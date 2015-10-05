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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 465466467468
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 12:52

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Не знаю, может, ваша позиция объясняется тем, что вы никогда не жили относительно бедно? Не обижайтесь, это "не переход на личности", а просто желание понять.

Не все треба своєю шкірою відчути щоб зрозуміти.
Біда не так бідність, біда що в бідних норми споживання багатих.
Зара є моральна норма що не можно рахувати чужі гроші) а в мене є така слабкість, прикинути чужий сімейний бюджет.
в більшості людей там постійна дірка, і багато хто живе даж не од зарплати до зарплати а в кредит.
На рахунок американців то в них є прошарок який не може собі дозволити вищу освіту і щоб там не розказували не всі заробляють на пту. Ми недооцінюєм базу, яка в нас є дякуючи совіцьким стандартам образованія.
Хоча, можливо я помиляюсь, і там недоступність пту в неправильному споживанні)

Тоже знаю людей, которые постоянно живут в долг. Не очень понимаю это, денег-то у них больше не становится - отдают долги и тут же берут новые. Не рассматриваю случаи, когда берут и не отдают. Это всё-таки редкость - в конце концов перестают давать. Так что фактически живут на свои. И не видел бедных, которые покупают красную икру или сёмгу вместо селёдки.
Думаю, rjkz рисует несколько розоватую картину жизни в США. И вполне могу понять это - он должен так думать, если хочет добиться хороших результатов.
Но если всё так классно с моргиджами и "любой чистильщик обуви может стать миллионером", то почему этого всё-таки не происходит?
Не становятся миллионерами только лентяи и наркоманы?
Если так легко и выгодно оплачивать моргидж, почему этого не делают все (в т.ч. и сам rjkz)? Ведь так просто - взял 2 квартиры (одну для себя, одну под сдачу) и ты уже через каки-то 20 лет миллионер. Все, кто этого не сделал, лентяи и наркоманы?
Вот только помню, кризис 2008 был вызван именно необеспеченными кредитами.
ЛАД
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  #<1 ... 465466467468
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