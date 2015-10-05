Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та інші цікавинки Психологія та інші цікавинки + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 465466467468 Додано: Сер 28 тра, 2025 12:52 Banderlog написав: ЛАД написав: Не знаю, может, ваша позиция объясняется тем, что вы никогда не жили относительно бедно? Не обижайтесь, это "не переход на личности", а просто желание понять. Не знаю, может, ваша позиция объясняется тем, что вы никогда не жили относительно бедно? Не обижайтесь, это "не переход на личности", а просто желание понять.

Не все треба своєю шкірою відчути щоб зрозуміти.

Біда не так бідність, біда що в бідних норми споживання багатих.

Зара є моральна норма що не можно рахувати чужі гроші) а в мене є така слабкість, прикинути чужий сімейний бюджет.

в більшості людей там постійна дірка, і багато хто живе даж не од зарплати до зарплати а в кредит.

На рахунок американців то в них є прошарок який не може собі дозволити вищу освіту і щоб там не розказували не всі заробляють на пту. Ми недооцінюєм базу, яка в нас є дякуючи совіцьким стандартам образованія.

Хоча, можливо я помиляюсь, і там недоступність пту в неправильному споживанні) Не все треба своєю шкірою відчути щоб зрозуміти.Біда не так бідність, біда що в бідних норми споживання багатих.Зара є моральна норма що не можно рахувати чужі гроші) а в мене є така слабкість, прикинути чужий сімейний бюджет.в більшості людей там постійна дірка, і багато хто живе даж не од зарплати до зарплати а в кредит.На рахунок американців то в них є прошарок який не може собі дозволити вищу освіту і щоб там не розказували не всі заробляють на пту. Ми недооцінюєм базу, яка в нас є дякуючи совіцьким стандартам образованія.Хоча, можливо я помиляюсь, і там недоступність пту в неправильному споживанні)

Тоже знаю людей, которые постоянно живут в долг. Не очень понимаю это, денег-то у них больше не становится - отдают долги и тут же берут новые. Не рассматриваю случаи, когда берут и не отдают. Это всё-таки редкость - в конце концов перестают давать. Так что фактически живут на свои. И не видел бедных, которые покупают красную икру или сёмгу вместо селёдки.

Думаю, rjkz рисует несколько розоватую картину жизни в США. И вполне могу понять это - он должен так думать, если хочет добиться хороших результатов.

Но если всё так классно с моргиджами и "любой чистильщик обуви может стать миллионером", то почему этого всё-таки не происходит?

Не становятся миллионерами только лентяи и наркоманы?

Если так легко и выгодно оплачивать моргидж, почему этого не делают все (в т.ч. и сам rjkz)? Ведь так просто - взял 2 квартиры (одну для себя, одну под сдачу) и ты уже через каки-то 20 лет миллионер. Все, кто этого не сделал, лентяи и наркоманы?

Вот только помню, кризис 2008 был вызван именно необеспеченными кредитами. Тоже знаю людей, которые постоянно живут в долг. Не очень понимаю это, денег-то у них больше не становится - отдают долги и тут же берут новые. Не рассматриваю случаи, когда берут и не отдают. Это всё-таки редкость - в конце концов перестают давать. Так что фактически живут на свои. И не видел бедных, которые покупают красную икру или сёмгу вместо селёдки.Думаю,рисует несколько розоватую картину жизни в США. И вполне могу понять это - онтак думать, если хочет добиться хороших результатов.Но если всё так классно с моргиджами и "любой чистильщик обуви может стать миллионером", то почему этого всё-таки не происходит?Не становятся миллионерами только лентяи и наркоманы?Если так легко и выгодно оплачивать моргидж, почему этого не делают все (в т.ч. и сам)? Ведь так просто - взял 2 квартиры (одну для себя, одну под сдачу) и ты уже через каки-то 20 лет миллионер. Все, кто этого не сделал, лентяи и наркоманы?Вот только помню, кризис 2008 был вызван именно необеспеченными кредитами. ЛАД 2 Повідомлень: 34530 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 465466467468 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4309

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34