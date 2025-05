Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 465466467468> Додано: Сер 28 тра, 2025 10:25 Сибарит написав: Слишком большая доступность образования его обесценивает.

немного поспорю. обесценивается не доступность, а то что теряет соц.значимость. Общество взяло на себя смелость определять за людей их ценности, и обесценивать те же ценности в руках других людей. Само по себе образование, богатства, известность, успешность - пустые звуки, пока общество не повесит на них свой ценник. Крайне нежелательно ориентироваться на общественные ценности, чтобы не стать рабом каких то вещей или чужих мнений. С этой точки зрения ценность образования в глазах и голове того, кто его получает. И тогда общество будет не в силах его обесценить. Если понаблюдать за этим явлением обнаружится что какие то артефакты (в т.ч. люди ЛОМы, блогеры, шоумэны, политики) переоценены, а другие недооценены. Так пропаганда ездит по мозгам.

Wirująświatła

Додано: Сер 28 тра, 2025 10:28
Сибарит написав: Это естественно и правильно. В любом обществе потребность в специалистах с во весьма ограничена. И очень много крайне необходимых профессий, для которых и пту много.

Слишком большая доступность образования его обесценивает. Какой смысл тратить несколько лет жизни на образование, если высоки риски, что реализовать его не получится.

Это естественно и правильно. В любом обществе потребность в специалистах с во весьма ограничена. И очень много крайне необходимых профессий, для которых и пту много.

Слишком большая доступность образования его обесценивает. Какой смысл тратить несколько лет жизни на образование, если высоки риски, что реализовать его не получится.

. Это естественно и правильно. В любом обществе потребность в специалистах с во весьма ограничена. И очень много крайне необходимых профессий, для которых и пту много.Слишком большая доступность образования его обесценивает. Какой смысл тратить несколько лет жизни на образование, если высоки риски, что реализовать его не получится. Ви про точку зору Успіха? Про непотрібність вищої освіти?

В принципі частково він правий.

Я за інше, в сша не просто перейти не тільки з касти кваліфікованих робочих в білі воротнічки, но і перехід з різноробочих в професіонали потребує затрат грошей і часу.

Щодо легкості інвестування там, фінансова грамотність теж не падає там з неба.

Ви про точку зору Успіха? Про непотрібність вищої освіти?
В принципі частково він правий.
Я за інше, в сша не просто перейти не тільки з касти кваліфікованих робочих в білі воротнічки, но і перехід з різноробочих в професіонали потребує затрат грошей і часу.
Щодо легкості інвестування там, фінансова грамотність теж не падає там з неба.
Не скажу, що наша вища освіта сильно в в цьому допомагає, но мені здається освоїти щось нове легше з нашою освітньою базою.

Banderlog

Додано: Сер 28 тра, 2025 10:34



They call me redneck, white trash, and blue collar

But I could change all that if I had a couple million dollars

They call me redneck, white trash, and blue collar
But I could change all that if I had a couple million dollars

Faceless
Модератор

Модератор Повідомлень: 36162 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1488 раз. Подякували: 8214 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 тра, 2025 10:44 Wirująświatła написав: Сибарит написав: Слишком большая доступность образования его обесценивает.

У нас, кстати, такое обесценивание хорошо заметно. Слишком большая доступность образования его обесценивает.У нас, кстати, такое обесценивание хорошо заметно. немного поспорю. обесценивается не доступность, а то что теряет соц.значимость. Общество взяло на себя смелость определять за людей их ценности, и обесценивать те же ценности в руках других людей. Само по себе образование, богатства, известность, успешность - пустые звуки, пока общество не повесит на них свой ценник. Крайне нежелательно ориентироваться на общественные ценности, чтобы не стать рабом каких то вещей или чужих мнений. С этой точки зрения ценность образования в глазах и голове того, кто его получает. И тогда общество будет не в силах его обесценить. Если понаблюдать за этим явлением обнаружится что какие то артефакты (в т.ч. люди) переоценены, а другие недооценены. Так пропаганда ездит по мозгам. немного поспорю. обесценивается не доступность, а то что теряет соц.значимость. Общество взяло на себя смелость определять за людей их ценности, и обесценивать те же ценности в руках других людей. Само по себе образование, богатства, известность, успешность - пустые звуки, пока общество не повесит на них свой ценник. Крайне нежелательно ориентироваться на общественные ценности, чтобы не стать рабом каких то вещей или чужих мнений. С этой точки зрения ценность образования в глазах и голове того, кто его получает. И тогда общество будет не в силах его обесценить. Если понаблюдать за этим явлением обнаружится что какие то артефакты (в т.ч. люди) переоценены, а другие недооценены. Так пропаганда ездит по мозгам.

Я даже спорить не буду.

Я писал именно о ценности образования для того, кто его получает. Процесс этот весьма долгий и трудозатратный. Он откладывает переход к устоявшейся размеренной жизни. От шансов это образование реализовать в профессии, сделает ли оно дальнейшую жизнь сытнее зависит, имеют ли такие жертвы смысл.



Я даже спорить не буду.
Я писал именно о ценности образования для того, кто его получает. Процесс этот весьма долгий и трудозатратный. Он откладывает переход к устоявшейся размеренной жизни. От шансов это образование реализовать в профессии, сделает ли оно дальнейшую жизнь сытнее зависит, имеют ли такие жертвы смысл.

И да, я все это пишу не в плане ненужности во в концепции Успиха. А только в плане оценки доступности образования.

Сибарит
Форумчанин року

Додано: Сер 28 тра, 2025 10:55
Banderlog написав: Я за інше, в сша не просто перейти не тільки з касти кваліфікованих робочих в білі воротнічки, но і перехід з різноробочих в професіонали потребує затрат грошей і часу.

То, что повышение квалификации требует времени, вполне естественно и не зависит от страны.

С затратами денег все несколько разнообразнее. Если на рынке не хватает каких-то специалистов, компании часто готовы их обучать за свой счёт. Естественно, под срочный контакт.

То, что повышение квалификации требует времени, вполне естественно и не зависит от страны.
С затратами денег все несколько разнообразнее. Если на рынке не хватает каких-то специалистов, компании часто готовы их обучать за свой счёт. Естественно, под срочный контакт.
Все упирается в потребность. Охранники и уборщики тоже нужны, и их нужно много. Извините за натурализм, но если все станут квалифицированными, мы утонем в дерьме.

Сибарит
Форумчанин року

Додано: Сер 28 тра, 2025 10:55
Сибарит написав: Я писал именно о ценности образования для того, кто его получает.



С "ненужностью" довеском идут проблемы в социализации (трудно найти работу по специальности), поэтому под "ценностью" люди часто понимают не счастье, а быструю и легкую социализацию.



Выучился на водителя автобуса/парикмахера и вуаля на 2й день нашёл работу. Ура. А потом "в жизни что-то не то и хз знает что с этим делать".



Вангую образование бы прибило наивность долярчика и он превратился бы в унылое гавно. А другому оно подарит крылья. Это не спор с вами, а суто моё имхо. Сибарит написав: Охранники и уборщики тоже нужны, и их нужно много. Извините за натурализм, но если все станут квалифицированными, мы утонем в дерьме. Охранники и уборщики тоже нужны, и их нужно много. Извините за натурализм, но если все станут квалифицированными, мы утонем в дерьме. хорошая фраза. Мы и тонем в дерьме. Только в другом. Люди делают не то что хотят, а то что ждет от них общество. Для одной собаки дрессура по кайфу, а другую она калечит, отбивает всякий кайф от жизни. Что обществу важнее чистые улицы или счастливые люди?



в моем понимании ценности то что делает человека счастливее, по его собственным меркам. Если образование сделает условного успиха счастливым - оно ценность. Даже если это никому не нужная археология или латинский язык.

С "ненужностью" довеском идут проблемы в социализации (трудно найти работу по специальности), поэтому под "ценностью" люди часто понимают не счастье, а быструю и легкую социализацию.

Выучился на водителя автобуса/парикмахера и вуаля на 2й день нашёл работу. Ура. А потом "в жизни что-то не то и хз знает что с этим делать".

Вангую образование бы прибило наивность долярчика и он превратился бы в унылое гавно. А другому оно подарит крылья. Это не спор с вами, а суто моё имхо.

хорошая фраза. Мы и тонем в дерьме. Только в другом. Люди делают не то что хотят, а то что ждет от них общество. Для одной собаки дрессура по кайфу, а другую она калечит, отбивает всякий кайф от жизни. Что обществу важнее чистые улицы или счастливые люди?

чем глубже ныряет общество в частную жизнь, тем несчастнее человек. при совке работу мог найти каждый и поэтому можно выбрать любую специальность, к чему душа лежит. После всеобщей коммерциализации много спецов стали не нужны. Закрылись целые отрасли экономики.

Wirująświatła

Додано: Сер 28 тра, 2025 11:15
Wirująświatła написав: люди часто понимают не счастье, а быструю и легкую социализацию.

Простите, а счастье уже тоже стандартизировано?

Простите, а счастье уже тоже стандартизировано?
Я по наивности всегда считал счастье ощущением, которое может возникать от самых разных факторов.

Сибарит
Форумчанин року

Додано: Сер 28 тра, 2025 11:17
Сибарит написав: Простите, а счастье уже тоже стандартизировано?
Я по наивности всегда считал счастье ощущением, которое может возникать от самых разных факторов.

Я по наивности всегда считал счастье ощущением, которое может возникать от самых разных факторов. Простите, а счастье уже тоже стандартизировано?Я по наивности всегда считал счастье ощущением, которое может возникать от самых разных факторов. я знал что будет этот вопрос и заранее на него ответил, но вы всё равно его задали) Wirująświatła написав: то что делает человека счастливее, по его собственным меркам то что делает человека счастливее,



стандартов нет, но есть кое какие условия, при которых счастье не проявляется. Когда человека не принимают, недооценивают или переоценивают (похвалой можно убить, если чрезмерно перехвалить), заставляют что либо делать, все виды унижений, лишение свободы.



я знал что будет этот вопрос и заранее на него ответил, но вы всё равно его задали)

стандартов нет, но есть кое какие условия, при которых счастье не проявляется. Когда человека не принимают, недооценивают или переоценивают (похвалой можно убить, если чрезмерно перехвалить), заставляют что либо делать, все виды унижений, лишение свободы.

для ребенка губительна как гиперопека так и безнадзорность, эмоциональная холодность, безразличие и безучастие родителей в его жизни, Отсутствие социализации. Это всё хорошо исследовано и написаны горы книг. К сожалению, к высшим эмоциям нейронауки пока не добрались и откуда берётся счастье учёные не знают. Зато хорошо знают куда и почему оно пропадает)

Wirująświatła

Додано: Сер 28 тра, 2025 11:32



общество и девиации (коротко) переходя к проблеме причин изучаемых процессов, можно предположить, что в иерархии противоречий социально-экономического развития, составляющих «причинный комплекс» девиантного поведения, наиболее значимо противоречие между относительно равномерно растущими потребностями и весьма неравными возможностями их удовлетворения, зависящими, прежде всего от социальной позиции индивида



Иначе говоря, источником девиантного поведения как социального явления служит социальное неравенство. На уровне индивидуального поведения наиболее общей причиной девиации служит «социальная неустроенность» как результат несоответствия объективных свойств индивида, включая его задатки, способности, а также свойства, приобретенные в процессе социализации, требованиям занимаемой позиции в системе общественных отношений.



Социальный подход базируется на представлении об общественной опасности или безопасности поведения человека. В соответствии с ним к девиантному относят любое поведение, которое явно или потенциально является опасным для общества, окружающих человека людей.



Упор делается на социально одобряемые стандарты поведения, бесконфликтность, конформизм, подчинение личных интересов общественным.



При анализе отклоняющегося поведения социальный подход ориентирован на внешние формы адаптации и игнорирует индивидуально-личностную гармоничность, «приспособленность к самому себе», принятие себя и отсутствие так называемых психологических комплексов и внутриличностных конфликтов.



Выделяется еще несколько подходов к оценке поведенческой нормы, патологии и девиаций: психологический, психиатрический, этнокультуральный, возрастной, гендерный, профессиональный и феноменологический.



Психологический подход в отличие от социального рассматривает девиантное поведение в связи с внутриличностным конфликтом, деструкцией и саморазрушением личности.



Имеется в виду тот факт, что сутью девиантного поведения следует считать блокирование личностного роста и даже деградацию личности, являющихся следствием, а иногда и целью отклоняющегося поведения.



Девиант в соответствии с данным подходом осознанно или неосознанно стремится разрушить собственную самоценность.



в рамках психиатрического подхода девиантные формы поведения рассматриваются как преморбидные (доболезненные) особенности личности, способствующие формированию тех или иных психических расстройств и заболеваний.



Под девиациями зачастую понимаются не достигшие патологической выраженности в силу различных причин отклонения поведения, т. е. те «как бы психические расстройства», которые не в полной мере соответствуют общепринятым критериям для диагностики симптомов или синдромов. Несмотря на то, что эти отклонения и не достигли психопатологических качеств, они все же обозначаются термином расстройства.



Этнокультуральный подход подразумевает тот факт, что девиации следует рассматривать сквозь призму традиций того или иного сообщества людей. Считается, что нормы поведения, принятые в одной этнокультуральной группе или социокультуральной среде, могут существенно отличаться от норм (традиций) иных групп людей.



Вследствие этого существенным признается учет этнических, национальных, расовых, конфессиональных особенностей человека. Предполагается, что диагностика поведения человека как отклоняющегося возможна лишь в случаях, если его поведение не согласуется с нормами, принятыми в его микросоциуме или он проявляет поведенческую ригидность (негибкость) и не способен адаптироваться к новым этнокультуральным условиям (например, в случаях миграции).





Возрастной подход рассматривает девиации поведения с позиции возрастных особенностей и норм. Поведение, не соответствующее возрастным шаблонам и традициям, может быть признано отклоняющимся. Это могут быть как количественные (гротескные) отклонения, отставание (ретардация) или опережение (ускорение) возрастных поведенческих норм, так и их качественные инверсии.





Гендерный подход исходит из представления о существовании традиционных полоролевых стереотипов поведения, мужском и женском стиле. Девиантным поведением в рамках данного подхода может считаться гиперролевое поведение и инверсия шаблонов гендерного стиля. К гендерным девиациям могут относиться и психосексуальные девиации в виде изменения сексуальных предпочтений и ориентаций



Профессиональный подход в оценке поведенческой нормы и девиаций базируется на представлении о существовании профессиональных и корпоративных стилей поведения и традиций. Имеется в виду, что профессиональное сообщество диктует его членам выработку строго определенных паттернов поведения и реагирования в тех или иных ситуациях.



Несоответствие этим требованиям позволяет относить такого человека к девиантам.





Феноменологический подход к оценке поведенческой нормы, патологии и девиаций в отличие от социального, психологического или психиатрического позволяет учитывать все отклонения от нормы (не только социально опасные или способствующие саморазрушению личности).



Используя его, можно диагностировать и нейтральные, с точки зрения общественной морали и права, поведенческие отклонения (к примеру, аутистическое поведение), и даже положительно окрашенные девиации (например, трудоголизм).



Кроме того, феноменологическая парадигма позволяет усматривать за каждым из отклонений в поведении механизмы психогенеза, что способствует в дальнейшем выбору адекватной и эффективной тактики коррекции поведения. Так, трудоголизм как поведенческая девиация может быть рассмотрен и истолкован как аддикция, сформированная на базе стремления к уходу от реальности путем фиксации внимания на строго определенном виде деятельности, и как проявление психопатологических особенностей, например, в рамках маниакального синдрома.





Основой оценки девиантного поведения человека является анализ его взаимодействий с реальностью, поскольку главенствующий принцип нормы – адаптивность – исходит из приспособления (адаптивности) по отношению к чему-то и кому-то, т. е. к реальному окружению индивида.



Взаимодействия индивида и реальности можно представить пятью способами: приспособление, противодействие (или болезненное противодействие), уход и игнорирование [по В. Д. Менделевичу, 2000].





Противостояние реальности встречается при криминальном и делинквентном поведении.





Болезненное противостояние реальности обусловлено признаками психической патологии и психопатологическими расстройствами, при которых окружающий мир воспринимается враждебным в связи с субъективным искажением его восприятия и понимания. Симптомы психического заболевания нарушают возможность адекватно оценить мотивы поступков окружающих и, вследствие этого эффективное взаимодействие с окружением становится затруднительным. Если при противостоянии реальности здоровый человек осознанно выбирает путь борьбы с действительностью, то при болезненном противостоянии у психически больного человека данный способ взаимодействия является единственным и вынужденным



Способ взаимодействия с действительностью в виде ухода от реальности осознанно или неосознанно выбирают люди, которые расценивают реальность негативно и оппозиционно, считая себя неспособными адаптироваться к ней. Они могут также ориентироваться на нежелание приспосабливаться к действительности, «не заслуживающей того, чтобы к ней приспосабливались» по причине несовершенства, консервативности, единообразия, подавления экзистенциальных ценностей или откровенно антигуманной деятельности.



Игнорирование реальности проявляется автономизацией жизни и деятельности человека, когда он не принимает в расчет требования и нормы реальности, существуя в собственном узкопрофессиональном мире. При этом не происходит ни столкновения, ни противодействия, ни ухода от реальности. Стороны существуют как бы сами по себе. Подобный вариант взаимодействия с реальностью довольно редок и встречается лишь у небольшого числа повышенно одаренных, талантливых людей с гиперспособностями в какой-либо одной области. Употребление наркотических веществ следует рассматривать при этом типе взаимодействия с реальностью как признак «особости», избранности, причастности к богеме.



В зависимости от способов взаимодействия с реальностью и нарушения тех или иных норм общества девиантное поведение разделяется на пять типов: делинквентное, аддиктивное, патохарактерологическое, психопатологическое и на базе гиперспособностей. Клинические же формы (проявления) представлены: агрессивным и аутоагрессивным поведением, нарушением пищевого поведения, злоупотреблением веществами, изменяющими психическое состояние, сексуальными девиациями, сверхценными увлечениями, коммуникативными, этическими и эстетическими девиациями, или нарушениями стиля поведения [65].



Главным признаком маргинализации является разрыв социальных связей, причем в классическом случае последовательно рвутся экономические, социальные и духовные связи. Экономические связи рвутся в первую очередь и в первую же очередь восстанавливаются. Медленнее всего восстанавливаются духовные связи, ибо они зависят от известной «переоценки ценностей» [38].



Массовое нарушение даже самых простых норм человеческого общения – свидетельство общего понижения уровня культуры людей. Примитивизация общества как бы оправдывает различные формы социальной патологии, перестает не только вести с ними борьбу, но и осуждать их. Апатия, рождающая цинизм, получает все большее распространение. Основным социальным источником маргинализации общества является растущая безработица



Маргинализация общества – это не единственный фактор усиления девиантного поведения.





Формируются неписаные нормы общественной безнравственности, оправдывающие нетрудовые доходы, воровство, насилие и т. п. Размытость нынешних, внедряемых свыше современными реформаторами норм, их неубедительность делают проблему определения девиации чрезвычайно сложной.



В самой острой форме девиантность выступает как преступность, как посягательство на социально-политические и нравственные устои общества, личную безопасность и благополучие его граждан.



Происходящая деформация ценностных ориентаций у людей создает предпосылки для воспроизводства права сильного и жестокого.







по сути та же задача с вагонетками, если никто не захочет воевать, убирать улицы, работать нянечкой и медсестрой, разнорабочим, крутить баранку старого камаза что тогда делать? в богатых странах с этим проще, можно открыть двери мигрантам и людям будет за счастье выполнить эти работы за право жить в другой стране. У бедных стран выбор либо начать гнобить людей экономическими и юридическими дубинками, либо всем разойтись по домам в надежде что нас завоюют варяги и нам тут всё наладят.

Wirująświatła

Додано: Сер 28 тра, 2025 12:00
Сибарит написав: То, что повышение квалификации требует времени, вполне естественно и не зависит от страны.
С затратами денег все несколько разнообразнее. Если на рынке не хватает каких-то специалистов, компании часто готовы их обучать за свой счёт. Естественно, под срочный контакт.
Все упирается в потребность. Охранники и уборщики тоже нужны, и их нужно много. Извините за натурализм, но если все станут квалифицированными, мы утонем в дерьме.

То, что повышение квалификации требует времени, вполне естественно и не зависит от страны.

С затратами денег все несколько разнообразнее. Если на рынке не хватает каких-то специалистов, компании часто готовы их обучать за свой счёт. Естественно, под срочный контакт.

Все упирается в потребность. Охранники и уборщики тоже нужны, и их нужно много. Извините за натурализм, но если все станут квалифицированными, мы утонем в дерьме. То, что повышение квалификации требует времени, вполне естественно и не зависит от страны.С затратами денег все несколько разнообразнее. Если на рынке не хватает каких-то специалистов, компании часто готовы их обучать за свой счёт. Естественно, под срочный контакт.Все упирается в потребность. Охранники и уборщики тоже нужны, и их нужно много. Извините за натурализм, но если все станут квалифицированными, мы утонем в дерьме. то Ви про економічну доцільність гетто і фавел?

Напевно Ви праві, спорить не буду, я за чистоту вулиць а не за щасливих людей)))

я про то що соціальні ліфти в сша працюють туго. В багатьох мрійників є шанс

поїхати туди і замість американської мрії попасти в пожизнєнні чистільщики клозетів, з сумнівним шансом , що діти зможуть вибитись в кваліфіковані робітники)

десь читав, здається в фб, що в америці художник це босяк, кожне чмо, даж бомж може назвати себе художником)

а маляр -це поважний атестований професіонал, в білій робі на маленькім грузовичку.

то Ви про економічну доцільність гетто і фавел?
Напевно Ви праві, спорить не буду, я за чистоту вулиць а не за щасливих людей)))
я про то що соціальні ліфти в сша працюють туго. В багатьох мрійників є шанс
поїхати туди і замість американської мрії попасти в пожизнєнні чистільщики клозетів, з сумнівним шансом , що діти зможуть вибитись в кваліфіковані робітники)
десь читав, здається в фб, що в америці художник це босяк, кожне чмо, даж бомж може назвати себе художником)
а маляр -це поважний атестований професіонал, в білій робі на маленькім грузовичку.
Помітив, по хресникам, що діти в нас не хотять вчитись. Ну хіба трохи іноземну, Аргументують тим що виїдуть на заробітки, а школа лиш потрачений час.

Banderlog

