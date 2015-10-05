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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Сер 28 тра, 2025 12:52
Banderlog написав: ЛАД написав:
Не знаю, может, ваша позиция объясняется тем, что вы никогда не жили относительно бедно? Не обижайтесь, это "не переход на личности", а просто желание понять.
Не все треба своєю шкірою відчути щоб зрозуміти.
Біда не так бідність, біда що в бідних норми споживання багатих.
Зара є моральна норма що не можно рахувати чужі гроші) а в мене є така слабкість, прикинути чужий сімейний бюджет.
в більшості людей там постійна дірка, і багато хто живе даж не од зарплати до зарплати а в кредит.
На рахунок американців то в них є прошарок який не може собі дозволити вищу освіту і щоб там не розказували не всі заробляють на пту. Ми недооцінюєм базу, яка в нас є дякуючи совіцьким стандартам образованія.
Хоча, можливо я помиляюсь, і там недоступність пту в неправильному споживанні)
Тоже знаю людей, которые постоянно живут в долг. Не очень понимаю это, денег-то у них больше не становится - отдают долги и тут же берут новые. Не рассматриваю случаи, когда берут и не отдают. Это всё-таки редкость - в конце концов перестают давать. Так что фактически живут на свои. И не видел бедных, которые покупают красную икру или сёмгу вместо селёдки.
Думаю, rjkz
рисует несколько розоватую картину жизни в США. И вполне могу понять это - он должен
так думать, если хочет добиться хороших результатов.
Но если всё так классно с моргиджами и "любой чистильщик обуви может стать миллионером", то почему этого всё-таки не происходит?
Не становятся миллионерами только лентяи и наркоманы?
Если так легко и выгодно оплачивать моргидж, почему этого не делают все (в т.ч. и сам rjkz
)? Ведь так просто - взял 2 квартиры (одну для себя, одну под сдачу) и ты уже через какие-то 20 лет миллионер. Все, кто этого не сделал, лентяи и наркоманы?
Вот только помню, кризис 2008 был вызван именно необеспеченными кредитами.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 28 тра, 2025 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 13:34
Banderlog написав:
то Ви про економічну доцільність гетто і фавел?
Помилуйте, где и когда я утверждал, что гетто, где вообще не принято работать, имеют экономическую целесообразность?
Рассуждая о социальных лифтах в США, Вы руководствуется нашими представлениями об отношении к профессиям. Там, если человек работает, он уже уважаемый человек. И жить он может не богато, но вполне пристойно. Это у нас некоторые профессии принято считать унизительными.
А социальные лифты там работают прекрасно, просто не всем хватает в них места. Как и везде.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 13:42
Faceless написав:
ЛАД написав:С квартирами вопрос сложный. Если вторую-третью-... квартиры под сдачу точно можно отнести к активам, то единственную квартиру сомнительно. Разве что человек готов стать бомжом.
Все ж квартиру у власності завжди можна рахувати, як актив. Навіть, якщо з неї немає доходу в конкретний момент часу.
Квартира - це майно, яке можна здати в оренду (а самому переїхати в дешевшу оренду), здати в оренду частково (кімнату), закласти, продати і знову ж таки жити в оренді. І всі ці варіанти не передбачають стати безхатьком.
Вартість квартири з часом міняється, буває й росте, з нею росте і капітал людини. Або падає:)
Можно многое. Поэтому и написал "сомнительно", а не категорически отверг.
Есть и вариант, когда люди продают квартиру в США (дорого) и покупают квартиру в какой-нибудь более дешёвой стране. При этом у них ещё и остаются более-менее приличные деньги на жизнь.
Но всё же это частные случаи.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 13:54
Wirująświatła написав:
Вангую образование бы прибило наивность долярчика и он превратился бы в унылое гавно. А другому оно подарит крылья. Это не спор с вами, а суто моё имхо.
Интересный взгляд на образование.
Обществу
Сибарит написав:
Охранники и уборщики тоже нужны, и их нужно много. Извините за натурализм, но если все станут квалифицированными, мы утонем в дерьме.
хорошая фраза. Мы и тонем в дерьме. Только в другом. Люди делают не то что хотят, а то что ждет от них общество. Для одной собаки дрессура по кайфу, а другую она калечит, отбивает всякий кайф от жизни. Что обществу важнее чистые улицы или счастливые люди?
важнее чистые улицы.
чем глубже ныряет общество в частную жизнь, тем несчастнее человек. при совке работу мог найти каждый и поэтому можно выбрать любую специальность, к чему душа лежит. После всеобщей коммерциализации много спецов стали не нужны. Закрылись целые отрасли экономики.
"Закрытие целых отраслей" никак не связано с общественным строем и всеобщей коммерциализацией. Это обусловлено всего лишь техническим прогрессом. Они точно так же исчезли бы и при "совке".
Безработица в 4-5% практически равноценна её отсутствию. Т.е. каждый может найти работу.
Но не обязательно ту, к которой "душа лежит". И вы ошибаетесь, такого не было и при "совке".
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 28 тра, 2025 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 14:26
Сибарит написав:
Охранники и уборщики тоже нужны, и их нужно много. Извините за натурализм, но если все станут квалифицированными, мы утонем в дерьме.
Приклад послуг: там- платний туалет- двері відкриваються якщо сплатив скажімо 50 ойро копійок, пофіг як, карткою, готівкою. Ти зробив свої справи, туалет самостійно помився, знову готовий до бою. З якоюсь періодичністю до туалета приїздить сервісмен, додає шо там скінчилось і у нього не один туалет, а припустимо 20. В нас сидить бабуся, збирає 5 гривень, видає шматок папіру, матюкається шо знову н@с_рали.
Хто на що навчався, там у школі за твоїм вибором дають базову освіту. Наприклад мій знайомий, сказав шо у школі їх водили на екскурсії по різним бюро, заводам і т.і. Так він сказв шо тоді йому сподобалась робота соціального працівника.
Батьки були зовсім не проти, бо робота соціального працівника це теж оплачувана робота. Працював він декілька років, потім з`їздив кудись у відпустку на відпочинок, займався віндсерфінгом, йому це дуже сподобалось, він знайшов школу віндсерфінга, став інструктором. Зараз у осінньо-зимово-весняний період працює соціальним працівником, червень-серпень йде у відпустку, частково за власний рахунок, живе, сцуко, на морі, навчає віндсерфінгу. Його все влаштовує, ніякої вищої освіти живе в своє задоволення.
Інший приклад, двірник, так, він теж навчається, причому не 2 тижні. Він керує спеціальною невеликою машиною, яка прибирає сміття, чистить сніг, пилососить листя. Причому за робочий день прибирає невеличке місто. У нього зарплата не 50 гривень за годину, а припустимо 100 баксів, якщо сніг- це понаднормово. Ця машина потребує обслуговування, припустимо раз на 300 мотогодин. Він пише у сервісну службу, йому призначають дату та час коли машину потрібно пригнать у гараж для заміни ріднин, або це шось інше і приїде сервісмен. В нас хто з двірників керує такими машинами і хто та як обслуговує ці машини?
Вже писав колись, якщо снігопад, ти можеш самостійно вийти, взять у двірника лопату, чистить сніг, це оплачується, вже не пам`ятаю скільки, шось біля 3 баксів за хвилину.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 15:18
Сибарит написав: Banderlog написав:
На рахунок американців то в них є прошарок який не може собі дозволити вищу освіту і щоб там не розказували не всі заробляють на пту.
Это естественно и правильно. В любом обществе потребность в специалистах с во весьма ограничена. И очень много крайне необходимых профессий, для которых и пту много.
Слишком большая доступность образования его обесценивает. Какой смысл тратить несколько лет жизни на образование, если высоки риски, что реализовать его не получится.
У нас, кстати, такое обесценивание хорошо заметно. Люди с во массово идут в продавцы, которых для приличия обозвали менеджерами.
Это, кстати, и ответ на обсуждение проблемы разницы в доходах. Для обретения и реализации квалификации должны быть серьезные стимулы. А свежие идеи в сочетании с риском должны вознаграждаться многократно.
Практически полностью согласен.
Единственное возражение - образование обесценивает не его доступность, а то, что оно перестало гарантировать
высокий заработок в будущем.
Согласен, что, несмотря на то, что работ, требующих образования, сегодня гораздо больше, чем 100 или даже 50 лет назад, очень много (большинство) работ не требуют ВО, а порой и ПТУ. Но сильно сомневаюсь, что rjkz
прав в том, что для американского работодателя неважен диплом какого университета у претендента на работу. Понятно, что если работодателю не нужна суперквалификация работника, то зачем выпускник Йеля с высокими претензиями, когда можно взять выпускника ПТУ на гораздо меньшую зарплату и он справится с работой. Точно так же, как и иностранный работодатель. При этом выпускники Йеля вряд ли остаются безработными - выпуск ограничен и для них находится достаточно мест с высокими требованиями к знаниям и квалификации.
Единственное, что делает доступность ВО - увеличивает конкуренцию за хорошую работу среди имеющих его.
И, думаю, вы несколько преувеличиваете, когда говорите, что: "социальные лифты там работают прекрасно". Не сомневаюсь, что работают. Как-то. Но вряд ли прекрасно. Конечно, нет такого, как 200-300 лет назад, когда ребёнку рабочего-крестьянина путь наверх был практически закрыт, а сын графа заранее был выше как сына простолюдина, так и сына мелкопоместного дворянина или даже барона.
Но и сегодня разные стартовые возможности имеют большое значение. И сегодня ребёнок какого-нибудь бедняка (пусть даже по американским меркам) имеет меньше шансов получить хорошее образование и впоследствии устроиться на хорошую работу, чем ребёнок богатого и влиятельного человека. Почему-то не вижу среди Президентов США выходцев из нижних слоёв общества. Да и rjkz
пишет о том, что надо тщательно выбирать район проживания. И это влияет не только на личную безопасность, но и на многое другое. Вряд ли вы станете отрицать влияние среды на формирование ребёнка. И, наверное, все американцы хотели бы жить в хорошем районе, но почему-то не все могут себе это позволить.
Да, "Там, если человек работает, он уже уважаемый человек". Но вполне возможно, что у него был талант композитора, или физика, или врача, биолога. Возможно, он мог бы придумать средство от рака. Но ... слишком низкий старт. Подвела либо среда, окружавшая его в детстве, либо даже элементарная нехватка денег на то, чтобы выучиться.
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