей или мозгами или еще чем-то законным - я совсем не против.Если кто-то не хочет учиться, развиваться, работать, что-то делать или просто работать, а предпочитает бухать, ширяться, "чилиться", ну так ок, пусть имеет то, что имеет.Насчет разграбления колоний - невозможно винить нынешних владельцев капиталов в том, что их пра-пра-пра...дед нажил состояние в англо-бурской войне.Сейчас интересное время. Кто-то "ходит на работу, чтобы получать зарплату".Кто-то ищет альтернативные пути. Они могут быть разные.Насчет миллиона. Несколько лет назад познакомился с русскоязычной работницей госпиталя. Она делала узи. Не знаю почему она со мной разоткровенничалась.Я заикнулся, что не очень давно приехал и вообще не в курсе возможностей.Она рассказала, что приехала около 20 лет назад и пошла на курсы узи. Потом работала в разных местах. Попала на работу в этот госпиталь и начала работать, откладывать и инвестировать. На тот момент у нее было 2 квартиры, своя и арендная, ее, в Бей-Ридже, на тот момент стоила, по ее словам, около 800 куе. Сколько стоила и сколько приносила ей арендная - не спрашивал и она не говорила. Кроме того, почему-то она мне открыла свой аккаунт в Робингуд (даже пин не отвернулась когда открывала) и показала мне около 680 куе.А ведь могла жить там где жила, не куда не ехать, жить на расслабоне. Это не к тому, что в США все миллионеры, а к тому, что все возможно.Маск и ТРамп - это примеры западных олигархов.Не сомневаюсь, что Вы знаете разницу между "богатый человек" и "олигарх".Насчет ферм...Вы очень ошибаетесь.Например, мои знакомые живут в городке в Берген каунти.Самые маленькие домики и самые дешевые - около 500куе.И их там очень много. А весь городок носит название фермы, на территории которой он построен.И так - повсеместно.А когда-то эти земли просто раздали тем, кто хотел заниматься сх.Я ездил на фермы в НДЖ. Это семейный бизнес. Который приносит хороший доход.Но самая большая ценность - земля. Большие земельные участки, на которых можно построить городок на несколько тысяч домов. Один такой участок в этой локации - примерно 200-300 куе. Считайте сами.

Я не вижу большой проблемы в том, что одни люди богаче, а другие - беднее.

В такой формулировке я бы согласился с вами. Вроде бы небольшое различие в окончаниях, но разница есть.

Но вообще вы здесь перепутали всё, что можно.

Я уже специально сократил цитаты, выделил некоторые места красным, но вы возражаете совсем не на то, о чём я писал.



Понятно, что лозунг о чистильщике сапог 100-летней давности. Сейчас в США, наверно, надо было бы писать: "Может стать миллиардером", - или даже называть бОльшую цифру.

Но вы уже проповедуете, как будивельник. "Кто хочет - работает и становится богатым. Те, кто не разбогател, - лентяи или алкоголики".



Я не могу обсуждать ваш пример с женщиной, которая делает УЗИ, слишком мало данных, но если она работает в госпитале, то надо понимать, что она наёмный работник. Для наёмного работника доход, по-моему, высоковатый. Возможно, не прав, не знаю доходов медработников в США. Частные врачи имеют очень высокий доход. В госпитале - не знаю. Даже не знаю эта женщина врач или медсестра.



Вы в предыдущем посте писали о фермах в Старой Европе. Я, соответственно, ответил о том же. Теперь вы говорите о фермах в США. Это всё-таки разные вещи. Но я не слышал и о супербогатых фермерах в США. Живут, вероятно, неплохо, но ни в какие "списки богатых" они точно не попадают. То, что городок назван по имени фермы, на земле которой он построен, никак не говорит о богатстве фермы или фермера. Хотя если он сам продавал земли под застройку, то, возможно, он разбогател. Но разбогател не как фермер, благодаря упорному (и тяжёлому) труду, а как земельный спекулянт.



Вы говорите о богатой ферме, но тут же говорите, что основная ценность - земля, на которой "можно построить городок на несколько тысяч домов". Но это богатство никак не связано ни с фермой, ни с богатством, нажитым ... упорным трудом, или удачей, или мозгами". Хотя согласен, это вполне законный метод разбогатеть. Вот только если все фермеры пойдут по такому пути, то Америка плохо кончит. Производство за границу они уже в значительной мере перенесли, теперь "некоторые" проблемы. Надо ещё отказаться от с/х производства?



И ещё. Вы не обратили внимание на цифру в моей первой цитате: чтобы попасть в список (список богатых) этого года, вам нужно иметь чистые активы в размере 350 млн фунтов стерлингов. Я не уверен, имели ли они это в виду, но это примерно в 1000 раз больше среднего благосостояния домохозяйств в Великобритании. Интересно, что недавний опрос показал, что почти две трети миллионеров из стран G20 считают, что богатство представляет риск для общества, когда у кого-то в 1000 раз больше среднего социального благосостояния. Даже богатые думают, что есть граница. Тут, как видите, Гардиан говорит не о каком-то несчастном миллионе. Это, вообше-то, ближе к полмиллиарда. А полмиллиона, как я понимаю из этой цитаты, это "среднее социальное благосостояние". Так это Англия, а не США. США существенно богаче и для них миллион, наверное, тоже близко к "среднему социальному благосостоянию".

Если вы решили, что я предлагаю раскулачить американских миллиардеров и оставить им по несчастному миллиону, то я такого не предлагаю. И как видите, Гардиан тоже.

И почему-то "две трети миллионеров из стран G20 считают, что богатство представляет риск для общества, когда у кого-то в 1000 раз больше среднего социального благосостояния".



И всё-так, обратите внимание, что я выделил красным цветом в предыдущем посте: "...подрывает основу общественного договора, ... подобные призывы к солидарности и упорному труду звучат так пусто для многих, ... продолжающийся подъем крайне правых, ... дает вам слишком много власти для формирования политики, ... подрывает экономическую конкуренцию, ... разрывает социальную ткань".

Считаете, что всё это неправда? не важно? Я не вижу большой проблемы в том, что одни люди богаче, а другие - беднее.формулировке я бы согласился с вами. Вроде бы небольшое различие в окончаниях, но разница есть.Но вообще вы здесь перепутали всё, что можно.Я уже специально сократил цитаты, выделил некоторые места красным, но вы возражаете совсем не на то, о чём я писал.Понятно, что лозунг о чистильщике сапог 100-летней давности. Сейчас в США, наверно, надо было бы писать: "Может стать миллиардером", - или даже называть бОльшую цифру.Но вы уже проповедуете, как будивельник. "Кто хочет - работает и становится богатым. Те, кто не разбогател, - лентяи или алкоголики".Я не могу обсуждать ваш пример с женщиной, которая делает УЗИ, слишком мало данных, но если она работает в госпитале, то надо понимать, что она наёмный работник. Для наёмного работника доход, по-моему, высоковатый. Возможно, не прав, не знаю доходов медработников в США. Частные врачи имеют очень высокий доход. В госпитале - не знаю. Даже не знаю эта женщина врач или медсестра.Вы в предыдущем посте писали о фермах в Старой Европе. Я, соответственно, ответил о том же. Теперь вы говорите о фермах в США. Это всё-таки разные вещи. Но я не слышал и о супербогатых фермерах в США. Живут, вероятно, неплохо, но ни в какие "списки богатых" они точно не попадают. То, что городок назван по имени фермы, на земле которой он построен, никак не говорит о богатстве фермы или фермера. Хотя если он сам продавал земли под застройку, то, возможно, он разбогател. Но разбогател не как фермер, благодаря упорному (и тяжёлому) труду, а как земельный спекулянт.Вы говорите о богатой, но тут же говорите, что основная ценность - земля, на которой "можно построить городок на несколько тысяч домов". Но это богатство никак не связано ни с фермой, ни с богатством, нажитым ... упорным трудом, или удачей, или мозгами". Хотя согласен, это вполне законный метод разбогатеть. Вот только если все фермеры пойдут по такому пути, то Америка плохо кончит. Производство за границу они уже в значительной мере перенесли, теперь "некоторые" проблемы. Надо ещё отказаться от с/х производства?И ещё. Вы не обратили внимание на цифру в моей первой цитате:Тут, как видите, Гардиан говорит не о каком-то несчастном миллионе.Это, вообше-то, ближе к полмиллиарда. А полмиллиона, как я понимаю из этой цитаты, это "среднее социальное благосостояние". Так это Англия, а не США. США существенно богаче и для них миллион, наверное, тоже близко к "среднему социальному благосостоянию".Если вы решили, что я предлагаю раскулачить американских миллиардеров и оставить им по несчастному миллиону, то я такого не предлагаю. И как видите, Гардиан тоже.И почему-то "две трети миллионеров из стран G20 считают, что богатство представляет риск для общества, когда у кого-то в 1000 раз больше среднего социального благосостояния".И всё-так, обратите внимание, что я выделил красным цветом в предыдущем посте: "...подрывает основу общественного договора, ... подобные призывы к солидарности и упорному труду звучат так пусто для многих, ... продолжающийся подъем крайне правых, ... дает вам слишком много власти для формирования политики, ... подрывает экономическую конкуренцию, ... разрывает социальную ткань".Считаете, что всё это неправда? не важно? ЛАД 2 Повідомлень: 34509 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5331 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 03:46 Hotab написав:

Сменить путина на кого то лояльного к Украине и войне конец, русские снова будут целоваться в засос и говорить что мы братья.





Прикольно все у Віталіка

Тобто народ обирає пітуна вже 25 років, але народ не при чому. Більше того, і після широкомасшьабного переобирає. Але знов не при чому. Прикольно все у ВіталікаТобто народ обирає пітуна вже 25 років, але народ не при чому. Більше того, і після широкомасшьабного переобирає. Але знов не при чому.

Народ, конечно, при чём.

Но, к сожалению, народ очень легко обмануть. Если даже не весь, а большую (или даже бОльшую) часть. Не уверен, что если бы мы жили в 2014 в РФ и смотрели/слушали их СМИ, то не поддержали бы "политику партии" и защиту "народа Донбасса".

Так что при смене режима достаточно легко опять же бОльшая часть народа "вспомнит", что "украинцы - братский народ". Не все, но очень многие.

Нам это вряд ли удастся. После того, что они творили на нашей территории. Народ, конечно, при чём.Но, к сожалению, народ очень легко обмануть. Если даже не весь, а большую (или даже бОльшую) часть. Не уверен, что если бы мы жили в 2014 в РФ и смотрели/слушали их СМИ, то не поддержали бы "политику партии" и защиту "народа Донбасса".Так что при смене режима достаточно легко опять же бОльшая часть народа "вспомнит", что "украинцы - братский народ". Не все, но очень многие.Нам это вряд ли удастся. После того, что они творили натерритории. ЛАД 2 Повідомлень: 34509 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5331 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 05:54 Hotab написав:

Сменить путина на кого то лояльного к Украине и войне конец, русские снова будут целоваться в засос и говорить что мы братья.





Прикольно все у Віталіка

Тобто народ обирає пітуна вже 25 років, але народ не при чому. Більше того, і після широкомасшьабного переобирає. Але знов не при чому. Прикольно все у ВіталікаТобто народ обирає пітуна вже 25 років, але народ не при чому. Більше того, і після широкомасшьабного переобирає. Але знов не при чому.

послушай доктор юридических наук. у любого преступления есть ИМЯ и ФАМИЛИЯ. какой нужен айкю понять простую вещь? народ не при чём потому что это не имя и фамилия. Нельзя в чём то обвинить всех. Нас этому ещё в школе учили. На вопрос почему Германию не стёрли в 1945. Не лишили немцев культуры и государственности. Не засадили всех немцев в асвенцумы. Даже тогда понимали элементарные вещи, которые я тебе 50ти летнему лбу разжёвываю как 6ти летнему мальчику.



Дети тоже голосуют 25 лет за путина? или дети не народ? ты поймал за руку всех кто голосовал? выяснил их мотивы чтобы определить степень вины? даже если поймал и выяснил, по какому закону голосовать за путина = преступление? Это всё твои больные фантазии от нежелания думать. Максимум может идти речь о моральной ответственности, которую насильно вменить невозможно.



После падения режима кто то признает его преступным, кто то нет. И ничего ты им не сделаешь со всеми мировыми юристами и судами. Массовые преступления как правило ненаказуемы. Кто ответил за холокост или голодомор? конечно останутся сумашедшие с обеих сторон, которые будут требовать продолжения войны, но (имхо) большинство всё же захочет замириться.



реально элементарные вещи.... послушай доктор юридических наук. у любого преступления есть ИМЯ и ФАМИЛИЯ. какой нужен айкю понять простую вещь? народ не при чём потому что это не имя и фамилия. Нельзя в чём то обвинить всех. Нас этому ещё в школе учили. На вопрос почему Германию не стёрли в 1945. Не лишили немцев культуры и государственности. Не засадили всех немцев в асвенцумы. Даже тогда понимали элементарные вещи, которые я тебе 50ти летнему лбу разжёвываю как 6ти летнему мальчику.Дети тоже голосуют 25 лет за путина? или дети не народ? ты поймал за руку всех кто голосовал? выяснил их мотивы чтобы определить степень вины? даже если поймал и выяснил, по какому закону голосовать за путина = преступление? Это всё твои больные фантазии от нежелания думать. Максимум может идти речь о моральной ответственности, которую насильно вменить невозможно.После падения режима кто то признает его преступным, кто то нет. И ничего ты им не сделаешь со всеми мировыми юристами и судами. Массовые преступления как правило ненаказуемы. Кто ответил за холокост или голодомор? конечно останутся сумашедшие с обеих сторон, которые будут требовать продолжения войны, но (имхо) большинство всё же захочет замириться.реально элементарные вещи.... Wirująświatła

Повідомлень: 30054 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2499 раз. Подякували: 3486 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 06:37 Wirująświatła написав: Hotab написав:

Сменить путина на кого то лояльного к Украине и войне конец, русские снова будут целоваться в засос и говорить что мы братья.





Прикольно все у Віталіка

Тобто народ обирає пітуна вже 25 років, але народ не при чому. Більше того, і після широкомасшьабного переобирає. Але знов не при чому. Прикольно все у ВіталікаТобто народ обирає пітуна вже 25 років, але народ не при чому. Більше того, і після широкомасшьабного переобирає. Але знов не при чому.

послушай доктор юридических наук. у любого преступления есть ИМЯ и ФАМИЛИЯ. какой нужен айкю понять простую вещь? народ не при чём потому что это не имя и фамилия. Нельзя в чём то обвинить всех. Нас этому ещё в школе учили. На вопрос почему Германию не стёрли в 1945. Не лишили немцев культуры и государственности. Не засадили всех немцев в асвенцумы. Даже тогда понимали элементарные вещи, которые я тебе 50ти летнему лбу разжёвываю как 6ти летнему мальчику.



Дети тоже голосуют 25 лет за путина? или дети не народ? ты поймал за руку всех кто голосовал? выяснил их мотивы чтобы определить степень вины? даже если поймал и выяснил, по какому закону голосовать за путина = преступление? Это всё твои больные фантазии от нежелания думать. Максимум может идти речь о моральной ответственности, которую насильно вменить невозможно.



После падения режима кто то признает его преступным, кто то нет. И ничего ты им не сделаешь со всеми мировыми юристами и судами. Массовые преступления как правило ненаказуемы. Кто ответил за холокост или голодомор? конечно останутся сумашедшие с обеих сторон, которые будут требовать продолжения войны, но (имхо) большинство всё же захочет замириться.



реально элементарные вещи.... послушай доктор юридических наук. у любого преступления есть ИМЯ и ФАМИЛИЯ. какой нужен айкю понять простую вещь? народ не при чём потому что это не имя и фамилия. Нельзя в чём то обвинить всех. Нас этому ещё в школе учили. На вопрос почему Германию не стёрли в 1945. Не лишили немцев культуры и государственности. Не засадили всех немцев в асвенцумы. Даже тогда понимали элементарные вещи, которые я тебе 50ти летнему лбу разжёвываю как 6ти летнему мальчику.Дети тоже голосуют 25 лет за путина? или дети не народ? ты поймал за руку всех кто голосовал? выяснил их мотивы чтобы определить степень вины? даже если поймал и выяснил, по какому закону голосовать за путина = преступление? Это всё твои больные фантазии от нежелания думать. Максимум может идти речь о моральной ответственности, которую насильно вменить невозможно.После падения режима кто то признает его преступным, кто то нет. И ничего ты им не сделаешь со всеми мировыми юристами и судами. Массовые преступления как правило ненаказуемы. Кто ответил за холокост или голодомор? конечно останутся сумашедшие с обеих сторон, которые будут требовать продолжения войны, но (имхо) большинство всё же захочет замириться.реально элементарные вещи....



Доброе утро .

Хоттаб реально смотрит на результаты выборов в россии.

Ему не нужны фантазии , "конкретный результат" выборов ежедневно стреляет, бросает бомбы ,ракеты в Украину .

Росиян тоже учили и в школе и в церкви НЕ УБИЙ (заповедь Господня ) и что ?

Они даже не задумываются ....

А сколько им показывают убитых, раненых , ампутантов и что , они каятся ? Доброе утро .Хоттаб реально смотрит на результаты выборов в россии.Ему не нужны фантазии , "конкретный результат" выборов ежедневно стреляет, бросает бомбы ,ракеты в Украину .Росиян тоже учили и в школе и в церкви НЕ УБИЙ (заповедь Господня ) и что ?Они даже не задумываются ....А сколько им показывают убитых, раненых , ампутантов и что , они каятся ? холява 2 Форумчанин року Повідомлень: 5258 З нами з: 27.09.12 Подякував: 4142 раз. Подякували: 4538 раз. Профіль 5 22 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 07:45 Re: Психологія та інші цікавинки До 13 років жив на роісі. . Зрозуміло.

Це лічиться. Коли Шахед прилетить до твоєї сімʼї .

Хоч ти і не живеш з дітьми, але ж вони тобі дорогі, сподіваюсь.

Тоді б я розказував як «50-річний лоб не розуміє елементарних речей» і не вміє бути вище і благородніше.

А коли війна для Віталіка лише в 300 тг каналах , десь зразу після обізян по важливості, то не дійде. Hotab Повідомлень: 15219 З нами з: 15.02.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 2399 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 10:20



Острови створюють тінь, що зменшує перегрів і стримує розвиток водоростей.



Легкі платформи на поверхні водойм засаджено вологолюбними рослинами: очеретом, рогозом, ірисом болотним, м’ятою водяною, осокою тощо.



Плавучі острови сприяють природному очищенню водойм. Корені рослин проростають крізь платформу та занурюються у воду, де поглинають поживні речовин і забруднювачі.



https://hmarochos.kiev.ua/2025/05/26/na ... rovy-foto/ На київських водоймах облаштовують плавучі островиОстрови створюють тінь, що зменшує перегрів і стримує розвиток водоростей.Легкі платформи на поверхні водойм засаджено вологолюбними рослинами: очеретом, рогозом, ірисом болотним, м’ятою водяною, осокою тощо.Плавучі острови сприяють природному очищенню водойм. Корені рослин проростають крізь платформу та занурюються у воду, де поглинають поживні речовин і забруднювачі.



Wirująświatła

Повідомлень: 30054 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2499 раз. Подякували: 3486 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 10:54 с 40й минуты

Wirująświatła

Повідомлень: 30054 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2499 раз. Подякували: 3486 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 454455456457 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4298

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34