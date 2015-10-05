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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 26 тра, 2025 20:42
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
Гіперопіка? Не певен, що правильно розумію це слово.
Це коли батьки (мама) не дає вирішувати свої проблеми самостійно.
до певного часу так.
Але ж влада над дітьми є до певного віку. Потом це добровільна передача відповідальності за своє життя батькам. Точніше не взяття цієї відповідальності на себе.
і послушність тут необовязкова, можно робити і наперекір, щоб досадити.
Те що часто пропонують, копирсання в дитячих травмах і зациклювання на дитинстві... це те саме.
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Додано: Пон 26 тра, 2025 20:57
Жил-был странный человек
Он бродил по свету
Счастье он искал себе
И зимой и летом
Дошёл человек до Парижа
И понял тогда человек
Что счастье гораздо ближе
Не нужно за ним гнаться век
Что счастье гораздо ближе
Не нужно за ним гнаться век
Счастье внутри счастье где ты
Счастье где ты человек
Где б ты ни жил куда б ты ни плыл
Счастье где ты человек
Счастье внутри счастье где ты
Счастье где ты человек
Где б ты ни жил куда б ты ни плыл
Счастье где ты человек
Вот прошло не мало лет
С тех времен далёких
День за днём несет теперь
Счастье он для многих
Улыбки он дарит прохожим
И радость он всем раздаёт
Чтоб каждый понял тоже
Что счастье в себе он несёт
Чтоб каждый понял тоже
Что счастье в себе он несёт
Счастье внутри счастье где ты
Счастье где ты человек
Где б ты ни жил куда б ты ни плыл
Счастье где ты человек
Счастье внутри счастье где ты
Счастье где ты человек
Где б ты ни жил куда б ты ни плыл
Счастье где ты человек
Понял друзья счастье где я
Счастье где я человек
Где б я ни жил Куда б я ни плыл
Счастье где я человек
Счастье внутри счастье где ты
Счастье где ты человек
Где б ты ни жил куда б ты ни плыл
Счастье где ты человек
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Додано: Пон 26 тра, 2025 21:00
Сибарит написав:
Так и запишем: склероз - следствие гиперопеки 😁
не склероз, а проблеми з прийняттям рішень.
P.S. ШІ, який може прийняти рішення і скласти замість мене меню на тиждень чи маршрут прогулянки по Празі, це просто кайф, це як перестати ходити пішки і пересісти на свій автомобіль.
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Додано: Пон 26 тра, 2025 21:05
Дюрі-бачі написав: Сибарит написав:
Так и запишем: склероз - следствие гиперопеки
не склероз, а проблеми з прийняттям рішень.
P.S. ШІ, який може прийняти рішення і скласти замість мене меню на тиждень чи маршрут прогулянки по Празі, це просто кайф, це як перестати ходити пішки і пересісти на свій автомобіль.
Обережніше, від невикористання здатність приймати рішення самотужки може атрофуватися взагалі
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Додано: Пон 26 тра, 2025 21:16
Сибарит написав:
А для того, чтобы оценить мысль, нет необходимости что либо знать о ее авторе.
то есть ценить людей не надо? я правильно вас понял? загоняем всех в гулаги и конспектируем оценивая мысли каждого, без авторства, всё строго по вашей инструкции.
Сибарит написав:
Мы слишком любим создавать себе авторитеты. Это часто способствует распространению заблуждений и препятствует собственному мышлению.
немножко большая разница между ценить и переоценивать, авторитеты(переоценка) это унижение для остальных людей, как только появляется 1й сорт тут же появляются 2й и все остальные. Когда ценишь каждого человека, сортности не возникает. Призывы ценить мысли, а не людей очень опасны. Как и призывы создавать себе кумиров. Это 2 крайности, обесценивающих человека.
Еще немного и мысли начнет генерировать АІ, а вот дружбу и эмпатию он не сгенерирует. Может тогда люди поймут, что их мысли в 21м веке не стоят ничего. Потому что к общечеловеческим ценностям не ведут. Иначе все бы уже там были
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 26 тра, 2025 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 тра, 2025 21:36
Wirująświatła написав: Сибарит написав:
А для того, чтобы оценить мысль, нет необходимости что либо знать о ее авторе.
то есть ценить людей не надо? я правильно вас понял? загоняем всех в гулаги и конспектируем оценивая мысли каждого, без авторства, всё строго по вашей инструкции.
Сибарит написав:
Мы слишком любим создавать себе авторитеты. Это часто способствует распространению заблуждений и препятствует собственному мышлению.
немножко большая разница между ценить и переоценивать, авторитеты(переоценка) это унижение для остальных людей, как только появляется 1й сорт тут же появляются 2й и все остальные. Когда ценишь каждого человека, сортности не возникает. Призывы ценить мысли, а не людей очень опасны. Как и призывы создавать себе кумиров. Это 2 крайности, обесценивающих человека.
Еще немного и мысли начнет генерировать АІ, а вот дружбу и эмпатию он не сгенерирует. Может тогда люди поймут, что их мысли не стоят ничего.
Это такая провокация? Зачем?
Я не верю, что Вы действительно не видите разницы между отстаиванием права человека на анонимность и попыткой загнать всех в гулаги.
Возможность принять мысль незнакомого человека - это и есть уважение ко всем без деления по каким-то признакам. Когда с человеком интересно общаться, не важно, какого цвета у него трусы.
АИ не сгенерирует мысли, он может только собрать и обобщить информацию. При этом он даже вряд-ли будет способен отфильтровать ложь, если она является доминирующей.
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Додано: Пон 26 тра, 2025 21:46
Сибарит написав:
Возможность принять мысль незнакомого человека - это и есть уважение ко всем без деления по каким-то признакам. Когда с человеком интересно общаться, не важно, какого цвета у него трусы.
принять мысль с человеком или без него? Что ценнее мысль или человек, если будет стоять такой выбор?
Это принципиально. Бомж-алкаш-наркоман может генерировать умные мысли (кто сказал что нет?) . Но какая ценность от этой генерации, если он обесценил себя и является источником токсичности для общества.
Сибарит написав:
АИ не сгенерирует мысли, он может только собрать и обобщить информацию
считаете что человечеству мало всего что было надумано с момента вербализации мышления? Для счастья надо ещё парочку мыслей?)
Сибарит написав:
Это такая провокация? Зачем?
чтобы вас немножко оживить)
Вы точно не переоцениваете ценность мыслей? Это всего лишь корявая вербализация ощущений. Макаки-резусы без вербальности отлично живут, общаются, не воюют, друг друга не буллят. Половых преступлений не совершают.
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Додано: Пон 26 тра, 2025 21:59
Wirująświatła написав:
принять мысль с человеком или без него? Что ценнее мысль или человек, если будет стоять такой выбор?
Это принципиально. Бомж-алкаш-наркоман может генерировать умные мысли (кто сказал что нет?) . Но какая ценность от этой генерации, если он обесценил себя и является источником токсичности для общества.
Принимая мысль незнакомого человека, мы принимаем и впускаем в свой круг общения этого человека таким, каков он есть. Этим мы признаем его ценность.
Если вдруг случится, что это окажется человек трудной судьбы, мы ещё и дадим ему моральную отдушину. Я не вижу в этом ничего плохого. Мне не нужны формальные критерии для начала общения - Я не делю людей на сорта.
Я признаю право макак жить их жизнью, но сам я стать макакой не смогу 😁
Половые преступления они не совершают, поскольку не догадались внести в эту сферу правовые и прочие ограничения. Нет закона - нет преступлений.
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Додано: Пон 26 тра, 2025 22:08
достаточно перестать понимать свои эмоции и всё, вербальное мышление сломано. настолько это несовершенный и хрупкий механизм.
Алекситимией называют психологическое состояние личности, при котором человек, потеряв способность к определению и проявлению собственных эмоций, вынужден стараться выглядеть нормальным в глазах других. Психиатр Сайто Сатору рассказывает об этом расстройстве на примере случаев из собственной практики, а также на примере героев повести «Человек минимаркета» (Комбини нингэн, автор Мурата Саяка), удостоенной премии Акутагавы за 2016 год.
Этот термин описывает психологическое состояние, когда личность неспособна оценивать и описывать собственные эмоции. Для того, чтобы иметь целостное представление о собственной жизни, индивид должен осознавать и различать, что он чувствует. Однако есть люди, которые к этому неспособны – они не понимают, в каких ситуациях у них возникает та или иная эмоция. Особенности алекситимии проявляются у таких людей в те моменты, когда их охватывает гнев, грусть или любое другое сильное чувство, которое они не в состоянии определить и выразить.
Алекситимия — это специфический личностный конструкт человека. Основными характеристиками данного феномена являются:
трудности идентификации и дифференцировки чувств и телесных ощущений, возникающих при эмоциональном возбуждении;
трудности в сообщении о своих чувствах другим лицам;
недостаточно развитый процесс воображения;
ориентированный на внешние стимулы когнитивный стиль;
слабость рефлексии;
бедность сновидений, мимики, роботообразная деятельность;
склонность к примитивному эмоциональному заражению переживаниями других людей;
социальная конформность [2–6].
Перечисленные характеристики алекситимии указывают на недостаточность когнитивной обработки собственных эмоций человека, которые формируются под влиянием различных факторов как внешней, так и внутренней среды. Лицам с алекситимией свойственна упрощённость жизненного стиля, отсутствие творческого отношения к нему, слабая дифференцированность эмоциональной сферы, что ведёт к нарушению распознавания и описания своих эмоций; преобладание наглядно-действенного мышления над абстрактно-логическим; низкая способность к рефлексии, инфантильность и прагматичность. Вследствие ограниченной возможности понимания себя затрудняется осознание происходящего, нарушается создание и сохранение внутренней гармонии [7].
У лиц с алекситимией имеют место негармоничность, асинхронность развития психических функций. Выраженное асинхронное развитие часто является характерной особенностью подросткового возраста, когда возрастные особенности — диспропорциональность физического, психического, социального развития — могут осложняться неблагоприятными психолого-педагогическими условиями. К таким условиям можно отнести условия воспитания детей и подростков с признаками одаренности.
Исследования социальной адаптации и обучения одарённых детей выявили причины дезадаптации при дисгармоническом типе развития, заключающиеся в игнорировании проблем развития ребёнка, которые определяются несформированностью или дефицитарностью отдельных структур мозга. В.А. Крутецкий, изучая математическую одарённость, определил структуру получения математической информации как способность к формализованному восприятию математического материала и схватыванию формальной структуры задачи [11]. Левополушарная латерилизация у математически одарённых детей обусловливает диспропорциональность развития их психики [12]. Дисгармоничность развития подростка при данном виде одарённости проявляется в преобладании интеллектуальной сферы над эмоционально-волевой.
Собственно алекситимия проявляется в трудностях идентификации чувств, в трудностях описания чувств другим; во внешне ориентированном типе мышления, обусловливающим внутренний уровень рефлексии. Первый критерий изучался с помощью Торонтской шкалы алекситимии 20, валидизированный русский вариант (TAS20-R), имеющей три подшкалы [13]:
трудности идентификации чувств (ТИЧ);
трудности с описанием чувств другим людям (ТОЧ);
внешнеориентированный тип мышления (ВОМ).
Второй критерий — своеобразие каналов эмпатических способностей — включает:
эмоциональную эмпатию, основанную на механизмах подражания поведению другого человека (эмоциональный и рациональный каналы, идентификация);
когнитивную эмпатию, базирующуюся на интеллектуальных процессах (установки, способствующие эмпатии, проникающая способность эмпатии);
предикативную эмпатию, проявляющуюся в способности человека предсказывать реакции другого в конкретных ситуациях (интуитивный канал).
Второй критерий исследовался с помощью методики В.В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии» [14].
Каналы эмпатии отражают обратную взаимосвязь со шкалой алекситимии, низкий уровень эмпатической способности будет соответствовать высокому или повышенному уровню по шкале алекситимии.
Эмоциональный канал эмпатии фиксирует способность субъекта эмпатии эмоционально резонировать с окружающими, то есть сопереживать и соучаствовать. Семнадцать подростков (56%) экспериментальной группы имеют очень низкий балл по эмоциональному каналу эмпатии, в контрольной группе таких подростков 31,6%.
Интуитивный канал эмпатии свидетельствует о способности человека видеть поведение партнеров, действовать в условиях дефицита исходной информации о них благодаря опыту, хранящемуся в подсознании. На уровне интуиции замыкаются и обобщаются различные сведения о партнерах. Низкий уровень развития интуитивного канала эмпатии имеют 60,5% подростков экспериментальной группы, что может быть следствием преобладания аналитического типа мышления.
Для того чтобы каналы эмпатии действовали активнее и надежнее, нужно, чтобы не было препятствий со стороны установок личности. Установки, способствующие или препятствующие эмпатии, облегчают или затрудняют действие всех каналов эмпатии. Количество подростков, имеющих очень низкий результат по данному каналу, в контрольной группе 27%, в экспериментальной группе — 34,2%, что указывает на трудности восприятия чувств собеседника и на слабость развития эмоционального интеллекта у подростков с признаками математической одаренности.
способность к эмпатии — это коммуникативная направленность человека, умение создавать атмосферу открытости, доверительности, задушевности, умение владеть своими эмоциями, своим поведением. Умение человека презентовать себя соответственно ситуации, войти в зону доверия собеседника обусловлено вербальным интеллектом, выполняющим функцию «подключения».
На сегодняшний день имеются сведения о связи алекситимии с определёнными соматическими заболеваниями. Она была идентифицирована как фактор, предсказывающий развитие таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца[5], первичная артериальная гипертензия[6], сахарный диабет, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки[7], неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, дерматоз[8], аутоиммунный тиреоидит (АИТ)[9], гинекологические заболевания и злокачественные опухоли[10]. Была также подтверждена связь алекситимии с заболеваниями головного мозга при хронической недостаточности мозгового кровообращения[11], наркоманией, хроническим алкоголизмом[12] и депрессией[13].
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в Пон 26 тра, 2025 22:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 тра, 2025 22:10
Сибарит написав:
Принимая мысль незнакомого человека, мы принимаем и впускаем в свой круг общения этого человека таким, каков он есть
если это больной человек с проблемами мышления мы принимаем его мысли? какая ценность в таком принятии? вот приходит шизик к врачу и начинает Компостировать мозги. Серьёзно надо принять? так он будет кормить врача ментизмом бесконечно.
Ментизм. Ментизм или мантизм (Chaslin, 1914) — непроизвольный и неконтролируемый наплыв мыслей, представлений. Расстройство проявляется приступообразными и повторяющимися время от времени болезненными эпизодами, длящимися от нескольких секунд до ряда часов и суток. Типичны ускоренная в это время смена мыслей и представлений, а также их бессвязность, бессмысленность. Обычно пациенты не могут сообщить каких-либо подробностей о том, что им при этом думалось или представлялось. Сосредоточить своё внимание на чём-то другом, отвлечься на что-то иное, думать о чём-либо по своему усмотрению, сообщают они, невозможно. Нарушается способность понимать происходящее, а также обдуманно и целесообразно действовать. Сознание тем не менее остаётся ясным. Во время болезненного эпизода и тем более после его окончания многие пациенты чувствуют или ясно понимают патологический характер этого явления.
Ментизм может проявляться столь же быстрой, насильственной и беспорядочной сменой мысленных образов — образный ментизм: «Мелькают кадры, один за другим. Проносятся какие-то лица, морды, части тела, уроды, кошки, рыбы, слоны, цветы, мухи в паутине, вихри пыли, пятна, улицы, круги. Всего не упомнишь, так много разного. Всё это напоминает калейдоскоп, так быстро сменяются образы. Только я успею сообразить, что появилось, как это исчезает, проявляется что-то другое. Происходит это само собой, мне остаётся только наблюдать за мельтешением этих кадров. Они бывают чёрно-белые, цветные, окрашенные в один какой-то цвет. Иногда появляются не плоские кадры, а объёмные изображения. Порой стоит только закрыть глаза, как всё начинается. Я при этом не то что думаю или что-то воображаю себе, я как зритель, которому само всё это представляется. У меня бывают такие же точно сновидения, в которых творится такой же ералаш… В голове крутятся посторонние мысли, будто я ребятишек вижу в мыслях. Они как силуэты, образ появится и тут же исчезнет. А то мелькает всё, что я видела раньше, вроде плёнку прокручивают, показывают, только какими-то кусочками».
Эпизоды образного ментизма большей частью возникают при засыпании или при закрытых глазах — гипнагогический ментизм. Пациенты уверенно отличают их от сновидений, не смешивают и с чем-то реальным. Иногда, свидетельствуют они, ментизм плавно переходит в сновидение.
Длительность эпизодов ментизма колеблется от нескольких секунд до ряда суток, в последнем случае, по словам больных, их «голова всё время находится под напряжением, не отключается ни днём, ни ночью, мысли идут сплошным нескончаемым потоком, они не прерываются ни на одну минуту». Значительно чаще наблюдается ментизм в виде внезапного появления каких-то отдельных, как бы посторонних мыслей, вклинивающихся в более или менее упорядоченный ход мышления и нарушающих его обычное течение, — вторжение мысли: «Вдруг совершенно некстати появляется какая-то мысль, странно, откуда она взялась, я ни о чём таком и не думал… Внезапно мелькнёт непонятная мысль или что-то такое вспомнится, что меня пугает, я сам так никогда не думаю, это что-то не моё… Иногда вплетаются какие-то дикие, абсурдные мысли, они неожиданно возникают и тут же пропадают… В голове ни с того ни с сего появляются как бы чужие мысли, мне кажется, что они не мои, а будто принадлежат кому-то другому».
чтобы не терять логическую нить я подвожу вас к мысли что вербальное мышление не вершина эволюции, а путь к потере пониманию людьми самих себя. В большинстве случаев, мышление - тот самый гадюшник источник ассоциальности, депрессий и других проблем.
Под принятием я считаю уважение к Божественной природе человека, принять Божественную природу не означает принять всё, мышление шизика, преступления преступника, подлости предателей. Моё личное мнение
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 26 тра, 2025 22:25, всього редагувалось 5 разів.
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