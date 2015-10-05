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#<1 ... 460461462463 Додано: Вів 27 тра, 2025 02:37 Hotab

Вот поэтому, считаю, что на форуме надо/можно спорить с мыслями, а у нас часто сводится к охаиванию людей, о чём вы правильно написали.

Твои мысли не годятся, потому что "ты уехал/остался, бедный/богатый, гарно/погано вчився, захищав/не захищав".

Это проще, чем спорить с мыслями.

Другой вопрос, что какие-то знания о конкретном человеке часто помогают понять его мысли или, хотя бы, почему такие мысли. ЛАД 2 Повідомлень: 34518 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 тра, 2025 02:56 Hotab написав: ..........

Не знаю, это была провокация Виталия или он действительно так думает.

Як колись герой фільму «Москва сльозам не вірить» застряг на «кіно», «будет одно лишь кино», так Віталій відкрив для себе чудовий світ EQ, і став все пояснювати ним. Відкинувши все інше. Я якось думав він поступово трохи трансформується, зрозуміє перекоси, і буде більш збалансованим.

Не вдалось поки що. ..........Як колись герой фільму «Москва сльозам не вірить» застряг на «кіно», «будет одно лишь кино», так Віталій відкрив для себе чудовий світ EQ, і став все пояснювати ним. Відкинувши все інше. Я якось думав він поступово трохи трансформується, зрозуміє перекоси, і буде більш збалансованим.Не вдалось поки що.

Дай бог, чтобы так. Дай бог, чтобы так. ЛАД 2 Повідомлень: 34518 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 тра, 2025 06:48 ЛАД



Дай бог, чтобы так.





Ну любительщина (непрофесійність) теж представлена дуже потужно.

1. Людина явно займається для себе, не має можливості дискусії і критичної оцінки від профі. Тому формує хибні теорії і уявлення.

2. Накладення прочитаного на свій, дуже специфічний життєвий досвід. З усього масиву прочитаної інформації відбирається лише та, яка підтверджує (доказує) власні життєві погляди погляди (повторюю, часто дуже специфічні, по суті маргінальні)

3. Фактор «соціальної бажаності». У всіх він є. Особливо в таких дискусіях віртуальних знайомих, коли неможливо бачити міміку, жести, емоції, які б видавали фальш. (Отут доречі саме те, що мене розриває в регіт, коли він сидячи за монітором в Ірпені дає оцінки і робить висновки «если бы у вас были эти отклонения, я бы увидел», «Коля, у тебя я не вижу этих проблем»….. Що ти пля можеш там через екран бачити! Ти людини не бачиш! Там може бабка 70 років сидить і пише від імені Дюр-Бачі, а ти шукаєш відхилення)

Але у нього ну дуже сильно виражене оце «казаться , а не быть» . Дуже багато фальші про себе , фантазій, додумувань, гіперболізацій. Звідси у всіх, хто з ним спілкується віртуально, постійне почуття «щось тут не сходиться!» . Особисто у мене завжди воно є. Коли не лінь і є час , я дуже легко знаходжу невідповідності в декларованих поглядах і цінностях, і фактичних озвучених ним же діях, які повністю не відповідають попереднім декларованим поглядам . Особливо коли він починає за короткий час писати багато , і не встигає детально продумувати «легенду» (як було в розповідях про вуличну банду) .



Ну загалом, в якості життєвого досвіду «є ще і такі екземпляри» - хай буде. Бо в реальному житті навряд чи хтось буде сторонній людини розказувати стільки про себе (хоч правду, хоч фантазії ). Ну любительщина (непрофесійність) теж представлена дуже потужно.1. Людина явно займається для себе, не має можливості дискусії і критичної оцінки від профі. Тому формує хибні теорії і уявлення.2. Накладення прочитаного на свій, дуже специфічний життєвий досвід. З усього масиву прочитаної інформації відбирається лише та, яка підтверджує (доказує) власні життєві погляди погляди (повторюю, часто дуже специфічні, по суті маргінальні)3. Фактор «соціальної бажаності». У всіх він є. Особливо в таких дискусіях віртуальних знайомих, коли неможливо бачити міміку, жести, емоції, які б видавали фальш. (Отут доречі саме те, що мене розриває в регіт, коли він сидячи за монітором в Ірпені дає оцінки і робить висновки «если бы у вас были эти отклонения, я бы увидел», «Коля, у тебя я не вижу этих проблем»….. Що ти пля можеш там через екран бачити! Ти людини не бачиш! Там може бабка 70 років сидить і пише від імені Дюр-Бачі, а ти шукаєш відхилення)Але у нього ну дуже сильно виражене оце «казаться , а не быть» . Дуже багато фальші про себе , фантазій, додумувань, гіперболізацій. Звідси у всіх, хто з ним спілкується віртуально, постійне почуття «щось тут не сходиться!» . Особисто у мене завжди воно є. Коли не лінь і є час , я дуже легко знаходжу невідповідності в декларованих поглядах і цінностях, і фактичних озвучених ним же діях, які повністю не відповідають попереднім декларованим поглядам . Особливо коли він починає за короткий час писати багато , і не встигає детально продумувати «легенду» (як було в розповідях про вуличну банду) .Ну загалом, в якості життєвого досвіду «є ще і такі екземпляри» - хай буде. Бо в реальному житті навряд чи хтось буде сторонній людини розказувати стільки про себе (хоч правду, хоч фантазії ). Востаннє редагувалось Hotab в Вів 27 тра, 2025 06:57, всього редагувалось 1 раз. Hotab Повідомлень: 15230 З нами з: 15.02.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 2400 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 тра, 2025 06:51 Hotab написав: Что важнее для эволюции?



Ответ Что важнее для эволюции?Ответ подумай 5 раз



1. Нужны ли эволюции интернет, ИИ, айфоны, полеты человека в космос? Мне тебе, может нужны, эволюции нет.



2. Нужны ли эволюции депрессии, РАС, СДВГ, шизофрения, асоциальность, массовые убийства, диктаторы, девиации, ЯО? Это тоже продукт вербальности. Как и вирусы выращенные в лабораториях типа ковид19.



3. В результате перекоса в сторону вербальности люди потеряли человечность. Как ее вернуть у тебя есть варианты? У меня нету. Понятно что от технологий никто не откажется и в пещеру не вернётся (и не факт что это поможет, мышление уже работает иначе). Ты не можешь дружить, любить умом. Ум не понимает как это работает. По итогу оказывается супер высокий iq не понимает каких то элементарных вещей, что надо уважать ближнего, что общение и социализация - ценности, а хамство, безразличие и любая девиация их убивает.





4. миллионы профессоров, докторов наук, светил не могут победить РАС, одиночество, бытовое насилие, предательства, депрессии, не могут остановить одного диктатора. Какая ценность от их знаний, айфону13 приходит на смену айфон14? Очень круто. Подменили Айфонами (я сейчас говорю про все технологии в целом) общечеловеческие ценности. И радуются.



5. Технологии однобоко двигаются в сторону коммерции, развивается в основном то что можно продать. подумай 5 раз1. Нужны ли эволюции интернет, ИИ, айфоны, полеты человека в космос? Мне тебе, может нужны, эволюции нет.2. Нужны ли эволюции депрессии, РАС, СДВГ, шизофрения, асоциальность, массовые убийства, диктаторы, девиации, ЯО? Это тоже продукт вербальности. Как и вирусы выращенные в лабораториях типа ковид19.3. В результате перекоса в сторону вербальности люди потеряли человечность. Как ее вернуть у тебя есть варианты? У меня нету. Понятно что от технологий никто не откажется и в пещеру не вернётся (и не факт что это поможет, мышление уже работает иначе). Ты не можешь дружить, любить умом.. По итогу оказывается супер высокий iq не понимает каких то элементарных вещей, что надо уважать ближнего, что общение и социализация - ценности, а хамство, безразличие и любая девиация их убивает.4. миллионы профессоров, докторов наук, светил не могут победить РАС, одиночество, бытовое насилие, предательства, депрессии, не могут остановить одного диктатора. Какая ценность от их знаний, айфону13 приходит на смену айфон14? Очень круто. Подменили Айфонами (я сейчас говорю про все технологии в целом) общечеловеческие ценности. И радуются.5. Технологии однобоко двигаются в сторону коммерции, развивается в основном то что можно продать. Wirująświatła

Повідомлень: 30079 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2499 раз. Подякували: 3487 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 тра, 2025 07:06 Hotab написав: 1. В Древности

Эмоции часто объяснялись через религию или мифологию: гнев — наваждение богов, меланхолия — влияние звёзд.

В античной Греции считалось, что душа делится на части, и разные эмоции — это борьба между ними (по Платону).



2. Средневековье

Эмоции оценивались с точки зрения греха и добродетели. Например, гнев — смертный грех, а страх перед Богом — благочестие.



3. Новое время

С эпохи Просвещения акцент сместился на рациональность — эмоции стали восприниматься как “препятствие разуму”.

В XIX веке (романтизм) эмоции наоборот стали важнейшей частью человеческой сути — через искусство, литературу. 1. В ДревностиЭмоции часто объяснялись через религию или мифологию: гнев — наваждение богов, меланхолия — влияние звёзд.В античной Греции считалось, что душа делится на части, и разные эмоции — это борьба между ними (по Платону).2. СредневековьеЭмоции оценивались с точки зрения греха и добродетели. Например, гнев — смертный грех, а страх перед Богом — благочестие.3. Новое времяС эпохи Просвещения акцент сместился на рациональность — эмоции стали восприниматься как “препятствие разуму”.В XIX веке (романтизм) эмоции наоборот стали важнейшей частью человеческой сути — через искусство, литературу.



Ты серьезно не понимаешь что я говорил не про вербализацию эмоций, которая отличается от эпохи к эпохе и даже от человека к человеку, а про эмоциональный интеллект в его "чистом виде"?



Какие новые общечеловеческие ценности принесли перечисленные цивилизации? Могу перечислить только проблемы, при этом ноль новых ценностей, ради которых хочется жить.





В итоге 21й век.. человек живёт... ради решения бытовых проблем - заработать на жильё, на образование детей, на автомобиль, на лечение, на отдых и пенсию. Ради защиты своих богатств от чиновников и соседей. А многие живут ради пожрать, поспать и поеб..ца.



Жить ради вещей и физ.потребностей это деградация. По итогу другие люди тоже рассматриваются как вещи. Купить друзей, молодую жену. Скоро можно будет купить ребенка (сейчас тоже можно, но не официально).



Воспитывать ребенка на поводке как собачку. Радоваться когда ребенок удобный, ничем не интересуется, никуда не ходит, ни с кем не дружит. Счастье для родителей.



Это пиз..цы с точки зрения эмоционального интеллекта, а с точки зрения вербального - норма. У тебя получается они мирно бегут в одной упряжке. По факту они двигаются в разные стороны



Hotab написав: Печаль и слезы: Печаль и слезы: вообще не в тему. Или для тебя это весь перечень осязаемого эмоционального спектра? Загугли "эмоциональные расстройства" в частности "нарушения привязанности" или "алекситимия" о которой даже диссертации пишут. Где вся мощь науки преодолеть хотя бы это? В космос можем отлететь, а победить РАС/алекситимию не можем. Как и вернуть цивилизацию от коммерческих проектов к общечеловеческим ценностям. Печаль и слезы Ты серьезно не понимаешь что я говорил не про вербализацию эмоций, которая отличается от эпохи к эпохе и даже от человека к человеку, а про эмоциональный интеллект в его "чистом виде"?Какие новые общечеловеческие ценности принесли перечисленные цивилизации? Могу перечислить только проблемы, при этом ноль новых ценностей, ради которых хочется жить.В итоге 21й век.. человек живёт... ради решения бытовых проблем - заработать на жильё, на образование детей, на автомобиль, на лечение, на отдых и пенсию. Ради защиты своих богатств от чиновников и соседей. А многие живут ради пожрать, поспать и поеб..ца.Жить ради вещей и физ.потребностей это деградация. По итогу другие люди тоже рассматриваются как вещи. Купить друзей, молодую жену. Скоро можно будет купить ребенка (сейчас тоже можно, но не официально).Воспитывать ребенка на поводке как собачку. Радоваться когда ребенок удобный, ничем не интересуется, никуда не ходит, ни с кем не дружит. Счастье для родителей.Это пиз..цы с точки зрения эмоционального интеллекта, а с точки зрения вербального - норма. У тебя получается они мирно бегут в одной упряжке. По факту они двигаются в разные сторонывообще не в тему. Или для тебя это весь перечень осязаемого эмоционального спектра? Загугли "эмоциональные расстройства" в частности "нарушения привязанности" или "алекситимия" о которой даже диссертации пишут. Где вся мощь науки преодолеть хотя бы это? В космос можем отлететь, а победить РАС/алекситимию не можем. Как и вернуть цивилизацию от коммерческих проектов к общечеловеческим ценностям. Печаль и слезы Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 27 тра, 2025 08:24, всього редагувалось 3 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 30079 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2499 раз. Подякували: 3487 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 тра, 2025 07:26 Wirująświatła написав: 3. В результате перекоса в сторону вербальности люди потеряли человечность. 3. В результате перекоса в сторону вербальности люди потеряли человечность.

Я правильно понимаю, что быть человечеыми могут только глупые люди?

Я не понимаю, за что Вы так опрочились на интеллект? Не противоречит он человечности. И уж тем более, отсутствие интеллекта человечности не гарантирует. Может быть с точки зрения официальной психологии это ересь, но по моим наблюдениям, чем меньше у человека ума, тем более он озлоблен. Я правильно понимаю, что быть человечеыми могут только глупые люди?Я не понимаю, за что Вы так опрочились на интеллект? Не противоречит он человечности. И уж тем более, отсутствие интеллекта человечности не гарантирует. Может быть с точки зрения официальной психологии это ересь, но по моим наблюдениям, чем меньше у человека ума, тем более он озлоблен. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8273 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6433 раз. Подякували: 21530 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 тра, 2025 07:30 Сибарит написав: по моим наблюдениям, чем меньше у человека ума, тем более он озлоблен. по моим наблюдениям, чем меньше у человека ума, тем более он озлоблен. тогда преподы вузов были бы добрейшими существами на земле. Или они не умные? или на них ваше наблюдение не распространяется?



Сибарит написав: Я правильно понимаю, что быть человечеыми могут только глупые люди? Я правильно понимаю, что быть человечеыми могут только глупые люди? академик который не умеет дружить и любить, не способный к эмпатии умный или глупый? Сибарит написав: Я не понимаю, за что Вы так опрочились на интеллект Я не понимаю, за что Вы так опрочились на интеллект я специально вчера ответил вам длинными цитатами про алекситимию и про ментизм, чтобы вы не думали что это я "ополчился". Но вы таки подумали.



По барабану длинные цитаты. Важно на что ополчился виталлиан.в итоге плавно переходим на обсуждение моей личности?



Сибарит написав: И уж тем более, отсутствие интеллекта человечности не гарантирует. И уж тем более, отсутствие интеллекта человечности не гарантирует. повторю простыми словами все девиации возникли в результате непонимания человеком своих эмоций. Или ошибок вербализации, если вам так удобно. Связи "ум-доброта" нет. Умные могут быть как добрыми так и злыми. А связь "понимание своих эмоций - доброта" есть (вместо "доброта" можно подставить умения любить, дружить, общаться)



Если вы пропустили вчерашние длинные цитаты, либо не поняли их, либо не захотели понять. тогда преподы вузов были бы добрейшими существами на земле. Или они не умные? или на них ваше наблюдение не распространяется?академик который не умеет дружить и любить, не способный к эмпатии умный или глупый?я специально вчера ответил вам длинными цитатами про алекситимию и про ментизм, чтобы вы не думали что это я "ополчился". Но вы таки подумали.По барабану длинные цитаты. Важно на что ополчился виталлиан.в итоге плавно переходим на обсуждение моей личности?повторю простыми словами все девиации возникли в результате непонимания человеком своих эмоций. Или ошибок вербализации, если вам так удобно. Связи "ум-доброта" нет. Умные могут быть как добрыми так и злыми. А связь "понимание своих эмоций - доброта" есть (вместо "доброта" можно подставить умения любить, дружить, общаться)Если вы пропустили вчерашние длинные цитаты, либо не поняли их, либо не захотели понять. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 27 тра, 2025 08:16, всього редагувалось 9 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 30079 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2499 раз. Подякували: 3487 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 тра, 2025 07:31 Wirująświatła



Ты серьезно не понимаешь что я говорил не про вербализацию эмоций, которая отличается от эпохи к эпохе и даже от человека к человеку, а про эмоциональный интеллект в его "чистом виде"?





Де він цей «чистий вид»??

Людина з першого дня життя формує свою емоційну сферу і емоційний інтелект під впливом соціуму.

В якому соціумі (де батьки якийсь час на першому місці) вона росте /живе, така сфера і сформується.

Еталонна - це людина вирощена в середовищі макак? Так а чому саме макак? В середовищі гібонів у неї зовсім інша емоційна сфера сформується. Де він цей «чистий вид»??Людина з першого дня життя формує свою емоційну сферу і емоційний інтелект під впливом соціуму.В якому соціумі (де батьки якийсь час на першому місці) вона росте /живе, така сфера і сформується.Еталонна - це людина вирощена в середовищі макак? Так а чому саме макак? В середовищі гібонів у неї зовсім інша емоційна сфера сформується. Hotab Повідомлень: 15230 З нами з: 15.02.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 2400 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 тра, 2025 08:21 Wirująświatła

Повідомлень: 30079 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2499 раз. Подякували: 3487 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 460461462463 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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