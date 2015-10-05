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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 462463464465
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 12:50

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:
  yama написав:вчора по місту Львів було дуже мало чоловіків 25+ на вулиці , тобто їх треба було довго вишуковувати поглядом спеціально шукаючи . У вечері я вийшов в парк на традиційну пробіжку і взагалі за годину не побачив жодного чоловіка 25+ , при тому що молоді та жінок з собаками було повно, хоча ні, один таки проїхав на вело з дружиною. Навіть бухарів на лавочках з горілкою чи пивом не було .
может их в собак переодели?

Так, це би було дуже смішно, якби не було дуже сумно.

Ні, я б ще розумів(і закривав очі) таку бусифікацію, якщо б вона проводилась для того, щоб замінити фронтовиків, які вже 2-3р.+ там! Для демобілізації!

А так, то це більш схоже на якесь незрозуміле рабство... чи просто знищення...
  Letusrock написав:
  yama написав:І як показує багато відосів люди не всі в нас тюфяки - дякі таки дають відсіч.

давати відсіч є сенс якщо ти Дуейн Джонсон а рибалки крутять без поліції. Або якщо налетять 10+ перехожих і допоможуть відбитись.
В протилежному випадку відсіч закінчиться або побиттям і підвищеною увагою в процесі доставки, або навіть можна випасти з вікна чи отримати епілепсію.
Краще вже прикинутись "добровольцем" і загубитись біля рентгенкабінету чи по дорозі в навч.центр))
Мабуть, це найкраща ідея, щоб просто... зберегти життя простій пересічній людині.
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 12:56

Допоки сонце сяє, поки вода тече - ооооо, надія є!©))

  Bobua написав:молоко у них дешевше нашого
Що там/як там Ви?
Вже до всього звикли і перестали мріяти про дембель?))

Досягли "мовчазної згоди", погодились "до останньої верби"?
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З нами з: 18.03.21
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4
8
1
3
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 13:31

  Wirująświatła написав:
  yama написав:вчора по місту Львів було дуже мало чоловіків 25+ на вулиці , тобто їх треба було довго вишуковувати поглядом спеціально шукаючи . У вечері я вийшов в парк на традиційну пробіжку і взагалі за годину не побачив жодного чоловіка 25+ , при тому що молоді та жінок з собаками було повно, хоча ні, один таки проїхав на вело з дружиною. Навіть бухарів на лавочках з горілкою чи пивом не було .
может их в собак переодели?

Лемберг - не Чернигов
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