Bobua написав:
А дарма.
Питання дуже цікаве. Бо є враження ніби там майже всі живуть в іпотеках. Під не надто великий відсоток. Не набагато вищий за інфляцію:
“
Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly, for 20 Years Fixed-Rate 17.83(ми) 6.51(Штати)
”
Але що молоко у них дешевше нашого 😱, і що за місяць заробляють більше 1м2, а не менше (як у нас) -- ось так і стають вони $ мільйонерами (бритам трохи менше пощастило у цьому питанні).
А ми -- всього лиш гривневими. 😂
Квартири я все-таки включаю з сумарні активи.
С квартирами вопрос сложный. Если вторую-третью-... квартиры под сдачу точно можно отнести к активам, то единственную квартиру сомнительно. Разве что человек готов стать бомжом.
Покупают жильё в ипотеку практически все. Это логично и оправдано.
Но при этом почему-то далеко не все становятся даже миллионерами, не говоря уже о мультимиллионерах или выше. И не все способны оплатить обучение детей в каком-нибудь Йеле. При том, что
Примерные затраты на обучение в Йеле следующие:
за обучение – от 59,950 USD в год
за проживание – 10,100 USD в год
за питание – 7,700 USD в год
Всего выходит около 77,750 USD в год
Всего-то.
Для этой женщины уже вполне доступно.
Но почему-то подавляющее большинство учится в университетах рангом пониже и подешевле.
Только потому, что большинство бездельники, наркоманы и алкоголики? Ой, вряд ли.
А затраты на жизнь это не только питание. Есть ещё и одежда, и отдых, и услуги, и страховки, и... много чего ещё. В т.ч. и воспитание детей. Всё это не совсем дёшево.
Как известно, в чужих руках колбаса всегда толще.