Додано: Пон 26 тра, 2025 16:33

Фахівець розповів, що батьки успішних дітей виключали з їхнього виховання ці 4 речі.





Батьки успішних дітей ніколи не робили на ранньому етапі їхнього розвитку ці чотири речі.



Тео Вольф - педагог, який спеціалізується на розвитку цілей у молодих людей, розповів, що це за чотири речі, які батьки дуже успішних дітей ніколи не роблять, пише CNBC.



1. Вони ніколи не розглядають вступ до певного університету чи коледжу як єдиний варіант для щасливого життя



Батьки часто самі обирають для своїх дітей певний університет і починають перегони з підготовки дитини до нього.



Фахівець радить замість того, щоб зациклюватися на вступі до якогось одного коледжу, зосередитися на тому, що у ваших силах. "Допоможіть своїй дитині розвинути ініціативу, планування, критичне мислення, креативність і комунікативні навички, необхідні для успіху, куди б вона не пішла", - порадив фахівець.



Вступ до коледжу має бути лише приємним побічним продуктом успіху, пояснив Вольф.



2. Вони ніколи не дозволяють масовим віянням диктувати, що робити їхнім дітям





Підлітки часто піддаються впливу своїх однолітків, але батьки теж не застраховані від цього тиску.





Я часто бачу, як батьки записують своїх дітей на якийсь захід виключно через почуття суперництва. Але ця звичка може призвести до того, що діти матимуть типові резюме, і, що ще важливіше, в них не вийде розвинути почуття ідентичності", - пояснив педагог.



Хоча дітям корисно спілкуватися з друзями, вони також мають розвивати власне почуття власної гідності.



"Ви як батько можете наставляти їх на те, куди їм вкладати свій час, а також подавати приклад", - порадив фахівець.



3. Вони ніколи не вирішують проблеми замість своїх дітей



Батьки часто беруть на себе складні завдання або вирішують проблеми від імені своїх дітей.



"Іноді необхідне втручання. Але перш ніж діяти, запитайте себе, чи потрібно вам це робити. Іноді, коли настає важкий момент, це може стати можливістю для вашої дитини навчитися самостверджуватися", - пояснив Вольф.



Вирішення проблем замість дитини може підірвати розвиток суб'єктності. Якщо підлітки думають, що хтось інший щось зробить за них, вони не навчаться робити це самі, констатував педагог.



4. Вони ніколи не захищають своїх дітей від відкидання та невдач



Відмови дають дітям упевненість, щоб стати сильнішими, або допомагають їм переосмислити своє сприйняття себе.



Це також готує дітей до реальності. Тому замість того, щоб відмовляти їх від стрибка, навчіть їх, як оговтуватися від розчарування.



Після того, як вони акліматизуються, відкидання стане менш страшним.



Вольф зазначив, що невдачі та відмови можуть бути напрочуд повчальними. Таким чином діти розвивають завзятість і готуються до майбутнього успіху.





Раніше було розкрито 4 секрети від 70 батьків із досвідом. Вони розповіли молодим батькам, як можна виховати успішну дитину.



Вони стверджують, що якби тоді мали ці знання, то менше б зосереджувалися на неважливому.



от себя добавлю. детей делает глупыми гиперопека, когда все проблемы решает родительница, мне известна одна гиперактивная мама которая раз в неделю бывает в школе, разбирается с каждым учителем, выслушивает все замечания. Ребенок у нее это обезьянка на коротком поводке. Да оценки хорошие, какие то грамоты за участие бла-блп-бла, куча репетиторов, но ребенок совершенно дикий и мыслить не умеет, повторяет слово в слово мамины фразы. В 18 на него резко упадёт самостоятельность и он окончательно превратится в маугли.2й глобальный вред от родителей - лютая переоценка своих детей, каждый уверен что именно его ребенок маленький Илон Маск или Энштейн. Но когда доходит дело до невербальных и проективных тестов, тут начинаются скандалы, потому что в них ребенок часто не набирает и половины баллов от "нормы", и вся "гениальность" испаряется на глазах.