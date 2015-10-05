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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 458459460461462463>
Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 18:48

ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 19:21

  Faceless написав:Я такі екземпляри бачив, синочку давно за 30, він поїв і в шапці, и буде питати в мами чи можна йому кампот.

є таке відьмацтво - одне з дітей мама ростить для себе на старість. В ріднім селі чоловік 7 знаю таких.
Не думаю що в місті таких нема, но якось в селі люди більш один в одного на виду.
Гіперопіка? Не певен, що правильно розумію це слово. Частина з них дійсно чемні і правильні, а частина чомусь алкаші яких "жаліють" мамки. Тому думаю тут справа не в примітивній слухняності.
Знаю одного пенсіонера в якого мама забирала пенсію) жонатий, но з жінкою прожив тільки рік, не зійшлась з свекрухою.
Сину його 40 і схоже в нього з матірю такіж відносини, хоть ніби й не слухається, но коли з ним говорю, враження що з нею)
не жонатий, в связях порочащих його замєчєн не був) 3 вищі освіти, окрім того ще вивчився на автомеханіка. Но працює підсобником...
Якесь родове материнське прокляття. І шо характерно всі вони не воцерковлені, не відмолиш. (Ну покрайній мірі ті яких знаю я, мож буває не так.. , не певен)
Думаю, то може зняти тіки добра лярва) але тоді він стане рабом п-ди))
Шо скажете, паньство?
Є цьому інший лік?
"Банду" не предлагати, :lol: є такі і "бандити" причом шо характєрно в "підліткових групіровках" вони засиджуються .
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 20:06

Re: Психологія та інші цікавинки

  Banderlog написав:Гіперопіка? Не певен, що правильно розумію це слово.

Це коли батьки (мама) не дає вирішувати свої проблеми самостійно.
Самий банальний приклад - список "що купити в магазині".
І я його досі собі сам складаю список, бо інакше приходжу в магазин і хвили 5-10-15 розгублено туплю "а що купити" і в результаті купую не те, що потрібно.
Або внаслідок не достатнього досвіду вирішувати конфлікти "по чоловічому" потім уникаю конфліктних ситуацій де тільки можна...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 20:08

Дюрі-бачі не так просто. Любой внешний конфликт - проекция внутреннего. То что вы называете решением, по факту не решение, а костыль. Сильные люди способны договориться. Конфликт всегда от слабости. Конфликтер не может найти в себе силы решить вопрос без конфликта, предложить (или принять) компромиссы, пусть не всегда приятные. Разобраться в его сути и устранить причину конфликта.

Бить морду это уровень аборигенов, гопников и другой зоно-уголовщины
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 20:13

Re: Психологія та інші цікавинки

  Wirująświatła написав:Бить морду это уровень аборигенов

Життя показує, що якщо як Байден/Обама/Шольц "не ескалювати", то всяке пуйло нагліє. І таким треба бити морду (а краще одразу пристрелити), бо вони не розуміють інших методів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 20:21

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:Бить морду это уровень аборигенов

Життя показує, що якщо як Байден/Обама/Шольц "не екалювати", то хуйло нагліє. І таким треба бити морду, бо вони не розуміють інших методів.

Тут войну не обсуждаем но окей я выскажу своё вИдение нашего конфликта с рф (субьективное канеш)

Началось с того что пуйло стал пожизненным президентом, это вскружило его самооценку до космического масштаба, а после удачной аннексии Крыма он понял ему реально можно всё. Это 1я и наверное главная причина.

2я причина ослабление влияния США. Обама и прочие дедушки которые могут только руками трясти.

Соответственно вырисовывается и 3я причина, если путину все можно, почему бы не повоевать?

Может его возбуждают горы трупов, расстрелы мирняка в Буче и то что там делают с нашими в плену.

Это мои догадки, потому что для политических целей события в Буче и обстрелы мирняка не нужны. Значит цели в войне не политические. Путин сам себе что то хочет доказать. Внутренняя борьба его самооценки, девиаций и реальности.


Как минимум, найти в себе силы признать, что рф не может захватить всю Украину и даже 4 области у путина нет. С пониманием этого война бы уже закончилась.

В его понимании он всесильный, но реальность с этим не согласна, этот тот внутренний конфликт о котором я писал выше.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 26 тра, 2025 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 20:26

Re: Психологія та інші цікавинки

  Wirująświatła написав:2я причина ослабление влияния США. Обама и прочие дедушки которые могут только руками трясти.

от їх поведінка досить типова для жертв гіперопіки: уникати конфлікта, йти на поступки і сподіватись, що проблеми "якось самі вирішаться".
Можливо все суспільство США/ЄС можна описати як жертв гіперопіки
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 20:27

- Всё, что Вы скажете, может быть использовано против Вас.
- Голая баба.
- ???
- Используйте против меня голую бабу.
  Wirująświatła написав:И чтобы ценить человека, нужно что то о нем знать.

А для того, чтобы оценить мысль, нет необходимости что либо знать о ее авторе.
Мы слишком любим создавать себе авторитеты. Это часто способствует распространению заблуждений и препятствует собственному мышлению.
Анонимность (часто кажущаяся) интернета позволяет рассуждать о высоких материях, не боясь в ответ получить упрек в малых суммах уплаченных налогов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 20:29

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:2я причина ослабление влияния США. Обама и прочие дедушки которые могут только руками трясти.

от їх поведінка досить типова для жертв гіперопіки: уникати конфлікта, йти на поступки і сподіватись, що проблеми "якось самі вирішаться".
Можливо все суспільство США/ЄС можна описати як жертв гіперопіки

Кстати нет. Перед вами наркоман с ножом что лучше отдать ему деньги и телефон или пытаться скрутить, забрать нож и настучать по котелку?

Жизнь явно дороже телефона, но стереотипы что "вопросы надо решать по-мужски" считают что телефон дороже. Лучше погибнуть в драке, чем отдать телефон, и покуй что дети останутся без отца, жена без мужа, родители без сына. Наркоману терять нечего. В этом смысле силы не равны и позиция наркомана сильнее, ему без разницы кто там у вас, дети и всё осиальное. Он обесценил свою жизнь и готов обесценить вашу.

США себя правильно ведут. Им нахер не нужен этот наркоман с ядеркой.

Ввязаться в драку - много ума не надо. Они ищут путь решить конфликт без вмешательства в него.


Кстати что наркоман с нулевой стоимостью жизни, что путин с её космической переоценкой это одинаковая проблема для социума.

Что один что другой готовы на любое ассоциальное действие, в частности на убийство. Одному терять нечего, у другого на кону наоборот целый космос, по сравнению с чем жизнь миллионов - ничтожна
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 26 тра, 2025 20:54, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 20:34

  Дюрі-бачі написав:Самий банальний приклад - список "що купити в магазині".
І я його досі собі сам складаю список

Так и запишем: склероз - следствие гиперопеки 😁
Я тоже составляю список, чтобы не забыть купить что-нибудь нужное.
Импульсивному шопингу список не помеха.
Сибарит
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