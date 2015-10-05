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#<1 ... 460461462463> Додано: Пон 26 тра, 2025 22:11 Wirująświatła написав: Сибарит написав: Возможность принять мысль незнакомого человека - это и есть уважение ко всем без деления по каким-то признакам. Когда с человеком интересно общаться, не важно, какого цвета у него трусы. Возможность принять мысль незнакомого человека - это и есть уважение ко всем без деления по каким-то признакам. Когда с человеком интересно общаться, не важно, какого цвета у него трусы. принять мысль с человеком или без него? Что ценнее мысль или человек, если будет стоять такой выбор? Это принципиально. Бомж-алкаш-наркоман может генерировать умные мысли (кто сказал что нет?) . Но какая ценность от этой генерации, если он обесценил себя и является источником токсичности для общества. принять мысль с человеком или без него? Что ценнее мысль или человек, если будет стоять такой выбор? Это принципиально. Бомж-алкаш-наркоман может генерировать умные мысли (кто сказал что нет?) . Но какая ценность от этой генерации, если он обесценил себя и является источником токсичности для общества.

Мысль может быть ценнее. Это видно из вашего примера с бомжом. Из мысли (если ее развить) может возникнуть хорошая идея, например, для бизнеса или общества, а из бомжа/алкаша/наркомана может ничего путного не получиться.



Сибарит написав: АИ не сгенерирует мысли, он может только собрать и обобщить информацию АИ не сгенерирует мысли, он может только собрать и обобщить информацию считаете что человечеству мало всего что было надумано с момента вербализации мышления? Для счастья надо ещё парочку мыслей?)[/quote]

А как же? Куда ж без мыслей? Или вы научились без них обходиться?)) Мысль может быть ценнее. Это видно из вашего примера с бомжом. Из мысли (если ее развить) может возникнуть хорошая идея, например, для бизнеса или общества, а из бомжа/алкаша/наркомана может ничего путного не получиться.считаете что человечеству мало всего что было надумано с момента вербализации мышления? Для счастья надо ещё парочку мыслей?)[/quote]А как же? Куда ж без мыслей?Или вы научились без них обходиться?)) fler

Повідомлень: 5731 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1209 раз. Подякували: 1338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 тра, 2025 22:17 Сибарит написав: Половые преступления они не совершают, поскольку не догадались внести в эту сферу правовые и прочие ограничения. Нет закона - нет преступлений. Половые преступления они не совершают, поскольку не догадались внести в эту сферу правовые и прочие ограничения. Нет закона - нет преступлений. причина другая. Законы есть. Макака без вербальности знает что можно, а что нельзя. Наказание - исключение из стаи (читайте смерть). А с появлением вербальности начинается а почему нельзя? а вдруг можно? и пошло поехало. Весь спектр девиаций, включая половые преступления.



Основное мышление эволюции - эмоциональное (невербальное). Эмоции точно отражают окружающий мир. Их сложно обмануть. Ни животное ни человек не путают голод с потребностью во сне или туалете. Настолько эмоциональное мышление чёткое и точное. А вербальное мышление точно лишь в той степени, насколько человек начитан, критичен и как он вербализирует собственные эмоции.





Вдобавок вербальность детерминируется словарным запасом, пониманием значения каждого слова, национальной спецификой (мышление цыган отличается от нашего), культурной средой, воспитанием, кругом общения, памятью и т.д. крч темный лес если начать её копать.



а эмоциональное мышление было и есть одинаково точное в любой культуре и исторической эпохе причина другая. Законы есть. Макака без вербальности знает что можно, а что нельзя. Наказание - исключение из стаи (читайте смерть). А с появлением вербальности начинается а почему нельзя? а вдруг можно? и пошло поехало. Весь спектр девиаций, включая половые преступления.Основное мышление эволюции - эмоциональное (невербальное). Эмоции точно отражают окружающий мир. Их сложно обмануть. Ни животное ни человек не путают голод с потребностью во сне или туалете. Настолько эмоциональное мышление чёткое и точное. А вербальное мышление точно лишь в той степени, насколько человек начитан, критичен и как он вербализирует собственные эмоции.Вдобавок вербальность детерминируется словарным запасом, пониманием значения каждого слова, национальной спецификой (мышление цыган отличается от нашего), культурной средой, воспитанием, кругом общения, памятью и т.д. крч темный лес если начать её копать.а эмоциональное мышление было и есть одинаково точное в любой культуре и исторической эпохе Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 27 тра, 2025 00:30, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 30075 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2499 раз. Подякували: 3486 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 тра, 2025 00:29



вот отрывок



ссылка на полное видео

https://youtu.be/uv7TaP4Px8s?si=nMM7LTAqWszzWvbW



напомню И.Варламов известный рус. блогер осудивший войну с Украиной





— Я узнал, каким страшным оружием может быть пропаганда. Я, если честно, недооценивал влияние телевизора и пропагандистов. Потому что до 24 февраля мне казалось, что невозможно убедить людей, что может быть война против украинцев. Сегодня употреблять фразу «братский народ» странно и неуместно, но до 24 февраля я думал, что большинство россиян считают украинцев братским народом. Через несколько дней пропаганды я увидел то, о чем раньше читал в воспоминаниях про Вторую мировую войну. Я тогда думал, как можно было так зомбировать людей, как можно было сеять совершенно дикие и людоедские идеи, как люди с этим мирились и соглашались, как можно оправдать Холокост? Но мне казалось, что это было давно — сегодня есть интернет, дискуссия, какие-то демократические институты — сейчас такое невозможно. Я ошибался. Пропаганда гораздо более сильное оружие, чем мне казалось.

https://news.zerkalo.io/economics/23439.html?c Что вы узнали о своей стране после 24 февраля?— Я узнал, каким страшным оружием может быть пропаганда. Я, если честно, недооценивал влияние телевизора и пропагандистов. Потому что до 24 февраля мне казалось, что невозможно убедить людей, что может быть война против украинцев. Сегодня употреблять фразу «братский народ» странно и неуместно, но до 24 февраля я думал, что большинство россиян считают украинцев братским народом. Через несколько дней пропаганды я увидел то, о чем раньше читал в воспоминаниях про Вторую мировую войну. Я тогда думал, как можно было так зомбировать людей, как можно было сеять совершенно дикие и людоедские идеи, как люди с этим мирились и соглашались, как можно оправдать Холокост? Но мне казалось, что это было давно — сегодня есть интернет, дискуссия, какие-то демократические институты — сейчас такое невозможно. Я ошибался. Пропаганда гораздо более сильное оружие, чем мне казалось. ют подкинул интересное видео варламова. по таким видео можно косвенно оценить жестокость русского общества.вот отрывокссылка на полное видеонапомню И.Варламов известный рус. блогер осудивший войну с Украиной Wirująświatła

Повідомлень: 30075 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2499 раз. Подякували: 3486 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 тра, 2025 01:10

а эмоциональное мышление было и есть одинаково точное в любой культуре





США (западная культура)

Гнев может восприниматься как выражение уверенности, «отстаивания своих границ». Не всегда плохо.

Япония (восточная культура)

Открытый гнев — неприличен, особенно в публичном пространстве. Считается потерей лица и угрозой гармонии.

Россия

Гнев допустим, особенно в форме резкости, особенно если ты прав. Но в официальной сфере — нежелателен.

Арабские страны

Гнев может быть социально уместен, особенно если он связан с честью семьи или справедливостью.







Печаль и слезы:





США, Великобритания

Умеренная печаль приемлема, но излишняя сентиментальность — часто воспринимается как слабость.

Средиземноморские культуры (Италия, Греция, Латинская Америка)

Слёзы — естественный способ выражения боли. Плакать на похоронах или в горе — даже обязательно.

Китай, Корея

Эмоции нужно держать под контролем. Сдержанность — проявление силы и уважения к другим.

Африканские традиционные культуры

Печаль может выражаться через ритуальные практики, пение, плач — это часть коллективного переживания.



Улыбка:



США

Улыбка — социальный стандарт, даже если нет сильной радости. Признак дружелюбия.

Россия

Улыбка чаще искренняя, и ожидается, что она будет иметь причину. Просто так — не всегда уместно.

Япония

Улыбка может означать не радость, а замешательство, вежливое прикрытие смущения. Это “социальная маска”.







а эмоциональное мышление было и есть одинаково точное в любой исторической эпохе







1. В Древности

Эмоции часто объяснялись через религию или мифологию: гнев — наваждение богов, меланхолия — влияние звёзд.

В античной Греции считалось, что душа делится на части, и разные эмоции — это борьба между ними (по Платону).



2. Средневековье

Эмоции оценивались с точки зрения греха и добродетели. Например, гнев — смертный грех, а страх перед Богом — благочестие.



3. Новое время

С эпохи Просвещения акцент сместился на рациональность — эмоции стали восприниматься как “препятствие разуму”.

В XIX веке (романтизм) эмоции наоборот стали важнейшей частью человеческой сути — через искусство, литературу.







Основное мышление эволюции - эмоциональное (невербальное).







Вербальное мышление и эволюция



Это способность оперировать языком, абстрактными понятиями, строить логические цепочки. С эволюционной точки зрения, оно:

дало людям возможность передавать знания без необходимости личного опыта (например: «Не ешь эти ягоды — отравишься»),

позволило строить орудия, планы, сообщества, законы,

дало старт науке, технологии, культуре, письменности.



Вывод: вербальное мышление — мощнейший эволюционный инструмент, который отделил Homo sapiens от других видов.





Что важнее для эволюции?



Ответ:



Вербальное мышление — дало человеку рывок в развитии.

Эмоциональное мышление — сделало этот рывок возможным в группе.



То есть:

Без эмоций: мы были бы логичными машинами, не способными строить семьи, заботиться о детях и объединяться.

Без логики и языка: мы не смогли бы передавать знания и строить цивилизацию.



Эволюционно оба типа мышления важны, но:

Вербальное — делает нас “умными приматами”.

Эмоциональное — делает нас “людьми”.



Если эволюция — это не просто выживание, а развитие, то их баланс и взаимодействие — главная сила человека как вида. США (западная культура)Гнев может восприниматься как выражение уверенности, «отстаивания своих границ». Не всегда плохо.Япония (восточная культура)Открытый гнев — неприличен, особенно в публичном пространстве. Считается потерей лица и угрозой гармонии.РоссияГнев допустим, особенно в форме резкости, особенно если ты прав. Но в официальной сфере — нежелателен.Арабские страныГнев может быть социально уместен, особенно если он связан с честью семьи или справедливостью.США, ВеликобританияУмеренная печаль приемлема, но излишняя сентиментальность — часто воспринимается как слабость.Средиземноморские культуры (Италия, Греция, Латинская Америка)Слёзы — естественный способ выражения боли. Плакать на похоронах или в горе — даже обязательно.Китай, КореяЭмоции нужно держать под контролем. Сдержанность — проявление силы и уважения к другим.Африканские традиционные культурыПечаль может выражаться через ритуальные практики, пение, плач — это часть коллективного переживания.СШАУлыбка — социальный стандарт, даже если нет сильной радости. Признак дружелюбия.РоссияУлыбка чаще искренняя, и ожидается, что она будет иметь причину. Просто так — не всегда уместно.ЯпонияУлыбка может означать не радость, а замешательство, вежливое прикрытие смущения. Это “социальная маска”.1. В ДревностиЭмоции часто объяснялись через религию или мифологию: гнев — наваждение богов, меланхолия — влияние звёзд.В античной Греции считалось, что душа делится на части, и разные эмоции — это борьба между ними (по Платону).2. СредневековьеЭмоции оценивались с точки зрения греха и добродетели. Например, гнев — смертный грех, а страх перед Богом — благочестие.3. Новое времяС эпохи Просвещения акцент сместился на рациональность — эмоции стали восприниматься как “препятствие разуму”.В XIX веке (романтизм) эмоции наоборот стали важнейшей частью человеческой сути — через искусство, литературу.Вербальное мышление и эволюцияЭто способность оперировать языком, абстрактными понятиями, строить логические цепочки. С эволюционной точки зрения, оно:дало людям возможность передавать знания без необходимости личного опыта (например: «Не ешь эти ягоды — отравишься»),позволило строить орудия, планы, сообщества, законы,дало старт науке, технологии, культуре, письменности.Вывод: вербальное мышление — мощнейший эволюционный инструмент, который отделил Homo sapiens от других видов.Что важнее для эволюции?Ответ:Вербальное мышление — дало человеку рывок в развитии.Эмоциональное мышление — сделало этот рывок возможным в группе.То есть:Без эмоций: мы были бы логичными машинами, не способными строить семьи, заботиться о детях и объединяться.Без логики и языка: мы не смогли бы передавать знания и строить цивилизацию.Эволюционно оба типа мышления важны, но:Вербальное — делает нас “умными приматами”.Эмоциональное — делает нас “людьми”.Если эволюция — это не просто выживание, а развитие, то их баланс и взаимодействие — главная сила человека как вида. Hotab Повідомлень: 15228 З нами з: 15.02.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 2399 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 тра, 2025 01:23 ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: .........

Вы знаете, устал и надоело объяснять элементарные вещи. Да и писать надо слишком много.

Лучше стихи.

"В мужика землянка вогка,

В пана хата на помості;

Що ж, недарма люди кажуть,

Що в панів біліші кості!



У мужички руки чорні,

В пані рученька тендітна;

Що ж, недарма люди кажуть,

Що в панів і кров блакитна!



Мужики цікаві стали,

Чи ті кості білі всюди,

Чи блакитна кров поллється,

Як пробити пану груди?"



Сегодня не совсем так, но суть та же.

В принципе для ответа было бы достаточно этого стихотворения. Отнюдь не коммунистического. .........Вы знаете, устал и надоело объяснять элементарные вещи. Да и писать надо слишком много.Лучше стихи."В мужика землянка вогка,В пана хата на помості;Що ж, недарма люди кажуть,Що в панів біліші кості!У мужички руки чорні,В пані рученька тендітна;Що ж, недарма люди кажуть,Що в панів і кров блакитна!Мужики цікаві стали,Чи ті кості білі всюди,Чи блакитна кров поллється,Як пробити пану груди?"Сегодня не совсем так, но суть та же.В принципе для ответа было бы достаточно этого стихотворения. Отнюдь не коммунистического.



Я не вижу большой проблемы в том, что одни люди богатые, а другие - бедные.

Больше интересует вопрос причин, почему?

Если богатство нажито или поколениями или упорным трудом или удачей или мозгами или еще чем-то законным - я совсем не против.

Если кто-то не хочет учиться, развиваться, работать, что-то делать или просто работать, а предпочитает бухать, ширяться, "чилиться", ну так ок, пусть имеет то, что имеет.

Насчет разграбления колоний - невозможно винить нынешних владельцев капиталов в том, что их пра-пра-пра...дед нажил состояние в англо-бурской войне.

Сейчас интересное время. Кто-то "ходит на работу, чтобы получать зарплату".

Кто-то ищет альтернативные пути. Они могут быть разные.

Насчет миллиона. Несколько лет назад познакомился с русскоязычной работницей госпиталя. Она делала узи. Не знаю почему она со мной разоткровенничалась.

Я заикнулся, что не очень давно приехал и вообще не в курсе возможностей.

Она рассказала, что приехала около 20 лет назад и пошла на курсы узи. Потом работала в разных местах. Попала на работу в этот госпиталь и начала работать, откладывать и инвестировать. На тот момент у нее было 2 квартиры, своя и арендная, ее, в Бей-Ридже, на тот момент стоила, по ее словам, около 800 куе. Сколько стоила и сколько приносила ей арендная - не спрашивал и она не говорила. Кроме того, почему-то она мне открыла свой аккаунт в Робингуд (даже пин не отвернулась когда открывала) и показала мне около 680 куе.

А ведь могла жить там где жила, не куда не ехать, жить на расслабоне. Это не к тому, что в США все миллионеры, а к тому, что все возможно.

Маск и ТРамп - это примеры западных олигархов.

Не сомневаюсь, что Вы знаете разницу между "богатый человек" и "олигарх".

Насчет ферм...Вы очень ошибаетесь.

Например, мои знакомые живут в городке в Берген каунти.

Самые маленькие домики и самые дешевые - около 500куе.

И их там очень много. А весь городок носит название фермы, на территории которой он построен.

И так - повсеместно.

А когда-то эти земли просто раздали тем, кто хотел заниматься сх.

Я ездил на фермы в НДЖ. Это семейный бизнес. Который приносит хороший доход.

Но самая большая ценность - земля. Большие земельные участки, на которых можно построить городок на несколько тысяч домов. Один такой участок в этой локации - примерно 200-300 куе. Считайте сами. Я не вижу большой проблемы в том, что одни люди богатые, а другие - бедные.Больше интересует вопрос причин, почему?Если богатство нажито или поколениями или упорным трудом или удачей или мозгами или еще чем-то законным - я совсем не против.Если кто-то не хочет учиться, развиваться, работать, что-то делать или просто работать, а предпочитает бухать, ширяться, "чилиться", ну так ок, пусть имеет то, что имеет.Насчет разграбления колоний - невозможно винить нынешних владельцев капиталов в том, что их пра-пра-пра...дед нажил состояние в англо-бурской войне.Сейчас интересное время. Кто-то "ходит на работу, чтобы получать зарплату".Кто-то ищет альтернативные пути. Они могут быть разные.Насчет миллиона. Несколько лет назад познакомился с русскоязычной работницей госпиталя. Она делала узи. Не знаю почему она со мной разоткровенничалась.Я заикнулся, что не очень давно приехал и вообще не в курсе возможностей.Она рассказала, что приехала около 20 лет назад и пошла на курсы узи. Потом работала в разных местах. Попала на работу в этот госпиталь и начала работать, откладывать и инвестировать. На тот момент у нее было 2 квартиры, своя и арендная, ее, в Бей-Ридже, на тот момент стоила, по ее словам, около 800 куе. Сколько стоила и сколько приносила ей арендная - не спрашивал и она не говорила. Кроме того, почему-то она мне открыла свой аккаунт в Робингуд (даже пин не отвернулась когда открывала) и показала мне около 680 куе.А ведь могла жить там где жила, не куда не ехать, жить на расслабоне. Это не к тому, что в США все миллионеры, а к тому, что все возможно.Маск и ТРамп - это примеры западных олигархов.Не сомневаюсь, что Вы знаете разницу между "богатый человек" и "олигарх".Насчет ферм...Вы очень ошибаетесь.Например, мои знакомые живут в городке в Берген каунти.Самые маленькие домики и самые дешевые - около 500куе.И их там очень много. А весь городок носит название фермы, на территории которой он построен.И так - повсеместно.А когда-то эти земли просто раздали тем, кто хотел заниматься сх.Я ездил на фермы в НДЖ. Это семейный бизнес. Который приносит хороший доход.Но самая большая ценность - земля. Большие земельные участки, на которых можно построить городок на несколько тысяч домов. Один такой участок в этой локации - примерно 200-300 куе. Считайте сами.

Я не вижу большой проблемы в том, что одни люди богаче, а другие - беднее.

В такой формулировке я бы согласился с вами. Вроде бы небольшое различие в окончаниях, но разница есть.

Но вообще вы здесь перепутали всё, что можно.

Я уже специально сократил цитаты, выделил некоторые места красным, но вы возражаете совсем не на то, о чём я писал.



Понятно, что лозунг о чистильщике сапог 100-летней давности. Сейчас в США, наверно, надо было бы писать: "Может стать миллиардером", - или даже называть бОльшую цифру.

Но вы уже проповедуете, как будивельник. "Кто хочет - работает и становится богатым. Те, кто не разбогател, - лентяи или алкоголики".



Я не могу обсуждать ваш пример с женщиной, которая делает УЗИ, слишком мало данных, но если она работает в госпитале, то надо понимать, что она наёмный работник. Для наёмного работника доход, по-моему, высоковатый. Возможно, не прав, не знаю доходов медработников в США. Частные врачи имеют очень высокий доход. В госпитале - не знаю. Даже не знаю эта женщина врач или медсестра.



Вы в предыдущем посте писали о фермах в Старой Европе. Я, соответственно, ответил о том же. Теперь вы говорите о фермах в США. Это всё-таки разные вещи. Но я не слышал и о супербогатых фермерах в США. Живут, вероятно, неплохо, но ни в какие "списки богатых" они точно не попадают. То, что городок назван по имени фермы, на земле которой он построен, никак не говорит о богатстве фермы или фермера. Хотя если он сам продавал земли под застройку, то, возможно, он разбогател. Но разбогател не как фермер, благодаря упорному (и тяжёлому) труду, а как земельный спекулянт.



Вы говорите о богатой ферме, но тут же говорите, что основная ценность - земля, на которой "можно построить городок на несколько тысяч домов". Но это богатство никак не связано ни с фермой, ни с богатством, нажитым ... упорным трудом, или удачей, или мозгами". Хотя согласен, это вполне законный метод разбогатеть. Вот только если все фермеры пойдут по такому пути, то Америка плохо кончит. Производство за границу они уже в значительной мере перенесли, теперь "некоторые" проблемы. Надо ещё отказаться от с/х производства?



И ещё. Вы не обратили внимание на цифру в моей первой цитате: чтобы попасть в список (список богатых) этого года, вам нужно иметь чистые активы в размере 350 млн фунтов стерлингов. Я не уверен, имели ли они это в виду, но это примерно в 1000 раз больше среднего благосостояния домохозяйств в Великобритании. Интересно, что недавний опрос показал, что почти две трети миллионеров из стран G20 считают, что богатство представляет риск для общества, когда у кого-то в 1000 раз больше среднего социального благосостояния. Даже богатые думают, что есть граница. Тут, как видите, Гардиан говорит не о каком-то несчастном миллионе. Это, вообше-то, ближе к полмиллиарда. А полмиллиона, как я понимаю из этой цитаты, это "среднее социальное благосостояние". Так это Англия, а не США. США существенно богаче и для них миллион, наверное, тоже близко к "среднему социальному благосостоянию".

Если вы решили, что я предлагаю раскулачить американских миллиардеров и оставить им по несчастному миллиону, то я такого не предлагаю. И как видите, Гардиан тоже.

И почему-то "две трети миллионеров из стран G20 считают, что богатство представляет риск для общества, когда у кого-то в 1000 раз больше среднего социального благосостояния".



И всё-так, обратите внимание, что я выделил красным цветом в предыдущем посте: "...подрывает основу общественного договора, ... подобные призывы к солидарности и упорному труду звучат так пусто для многих, ... продолжающийся подъем крайне правых, ... дает вам слишком много власти для формирования политики, ... подрывает экономическую конкуренцию, ... разрывает социальную ткань".

Считаете, что всё это неправда? не важно? Я не вижу большой проблемы в том, что одни люди богаче, а другие - беднее.формулировке я бы согласился с вами. Вроде бы небольшое различие в окончаниях, но разница есть.Но вообще вы здесь перепутали всё, что можно.Я уже специально сократил цитаты, выделил некоторые места красным, но вы возражаете совсем не на то, о чём я писал.Понятно, что лозунг о чистильщике сапог 100-летней давности. Сейчас в США, наверно, надо было бы писать: "Может стать миллиардером", - или даже называть бОльшую цифру.Но вы уже проповедуете, как будивельник. "Кто хочет - работает и становится богатым. Те, кто не разбогател, - лентяи или алкоголики".Я не могу обсуждать ваш пример с женщиной, которая делает УЗИ, слишком мало данных, но если она работает в госпитале, то надо понимать, что она наёмный работник. Для наёмного работника доход, по-моему, высоковатый. Возможно, не прав, не знаю доходов медработников в США. Частные врачи имеют очень высокий доход. В госпитале - не знаю. Даже не знаю эта женщина врач или медсестра.Вы в предыдущем посте писали о фермах в Старой Европе. Я, соответственно, ответил о том же. Теперь вы говорите о фермах в США. Это всё-таки разные вещи. Но я не слышал и о супербогатых фермерах в США. Живут, вероятно, неплохо, но ни в какие "списки богатых" они точно не попадают. То, что городок назван по имени фермы, на земле которой он построен, никак не говорит о богатстве фермы или фермера. Хотя если он сам продавал земли под застройку, то, возможно, он разбогател. Но разбогател не как фермер, благодаря упорному (и тяжёлому) труду, а как земельный спекулянт.Вы говорите о богатой, но тут же говорите, что основная ценность - земля, на которой "можно построить городок на несколько тысяч домов". Но это богатство никак не связано ни с фермой, ни с богатством, нажитым ... упорным трудом, или удачей, или мозгами". Хотя согласен, это вполне законный метод разбогатеть. Вот только если все фермеры пойдут по такому пути, то Америка плохо кончит. Производство за границу они уже в значительной мере перенесли, теперь "некоторые" проблемы. Надо ещё отказаться от с/х производства?И ещё. Вы не обратили внимание на цифру в моей первой цитате:Тут, как видите, Гардиан говорит не о каком-то несчастном миллионе.Это, вообше-то, ближе к полмиллиарда. А полмиллиона, как я понимаю из этой цитаты, это "среднее социальное благосостояние". Так это Англия, а не США. США существенно богаче и для них миллион, наверное, тоже близко к "среднему социальному благосостоянию".Если вы решили, что я предлагаю раскулачить американских миллиардеров и оставить им по несчастному миллиону, то я такого не предлагаю. И как видите, Гардиан тоже.И почему-то "две трети миллионеров из стран G20 считают, что богатство представляет риск для общества, когда у кого-то в 1000 раз больше среднего социального благосостояния".И всё-так, обратите внимание, что я выделил красным цветом в предыдущем посте: "...подрывает основу общественного договора, ... подобные призывы к солидарности и упорному труду звучат так пусто для многих, ... продолжающийся подъем крайне правых, ... дает вам слишком много власти для формирования политики, ... подрывает экономическую конкуренцию, ... разрывает социальную ткань".Считаете, что всё это неправда? не важно?



Смотрите, отвечая на Ваши посты, я не всегда могу отвечать на ВСЕ аспекты, на которых Вы делаете акцент. Я когда-то писал почему.

Да, я сам порой простыни пишу, но не спрашиваю у собеседника почему он не обратил внимание или не ответил на ту или иную часть поста.

Ваши посты, не обижайтесь, немного напоминают письма, которые человек пишет, потом засовывает в конверт и потом отсылает. Потом его адресат получит, через неделю или месяц, прочитает и засядет за ответ.

Честно, мне сейчас уже недели 2 как надо написать ответ на письмо по имейлу и я все не отвечаю. Это МНЕ надо.

Поэтому ответы мои довольно беглые.

Ок, вернемся.

Я отвечу в целом. Не по пунктам, хотя прочел то, что Вы хотели.

Я не заморачиваюсь тем, что думают какие-то политики, какие-то издания и пр.

Есть объективная реальность. Которую кто в состоянии изменить, а кто-то не в состоянии. Кто-то может для себя персонально изменить эту реальность, а кто-то и этого не может/не хочет делать.

Есть разные страны с разными условиями жизни, с которыми кто-то мирится или даже находит для себя в этом плюсы, а кто-то этого делать не хочет.

Насколько уж промыты мозги в Северной Корее, но даже оттуда люди бегут и в Южную и в Китай. Про караваны нелегалов из стран Латинской Америки знает весь мир. И, например, очень много беженцев из Венесуэлы, но кому-то и там норм.

Или возьмем Украину, страна откровенно бедная. При том, что имеет самую большую площадь в Европе (сейчас я имею ввиду территорию в границах, признанных международным правом), имела развитую промышленность, самые большие ресурсы чернозема в мире, 50 млн населения. НА среднем, но твердом среднем уровне образование. Но потеряла границы, население, промышленность, образование и тд.

Почему - я много раз писал. Теперь возьмем любого гражданина Украины, с достаточным уровнем критического мышления, чтобы понять, что его и его страну обворовывают, лишая его и его детей результатов его труда и будущего.

В результате в Украине 30 млн на начало большой войны и еще 30 за ее пределами.

И почему-то те 30, которые ЗА границей, живут более обеспеченно, чем те, кто в Украине. И тем более обеспечены, чем раньше они уехали.

Уже этим Украина лучще ссср - тем что можно уехать из страны.

И вот семья моих знакомых 30 лет назад уехали из Киева с грудным ребенком, везя с собой небольшую сумму денег и весь свой "скарб", который в глазах людей из 90-х представлял ценность - посуда, одежда...в общем домашний хлам.

Они учились, работали, есть дом у них, стоимостью в 600+ куе (покупали в мортгидж давно. Это довольно скромный дом, но в недешевой локации).

У сына, в не полные 30 лет уже был дом, который сейчас он готов продать за 1,2 млн, а за 850 куе нет (ему предлагали). Есть сбережения и у него и у родителей.

Как для Украины - они очень обеспеченные люди (не 350 млн).

Каким состоянием будет владеть сын к своим 60 годам - я не знаю, но возможности стать намного более обеспеченным у него есть.

Что он сможет дать и оставить своим детям?

Наверняка их возможнсти будут еще выще. И так далее. Поколение за поколением, их семья будет все дальше и дальше от той точки дивергенции в прошлом, когда их реальность изменилась. И так далее от поколения к поколению.

Нет, чтобы сидели как крепостные в царстве рината. Другой судьбы им подавай.

И насчет фермеров.

Как Вы их себе предствляете?

Фермер с сапкой на огороде колупается?

Нет, тут фермы - это огромные по площади земли, на которых работают (то что я видел) десятки, а может и сотни наемных людей. Да и как Вы оцениваете богатство? ЧЕловек "над златом чахнет"? И как в Ващем предствлении должен зарабатывать фермер? Корячась на плантации? А если он еще и покупает-продает активы? Почему нет? Есть свободные деньги - их надо инвестировать.

Да и та узистка - инвестировала и в фондовый рынок и в арендную недвижимость.

Это нормально - зарабатывать, сберегать и приумножать деньги.

Фермер не перестанет быть фермером, если он купит акции, которые хорошо растут.

ИЛи от того, что продаст под застройку землю в хорошей локации для недвиги и купит в локации, где кроме сх больше земля ничего не дает.

А сколько фермеров в свое время обогатились, когда на их участках находили полезные ископаемые?

А Вы знаете сколько миллионов в год зарабатывает собственник хорошего стада мясной породы? А сколько до него зарабатывали поколения его предков на его-же пастбищах. Это те самые ковбои из вестернов, они не палили при каждом чихе их револьверов, а были просто пастухами.

Только эти поколения никто не раскулачивал. Да, случались неприятности, кто-то все терял.

НО НЕ "ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬЩИНСТВО" (С)!

Не было такого в США, что результаты труда КАЖДОГО поколения множились на ноль.

Были депрессии, были кризисы. Но не такие как на территории бывшего союза.

Вот Вам и ответ.



Почему одни богатые, а другие бедные. Смотрите, отвечая на Ваши посты, я не всегда могу отвечать на ВСЕ аспекты, на которых Вы делаете акцент. Я когда-то писал почему.Да, я сам порой простыни пишу, но не спрашиваю у собеседника почему он не обратил внимание или не ответил на ту или иную часть поста.Ваши посты, не обижайтесь, немного напоминают письма, которые человек пишет, потом засовывает в конверт и потом отсылает. Потом его адресат получит, через неделю или месяц, прочитает и засядет за ответ.Честно, мне сейчас уже недели 2 как надо написать ответ на письмо по имейлу и я все не отвечаю. Это МНЕ надо.Поэтому ответы мои довольно беглые.Ок, вернемся.Я отвечу в целом. Не по пунктам, хотя прочел то, что Вы хотели.Я не заморачиваюсь тем, что думают какие-то политики, какие-то издания и пр.Есть объективная реальность. Которую кто в состоянии изменить, а кто-то не в состоянии. Кто-то может для себя персонально изменить эту реальность, а кто-то и этого не может/не хочет делать.Есть разные страны с разными условиями жизни, с которыми кто-то мирится или даже находит для себя в этом плюсы, а кто-то этого делать не хочет.Насколько уж промыты мозги в Северной Корее, но даже оттуда люди бегут и в Южную и в Китай. Про караваны нелегалов из стран Латинской Америки знает весь мир. И, например, очень много беженцев из Венесуэлы, но кому-то и там норм.Или возьмем Украину, страна откровенно бедная. При том, что имеет самую большую площадь в Европе (сейчас я имею ввиду территорию в границах, признанных международным правом), имела развитую промышленность, самые большие ресурсы чернозема в мире, 50 млн населения. НА среднем, но твердом среднем уровне образование. Но потеряла границы, население, промышленность, образование и тд.Почему - я много раз писал. Теперь возьмем любого гражданина Украины, с достаточным уровнем критического мышления, чтобы понять, что его и его страну обворовывают, лишая его и его детей результатов его труда и будущего.В результате в Украине 30 млн на начало большой войны и еще 30 за ее пределами.И почему-то те 30, которые ЗА границей, живут более обеспеченно, чем те, кто в Украине. И тем более обеспечены, чем раньше они уехали.Уже этим Украина лучще ссср - тем что можно уехать из страны.И вот семья моих знакомых 30 лет назад уехали из Киева с грудным ребенком, везя с собой небольшую сумму денег и весь свой "скарб", который в глазах людей из 90-х представлял ценность - посуда, одежда...в общем домашний хлам.Они учились, работали, есть дом у них, стоимостью в 600+ куе (покупали в мортгидж давно. Это довольно скромный дом, но в недешевой локации).У сына, в не полные 30 лет уже был дом, который сейчас он готов продать за 1,2 млн, а за 850 куе нет (ему предлагали). Есть сбережения и у него и у родителей.Как для Украины - они очень обеспеченные люди (не 350 млн).Каким состоянием будет владеть сын к своим 60 годам - я не знаю, но возможности стать намного более обеспеченным у него есть.Что он сможет дать и оставить своим детям?Наверняка их возможнсти будут еще выще. И так далее. Поколение за поколением, их семья будет все дальше и дальше от той точки дивергенции в прошлом, когда их реальность изменилась. И так далее от поколения к поколению.Нет, чтобы сидели как крепостные в царстве рината. Другой судьбы им подавай.И насчет фермеров.Как Вы их себе предствляете?Фермер с сапкой на огороде колупается?Нет, тут фермы - это огромные по площади земли, на которых работают (то что я видел) десятки, а может и сотни наемных людей. Да и как Вы оцениваете богатство? ЧЕловек "над златом чахнет"? И как в Ващем предствлении должен зарабатывать фермер? Корячась на плантации? А если он еще и покупает-продает активы? Почему нет? Есть свободные деньги - их надо инвестировать.Да и та узистка - инвестировала и в фондовый рынок и в арендную недвижимость.Это нормально - зарабатывать, сберегать и приумножать деньги.Фермер не перестанет быть фермером, если он купит акции, которые хорошо растут.ИЛи от того, что продаст под застройку землю в хорошей локации для недвиги и купит в локации, где кроме сх больше земля ничего не дает.А сколько фермеров в свое время обогатились, когда на их участках находили полезные ископаемые?А Вы знаете сколько миллионов в год зарабатывает собственник хорошего стада мясной породы? А сколько до него зарабатывали поколения его предков на его-же пастбищах. Это те самые ковбои из вестернов, они не палили при каждом чихе их револьверов, а были просто пастухами.Только эти поколения никто не раскулачивал. Да, случались неприятности, кто-то все терял.НО НЕ "ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬЩИНСТВО" (С)!Не было такого в США, что результаты труда КАЖДОГО поколения множились на ноль.Были депрессии, были кризисы. Но не такие как на территории бывшего союза.Вот Вам и ответ.Почему одни богатые, а другие бедные. rjkz

Повідомлень: 17431 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8596 раз. Подякували: 5416 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 тра, 2025 01:48 rjkz написав: ..........

Почему одни богатые, а другие бедные. ..........Почему одни богатые, а другие бедные.

Спасибо за подробный ответ, но "Почему одни богатые, а другие бедные" вы так и не объяснили.

И, вообще, вы пишете совсем о другом. Видимо, мне не не удалось достаточно ясно изложить свои мысли и то, о чём я писал.

Дело не в беглости мыслей, мы просто говорим о совершенно разных вещах.

Но за беседу спасибо. Спасибо за подробный ответ, но "Почему одни богатые, а другие бедные" вы так и не объяснили.И, вообще, вы пишете совсем о другом. Видимо, мне не не удалось достаточно ясно изложить свои мысли и то, о чём я писал.Дело не в беглости мыслей, мы просто говорим о совершенно разных вещах.Но за беседу спасибо. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 27 тра, 2025 02:26, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 34518 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 тра, 2025 02:00 холява написав: Доброе утро .

Хоттаб реально смотрит на результаты выборов в россии.

Ему не нужны фантазии , "конкретный результат" выборов ежедневно стреляет, бросает бомбы ,ракеты в Украину .

Росиян тоже учили и в школе и в церкви НЕ УБИЙ (заповедь Господня ) и что ?

Они даже не задумываются ....

А сколько им показывают убитых, раненых , ампутантов и что , они каятся ? Доброе утро .Хоттаб реально смотрит на результаты выборов в россии.Ему не нужны фантазии , "конкретный результат" выборов ежедневно стреляет, бросает бомбы ,ракеты в Украину .Росиян тоже учили и в школе и в церкви НЕ УБИЙ (заповедь Господня ) и что ?Они даже не задумываются ....А сколько им показывают убитых, раненых , ампутантов и что , они каятся ?



Я больше скажу, в США очень много рос...не, не россиян, русских именно, потому что некоторые бывшие граждане и Украины и Беларуси и Молдовы и Узбекистана, поддерживают агрессию рашки против Украины.

Они не смотрят ТВ, свободно говорят на Инглише, работают на экономику США (есть подозрение...или даже убежденность, что многие из них работают на росспецслужбы) и ненавидят Украину. Многие ненавидят и США. Срываются в скрепный русский мат, когда слышат на улице или магазине украинскую речь.

И там не надо искать какую-то логику. Просто животная ненависть.

И своих детей, уже рожденных в США они растят в этой ненависти.

Опять-же, я говорю не про всех.

Есть бывшие россияне, которые поддерживают Украину с лозунгом "Мир Украине, свободу России". Их мало. Но они есть. Я больше скажу, в США очень много рос...не, не россиян, русских именно, потому что некоторые бывшие граждане и Украины и Беларуси и Молдовы и Узбекистана, поддерживают агрессию рашки против Украины.Они не смотрят ТВ, свободно говорят на Инглише, работают на экономику США (есть подозрение...или даже убежденность, что многие из них работают на росспецслужбы) и ненавидят Украину. Многие ненавидят и США. Срываются в скрепный русский мат, когда слышат на улице или магазине украинскую речь.И там не надо искать какую-то логику. Просто животная ненависть.И своих детей, уже рожденных в США они растят в этой ненависти.Опять-же, я говорю не про всех.Есть бывшие россияне, которые поддерживают Украину с лозунгом "Мир Украине, свободу России". Их мало. Но они есть. rjkz

Повідомлень: 17431 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8596 раз. Подякували: 5416 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 тра, 2025 02:09 Bobua написав: rjkz написав: Насчет миллиона. Несколько лет назад познакомился с русскоязычной работницей госпиталя. Она делала узи. Не знаю почему она со мной разоткровенничалась.

Я заикнулся, что не очень давно приехал и вообще не в курсе возможностей.

Она рассказала, что приехала около 20 лет назад и пошла на курсы узи. Потом работала в разных местах. Насчет миллиона. Несколько лет назад познакомился с русскоязычной работницей госпиталя. Она делала узи. Не знаю почему она со мной разоткровенничалась.Я заикнулся, что не очень давно приехал и вообще не в курсе возможностей.Она рассказала, что приехала около 20 лет назад и пошла на курсы узи. Потом работала в разных местах.



Понад 1млн$ за 20років?

Неслабо...



І таки вище середнього рівня.



https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ted+States



4330$/міс середня.

*12*20років -- 1,039млн$

За умови, що інвестиції покривають інфляцію. Але Sp500 не просто покривало, а ще й множило в рази. 😱





А молоко -- навіть трохи дешевше, аніж в Україні. 😱 100$ дає досить калорій і білків на місяць!

Тобто, якщо розумно харчуватись, а не ресторани підтримувати, то можна набагато більше відкладати аніж в Україні...

І вона пішла в іпотеки?













ЛАД написав: ещё. Вы не обратили внимание на цифру в моей первой цитате:

чтобы попасть в список (список богатых) этого года, вам нужно иметь чистые активы в размере 350 млн фунтов стерлингов. Я не уверен, имели ли они это в виду, но это примерно в 1000 раз больше среднего благосостояния домохозяйств в Великобритании. Интересно, что недавний опрос показал, что почти две трети миллионеров из стран G20 считают, что богатство представляет риск для общества, когда у кого-то в 1000 раз больше среднего социального благосостояния. Даже богатые думают, что есть граница.

Тут, как видите, Гардиан говорит не о каком-то несчастном миллионе. Это, вообше-то, ближе к полмиллиарда ещё. Вы не обратили внимание на цифру в моей первой цитате:чтобы попасть в список (список богатых) этого года, вам нужно иметь чистые активы в размере 350 млн фунтов стерлингов. Я не уверен, имели ли они это в виду, но это примерно в 1000 раз больше среднего благосостояния домохозяйств в Великобритании. Интересно, что недавний опрос показал, что почти две трети миллионеров из стран G20 считают, что богатство представляет риск для общества, когда у кого-то в 1000 раз больше среднего социального благосостояния. Даже богатые думают, что есть граница.Тут, как видите, Гардиан говорит не о каком-то несчастном миллионе. Это, вообше-то, ближе к полмиллиарда



350тис у британця?

Мізер якийсь.

У них скажені ціни житла. https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ed+Kingdom

А нині десь прочитав, що на Заході за останні пів століття виросли метри на особу. Із 50м2 майже вдвічі.

А 350тис -- це навіть менше 100м2... Понад 1млн$ за 20років?Неслабо...І таки вище середнього рівня.4330$/міс середня.*12*20років -- 1,039млн$За умови, що інвестиції покривають інфляцію. Але Sp500 не просто покривало, а ще й множило в рази. 😱А молоко -- навіть трохи дешевше, аніж в Україні. 😱 100$ дає досить калорій і білків на місяць!Тобто, якщо розумно харчуватись, а не ресторани підтримувати, то можна набагато більше відкладати аніж в Україні...І вона пішла в іпотеки?350тис у британця?Мізер якийсь.У них скажені ціни житла.А нині десь прочитав, що на Заході за останні пів століття виросли метри на особу. Із 50м2 майже вдвічі.А 350тис -- це навіть менше 100м2...



Тут было время когда железно работала схема - берешь в мортгидж 2 объекта недвиги, один сдаешь, в другом живешь.

Через 5-10 лет продаешь арендный и расплачиваешься за оба.

Сейчас это вообще не работает и не выгодно брать ни для себя ни под аренду.

Есть люди, которые верят в низкие ставки в будущем и в рост цен.

Тогда они планируют сделать рефинанс и получить цену прошлого по ставкам будущего.

Только не факт что так будет.

Да, она говорила о мортгиджах. За свою уже к тому моменту расчиталась. Про арендную или не говорила или не помню.

На сп500 раньше можно было спокойно иметь 10-12 % годовых.

Сейчас рецессия. Но в прошлом и позапрошлом годах оно еще росло.

Вообще, считается, что сп500 в лонгтерм - это беспроигрышный билет.

А кто рискнул вовремя с НВидией - вообще в шоколаде. Тут было время когда железно работала схема - берешь в мортгидж 2 объекта недвиги, один сдаешь, в другом живешь.Через 5-10 лет продаешь арендный и расплачиваешься за оба.Сейчас это вообще не работает и не выгодно брать ни для себя ни под аренду.Есть люди, которые верят в низкие ставки в будущем и в рост цен.Тогда они планируют сделать рефинанс и получить цену прошлого по ставкам будущего.Только не факт что так будет.Да, она говорила о мортгиджах. За свою уже к тому моменту расчиталась. Про арендную или не говорила или не помню.На сп500 раньше можно было спокойно иметь 10-12 % годовых.Сейчас рецессия. Но в прошлом и позапрошлом годах оно еще росло.Вообще, считается, что сп500 в лонгтерм - это беспроигрышный билет.А кто рискнул вовремя с НВидией - вообще в шоколаде. rjkz

Повідомлень: 17431 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8596 раз. Подякували: 5416 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 тра, 2025 02:18 Hotab написав: ..............

Вербальное мышление — дало человеку рывок в развитии.

Эмоциональное мышление — сделало этот рывок возможным в группе.



То есть:

Без эмоций: мы были бы логичными машинами, не способными строить семьи, заботиться о детях и объединяться.

Без логики и языка: мы не смогли бы передавать знания и строить цивилизацию.



Эволюционно оба типа мышления важны, но:

Вербальное — делает нас “умными приматами”.

Эмоциональное — делает нас “людьми”.



Если эволюция — это не просто выживание, а развитие, то их баланс и взаимодействие — главная сила человека как вида. ..............Вербальное мышление — дало человеку рывок в развитии.Эмоциональное мышление — сделало этот рывок возможным в группе.То есть:Без эмоций: мы были бы логичными машинами, не способными строить семьи, заботиться о детях и объединяться.Без логики и языка: мы не смогли бы передавать знания и строить цивилизацию.Эволюционно оба типа мышления важны, но:Вербальное — делает нас “умными приматами”.Эмоциональное — делает нас “людьми”.Если эволюция — это не просто выживание, а развитие, то их баланс и взаимодействие — главная сила человека как вида.

Не знаю, это была провокация Виталия или он действительно так думает.

Честно говоря, мне это не очень важно. Мне не нравятся оба варианта.

Вы очень много и хорошо написали.

Но достаточно того, что эмоции есть у всех животных, в т.ч. и у любимых Виталием макак.

А вот вербальное мышление есть только у человека и это, как вы и написали, выделяет нас из животного мира.

О том, что у Виталия, как часто, логика страдает и говорить надоело.

Wirująświatła написав: Сибарит написав: А для того, чтобы оценить мысль, нет необходимости что либо знать о ее авторе. А для того, чтобы оценить мысль, нет необходимости что либо знать о ее авторе. то есть ценить людей не надо? я правильно вас понял? загоняем всех в гулаги и конспектируем оценивая мысли каждого, без авторства, всё строго по вашей инструкции. то есть ценить людей не надо? я правильно вас понял? загоняем всех в гулаги и конспектируем оценивая мысли каждого, без авторства, всё строго по вашей инструкции. Из того, что надо ценить умную мысль, независимо от того, кто её высказал, никак не следует, что "ценить людей не надо". Плохой человек вполне может быть умным и высказывать умные мысли. А прекрасный человек может быть... не очень умным и не высказывать умные мысли. Для науки и цивилизации, в общем не очень важно, кто придумал паровую машину - Дени Папе́н, Уатт или Ползунов. И не особо интересно, какими они были людьми.

И наоборот - из того, что ценишь человека, не следует, что надо ценить все его мысли.

И уж точно, из того, что ценишь умные мысли независимо от того, кто их высказал, не следует, что людей надо "загонять в гулаги". Вообще никакой связи.

И у fler хорошие и правильные аргументы.

И цивилизация возникла не благодаря "основному мышлению эволюции - эмоциональному". Если бы было так, мы и сегодня были макаками. Или другим видом обезьян.

Короче, очередной бред. Не знаю, это была провокация Виталия или он действительно так думает.Честно говоря, мне это не очень важно. Мне не нравятся оба варианта.Вы очень много и хорошо написали.Но достаточно того, что эмоции есть у всех животных, в т.ч. и у любимых Виталием макак.А вот вербальное мышление есть только у человека и это, как вы и написали, выделяет нас из животного мира.О том, что у Виталия, как часто, логика страдает и говорить надоело.Из того, что надо ценить умную мысль, независимо от того, кто её высказал, никак не следует, что "ценить людей не надо". Плохой человек вполне может быть умным и высказывать умные мысли. А прекрасный человек может быть... не очень умным и не высказывать умные мысли. Для науки и цивилизации, в общем не очень важно, кто придумал паровую машину - Дени Папе́н, Уатт или Ползунов. И не особо интересно, какими они были людьми.И наоборот - из того, что ценишь человека, не следует, что надо ценить все его мысли.И уж точно, из того, что ценишь умные мысли независимо от того, кто их высказал, не следует, что людей надо "загонять в гулаги". Вообще никакой связи.И ухорошие и правильные аргументы.И цивилизация возникла не благодаря "основному мышлению эволюции - эмоциональному". Если бы было так, мы и сегодня были макаками. Или другим видом обезьян.Короче, очередной бред. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 27 тра, 2025 02:25, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 34518 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 тра, 2025 02:24 Wirująświatła



разместите на ворк.юа 25 вакансий вам вышлют кучу анкет с личной информацией, можете каждому еще позвонить уточнить семейное положение, наличие/возраст детей. Или пригласить на собеседование и заставить пройти несколько тестов. Когда я занимался рекрутингом у меня были сотни резюме с фотографиями соискателей. На форуме вы за всю жизнь не получите столько информации, сколько дают о себе соискатели за 1 день. Но страшен именно форум)





В інтернеті тисячі жіночих голих тітьок і дупок, але тобі цікаво було б побачити , доторкнутись і можливо навіть «вдути» (с)(барабашов) саме оту самокатчицю, яку постійно в лісі зустрічаєш. У якої може і не найкращі форми.



Доказано неодноразово і доказується далі на цьому форумі: вся надана інформація (не важливо , позитивна чи негативна) буде використана проти тебе.

Гарно вчився в школі? - асоціальний, ботан, задрот

Погано вчився - тупий сільський 8-класник , тому ти і склад з рибою охороняєш



Багатий? - накрав, податки не платив, хабарник

Бідний? - невдаха , дно, що ти тут взагалі робиш?



Захищав країну? - смоктав бюджетну цицьку, повинен гроші кожному базарному торгашу, він тебе годував

Не захищав - переляканий ухилянт , коли віддаси борг державі ?



Виїхав з країни? - Боягуз, зрадник

Залишився? - Лишились тільки лохи. Тут вже нема психічно здорових. І ти хворий, раз з ними залишився.





Не знаю, это была провокация Виталия или он действительно так думает.





Як колись герой фільму «Москва сльозам не вірить» застряг на «кіно», «будет одно лишь кино», так Віталій відкрив для себе чудовий світ EQ, і став все пояснювати ним. Відкинувши все інше. Я якось думав він поступово трохи трансформується, зрозуміє перекоси, і буде більш збалансованим.

Не вдалось поки що.

. В інтернеті тисячі жіночих голих тітьок і дупок, але тобі цікаво було б побачити , доторкнутись і можливо навіть «вдути» (с)(барабашов) саме оту самокатчицю, яку постійно в лісі зустрічаєш. У якої може і не найкращі форми.Доказано неодноразово і доказується далі на цьому форумі: вся надана інформація (не важливо , позитивна чи негативна) буде використана проти тебе.Гарно вчився в школі? - асоціальний, ботан, задротПогано вчився - тупий сільський 8-класник , тому ти і склад з рибою охороняєшБагатий? - накрав, податки не платив, хабарникБідний? - невдаха , дно, що ти тут взагалі робиш?Захищав країну? - смоктав бюджетну цицьку, повинен гроші кожному базарному торгашу, він тебе годувавНе захищав - переляканий ухилянт , коли віддаси борг державі ?Виїхав з країни? - Боягуз, зрадникЗалишився? - Лишились тільки лохи. Тут вже нема психічно здорових. І ти хворий, раз з ними залишився.Як колись герой фільму «Москва сльозам не вірить» застряг на «кіно», «будет одно лишь кино», так Віталій відкрив для себе чудовий світ EQ, і став все пояснювати ним. Відкинувши все інше. Я якось думав він поступово трохи трансформується, зрозуміє перекоси, і буде більш збалансованим.Не вдалось поки що. Hotab Повідомлень: 15228 З нами з: 15.02.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 2399 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 460461462463> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4300

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34