Додано: Пон 26 тра, 2025 17:22

Faceless написав: Навіть тут цілком можна помітити людей, що ведуть цілі досьє на форумчан. Навіть тут цілком можна помітити людей, що ведуть цілі досьє на форумчан.

Faceless написав: По-друге, осінт робить дива, кілька історій, кілька фактів і ось добрі люди вже вас ідентифікували і най би собі знали, так ще можуть бути вельми навʼязливі, збирати дані далі і ще й оприлюднювати. По-друге, осінт робить дива, кілька історій, кілька фактів і ось добрі люди вже вас ідентифікували і най би собі знали, так ще можуть бути вельми навʼязливі, збирати дані далі і ще й оприлюднювати.

Faceless написав: Та й заради чого незнайомим людям викладати якісь особисті історії? Щоб ви не записали в асоціяльні особи? Та й заради чого незнайомим людям викладати якісь особисті історії? Щоб ви не записали в асоціяльні особи?

Faceless написав: А, мене ж вже записали, чого це я А, мене ж вже записали, чого це я

а прикиньте если это делают соседи, у них больше возможностей следить по камерам кто к вам приходит, можно выследить куда вы ездите, и т.д. Форумная слежка это детский сад по сравнению со слежкой за соседями. Я не успевал привести домой новую даму как соседка начинала интересоваться кто такая, сколько лет и всё ли у нас серьёзно. Потом начал водить дам в другие помещения. Напрягал такой нездоровый интерес ко мне.ну и дальше шо? вас начнут преследовать? разместите на ворк.юа 25 вакансий вам вышлют кучу анкет с личной информацией, можете каждому еще позвонить уточнить семейное положение, наличие/возраст детей. Или пригласить на собеседование и заставить пройти несколько тестов. Когда я занимался рекрутингом у меня были сотни резюме с фотографиями соискателей. На форуме вы за всю жизнь не получите столько информации, сколько дают о себе соискатели за 1 день. Но страшен именно форум)для общения должно быть что то общее. Если общение не интересует выкладывать свои истории не нужно. Но тогда вопрос зачем такому человеку интернет и форум в частности? можно включить радио там обо всём говорят и ничего не спрашивают. До сих пор я думал что форумы для общения. Любая другую инфо, что мне интересна я найду и без форума. Тут определенно специфическая аудитория. Не так просто выйти из дома и встретить например вас или Колю rjkz И чтобы ценить человека, нужно что то о нем знать. Сложно ценить попутчиков в метро/поезде/самолёте. Когда вы понятия не имеете какой оккультизм или расизм у них в голове.ассоциальность - личный выбор каждого. я не делю людей на сорта и ассоциальные для меня такие же люди как гиперсоциальные из кейса про соседку. Кстати она женщина добрая, просто у нее "повышенный интерес" к людям и где то в селе это было бы нормой. Городская жизнь внесла свои коррективы по части границ приватности. Все слишком на виду, особенно в крупных жк. У многих видеокамеры в дверях. Никуда не убежишь. У нас по камерам вычисляют кто кинул окурок с балкона.