Ментизм. Ментизм или мантизм (Chaslin, 1914) — непроизвольный и неконтролируемый наплыв мыслей, представлений. Расстройство проявляется приступообразными и повторяющимися время от времени болезненными эпизодами, длящимися от нескольких секунд до ряда часов и суток. Типичны ускоренная в это время смена мыслей и представлений, а также их бессвязность, бессмысленность. Обычно пациенты не могут сообщить каких-либо подробностей о том, что им при этом думалось или представлялось. Сосредоточить своё внимание на чём-то другом, отвлечься на что-то иное, думать о чём-либо по своему усмотрению, сообщают они, невозможно. Нарушается способность понимать происходящее, а также обдуманно и целесообразно действовать. Сознание тем не менее остаётся ясным. Во время болезненного эпизода и тем более после его окончания многие пациенты чувствуют или ясно понимают патологический характер этого явления.



Ментизм может проявляться столь же быстрой, насильственной и беспорядочной сменой мысленных образов — образный ментизм: «Мелькают кадры, один за другим. Проносятся какие-то лица, морды, части тела, уроды, кошки, рыбы, слоны, цветы, мухи в паутине, вихри пыли, пятна, улицы, круги. Всего не упомнишь, так много разного. Всё это напоминает калейдоскоп, так быстро сменяются образы. Только я успею сообразить, что появилось, как это исчезает, проявляется что-то другое. Происходит это само собой, мне остаётся только наблюдать за мельтешением этих кадров. Они бывают чёрно-белые, цветные, окрашенные в один какой-то цвет. Иногда появляются не плоские кадры, а объёмные изображения. Порой стоит только закрыть глаза, как всё начинается. Я при этом не то что думаю или что-то воображаю себе, я как зритель, которому само всё это представляется. У меня бывают такие же точно сновидения, в которых творится такой же ералаш… В голове крутятся посторонние мысли, будто я ребятишек вижу в мыслях. Они как силуэты, образ появится и тут же исчезнет. А то мелькает всё, что я видела раньше, вроде плёнку прокручивают, показывают, только какими-то кусочками».



Эпизоды образного ментизма большей частью возникают при засыпании или при закрытых глазах — гипнагогический ментизм. Пациенты уверенно отличают их от сновидений, не смешивают и с чем-то реальным. Иногда, свидетельствуют они, ментизм плавно переходит в сновидение.



Длительность эпизодов ментизма колеблется от нескольких секунд до ряда суток, в последнем случае, по словам больных, их «голова всё время находится под напряжением, не отключается ни днём, ни ночью, мысли идут сплошным нескончаемым потоком, они не прерываются ни на одну минуту». Значительно чаще наблюдается ментизм в виде внезапного появления каких-то отдельных, как бы посторонних мыслей, вклинивающихся в более или менее упорядоченный ход мышления и нарушающих его обычное течение, — вторжение мысли: «Вдруг совершенно некстати появляется какая-то мысль, странно, откуда она взялась, я ни о чём таком и не думал… Внезапно мелькнёт непонятная мысль или что-то такое вспомнится, что меня пугает, я сам так никогда не думаю, это что-то не моё… Иногда вплетаются какие-то дикие, абсурдные мысли, они неожиданно возникают и тут же пропадают… В голове ни с того ни с сего появляются как бы чужие мысли, мне кажется, что они не мои, а будто принадлежат кому-то другому».

