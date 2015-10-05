є таке відьмацтво - одне з дітей мама ростить для себе на старість. В ріднім селі чоловік 7 знаю таких.
Не думаю що в місті таких нема, но якось в селі люди більш один в одного на виду.
Гіперопіка? Не певен, що правильно розумію це слово. Частина з них дійсно чемні і правильні, а частина чомусь алкаші яких "жаліють" мамки. Тому думаю тут справа не в примітивній слухняності.
Знаю одного пенсіонера в якого мама забирала пенсію) жонатий, но з жінкою прожив тільки рік, не зійшлась з свекрухою.
Сину його 40 і схоже в нього з матірю такіж відносини, хоть ніби й не слухається, но коли з ним говорю, враження що з нею)
не жонатий, в связях порочащих його замєчєн не був) 3 вищі освіти, окрім того ще вивчився на автомеханіка. Но працює підсобником...
Якесь родове материнське прокляття. І шо характерно всі вони не воцерковлені, не відмолиш. (Ну покрайній мірі ті яких знаю я, мож буває не так.. , не певен)
Думаю, то може зняти тіки добра лярва) але тоді він стане рабом п-ди))
Шо скажете, паньство?
Є цьому інший лік?
"Банду" не предлагати, є такі і "бандити" причом шо характєрно в "підліткових групіровках" вони засиджуються .