Wirująświatła написав:может их в собак переодели?yama написав:вчора по місту Львів було дуже мало чоловіків 25+ на вулиці , тобто їх треба було довго вишуковувати поглядом спеціально шукаючи . У вечері я вийшов в парк на традиційну пробіжку і взагалі за годину не побачив жодного чоловіка 25+ , при тому що молоді та жінок з собаками було повно, хоча ні, один таки проїхав на вело з дружиною. Навіть бухарів на лавочках з горілкою чи пивом не було .
Так, це би було дуже смішно, якби не було дуже сумно.
Ні, я б ще розумів(і закривав очі) таку бусифікацію, якщо б вона проводилась для того, щоб замінити фронтовиків, які вже 2-3р.+ там! Для демобілізації!
А так, то це більш схоже на якесь незрозуміле рабство... чи просто знищення...
Мабуть, це найкраща ідея, щоб просто... зберегти життя простій пересічній людині.Letusrock написав:
давати відсіч є сенс якщо ти Дуейн Джонсон а рибалки крутять без поліції. Або якщо налетять 10+ перехожих і допоможуть відбитись.
В протилежному випадку відсіч закінчиться або побиттям і підвищеною увагою в процесі доставки, або навіть можна випасти з вікна чи отримати епілепсію.
Краще вже прикинутись "добровольцем" і загубитись біля рентгенкабінету чи по дорозі в навч.центр))