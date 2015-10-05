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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Сер 28 тра, 2025 10:25
Сибарит написав:
Слишком большая доступность образования его обесценивает.
У нас, кстати, такое обесценивание хорошо заметно.
немного поспорю. обесценивается не доступность, а то что теряет соц.значимость. Общество взяло на себя смелость определять за людей их ценности, и обесценивать те же ценности в руках других людей. Само по себе образование, богатства, известность, успешность - пустые звуки, пока общество не повесит на них свой ценник. Крайне нежелательно ориентироваться на общественные ценности, чтобы не стать рабом каких то вещей или чужих мнений. С этой точки зрения ценность образования в глазах и голове того, кто его получает. И тогда общество будет не в силах его обесценить. Если понаблюдать за этим явлением обнаружится что какие то артефакты (в т.ч. люди ЛОМы, блогеры, шоумэны, политики) переоценены, а другие недооценены. Так пропаганда ездит по мозгам.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 28 тра, 2025 10:43, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 10:28
Сибарит написав: Banderlog написав:
На рахунок американців то в них є прошарок який не може собі дозволити вищу освіту і щоб там не розказували не всі заробляють на пту.
Это естественно и правильно. В любом обществе потребность в специалистах с во весьма ограничена. И очень много крайне необходимых профессий, для которых и пту много.
Слишком большая доступность образования его обесценивает. Какой смысл тратить несколько лет жизни на образование, если высоки риски, что реализовать его не получится.
.
Ви про точку зору Успіха? Про непотрібність вищої освіти?
В принципі частково він правий.
Я за інше, в сша не просто перейти не тільки з касти кваліфікованих робочих в білі воротнічки, но і перехід з різноробочих в професіонали потребує затрат грошей і часу.
Щодо легкості інвестування там, фінансова грамотність теж не падає там з неба.
Не скажу, що наша вища освіта сильно в в цьому допомагає, но мені здається освоїти щось нове легше з нашою освітньою базою.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 10:34
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Додано: Сер 28 тра, 2025 10:44
Wirująświatła написав: Сибарит написав:
Слишком большая доступность образования его обесценивает.
У нас, кстати, такое обесценивание хорошо заметно.
немного поспорю. обесценивается не доступность, а то что теряет соц.значимость. Общество взяло на себя смелость определять за людей их ценности, и обесценивать те же ценности в руках других людей. Само по себе образование, богатства, известность, успешность - пустые звуки, пока общество не повесит на них свой ценник. Крайне нежелательно ориентироваться на общественные ценности, чтобы не стать рабом каких то вещей или чужих мнений. С этой точки зрения ценность образования в глазах и голове того, кто его получает. И тогда общество будет не в силах его обесценить. Если понаблюдать за этим явлением обнаружится что какие то артефакты (в т.ч. люди) переоценены, а другие недооценены. Так пропаганда ездит по мозгам.
Я даже спорить не буду.
Я писал именно о ценности образования для того, кто его получает. Процесс этот весьма долгий и трудозатратный. Он откладывает переход к устоявшейся размеренной жизни. От шансов это образование реализовать в профессии, сделает ли оно дальнейшую жизнь сытнее зависит, имеют ли такие жертвы смысл.
И да, я все это пишу не в плане ненужности во в концепции Успиха. А только в плане оценки доступности образования.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 10:55
Banderlog написав:
Я за інше, в сша не просто перейти не тільки з касти кваліфікованих робочих в білі воротнічки, но і перехід з різноробочих в професіонали потребує затрат грошей і часу.
То, что повышение квалификации требует времени, вполне естественно и не зависит от страны.
С затратами денег все несколько разнообразнее. Если на рынке не хватает каких-то специалистов, компании часто готовы их обучать за свой счёт. Естественно, под срочный контакт.
Все упирается в потребность. Охранники и уборщики тоже нужны, и их нужно много. Извините за натурализм, но если все станут квалифицированными, мы утонем в дерьме.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 10:55
Сибарит написав:
Я писал именно о ценности образования для того, кто его получает.
в моем понимании ценности то что делает человека счастливее, по его собственным меркам. Если образование сделает условного успиха счастливым - оно ценность. Даже если это никому не нужная археология или латинский язык.
С "ненужностью" довеском идут проблемы в социализации (трудно найти работу по специальности), поэтому под "ценностью" люди часто понимают не счастье, а быструю и легкую социализацию.
Выучился на водителя автобуса/парикмахера и вуаля на 2й день нашёл работу. Ура. А потом "в жизни что-то не то и хз знает что с этим делать".
Вангую образование бы прибило наивность долярчика и он превратился бы в унылое гавно. А другому оно подарит крылья. Это не спор с вами, а суто моё имхо.
Сибарит написав:
Охранники и уборщики тоже нужны, и их нужно много. Извините за натурализм, но если все станут квалифицированными, мы утонем в дерьме.
хорошая фраза. Мы и тонем в дерьме. Только в другом. Люди делают не то что хотят, а то что ждет от них общество. Для одной собаки дрессура по кайфу, а другую она калечит, отбивает всякий кайф от жизни. Что обществу важнее чистые улицы или счастливые люди?
чем глубже ныряет общество в частную жизнь, тем несчастнее человек. при совке работу мог найти каждый и поэтому можно выбрать любую специальность, к чему душа лежит. После всеобщей коммерциализации много спецов стали не нужны. Закрылись целые отрасли экономики.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 28 тра, 2025 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 11:15
Wirująświatła написав:
люди часто понимают не счастье, а быструю и легкую социализацию.
Простите, а счастье уже тоже стандартизировано?
Я по наивности всегда считал счастье ощущением, которое может возникать от самых разных факторов.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 11:17
Сибарит написав:
Простите, а счастье уже тоже стандартизировано?
Я по наивности всегда считал счастье ощущением, которое может возникать от самых разных факторов.
я знал что будет этот вопрос и заранее на него ответил, но вы всё равно его задали)
Wirująświatła написав:
то что делает человека счастливее, по его собственным меркам
"от самых разных факторов" посадят вас в клетку, вы будете счастливы? стандартов нет, но есть такие условия, при которых счастье не проявляется. Когда человека не принимают, или заставляют что либо делать, все виды унижений, лишение свободы, для ребенка губительна как гиперопека так и безнадзорность, эмоциональная холодность, безразличие и безучастие родителей в его жизни. Это всё исследовано.
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