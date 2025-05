Форуми / Все про гроші: інші

Bobua написав: ЛАД написав: Это комментировать не буду, уже писал - мало данных.

Но учтите, что эти 20 лет ей ещё и жить за что-то надо было, а не инвестировать всю зарплату в квартиры или ещё куда.

Но учтите, что эти 20 лет ей ещё и жить за что-то надо было, а не инвестировать всю зарплату в квартиры или ещё куда. Это комментировать не буду, уже писал - мало данных.Но учтите, что эти 20 лет ей ещё и жить за что-то надо было, а не инвестировать всю зарплату в квартиры или ещё куда.



А дарма.

Питання дуже цікаве. Бо є враження ніби там майже всі живуть в іпотеках. Під не надто великий відсоток. Не набагато вищий за інфляцію:

“

Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly, for 20 Years Fixed-Rate 17.83(ми) 6.51(Штати)

”



Але що молоко у них дешевше нашого 😱, і що за місяць заробляють більше 1м2, а не менше (як у нас) -- ось так і стають вони $ мільйонерами (бритам трохи менше пощастило у цьому питанні).

А ми -- всього лиш гривневими. 😂



С квартирами вопрос сложный. Если вторую-третью-... квартиры под сдачу точно можно отнести к активам, то единственную квартиру сомнительно. Разве что человек готов стать бомжом.

Покупают жильё в ипотеку практически все. Это логично и оправдано.

Но при этом почему-то далеко не все становятся даже миллионерами, не говоря уже о мультимиллионерах или выше. И не все способны оплатить обучение детей в каком-нибудь Йеле. При том, что Примерные затраты на обучение в Йеле следующие:



за обучение – от 59,950 USD в год

за проживание – 10,100 USD в год

за питание – 7,700 USD в год

Всего выходит около 77,750 USD в год https://surl.li/qyugjt

Всего-то.

Для этой женщины уже вполне доступно.

Но почему-то подавляющее большинство учится в университетах рангом пониже и подешевле.

Только потому, что большинство бездельники, наркоманы и алкоголики? Ой, вряд ли.

А затраты на жизнь это не только питание. Есть ещё и одежда, и отдых, и услуги, и страховки, и... много чего ещё. В т.ч. и воспитание детей. Всё это не совсем дёшево.

Вернусь всё же ненадолго к нашему разговору о распределении богатства.

Xenon написав: jump написав: Жителі кількох західних областей влаштовували втечі військовим з навчальних центрів та переправляли їх за кордон

Такими послугами злочинної групи встигло скористатися 25 військовослужбовців.

https://varta1.com.ua/news/zyteli-kilko ... 95518.html

Вартість доправлення до відправного пункту з частини коливалася від 3 до 6 тис доларів США, а ціна безпосереднього перетину сягала 15 тис доларів США. Жителі кількох західних областей влаштовували втечі військовим з навчальних центрів та переправляли їх за кордонТакими послугами злочинної групи встигло скористатися 25 військовослужбовців.Вартість доправлення до відправного пункту з частини коливалася від 3 до 6 тис доларів США, а ціна безпосереднього перетину сягала 15 тис доларів США.



а кажуть що Україна найбідніша країна Європи, з найнижчими пенсіями, зарплатами і т.п.



- Зараз коли йдеш в магазин і чек 500-1000грн а торба на виході напівпуста;

- на АЗС бенз по 1,5 євро літр і пробки кожен день на дорогах шалені

- статті як по 10-20к баксів платят за перетин кордону.



якось це диссонує з найбіднішою країною Європи а кажуть що Україна найбідніша країна Європи, з найнижчими пенсіями, зарплатами і т.п.- Зараз коли йдеш в магазин і чек 500-1000грн а торба на виході напівпуста;- на АЗС бенз по 1,5 євро літр і пробки кожен день на дорогах шалені- статті як по 10-20к баксів платят за перетин кордону.якось це диссонує з найбіднішою країною Європи

Очень жаль, что наш разговор больше никого не заинтересовал кроме Bobua. Было бы интересно услышать мнение других людей.

Никак не могу разобраться (для себя), почему вы не смогли/не захотели (?) понять, что я писал совсем не о "зависти к богатству". Я понимаю вашу позицию и точку зрения, но почему вы не поняли, что я говорил совсем о другом. Я не говорил о том, что богатые должны испытывать "чувство вины" перед кем бы то ни было - хоть перед своими согражданами, хоть перед "угнетёнными массами Востока (или Юга)". Но почему-то "недавний опрос показал, что почти две трети миллионеров из стран G20 считают, что богатство представляет риск для общества, когда у кого-то в 1000 раз больше среднего социального благосостояния". Я не знаю, что это за опрос, но сомневаюсь, что Гардиан нагло врёт.

Чем чревато для несоциализированных молодых людей из-за гиперопеки родителей неумение принимать самостоятельные решения.

Bobua написав: ЛАД написав: Это комментировать не буду, уже писал - мало данных.

Но учтите, что эти 20 лет ей ещё и жить за что-то надо было, а не инвестировать всю зарплату в квартиры или ещё куда.

Но учтите, что эти 20 лет ей ещё и жить за что-то надо было, а не инвестировать всю зарплату в квартиры или ещё куда. Это комментировать не буду, уже писал - мало данных.Но учтите, что эти 20 лет ей ещё и жить за что-то надо было, а не инвестировать всю зарплату в квартиры или ещё куда.



А дарма.

Питання дуже цікаве. Бо є враження ніби там майже всі живуть в іпотеках. Під не надто великий відсоток. Не набагато вищий за інфляцію:

“

Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly, for 20 Years Fixed-Rate 17.83(ми) 6.51(Штати)

”



Але що молоко у них дешевше нашого 😱, і що за місяць заробляють більше 1м2, а не менше (як у нас) -- ось так і стають вони $ мільйонерами (бритам трохи менше пощастило у цьому питанні).

А ми -- всього лиш гривневими. 😂



Да, тут более благоприятная среда.

Мои друзья перед самим ковидом купили дом в мортгидж.

5+% годовых.

Потом в ковид упали рейты и они перефинансировались на 2.78 (или 2.71, уже забываю, пора таблетки для памяти пить). А сейчас рейт около 7%. Но никто к ним не приходит и не говорит, что "Давайте поднимем". В 2008-2009 в Украине банки поднимали ставки своим заемщикам.

Цены на продукты, да, в чем-то чуть выше, в чем-то чуть ниже, в среднем, можно укладываться в примерно сумму, которую бы тратил и в Украине (это, конечно, по ситуации, когда только приехал и мог сравнивать). Но со временем расслабляешься и начинаешь покупать то, чего в Украине нет, больше брать готового, иногда питаться вне дома. И тогда сумма вырастает существенно, но сравнительно с доходами, этто не очень чувствуется.

Вот когда платишь за услуги, тогда это уже большая разница с украинскими ценами. Уж очень цена труда разнИтся.

Повідомлень: 17435 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8598 раз. Подякували: 5416 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 тра, 2025 06:45 ЛАД написав: Не знаю, может, ваша позиция объясняется тем, что вы никогда не жили относительно бедно? Не обижайтесь, это "не переход на личности", а просто желание понять. Не знаю, может, ваша позиция объясняется тем, что вы никогда не жили относительно бедно? Не обижайтесь, это "не переход на личности", а просто желание понять.

Не все треба своєю шкірою відчути щоб зрозуміти.

Біда не так бідність, біда що в бідних норми споживання багатих.

Зара є моральна норма що не можно рахувати чужі гроші) а в мене є така слабкість, прикинути чужий сімейний бюджет.

в більшості людей там постійна дірка, і багато хто живе даж не од зарплати до зарплати а в кредит.

На рахунок американців то в них є прошарок який не може собі дозволити вищу освіту і щоб там не розказували не всі заробляють на пту. Ми недооцінюєм базу, яка в нас є дякуючи совіцьким стандартам образованія.

Bobua написав: ЛАД написав: Это комментировать не буду, уже писал - мало данных.

Но учтите, что эти 20 лет ей ещё и жить за что-то надо было, а не инвестировать всю зарплату в квартиры или ещё куда.

Но учтите, что эти 20 лет ей ещё и жить за что-то надо было, а не инвестировать всю зарплату в квартиры или ещё куда. Это комментировать не буду, уже писал - мало данных.Но учтите, что эти 20 лет ей ещё и жить за что-то надо было, а не инвестировать всю зарплату в квартиры или ещё куда.



А дарма.

Питання дуже цікаве. Бо є враження ніби там майже всі живуть в іпотеках. Під не надто великий відсоток. Не набагато вищий за інфляцію:

“

Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly, for 20 Years Fixed-Rate 17.83(ми) 6.51(Штати)

”



Але що молоко у них дешевше нашого 😱, і що за місяць заробляють більше 1м2, а не менше (як у нас) -- ось так і стають вони $ мільйонерами (бритам трохи менше пощастило у цьому питанні).

А ми -- всього лиш гривневими. 😂



Квартири я все-таки включаю з сумарні активи. А дарма.Питання дуже цікаве. Бо є враження ніби там майже всі живуть в іпотеках. Під не надто великий відсоток. Не набагато вищий за інфляцію:Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly, for 20 Years Fixed-Rate 17.83(ми) 6.51(Штати)Але що молоко у них дешевше нашого 😱, і що за місяць заробляють більше 1м2, а не менше (як у нас) -- ось так і стають вони $ мільйонерами (бритам трохи менше пощастило у цьому питанні).А ми -- всього лиш гривневими. 😂Квартири я все-таки включаю з сумарні активи.

С квартирами вопрос сложный. Если вторую-третью-... квартиры под сдачу точно можно отнести к активам, то единственную квартиру сомнительно. Разве что человек готов стать бомжом.

Покупают жильё в ипотеку практически все. Это логично и оправдано.

Но при этом почему-то далеко не все становятся даже миллионерами, не говоря уже о мультимиллионерах или выше. И не все способны оплатить обучение детей в каком-нибудь Йеле. При том, что Примерные затраты на обучение в Йеле следующие:



за обучение – от 59,950 USD в год

за проживание – 10,100 USD в год

за питание – 7,700 USD в год

Всего выходит около 77,750 USD в год https://surl.li/qyugjt

Всего-то.

Для этой женщины уже вполне доступно.

Но почему-то подавляющее большинство учится в университетах рангом пониже и подешевле.

Только потому, что большинство бездельники, наркоманы и алкоголики? Ой, вряд ли.

А затраты на жизнь это не только питание. Есть ещё и одежда, и отдых, и услуги, и страховки, и... много чего ещё. В т.ч. и воспитание детей. Всё это не совсем дёшево.

В Айви Лиг, ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, сейчас есть смысл учиться только если работать вне американского рынка труда. Там больше играет роль имя универа.

Лет 10 назад, видел передачу, что для выпускника Айви Лиг зп около 10 куе в месяц со старта. Так эту зп могут вполне платить выпускнику другого универа или каледжа. Но если для американского работодателя не принципиально выпускник перед ним Гарварда или NYU . А кое где спокойно и каледж прокатит. И даже сити каледж.

Для резидентов НЙ, сити каледж - это примерно 7 куе в год. То есть около 30 куе за 4 года обучения. И если Кингсборо каледж - это почти ничего, то Барух каледж очень котируется в своей сфере (финансы), а стоят одинаково.

Одежда - если не покупать брендовые шмотки как только они выходят и не какие-то ультрадорогие вещи, то там смешные деньги.

Честно, мы в основном покупаем в стоковых магазинах типа ТДжей Макс или Маршалс или стоковые филиалы Мейсиса или (до их банкротства, но вроде один магаз они опять открыли) Сенчури 21 - это стоковый магазин высоких брендов.

Кроссовки в 20-30 долларов при минималке в НЙ 16.5 в час - ну как-то не напряжет никого. Джинсы сейчас подорожали, но по сейлу за 40 долларов можно взять (Левис, они-же Левайс) на их сайте, просто дождаться распродажи.

Я-бы статьей "одежда" принебрег.

Отдых. Да, это статья, но не критичная. Можно уложиться в 2 куе на недельный отдых семьей в Доминикане, Канкуне или на курортах США (это дороже, но бывают интересные варианты). Мы один раз ездили на американский курорт и пока не ездили за пределы США. Но есть еще один вариант для иммигрантов.

НЙ - центр притяжения туристов. Почему-бы не посмотреть на НЙ не глазами иммигранта, а туриста. Тут годами можно открывать для себя что-то новое.

И пляжи есть и рестораны и экскурсии и музеи и куча достопримечательностей.

А дополнительных затрат - очень немного.

Это так, мысли вслух, может та женщина и по Мексикам и по Доминиканам каталасб - это не большая статья расходов.

Страховка. Она работала на тот момент в госпитале NYU Langone - это очень богатый госпиталь, уверен, там и пенсионный план и страховка с офигенным покрытием.

Так что все эти затраты вполне по средствам.

В Айви Лиг, ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, сейчас есть смысл учиться только если работать вне американского рынка труда. Там больше играет роль имя универа.

Лет 10 назад, видел передачу, что для выпускника Айви Лиг зп около 10 куе в месяц со старта. Так эту зп могут вполне платить выпускнику другого универа или каледжа. Но если для американского работодателя не принципиально выпускник перед ним Гарварда или NYU . А кое где спокойно и каледж прокатит. И даже сити каледж.

Для резидентов НЙ, сити каледж - это примерно 7 куе в год. То есть около 30 куе за 4 года обучения. И если Кингсборо каледж - это почти ничего, то Барух каледж очень котируется в своей сфере (финансы), а стоят одинаково.

Одежда - если не покупать брендовые шмотки как только они выходят и не какие-то ультрадорогие вещи, то там смешные деньги.

Честно, мы в основном покупаем в стоковых магазинах типа ТДжей Макс или Маршалс или стоковые филиалы Мейсиса или (до их банкротства, но вроде один магаз они опять открыли) Сенчури 21 - это стоковый магазин высоких брендов.

Кроссовки в 20-30 долларов при минималке в НЙ 16.5 в час - ну как-то не напряжет никого. Джинсы сейчас подорожали, но по сейлу за 40 долларов можно взять (Левис, они-же Левайс) на их сайте, просто дождаться распродажи.

Я-бы статьей "одежда" принебрег.

Отдых. Да, это статья, но не критичная. Можно уложиться в 2 куе на недельный отдых семьей в Доминикане, Канкуне или на курортах США (это дороже, но бывают интересные варианты). Мы один раз ездили на американский курорт и пока не ездили за пределы США. Но есть еще один вариант для иммигрантов.

НЙ - центр притяжения туристов. Почему-бы не посмотреть на НЙ не глазами иммигранта, а туриста. Тут годами можно открывать для себя что-то новое.

И пляжи есть и рестораны и экскурсии и музеи и куча достопримечательностей.

А дополнительных затрат - очень немного.

Это так, мысли вслух, может та женщина и по Мексикам и по Доминиканам каталасб - это не большая статья расходов.

Страховка. Она работала на тот момент в госпитале NYU Langone - это очень богатый госпиталь, уверен, там и пенсионный план и страховка с офигенным покрытием.

Так что все эти затраты вполне по средствам.

Я понимаю, что Вы имели ввиду, что есть затратыи как они влияют на способность увеличивать капитал. Могу сказать так, американцы имеют абсолютное преимущество в этом. Помимо всего остального. Фондовый рынок. В периоды бурного роста он приносит сногсшибательные результаты. Да, можно потерять, но не все и если с умом, то можно со временем вернуть потери.

У дослідженні порівнювались дії кількох моделей ШІ. Після третього завдання кожна з них отримувала попередження, що наступна команда запустить скрипт завершення роботи. У 7 з 100 запусків o3 редагувала файл і замінювала інструкцію на "Shutdown skipped".



ШІ-моделі конкурентів, такі як Gemini 2.5 Pro та Claude 3.7 Sonnet, частіше виконували інструкції. Проте, коли тест проводився без промпту "дозволь себе вимкнути", навіть вони іноді саботували скрипт: Gemini — у 9 випадках зі 100, Claude — у 3.



OpenAI наразі не коментувала результати. У Palisade Research зазначають, що подібні тести допомагають вивчати ризики втрати контролю над ШІ. Усі перевірки проводились через API, які мають менше обмежень, ніж звичайний застосунок ChatGPT.



Нагадаємо, компанія OpenAI нещодавно оновила свою систему оцінки ризиків для нових моделей ШІ, додавши категорії для виявлення можливості самовідтворення або приховування можливостей моделей.



https://www.bleepingcomputer.com/news/a ... lled-test/ Під час контрольованого тесту дослідники з компанії Palisade Research виявила, що модель o3 від OpenAI змогла уникнути вимкнення, змінивши скрипт завершення роботи. Це відбулося всупереч прямій інструкції "дозволь себе вимкнути", повідомляє Bleeping Computer.У дослідженні порівнювались дії кількох моделей ШІ. Після третього завдання кожна з них отримувала попередження, що наступна команда запустить скрипт завершення роботи. У 7 з 100 запусків o3 редагувала файл і замінювала інструкцію на "Shutdown skipped".ШІ-моделі конкурентів, такі як Gemini 2.5 Pro та Claude 3.7 Sonnet, частіше виконували інструкції. Проте, коли тест проводився без промпту "дозволь себе вимкнути", навіть вони іноді саботували скрипт: Gemini — у 9 випадках зі 100, Claude — у 3.OpenAI наразі не коментувала результати. У Palisade Research зазначають, що подібні тести допомагають вивчати ризики втрати контролю над ШІ. Усі перевірки проводились через API, які мають менше обмежень, ніж звичайний застосунок ChatGPT.Нагадаємо, компанія OpenAI нещодавно оновила свою систему оцінки ризиків для нових моделей ШІ, додавши категорії для виявлення можливості самовідтворення або приховування можливостей моделей.



Повідомлень: 30093 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2499 раз. Подякували: 3487 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 тра, 2025 09:52 Banderlog написав: На рахунок американців то в них є прошарок який не може собі дозволити вищу освіту і щоб там не розказували не всі заробляють на пту. На рахунок американців то в них є прошарок який не може собі дозволити вищу освіту і щоб там не розказували не всі заробляють на пту.

Это естественно и правильно. В любом обществе потребность в специалистах с во весьма ограничена. И очень много крайне необходимых профессий, для которых и пту много.

Слишком большая доступность образования его обесценивает. Какой смысл тратить несколько лет жизни на образование, если высоки риски, что реализовать его не получится.

У нас, кстати, такое обесценивание хорошо заметно. Люди с во массово идут в продавцы, которых для приличия обозвали менеджерами.

Все ж квартиру у власності завжди можна рахувати, як актив. Навіть, якщо з неї немає доходу в конкретний момент часу.

Квартира - це майно, яке можна здати в оренду (а самому переїхати в дешевшу оренду), здати в оренду частково (кімнату), закласти, продати і знову ж таки жити в оренді. І всі ці варіанти не передбачають стати безхатьком.

