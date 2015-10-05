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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Сер 28 тра, 2025 10:25
Сибарит написав:
Слишком большая доступность образования его обесценивает.
У нас, кстати, такое обесценивание хорошо заметно.
немного поспорю. обесценивается не доступность, а то что теряет соц.значимость. Общество взяло на себя смелость определять за людей их ценности, и обесценивать те же ценности в руках других людей. Само по себе образование, богатства, известность, успешность - пустые звуки, пока общество не повесит на них свой ценник. Крайне нежелательно ориентироваться на общественные ценности, чтобы не стать рабом каких то вещей или чужих мнений. С этой точки зрения ценность образования в глазах и голове того, кто его получает. И тогда общество будет не в силах его обесценить. Если понаблюдать за этим явлением обнаружится что какие то артефакты (в т.ч. люди ЛОМы, блогеры, шоумэны, политики) переоценены, а другие недооценены. Так пропаганда ездит по мозгам.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 28 тра, 2025 10:43, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 10:28
Сибарит написав: Banderlog написав:
На рахунок американців то в них є прошарок який не може собі дозволити вищу освіту і щоб там не розказували не всі заробляють на пту.
Это естественно и правильно. В любом обществе потребность в специалистах с во весьма ограничена. И очень много крайне необходимых профессий, для которых и пту много.
Слишком большая доступность образования его обесценивает. Какой смысл тратить несколько лет жизни на образование, если высоки риски, что реализовать его не получится.
.
Ви про точку зору Успіха? Про непотрібність вищої освіти?
В принципі частково він правий.
Я за інше, в сша не просто перейти не тільки з касти кваліфікованих робочих в білі воротнічки, но і перехід з різноробочих в професіонали потребує затрат грошей і часу.
Щодо легкості інвестування там, фінансова грамотність теж не падає там з неба.
Не скажу, що наша вища освіта сильно в в цьому допомагає, но мені здається освоїти щось нове легше з нашою освітньою базою.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 10:34
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Додано: Сер 28 тра, 2025 10:44
Wirująświatła написав: Сибарит написав:
Слишком большая доступность образования его обесценивает.
У нас, кстати, такое обесценивание хорошо заметно.
немного поспорю. обесценивается не доступность, а то что теряет соц.значимость. Общество взяло на себя смелость определять за людей их ценности, и обесценивать те же ценности в руках других людей. Само по себе образование, богатства, известность, успешность - пустые звуки, пока общество не повесит на них свой ценник. Крайне нежелательно ориентироваться на общественные ценности, чтобы не стать рабом каких то вещей или чужих мнений. С этой точки зрения ценность образования в глазах и голове того, кто его получает. И тогда общество будет не в силах его обесценить. Если понаблюдать за этим явлением обнаружится что какие то артефакты (в т.ч. люди) переоценены, а другие недооценены. Так пропаганда ездит по мозгам.
Я даже спорить не буду.
Я писал именно о ценности образования для того, кто его получает. Процесс этот весьма долгий и трудозатратный. Он откладывает переход к устоявшейся размеренной жизни. От шансов это образование реализовать в профессии, сделает ли оно дальнейшую жизнь сытнее зависит, имеют ли такие жертвы смысл.
И да, я все это пишу не в плане ненужности во в концепции Успиха. А только в плане оценки доступности образования.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 10:55
Banderlog написав:
Я за інше, в сша не просто перейти не тільки з касти кваліфікованих робочих в білі воротнічки, но і перехід з різноробочих в професіонали потребує затрат грошей і часу.
То, что повышение квалификации требует времени, вполне естественно и не зависит от страны.
С затратами денег все несколько разнообразнее. Если на рынке не хватает каких-то специалистов, компании часто готовы их обучать за свой счёт. Естественно, под срочный контакт.
Все упирается в потребность. Охранники и уборщики тоже нужны, и их нужно много. Извините за натурализм, но если все станут квалифицированными, мы утонем в дерьме.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 10:55
Сибарит написав:
Я писал именно о ценности образования для того, кто его получает.
в моем понимании ценности то что делает человека счастливее, по его собственным меркам. Если образование сделает условного успиха счастливым - оно ценность. Даже если это никому не нужная археология или латинский язык.
С "ненужностью" довеском идут проблемы в социализации (трудно найти работу по специальности), поэтому под "ценностью" люди часто понимают не счастье, а быструю и легкую социализацию.
Выучился на водителя автобуса/парикмахера и вуаля на 2й день нашёл работу. Ура. А потом "в жизни что-то не то и хз знает что с этим делать".
Вангую образование бы прибило наивность долярчика и он превратился бы в унылое гавно. А другому оно подарит крылья. Это не спор с вами, а суто моё имхо.
Сибарит написав:
Охранники и уборщики тоже нужны, и их нужно много. Извините за натурализм, но если все станут квалифицированными, мы утонем в дерьме.
хорошая фраза. Мы и тонем в дерьме. Только в другом. Люди делают не то что хотят, а то что ждет от них общество. Для одной собаки дрессура по кайфу, а другую она калечит, отбивает всякий кайф от жизни. Что обществу важнее чистые улицы или счастливые люди?
чем глубже ныряет общество в частную жизнь, тем несчастнее человек. при совке работу мог найти каждый и поэтому можно выбрать любую специальность, к чему душа лежит. После всеобщей коммерциализации много спецов стали не нужны. Закрылись целые отрасли экономики.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 28 тра, 2025 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 11:15
Wirująświatła написав:
люди часто понимают не счастье, а быструю и легкую социализацию.
Простите, а счастье уже тоже стандартизировано?
Я по наивности всегда считал счастье ощущением, которое может возникать от самых разных факторов.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 11:17
Сибарит написав:
Простите, а счастье уже тоже стандартизировано?
Я по наивности всегда считал счастье ощущением, которое может возникать от самых разных факторов.
Wirująświatła написав:
то что делает человека счастливее, по его собственным меркам
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