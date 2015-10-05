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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 457458459460>
Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 16:59

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:есть 100% метрика. если человек ничего не рассказывает о себе либо это удобный ребенок который в жизни ничего кроме учеба-дом-работа не видел, либо ассоциальный, либо там такое что других стошнит от его рассказов.

Або просто знає чого варте багато триндіти про себе в інтернеті.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 17:00

Re: Психологія та інші цікавинки

  Faceless написав:Нічого на нього в 18 не впаде. З таких виростають мамини пиріжечки, що житимуть з мамкою до самої її смерті, не матимуть особистого життя, бо мама ревнуватиме синочка до будь-якої іншої жінки в його житті.

100% я сам був таким років до 25, і десь тільки біля 30 +/- став самостійним, хоча суттєві викривлення психіки досі є.
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 17:01

Психологія та інші цікавинки

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Нічого на нього в 18 не впаде. З таких виростають мамини пиріжечки, що житимуть з мамкою до самої її смерті, не матимуть особистого життя, бо мама ревнуватиме синочка до будь-якої іншої жінки в його житті.

100% я сам був таким років до 25, і десь тільки біля 30 +/- став самостійним.
Ну стали ж врешті решт, то й молодець. Не всім, хто потрапив у таку пастку гіперопіки, вдається вирватися, це глибоко нещасні люди. І не тому, що батьки лихі чи погані, зазвичай це тому, що мати сама дуже нещасна.
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 17:03

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:есть 100% метрика. если человек ничего не рассказывает о себе либо это удобный ребенок который в жизни ничего кроме учеба-дом-работа не видел, либо ассоциальный, либо там такое что других стошнит от его рассказов.

Або просто знає чого варте багато триндіти про себе в інтернеті.

зачем тогда заходить в интернет? :D как могут навредить истории 5-20 летней давности? и не обязательно рассказывать всё.
  Дюрі-бачі написав:хоча суттєві викривлення психіки досі є.
шо за фантазии? я бы их видел если бы они были. Просто вы домашний как кот.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 26 тра, 2025 17:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 17:06

Re: Психологія та інші цікавинки

  Wirująświatła написав:как могут навредить истории 5-20 летней давности?

Я якось на червоному форумі розповів історію із далекої молодості про те як я закон порушив, так вже років 10 пройшло і досі згадують...
А в "цивілізованому" світі взагалі процвітає культура відміни. Особливо за расистські чи гомофобні висказування 20-річної давнини.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 17:09

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:как могут навредить истории 5-20 летней давности?

Я якось на червоному форумі розповів історію із далекої молодості про те як я закон порушив, так вже років 10 пройшло і досі згадують...
А в "цивілізованому" світі взагалі процвітає культура відміни. Особливо за расистські чи гомофобні висказування 20-річної давнини.

это другая крайность. надо ж думать что говоришь и не только на форумах. Так оно и лицо целее будет. И врагов поменьше. Рассказывать про нарушения закона, гомофобию или расизм это вообще трэш. Такое надо держать за зубами потому что такие факты сразу делают человека ассоциальным.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 26 тра, 2025 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 17:12

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:есть 100% метрика. если человек ничего не рассказывает о себе либо это удобный ребенок который в жизни ничего кроме учеба-дом-работа не видел, либо ассоциальный, либо там такое что других стошнит от его рассказов.

Або просто знає чого варте багато триндіти про себе в інтернеті.

как могут навредить истории 5-20 летней давности?

Ви наче вчора інтернет для себе відкрили.
Навіть тут цілком можна помітити людей, що ведуть цілі досьє на форумчан.
По-друге, осінт робить дива, кілька історій, кілька фактів і ось добрі люди вже вас ідентифікували і най би собі знали, так ще можуть бути вельми навʼязливі, збирати дані далі і ще й оприлюднювати.
Та й заради чого незнайомим людям викладати якісь особисті історії? Щоб ви не записали в асоціяльні особи?
А, мене ж вже записали, чого це я
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 17:15

Рентген на форумі.

Wirująświatła

я бы их видел если бы они были.


Це було дуже смішно.

Faceless

А, мене ж вже записали, чого це я


Тому що крупний спеціаліст.,
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 17:22

  Faceless написав:Навіть тут цілком можна помітити людей, що ведуть цілі досьє на форумчан.
а прикиньте если это делают соседи, у них больше возможностей следить по камерам кто к вам приходит, можно выследить куда вы ездите, и т.д. Форумная слежка это детский сад по сравнению со слежкой за соседями. Я не успевал привести домой новую даму как соседка начинала интересоваться кто такая, сколько лет и всё ли у нас серьёзно. Потом начал водить дам в другие помещения. Напрягал такой нездоровый интерес ко мне.
  Faceless написав:По-друге, осінт робить дива, кілька історій, кілька фактів і ось добрі люди вже вас ідентифікували і най би собі знали, так ще можуть бути вельми навʼязливі, збирати дані далі і ще й оприлюднювати.
ну и дальше шо? вас начнут преследовать? разместите на ворк.юа 25 вакансий вам вышлют кучу анкет с личной информацией, можете каждому еще позвонить уточнить семейное положение, наличие/возраст детей. Или пригласить на собеседование и заставить пройти несколько тестов. Когда я занимался рекрутингом у меня были сотни резюме с фотографиями соискателей. На форуме вы за всю жизнь не получите столько информации, сколько дают о себе соискатели за 1 день. Но страшен именно форум)
  Faceless написав:Та й заради чого незнайомим людям викладати якісь особисті історії? Щоб ви не записали в асоціяльні особи?
для общения должно быть что то общее. Если общение не интересует выкладывать свои истории не нужно. Но тогда вопрос зачем такому человеку интернет и форум в частности? можно включить радио там обо всём говорят и ничего не спрашивают. До сих пор я думал что форумы для общения. Любая другую инфо, что мне интересна я найду и без форума. Тут определенно специфическая аудитория. Не так просто выйти из дома и встретить например вас или Колю rjkz И чтобы ценить человека, нужно что то о нем знать. Сложно ценить попутчиков в метро/поезде/самолёте. Когда вы понятия не имеете какой оккультизм или расизм у них в голове.
  Faceless написав:А, мене ж вже записали, чого це я
ассоциальность - личный выбор каждого. я не делю людей на сорта и ассоциальные для меня такие же люди как гиперсоциальные из кейса про соседку. Кстати она женщина добрая, просто у нее "повышенный интерес" к людям и где то в селе это было бы нормой. Городская жизнь внесла свои коррективы по части границ приватности. Все слишком на виду, особенно в крупных жк. У многих видеокамеры в дверях. Никуда не убежишь. У нас по камерам вычисляют кто кинул окурок с балкона.
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 18:06

Wirująświatła
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