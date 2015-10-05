rjkz написав:Насчет миллиона. Несколько лет назад познакомился с русскоязычной работницей госпиталя. Она делала узи. Не знаю почему она со мной разоткровенничалась. Я заикнулся, что не очень давно приехал и вообще не в курсе возможностей. Она рассказала, что приехала около 20 лет назад и пошла на курсы узи. Потом работала в разных местах.
4330$/міс середня. *12*20років -- 1,039млн$ За умови, що інвестиції покривають інфляцію. Але Sp500 не просто покривало, а ще й множило в рази. 😱
А молоко -- навіть трохи дешевше, аніж в Україні. 😱 100$ дає досить калорій і білків на місяць! Тобто, якщо розумно харчуватись, а не ресторани підтримувати, то можна набагато більше відкладати аніж в Україні... І вона пішла в іпотеки?
ЛАД написав:ещё. Вы не обратили внимание на цифру в моей первой цитате: чтобы попасть в список (список богатых) этого года, вам нужно иметь чистые активы в размере 350 млн фунтов стерлингов. Я не уверен, имели ли они это в виду, но это примерно в 1000 раз больше среднего благосостояния домохозяйств в Великобритании. Интересно, что недавний опрос показал, что почти две трети миллионеров из стран G20 считают, что богатство представляет риск для общества, когда у кого-то в 1000 раз больше среднего социального благосостояния. Даже богатые думают, что есть граница. Тут, как видите, Гардиан говорит не о каком-то несчастном миллионе. Это, вообше-то, ближе к полмиллиарда
Фахівець розповів, що батьки успішних дітей виключали з їхнього виховання ці 4 речі.
Батьки успішних дітей ніколи не робили на ранньому етапі їхнього розвитку ці чотири речі.
Тео Вольф - педагог, який спеціалізується на розвитку цілей у молодих людей, розповів, що це за чотири речі, які батьки дуже успішних дітей ніколи не роблять, пише CNBC.
1. Вони ніколи не розглядають вступ до певного університету чи коледжу як єдиний варіант для щасливого життя
Батьки часто самі обирають для своїх дітей певний університет і починають перегони з підготовки дитини до нього.
Фахівець радить замість того, щоб зациклюватися на вступі до якогось одного коледжу, зосередитися на тому, що у ваших силах. "Допоможіть своїй дитині розвинути ініціативу, планування, критичне мислення, креативність і комунікативні навички, необхідні для успіху, куди б вона не пішла", - порадив фахівець.
Вступ до коледжу має бути лише приємним побічним продуктом успіху, пояснив Вольф.
2. Вони ніколи не дозволяють масовим віянням диктувати, що робити їхнім дітям
Підлітки часто піддаються впливу своїх однолітків, але батьки теж не застраховані від цього тиску.
Я часто бачу, як батьки записують своїх дітей на якийсь захід виключно через почуття суперництва. Але ця звичка може призвести до того, що діти матимуть типові резюме, і, що ще важливіше, в них не вийде розвинути почуття ідентичності", - пояснив педагог.
Хоча дітям корисно спілкуватися з друзями, вони також мають розвивати власне почуття власної гідності.
"Ви як батько можете наставляти їх на те, куди їм вкладати свій час, а також подавати приклад", - порадив фахівець.
3. Вони ніколи не вирішують проблеми замість своїх дітей
Батьки часто беруть на себе складні завдання або вирішують проблеми від імені своїх дітей.
"Іноді необхідне втручання. Але перш ніж діяти, запитайте себе, чи потрібно вам це робити. Іноді, коли настає важкий момент, це може стати можливістю для вашої дитини навчитися самостверджуватися", - пояснив Вольф.
Вирішення проблем замість дитини може підірвати розвиток суб'єктності. Якщо підлітки думають, що хтось інший щось зробить за них, вони не навчаться робити це самі, констатував педагог.
4. Вони ніколи не захищають своїх дітей від відкидання та невдач
Відмови дають дітям упевненість, щоб стати сильнішими, або допомагають їм переосмислити своє сприйняття себе.
Це також готує дітей до реальності. Тому замість того, щоб відмовляти їх від стрибка, навчіть їх, як оговтуватися від розчарування.
Після того, як вони акліматизуються, відкидання стане менш страшним.
Вольф зазначив, що невдачі та відмови можуть бути напрочуд повчальними. Таким чином діти розвивають завзятість і готуються до майбутнього успіху.
Раніше було розкрито 4 секрети від 70 батьків із досвідом. Вони розповіли молодим батькам, як можна виховати успішну дитину.
Вони стверджують, що якби тоді мали ці знання, то менше б зосереджувалися на неважливому.
от себя добавлю. детей делает глупыми гиперопека, когда все проблемы решает родительница, мне известна одна гиперактивная мама которая раз в неделю бывает в школе, разбирается с каждым учителем, выслушивает все замечания. Ребенок у нее это обезьянка на коротком поводке. Да оценки хорошие, какие то грамоты за участие бла-блп-бла, куча репетиторов, но ребенок совершенно дикий и мыслить не умеет, повторяет слово в слово мамины фразы. В 18 на него резко упадёт самостоятельность и он окончательно превратится в маугли.
2й глобальный вред от родителей - лютая переоценка своих детей, каждый уверен что именно его ребенок маленький Илон Маск или Энштейн. Но когда доходит дело до невербальных и проективных тестов, тут начинаются скандалы, потому что в них ребенок часто не набирает и половины баллов от "нормы", и вся "гениальность" испаряется на глазах.
Успіх написав:Господарю Вєльзервулу та іншим... Працювали хлопці на розігріві гілок форуму ЗАДАРМА(!
господар чуть не перетрудился выспрашивая где ему купить квартиру. хитрожопость 86 уровня. нет шоб обратиться к рылам. мне когда то бот присылал в тг варианты с олх. ИА вообще странный был тип. бессмысленный. Много хороших форумчан пропало, но ты явно назвал не их
есть 100% метрика. если человек ничего не рассказывает о себе либо это удобный ребенок который в жизни ничего кроме учеба-дом-работа не видел, либо ассоциальный, либо там такое что других стошнит от его рассказов.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 26 тра, 2025 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:от себя добавлю. детей делает глупыми гиперопека, когда все проблемы решает родительница, мне известна одна гиперактивная мама которая раз в неделю бывает в школе, разбирается с каждым учителем, выслушивает все замечания. Ребенок у нее это обезьянка на коротком поводке. Да оценки хорошие, какие то грамоты за участие бла-блп-бла, куча репетиторов, но ребенок совершенно дикий и мыслить не умеет, повторяет слово в слово мамины фразы. В 18 на него резко упадёт самостоятельность и он окончательно превратится в маугли.
Нічого на нього в 18 не впаде. З таких виростають мамини пиріжечки, що житимуть з мамкою до самої її смерті, не матимуть особистого життя, бо мама ревнуватиме синочка до будь-якої іншої жінки в його житті. Це без перебільшення сімейна трагедія, бо для матері син стає сурогатом чоловіка, своєю привʼязаністю вона ламає йому життя але не усвідомлює того. Я такі екземпляри бачив, синочку давно за 30, він поїв і в шапці, и буде питати в мами чи можна йому кампот.
Wirująświatła написав:от себя добавлю. детей делает глупыми гиперопека, когда все проблемы решает родительница, мне известна одна гиперактивная мама которая раз в неделю бывает в школе, разбирается с каждым учителем, выслушивает все замечания. Ребенок у нее это обезьянка на коротком поводке. Да оценки хорошие, какие то грамоты за участие бла-блп-бла, куча репетиторов, но ребенок совершенно дикий и мыслить не умеет, повторяет слово в слово мамины фразы. В 18 на него резко упадёт самостоятельность и он окончательно превратится в маугли.
Нічого на нього в 18 не впаде. З таких виростають мамини пиріжечки, що житимуть з мамкою до самої її смерті, не матимуть особистого життя, бо мама ревнуватиме синочка до будь-якої іншої жінки в його житті. Це без перебільшення сімейна трагедія, бо для матері син стає сурогатом чоловіка, своєю привʼязаністю вона ламає йому життя але не усвідомлює того. Я такі екземпляри бачив, синочку давно за 30, він поїв і в шапці, и буде питати в мами чи можна йому кампот.
вы описали трэшовый вариант, тоже встречается но не часто. Биология берёт своё, отделение от матери это природная программа, никто из животных в дикой природе не живёт с родителями после полового созревания. Природе нужно потомство, а не патриархальные семьи из детей переростков.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 26 тра, 2025 16:59, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Насчет миллиона. Несколько лет назад познакомился с русскоязычной работницей госпиталя. Она делала узи. Не знаю почему она со мной разоткровенничалась. Я заикнулся, что не очень давно приехал и вообще не в курсе возможностей. Она рассказала, что приехала около 20 лет назад и пошла на курсы узи. Потом работала в разных местах.
4330$/міс середня. *12*20років -- 1,039млн$ За умови, що інвестиції покривають інфляцію. Але Sp500 не просто покривало, а ще й множило в рази. 😱
Это комментировать не буду, уже писал - мало данных. Но учтите, что эти 20 лет ей ещё и жить за что-то надо было, а не инвестировать всю зарплату в квартиры или ещё куда.
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ЛАД написав:ещё. Вы не обратили внимание на цифру в моей первой цитате: чтобы попасть в список (список богатых) этого года, вам нужно иметь чистые активы в размере 350 млн фунтов стерлингов. Я не уверен, имели ли они это в виду, но это примерно в 1000 раз больше среднего благосостояния домохозяйств в Великобритании. Интересно, что недавний опрос показал, что почти две трети миллионеров из стран G20 считают, что богатство представляет риск для общества, когда у кого-то в 1000 раз больше среднего социального благосостояния. Даже богатые думают, что есть граница. Тут, как видите, Гардиан говорит не о каком-то несчастном миллионе. Это, вообше-то, ближе к полмиллиарда
Мизер не мизер, но если посмотреть ср. зарплату по вашей ссылке - 2,379.25 £, то 350 тыс. это зарплата за 147 мес. или за 12 лет. У нас по тем же данным за это время получится 50750 £ или в более привычных для нас долларах 68500 $. Не такой уж мизер. И насчёт "скажених цін житла". ИИ выдаёт такое:
Стоимость жилья в Англии значительно варьируется в зависимости от региона и типа недвижимости. В среднем, цены на жилье в Англии могут составлять от 2000 до 2600 евро за квадратный метр для квартир и от 1600 до 2000 евро за квадратный метр для домов. В Лондоне цены значительно выше, особенно в Западном Лондоне и на берегах Темзы.