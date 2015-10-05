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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 457458459460
Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 18:48

ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 19:21

  Faceless написав:Я такі екземпляри бачив, синочку давно за 30, він поїв і в шапці, и буде питати в мами чи можна йому кампот.

є таке відьмацтво - одне з дітей мама ростить для себе на старість. В ріднім селі чоловік 7 знаю таких.
Не думаю що в місті таких нема, но якось в селі люди більш один в одного на виду.
Гіперопіка? Не певен, що правильно розумію це слово. Частина з них дійсно чемні і правильні, а частина чомусь алкаші яких "жаліють" мамки. Тому думаю тут справа не в примітивній слухняності.
Знаю одного пенсіонера в якого мама забирала пенсію) жонатий, но з жінкою прожив тільки рік, не зійшлась з свекрухою.
Сину його 40 і схоже в нього з матірю такіж відносини, хоть ніби й не слухається, но коли з ним говорю, враження що з нею)
не жонатий, в связях порочащих його замєчєн не був) 3 вищі освіти, окрім того ще вивчився на автомеханіка. Но працює підсобником...
Якесь родове материнське прокляття. І шо характерно всі вони не воцерковлені, не відмолиш. (Ну покрайній мірі ті яких знаю я, мож буває не так.. , не певен)
Думаю, то може зняти тіки добра лярва) але тоді він стане рабом п-ди))
Шо скажете, паньство?
Є цьому інший лік?
"Банду" не предлагати, :lol: є такі і "бандити" причом шо характєрно в "підліткових групіровках" вони засиджуються .
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 20:06

Re: Психологія та інші цікавинки

  Banderlog написав:Гіперопіка? Не певен, що правильно розумію це слово.

Це коли батьки (мама) не дає вирішувати свої проблеми самостійно.
Самий банальний приклад - список "що купити в магазині".
І я його досі собі сам складаю список, бо інакше приходжу в магазин і хвили 5-10-15 розгублено туплю "а що купити" і в результаті купую не те, що потрібно.
Або внаслідок не достатнього досвіду вирішувати конфлікти "по чоловічому" потім уникаю конфліктних ситуацій де тільки можна...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 20:08

Дюрі-бачі не так просто. Любой внешний конфликт - проекция внутреннего. То что вы называете решением, по факту не решение, а костыль. Сильные люди способны договориться. Конфликт всегда от слабости. Конфликтер не может найти в себе силы решить вопрос без конфликта, предложить (или принять) компромиссы, пусть не всегда приятные. Разобраться в его сути и устранить причину конфликта.

Бить морду это уровень аборигенов, гопников и другой зоно-уголовщины
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 20:13

Re: Психологія та інші цікавинки

  Wirująświatła написав:Бить морду это уровень аборигенов

Життя показує, що якщо як Байден/Обама/Шольц "не ескалювати", то всяке пуйло нагліє. І таким треба бити морду (а краще одразу пристрелити), бо вони не розуміють інших методів.
Дюрі-бачі
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