Додано: Пон 26 тра, 2025 19:21

Faceless написав: Я такі екземпляри бачив, синочку давно за 30, він поїв і в шапці, и буде питати в мами чи можна йому кампот. Я такі екземпляри бачив, синочку давно за 30, він поїв і в шапці, и буде питати в мами чи можна йому кампот.

є таке відьмацтво - одне з дітей мама ростить для себе на старість. В ріднім селі чоловік 7 знаю таких.Не думаю що в місті таких нема, но якось в селі люди більш один в одного на виду.Гіперопіка? Не певен, що правильно розумію це слово. Частина з них дійсно чемні і правильні, а частина чомусь алкаші яких "жаліють" мамки. Тому думаю тут справа не в примітивній слухняності.Знаю одного пенсіонера в якого мама забирала пенсію) жонатий, но з жінкою прожив тільки рік, не зійшлась з свекрухою.Сину його 40 і схоже в нього з матірю такіж відносини, хоть ніби й не слухається, но коли з ним говорю, враження що з нею)не жонатий, в связях порочащих його замєчєн не був) 3 вищі освіти, окрім того ще вивчився на автомеханіка. Но працює підсобником...Якесь родове материнське прокляття. І шо характерно всі вони не воцерковлені, не відмолиш. (Ну покрайній мірі ті яких знаю я, мож буває не так.. , не певен)Думаю, то може зняти тіки добра лярва) але тоді він стане рабом п-ди))Шо скажете, паньство?Є цьому інший лік?"Банду" не предлагати,є такі і "бандити" причом шо характєрно в "підліткових групіровках" вони засиджуються .