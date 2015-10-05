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#<1 ... 465466467468 Додано: Сер 28 тра, 2025 12:52 Banderlog написав: ЛАД написав: Не знаю, может, ваша позиция объясняется тем, что вы никогда не жили относительно бедно? Не обижайтесь, это "не переход на личности", а просто желание понять. Не знаю, может, ваша позиция объясняется тем, что вы никогда не жили относительно бедно? Не обижайтесь, это "не переход на личности", а просто желание понять.

Не все треба своєю шкірою відчути щоб зрозуміти.

Біда не так бідність, біда що в бідних норми споживання багатих.

Зара є моральна норма що не можно рахувати чужі гроші) а в мене є така слабкість, прикинути чужий сімейний бюджет.

в більшості людей там постійна дірка, і багато хто живе даж не од зарплати до зарплати а в кредит.

На рахунок американців то в них є прошарок який не може собі дозволити вищу освіту і щоб там не розказували не всі заробляють на пту. Ми недооцінюєм базу, яка в нас є дякуючи совіцьким стандартам образованія.

Хоча, можливо я помиляюсь, і там недоступність пту в неправильному споживанні) Не все треба своєю шкірою відчути щоб зрозуміти.Біда не так бідність, біда що в бідних норми споживання багатих.Зара є моральна норма що не можно рахувати чужі гроші) а в мене є така слабкість, прикинути чужий сімейний бюджет.в більшості людей там постійна дірка, і багато хто живе даж не од зарплати до зарплати а в кредит.На рахунок американців то в них є прошарок який не може собі дозволити вищу освіту і щоб там не розказували не всі заробляють на пту. Ми недооцінюєм базу, яка в нас є дякуючи совіцьким стандартам образованія.Хоча, можливо я помиляюсь, і там недоступність пту в неправильному споживанні)

Тоже знаю людей, которые постоянно живут в долг. Не очень понимаю это, денег-то у них больше не становится - отдают долги и тут же берут новые. Не рассматриваю случаи, когда берут и не отдают. Это всё-таки редкость - в конце концов перестают давать. Так что фактически живут на свои. И не видел бедных, которые покупают красную икру или сёмгу вместо селёдки.

Думаю, rjkz рисует несколько розоватую картину жизни в США. И вполне могу понять это - он должен так думать, если хочет добиться хороших результатов.

Но если всё так классно с моргиджами и "любой чистильщик обуви может стать миллионером", то почему этого всё-таки не происходит?

Не становятся миллионерами только лентяи и наркоманы?

Если так легко и выгодно оплачивать моргидж, почему этого не делают все (в т.ч. и сам rjkz)? Ведь так просто - взял 2 квартиры (одну для себя, одну под сдачу) и ты уже через какие-то 20 лет миллионер. Все, кто этого не сделал, лентяи и наркоманы?

Вот только помню, кризис 2008 был вызван именно необеспеченными кредитами. Тоже знаю людей, которые постоянно живут в долг. Не очень понимаю это, денег-то у них больше не становится - отдают долги и тут же берут новые. Не рассматриваю случаи, когда берут и не отдают. Это всё-таки редкость - в конце концов перестают давать. Так что фактически живут на свои. И не видел бедных, которые покупают красную икру или сёмгу вместо селёдки.Думаю,рисует несколько розоватую картину жизни в США. И вполне могу понять это - онтак думать, если хочет добиться хороших результатов.Но если всё так классно с моргиджами и "любой чистильщик обуви может стать миллионером", то почему этого всё-таки не происходит?Не становятся миллионерами только лентяи и наркоманы?Если так легко и выгодно оплачивать моргидж, почему этого не делают все (в т.ч. и сам)? Ведь так просто - взял 2 квартиры (одну для себя, одну под сдачу) и ты уже через какие-то 20 лет миллионер. Все, кто этого не сделал, лентяи и наркоманы?Вот только помню, кризис 2008 был вызван именно необеспеченными кредитами. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 28 тра, 2025 15:19, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 34535 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 тра, 2025 13:34 Banderlog написав: то Ви про економічну доцільність гетто і фавел? то Ви про економічну доцільність гетто і фавел?

Помилуйте, где и когда я утверждал, что гетто, где вообще не принято работать, имеют экономическую целесообразность?

Рассуждая о социальных лифтах в США, Вы руководствуется нашими представлениями об отношении к профессиям. Там, если человек работает, он уже уважаемый человек. И жить он может не богато, но вполне пристойно. Это у нас некоторые профессии принято считать унизительными.

А социальные лифты там работают прекрасно, просто не всем хватает в них места. Как и везде. Помилуйте, где и когда я утверждал, что гетто, где вообще не принято работать, имеют экономическую целесообразность?Рассуждая о социальных лифтах в США, Вы руководствуется нашими представлениями об отношении к профессиям. Там, если человек работает, он уже уважаемый человек. И жить он может не богато, но вполне пристойно. Это у нас некоторые профессии принято считать унизительными.А социальные лифты там работают прекрасно, просто не всем хватает в них места. Как и везде. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8281 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6434 раз. Подякували: 21530 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 тра, 2025 13:42 Faceless написав: ЛАД написав: С квартирами вопрос сложный. Если вторую-третью-... квартиры под сдачу точно можно отнести к активам, то единственную квартиру сомнительно. Разве что человек готов стать бомжом.



Все ж квартиру у власності завжди можна рахувати, як актив. Навіть, якщо з неї немає доходу в конкретний момент часу.

Квартира - це майно, яке можна здати в оренду (а самому переїхати в дешевшу оренду), здати в оренду частково (кімнату), закласти, продати і знову ж таки жити в оренді. І всі ці варіанти не передбачають стати безхатьком.

Вартість квартири з часом міняється, буває й росте, з нею росте і капітал людини. Або падає:) Все ж квартиру у власності завжди можна рахувати, як актив. Навіть, якщо з неї немає доходу в конкретний момент часу.Квартира - це майно, яке можна здати в оренду (а самому переїхати в дешевшу оренду), здати в оренду частково (кімнату), закласти, продати і знову ж таки жити в оренді. І всі ці варіанти не передбачають стати безхатьком.Вартість квартири з часом міняється, буває й росте, з нею росте і капітал людини. Або падає:) Можно многое. Поэтому и написал "сомнительно", а не категорически отверг.

Есть и вариант, когда люди продают квартиру в США (дорого) и покупают квартиру в какой-нибудь более дешёвой стране. При этом у них ещё и остаются более-менее приличные деньги на жизнь.

Но всё же это частные случаи. Можно многое. Поэтому и написал "сомнительно", а не категорически отверг.Есть и вариант, когда люди продают квартиру в США (дорого) и покупают квартиру в какой-нибудь более дешёвой стране. При этом у них ещё и остаются более-менее приличные деньги на жизнь.Но всё же это частные случаи. ЛАД 2 Повідомлень: 34535 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 тра, 2025 13:54 Wirująświatła написав:

Вангую образование бы прибило наивность долярчика и он превратился бы в унылое гавно. А другому оно подарит крылья. Это не спор с вами, а суто моё имхо. Вангую образование бы прибило наивность долярчика и он превратился бы в унылое гавно. А другому оно подарит крылья. Это не спор с вами, а суто моё имхо. Интересный взгляд на образование.



Сибарит написав: Охранники и уборщики тоже нужны, и их нужно много. Извините за натурализм, но если все станут квалифицированными, мы утонем в дерьме. Охранники и уборщики тоже нужны, и их нужно много. Извините за натурализм, но если все станут квалифицированными, мы утонем в дерьме. хорошая фраза. Мы и тонем в дерьме. Только в другом. Люди делают не то что хотят, а то что ждет от них общество. Для одной собаки дрессура по кайфу, а другую она калечит, отбивает всякий кайф от жизни. Что обществу важнее чистые улицы или счастливые люди? хорошая фраза. Мы и тонем в дерьме. Только в другом. Люди делают не то что хотят, а то что ждет от них общество. Для одной собаки дрессура по кайфу, а другую она калечит, отбивает всякий кайф от жизни. Что обществу важнее чистые улицы или счастливые люди? Обществу важнее чистые улицы.



чем глубже ныряет общество в частную жизнь, тем несчастнее человек. при совке работу мог найти каждый и поэтому можно выбрать любую специальность, к чему душа лежит. После всеобщей коммерциализации много спецов стали не нужны. Закрылись целые отрасли экономики. "Закрытие целых отраслей" никак не связано с общественным строем и всеобщей коммерциализацией. Это обусловлено всего лишь техническим прогрессом. Они точно так же исчезли бы и при "совке".

Безработица в 4-5% практически равноценна её отсутствию. Т.е. каждый может найти работу.

Но не обязательно ту, к которой "душа лежит". И вы ошибаетесь, такого не было и при "совке". Интересный взгляд на образование.важнее чистые улицы."Закрытие целых отраслей" никак не связано с общественным строем и всеобщей коммерциализацией. Это обусловлено всего лишь техническим прогрессом. Они точно так же исчезли бы и при "совке".Безработица в 4-5% практически равноценна её отсутствию. Т.е. каждый может найти работу.Но не обязательно ту, к которой "душа лежит". И вы ошибаетесь, такого не было и при "совке". Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 28 тра, 2025 13:58, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 34535 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 тра, 2025 14:26 Сибарит написав: Охранники и уборщики тоже нужны, и их нужно много. Извините за натурализм, но если все станут квалифицированными, мы утонем в дерьме. Охранники и уборщики тоже нужны, и их нужно много. Извините за натурализм, но если все станут квалифицированными, мы утонем в дерьме.

Приклад послуг: там- платний туалет- двері відкриваються якщо сплатив скажімо 50 ойро копійок, пофіг як, карткою, готівкою. Ти зробив свої справи, туалет самостійно помився, знову готовий до бою. З якоюсь періодичністю до туалета приїздить сервісмен, додає шо там скінчилось і у нього не один туалет, а припустимо 20. В нас сидить бабуся, збирає 5 гривень, видає шматок папіру, матюкається шо знову н@с_рали.



Хто на що навчався, там у школі за твоїм вибором дають базову освіту. Наприклад мій знайомий, сказав шо у школі їх водили на екскурсії по різним бюро, заводам і т.і. Так він сказв шо тоді йому сподобалась робота соціального працівника. Батьки були зовсім не проти, бо робота соціального працівника це теж оплачувана робота. Працював він декілька років, потім з`їздив кудись у відпустку на відпочинок, займався віндсерфінгом, йому це дуже сподобалось, він знайшов школу віндсерфінга, став інструктором. Зараз у осінньо-зимово-весняний період працює соціальним працівником, червень-серпень йде у відпустку, частково за власний рахунок, живе, сцуко, на морі, навчає віндсерфінгу. Його все влаштовує, ніякої вищої освіти живе в своє задоволення.



Інший приклад, двірник, так, він теж навчається, причому не 2 тижні. Він керує спеціальною невеликою машиною, яка прибирає сміття, чистить сніг, пилососить листя. Причому за робочий день прибирає невеличке місто. У нього зарплата не 50 гривень за годину, а припустимо 100 баксів, якщо сніг- це понаднормово. Ця машина потребує обслуговування, припустимо раз на 300 мотогодин. Він пише у сервісну службу, йому призначають дату та час коли машину потрібно пригнать у гараж для заміни ріднин, або це шось інше і приїде сервісмен. В нас хто з двірників керує такими машинами і хто та як обслуговує ці машини?

Вже писав колись, якщо снігопад, ти можеш самостійно вийти, взять у двірника лопату, чистить сніг, це оплачується, вже не пам`ятаю скільки, шось біля 3 баксів за хвилину. Приклад послуг: там- платний туалет- двері відкриваються якщо сплатив скажімо 50 ойро копійок, пофіг як, карткою, готівкою. Ти зробив свої справи, туалет самостійно помився, знову готовий до бою. З якоюсь періодичністю до туалета приїздить сервісмен, додає шо там скінчилось і у нього не один туалет, а припустимо 20. В нас сидить бабуся, збирає 5 гривень, видає шматок папіру, матюкається шо знову н@с_рали.Хто на що навчався, там у школі за твоїм вибором дають базову освіту. Наприклад мій знайомий, сказав шо у школі їх водили на екскурсії по різним бюро, заводам і т.і. Так він сказв шо тоді йому сподобалась робота соціального працівника.Батьки були зовсім не проти, бо робота соціального працівника це теж оплачувана робота. Працював він декілька років, потім з`їздив кудись у відпустку на відпочинок, займався віндсерфінгом, йому це дуже сподобалось, він знайшов школу віндсерфінга, став інструктором. Зараз у осінньо-зимово-весняний період працює соціальним працівником, червень-серпень йде у відпустку, частково за власний рахунок, живе, сцуко, на морі, навчає віндсерфінгу. Його все влаштовує, ніякої вищої освіти живе в своє задоволення.Інший приклад, двірник, так, він теж навчається, причому не 2 тижні. Він керує спеціальною невеликою машиною, яка прибирає сміття, чистить сніг, пилососить листя. Причому за робочий день прибирає невеличке місто. У нього зарплата не 50 гривень за годину, а припустимо 100 баксів, якщо сніг- це понаднормово. Ця машина потребує обслуговування, припустимо раз на 300 мотогодин. Він пише у сервісну службу, йому призначають дату та час коли машину потрібно пригнать у гараж для заміни ріднин, або це шось інше і приїде сервісмен. В нас хто з двірників керує такими машинами і хто та як обслуговує ці машини?Вже писав колись, якщо снігопад, ти можеш самостійно вийти, взять у двірника лопату, чистить сніг, це оплачується, вже не пам`ятаю скільки, шось біля 3 баксів за хвилину. Water Повідомлень: 3048 З нами з: 06.03.12 Подякував: 64 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 тра, 2025 15:18 Сибарит написав: Banderlog написав: На рахунок американців то в них є прошарок який не може собі дозволити вищу освіту і щоб там не розказували не всі заробляють на пту. На рахунок американців то в них є прошарок який не може собі дозволити вищу освіту і щоб там не розказували не всі заробляють на пту.

Это естественно и правильно. В любом обществе потребность в специалистах с во весьма ограничена. И очень много крайне необходимых профессий, для которых и пту много.

Слишком большая доступность образования его обесценивает. Какой смысл тратить несколько лет жизни на образование, если высоки риски, что реализовать его не получится.

У нас, кстати, такое обесценивание хорошо заметно. Люди с во массово идут в продавцы, которых для приличия обозвали менеджерами.

Это, кстати, и ответ на обсуждение проблемы разницы в доходах. Для обретения и реализации квалификации должны быть серьезные стимулы. А свежие идеи в сочетании с риском должны вознаграждаться многократно. Это естественно и правильно. В любом обществе потребность в специалистах с во весьма ограничена. И очень много крайне необходимых профессий, для которых и пту много.Слишком большая доступность образования его обесценивает. Какой смысл тратить несколько лет жизни на образование, если высоки риски, что реализовать его не получится.У нас, кстати, такое обесценивание хорошо заметно. Люди с во массово идут в продавцы, которых для приличия обозвали менеджерами.Это, кстати, и ответ на обсуждение проблемы разницы в доходах. Для обретения и реализации квалификации должны быть серьезные стимулы. А свежие идеи в сочетании с риском должны вознаграждаться многократно.

Практически полностью согласен.

Единственное возражение - образование обесценивает не его доступность, а то, что оно перестало гарантировать высокий заработок в будущем.



Согласен, что, несмотря на то, что работ, требующих образования, сегодня гораздо больше, чем 100 или даже 50 лет назад, очень много (большинство) работ не требуют ВО, а порой и ПТУ. Но сильно сомневаюсь, что rjkz прав в том, что для американского работодателя неважен диплом какого университета у претендента на работу. Понятно, что если работодателю не нужна суперквалификация работника, то зачем выпускник Йеля с высокими претензиями, когда можно взять выпускника ПТУ на гораздо меньшую зарплату и он справится с работой. Точно так же, как и иностранный работодатель. При этом выпускники Йеля вряд ли остаются безработными - выпуск ограничен и для них находится достаточно мест с высокими требованиями к знаниям и квалификации.

Единственное, что делает доступность ВО - увеличивает конкуренцию за хорошую работу среди имеющих его.



И, думаю, вы несколько преувеличиваете, когда говорите, что: "социальные лифты там работают прекрасно". Не сомневаюсь, что работают. Как-то. Но вряд ли прекрасно. Конечно, нет такого, как 200-300 лет назад, когда ребёнку рабочего-крестьянина путь наверх был практически закрыт, а сын графа заранее был выше как сына простолюдина, так и сына мелкопоместного дворянина или даже барона.

Но и сегодня разные стартовые возможности имеют большое значение. И сегодня ребёнок какого-нибудь бедняка (пусть даже по американским меркам) имеет меньше шансов получить хорошее образование и впоследствии устроиться на хорошую работу, чем ребёнок богатого и влиятельного человека. Почему-то не вижу среди Президентов США выходцев из нижних слоёв общества. Да и rjkz пишет о том, что надо тщательно выбирать район проживания. И это влияет не только на личную безопасность, но и на многое другое. Вряд ли вы станете отрицать влияние среды на формирование ребёнка. И, наверное, все американцы хотели бы жить в хорошем районе, но почему-то не все могут себе это позволить.

Да, "Там, если человек работает, он уже уважаемый человек". Но вполне возможно, что у него был талант композитора, или физика, или врача, биолога. Возможно, он мог бы придумать средство от рака. Но ... слишком низкий старт. Подвела либо среда, окружавшая его в детстве, либо даже элементарная нехватка денег на то, чтобы выучиться. Практически полностью согласен.Единственное возражение - образование обесценивает не его доступность, а то, что оно пересталовысокий заработок в будущем.Согласен, что, несмотря на то, что работ, требующих образования, сегодня гораздо больше, чем 100 или даже 50 лет назад, очень много (большинство) работ не требуют ВО, а порой и ПТУ. Но сильно сомневаюсь, чтоправ в том, что для американского работодателя неважен диплом какого университета у претендента на работу. Понятно, что если работодателю не нужна суперквалификация работника, то зачем выпускник Йеля с высокими претензиями, когда можно взять выпускника ПТУ на гораздо меньшую зарплату и он справится с работой. Точно так же, как и иностранный работодатель. При этом выпускники Йеля вряд ли остаются безработными - выпуск ограничен и для них находится достаточно мест с высокими требованиями к знаниям и квалификации.Единственное, что делает доступность ВО - увеличивает конкуренцию за хорошую работу среди имеющих его.И, думаю, вы несколько преувеличиваете, когда говорите, что: "социальные лифты там работают прекрасно". Не сомневаюсь, что работают. Как-то. Но вряд ли прекрасно. Конечно, нет такого, как 200-300 лет назад, когда ребёнку рабочего-крестьянина путь наверх был практически закрыт, а сын графа заранее был выше как сына простолюдина, так и сына мелкопоместного дворянина или даже барона.Но и сегодня разные стартовые возможности имеют большое значение. И сегодня ребёнок какого-нибудь бедняка (пусть даже по американским меркам) имеет меньше шансов получить хорошее образование и впоследствии устроиться на хорошую работу, чем ребёнок богатого и влиятельного человека. Почему-то не вижу среди Президентов США выходцев из нижних слоёв общества. Да ипишет о том, что надо тщательно выбирать район проживания. И это влияет не только на личную безопасность, но и на многое другое. Вряд ли вы станете отрицать влияние среды на формирование ребёнка. И, наверное, все американцы хотели бы жить в хорошем районе, но почему-то не все могут себе это позволить.Да, "Там, если человек работает, он уже уважаемый человек". Но вполне возможно, что у него был талант композитора, или физика, или врача, биолога. Возможно, он мог бы придумать средство от рака. Но ... слишком низкий старт. Подвела либо среда, окружавшая его в детстве, либо даже элементарная нехватка денег на то, чтобы выучиться. ЛАД 2 Повідомлень: 34535 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 465466467468 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. 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