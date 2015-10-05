Додано: Сер 28 тра, 2025 10:55

Сибарит написав: Я писал именно о ценности образования для того, кто его получает. Я писал именно о ценности образования для того, кто его получает.

Сибарит написав: Охранники и уборщики тоже нужны, и их нужно много. Извините за натурализм, но если все станут квалифицированными, мы утонем в дерьме. Охранники и уборщики тоже нужны, и их нужно много. Извините за натурализм, но если все станут квалифицированными, мы утонем в дерьме.

в моем понимании ценности то что делает человека счастливее, по его собственным меркам. Если образование сделает условного успиха счастливым - оно ценность. Даже если это никому не нужная археология или латинский язык.С "ненужностью" довеском идут проблемы в социализации (трудно найти работу по специальности), поэтому под "ценностью" люди часто понимают не счастье, а быструю и легкую социализацию.Выучился на водителя автобуса/парикмахера и вуаля на 2й день нашёл работу. Ура. А потом "в жизни что-то не то и хз знает что с этим делать".Вангую образование бы прибило наивность долярчика и он превратился бы в унылое гавно. А другому оно подарит крылья. Это не спор с вами, а суто моё имхо.хорошая фраза. Мы и тонем в дерьме. Только в другом. Люди делают не то что хотят, а то что ждет от них общество. Для одной собаки дрессура по кайфу, а другую она калечит, отбивает всякий кайф от жизни. Что обществу важнее чистые улицы или счастливые люди?чем глубже ныряет общество в частную жизнь, тем несчастнее человек. при совке работу мог найти каждый и поэтому можно выбрать любую специальность, к чему душа лежит. После всеобщей коммерциализации много спецов стали не нужны. Закрылись целые отрасли экономики.