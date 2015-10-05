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#<1 ... 466467468469 Додано: Сер 28 тра, 2025 17:39 ЛАД написав: rjkz

Вернусь всё же ненадолго к нашему разговору о распределении богатства.

Xenon написав: jump написав: Жителі кількох західних областей влаштовували втечі військовим з навчальних центрів та переправляли їх за кордон

Такими послугами злочинної групи встигло скористатися 25 військовослужбовців.

https://varta1.com.ua/news/zyteli-kilko ... 95518.html

Вартість доправлення до відправного пункту з частини коливалася від 3 до 6 тис доларів США, а ціна безпосереднього перетину сягала 15 тис доларів США. Жителі кількох західних областей влаштовували втечі військовим з навчальних центрів та переправляли їх за кордонТакими послугами злочинної групи встигло скористатися 25 військовослужбовців.Вартість доправлення до відправного пункту з частини коливалася від 3 до 6 тис доларів США, а ціна безпосереднього перетину сягала 15 тис доларів США.



а кажуть що Україна найбідніша країна Європи, з найнижчими пенсіями, зарплатами і т.п.



- Зараз коли йдеш в магазин і чек 500-1000грн а торба на виході напівпуста;

- на АЗС бенз по 1,5 євро літр і пробки кожен день на дорогах шалені

- статті як по 10-20к баксів платят за перетин кордону.



якось це диссонує з найбіднішою країною Європи а кажуть що Україна найбідніша країна Європи, з найнижчими пенсіями, зарплатами і т.п.- Зараз коли йдеш в магазин і чек 500-1000грн а торба на виході напівпуста;- на АЗС бенз по 1,5 євро літр і пробки кожен день на дорогах шалені- статті як по 10-20к баксів платят за перетин кордону.якось це диссонує з найбіднішою країною Європи

Очень жаль, что наш разговор больше никого не заинтересовал кроме Bobua. Было бы интересно услышать мнение других людей.

Никак не могу разобраться (для себя), почему вы не смогли/не захотели (?) понять, что я писал совсем не о "зависти к богатству". Я понимаю вашу позицию и точку зрения, но почему вы не поняли, что я говорил совсем о другом. Я не говорил о том, что богатые должны испытывать "чувство вины" перед кем бы то ни было - хоть перед своими согражданами, хоть перед "угнетёнными массами Востока (или Юга)". Но почему-то "недавний опрос показал, что почти две трети миллионеров из стран G20 считают, что богатство представляет риск для общества, когда у кого-то в 1000 раз больше среднего социального благосостояния". Я не знаю, что это за опрос, но сомневаюсь, что Гардиан нагло врёт.

Не знаю, может, ваша позиция объясняется тем, что вы никогда не жили относительно бедно? Не обижайтесь, это "не переход на личности", а просто желание понять. Вернусь всё же ненадолго к нашему разговору о распределении богатства.Очень жаль, что наш разговор больше никого не заинтересовал кроме. Было бы интересно услышать мнение других людей.Никак не могу разобраться (для себя), почему вы не смогли/не захотели (?) понять, что я писал совсем не о "зависти к богатству". Я понимаю вашу позицию и точку зрения, но почему вы не поняли, что я говорил совсем о другом. Я не говорил о том, что богатые должны испытывать "чувство вины" перед кем бы то ни было - хоть перед своими согражданами, хоть перед "угнетёнными массами Востока (или Юга)".Но почему-то "недавний опрос показал, что почти две трети миллионеров из стран G20 считают, что богатство представляет риск для общества, когда у кого-то в 1000 раз больше среднего социального благосостояния". Я не знаю, что это за опрос, но сомневаюсь, что Гардиан нагло врёт.Не знаю, может, ваша позиция объясняется тем, что вы никогда не жили относительно бедно? Не обижайтесь, это "не переход на личности", а просто желание понять.



Смотрите, я действительно не совсем понимаю Вашего беспокойства или беспокойства абстрактных миллионеров.

Возможно они имелли ввиду, что бедные будут пытаться попасть в богатые страны?

Так это существует десятилетия, если не больше.

Возможно они имели ввиду что может произойти социальный взрыв?

Так сказать, "низы не могут, а верхи не хотят" (или наоборот?)(с).

Ну, были рЫволюции в истории. И к чему они приводят? Правильно, к тому, что богатых вешали на столбах. И что делают умные богатые? Правильно, всякие пособия, фудстемпы и прочие велферы, которые удерживают бездельников от агрессии. Есть не очень умные - особенно в странах Африки, где буквально единицы делают состояния либо на разграблении своих банановых республик либо единицы на каком-то бизнесе, в котором коррупция лезет из всех дыр (но по-другому там не получится). Ну так восстанут в очередной такой анголе, будет с несколько тысяч трупов и все по кругу.

Те, кто не хочет в этом жить - всеми правдами и непрадами пытаются попасть в развитые страны.

Представить, что условная африканская банановая республика объявит войну США - пока не получается. То, что как в СОмали могут нападать на посольства и потом трупы американских морпехов волочить за машинами по дороге - да, такое время от времени происходит. Но не в богатстве дело, а совершенно в другом. И миллионерам из Джи 20 на это глубоко плевать.

Единственное, что меня беспокоит в богатстве - это сращивание богатства и власти. То есть, ОЛИГАРХИЯ. И коррупция.

Это мешает демократическим процессам и может действительно завести далеко.

Как сейчас.

Или опять я что-то недопонял, простите тугодума, тогда просто изложите Вашу точку зрения.

Вообще, Влад, Ваш земляк, когда-то давал ссылку на замечательную книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные", я практически полностью согласен с авторами. Смотрите, я действительно не совсем понимаю Вашего беспокойства или беспокойства абстрактных миллионеров.Возможно они имелли ввиду, что бедные будут пытаться попасть в богатые страны?Так это существует десятилетия, если не больше.Возможно они имели ввиду что может произойти социальный взрыв?Так сказать, "низы не могут, а верхи не хотят" (или наоборот?)(с).Ну, были рЫволюции в истории. И к чему они приводят? Правильно, к тому, что богатых вешали на столбах. И что делают умные богатые? Правильно, всякие пособия, фудстемпы и прочие велферы, которые удерживают бездельников от агрессии. Есть не очень умные - особенно в странах Африки, где буквально единицы делают состояния либо на разграблении своих банановых республик либо единицы на каком-то бизнесе, в котором коррупция лезет из всех дыр (но по-другому там не получится). Ну так восстанут в очередной такой анголе, будет с несколько тысяч трупов и все по кругу.Те, кто не хочет в этом жить - всеми правдами и непрадами пытаются попасть в развитые страны.Представить, что условная африканская банановая республика объявит войну США - пока не получается. То, что как в СОмали могут нападать на посольства и потом трупы американских морпехов волочить за машинами по дороге - да, такое время от времени происходит. Но не в богатстве дело, а совершенно в другом. И миллионерам из Джи 20 на это глубоко плевать.Единственное, что меня беспокоит в богатстве - это сращивание богатства и власти. То есть, ОЛИГАРХИЯ. И коррупция.Это мешает демократическим процессам и может действительно завести далеко.Как сейчас.Или опять я что-то недопонял, простите тугодума, тогда просто изложите Вашу точку зрения.Вообще, Влад, Ваш земляк, когда-то давал ссылку на замечательную книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные", я практически полностью согласен с авторами. rjkz

Повідомлень: 17437 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8599 раз. Подякували: 5416 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 тра, 2025 17:50 ЛАД написав: Water написав: ...............

Хто на що навчався, там у школі за твоїм вибором дають базову освіту. Наприклад мій знайомий, сказав шо у школі їх водили на екскурсії по різним бюро, заводам і т.і. Так він сказв шо тоді йому сподобалась робота соціального працівника. Батьки були зовсім не проти, бо робота соціального працівника це теж оплачувана робота. Працював він декілька років, потім з`їздив кудись у відпустку на відпочинок, займався віндсерфінгом, йому це дуже сподобалось, він знайшов школу віндсерфінга, став інструктором. Зараз у осінньо-зимово-весняний період працює соціальним працівником, червень-серпень йде у відпустку, частково за власний рахунок, живе, сцуко, на морі, навчає віндсерфінгу. Його все влаштовує, ніякої вищої освіти живе в своє задоволення.

......... ...............Хто на що навчався, там у школі за твоїм вибором дають базову освіту. Наприклад мій знайомий, сказав шо у школі їх водили на екскурсії по різним бюро, заводам і т.і. Так він сказв шо тоді йому сподобалась робота соціального працівника.Батьки були зовсім не проти, бо робота соціального працівника це теж оплачувана робота. Працював він декілька років, потім з`їздив кудись у відпустку на відпочинок, займався віндсерфінгом, йому це дуже сподобалось, він знайшов школу віндсерфінга, став інструктором. Зараз у осінньо-зимово-весняний період працює соціальним працівником, червень-серпень йде у відпустку, частково за власний рахунок, живе, сцуко, на морі, навчає віндсерфінгу. Його все влаштовує, ніякої вищої освіти живе в своє задоволення.......... Всё верно.

И общество это вполне устраивает .

Он законопослушный гражданин, платит налоги, не предъявляет каких-то завышенных требований.

Но заинтересовано общество в других - в тех, кому такого мало, кто хочет что-то создавать . И общество создаёт стимулы для таких людей в виде более высоких доходов и/или более высокого общественного признания.

Если бы все жили так, то прогресс остановился бы, а Штаты давно стали бы заштатным государством. Так происходило угасание старых аристократических родов. Для этого не обязательно, чтобы потомки были игроками или мотами. Вполне достаточно, чтобы их устраивала тихая, спокойная жизнь, без развития и "высоких стремлений". Всё верно.И общество это вполнеОн законопослушный гражданин, платит налоги, не предъявляет каких-то завышенных требований.Нообщество в других - в тех, кому такого мало, кто хочет что-то. И общество создаёт стимулы для таких людей в виде более высоких доходов и/или более высокого общественного признания.Если бы все жили так, то прогресс остановился бы, а Штаты давно стали бы заштатным государством. Так происходило угасание старых аристократических родов. Для этого не обязательно, чтобы потомки были игроками или мотами. Вполне достаточно, чтобы их устраивала тихая, спокойная жизнь, без развития и "высоких стремлений".

І до чого тут прогрес? Скільки вам потрібно Енштейнів з Ілонами Масками, щоб наприклад у людини виріс новий зуб замість втраченого? Скільки таких людей потрібно на всій планеті Земля? А скільки людей потрібно на обслуговування цих же людей? І до чого тут прогрес? Скільки вам потрібно Енштейнів з Ілонами Масками, щоб наприклад у людини виріс новий зуб замість втраченого? Скільки таких людей потрібно на всій планеті Земля? А скільки людей потрібно на обслуговування цих же людей? Water Повідомлень: 3049 З нами з: 06.03.12 Подякував: 64 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 тра, 2025 17:53 Banderlog написав: Сибарит написав: Banderlog написав: На рахунок американців то в них є прошарок який не може собі дозволити вищу освіту і щоб там не розказували не всі заробляють на пту. На рахунок американців то в них є прошарок який не може собі дозволити вищу освіту і щоб там не розказували не всі заробляють на пту.

Это естественно и правильно. В любом обществе потребность в специалистах с во весьма ограничена. И очень много крайне необходимых профессий, для которых и пту много.

Слишком большая доступность образования его обесценивает. Какой смысл тратить несколько лет жизни на образование, если высоки риски, что реализовать его не получится.

. Это естественно и правильно. В любом обществе потребность в специалистах с во весьма ограничена. И очень много крайне необходимых профессий, для которых и пту много.Слишком большая доступность образования его обесценивает. Какой смысл тратить несколько лет жизни на образование, если высоки риски, что реализовать его не получится. Ви про точку зору Успіха? Про непотрібність вищої освіти?

В принципі частково він правий.

Я за інше, в сша не просто перейти не тільки з касти кваліфікованих робочих в білі воротнічки, но і перехід з різноробочих в професіонали потребує затрат грошей і часу.

Щодо легкості інвестування там, фінансова грамотність теж не падає там з неба.

Не скажу, що наша вища освіта сильно в в цьому допомагає, но мені здається освоїти щось нове легше з нашою освітньою базою. Ви про точку зору Успіха? Про непотрібність вищої освіти?В принципі частково він правий.Я за інше, в сша не просто перейти не тільки з касти кваліфікованих робочих в білі воротнічки, но і перехід з різноробочих в професіонали потребує затрат грошей і часу.Щодо легкості інвестування там, фінансова грамотність теж не падає там з неба.Не скажу, що наша вища освіта сильно в в цьому допомагає, но мені здається освоїти щось нове легше з нашою освітньою базою.



Не совсем согласен.

Разница есть в том, что в Украине хоть какой-то диплом у человека должен быть для статуса.

В США всем пофиг на диплом, кроме работодатнля.

И не всегда сам диплом нужен, если человек имеет квалификацию и это доказано.

Но если человек первый раз идет работать по специальности, то ему надо как-то работодателю дать намек на свою квалификацию.

Фактически, учиться идут за знаниями, я не за дипломом. Но для старта, хороший диплом не повредит, поэтому некоторые идут на 2 года учиться в защтатный вуз, а потом переводятся в более престижный. Но через года 3-4 работы по специальности, никто уже не будет смотреть на диплом. Не совсем согласен.Разница есть в том, что в Украине хоть какой-то диплом у человека должен быть для статуса.В США всем пофиг на диплом, кроме работодатнля.И не всегда сам диплом нужен, если человек имеет квалификацию и это доказано.Но если человек первый раз идет работать по специальности, то ему надо как-то работодателю дать намек на свою квалификацию.Фактически, учиться идут за знаниями, я не за дипломом. Но для старта, хороший диплом не повредит, поэтому некоторые идут на 2 года учиться в защтатный вуз, а потом переводятся в более престижный. Но через года 3-4 работы по специальности, никто уже не будет смотреть на диплом. rjkz

Повідомлень: 17437 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8599 раз. Подякували: 5416 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 тра, 2025 20:07 афигенная инструменталка



Wirująświatła

Повідомлень: 30097 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2499 раз. Подякували: 3487 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 тра, 2025 20:21 помощи и повышения эффективности возникает снижение доверия, честности и готовности сотрудничать — базовых элементов, на которых строятся социальные отношения.



Эксперимент охватывал пять классических экономических игр для двух игроков — Ультиматум, Доверие, Дилемма заключённого, Охота на оленя и Координация. Участники знали, что их партнёр по игре может быть реальным человеком или человеком, который делегировал решение ChatGPT. В некоторых случаях это делалось прозрачно, в других — скрытно. В результате оказалось, что сами по себе решения, принятые ИИ, хоть и были рациональными и зачастую даже более выгодными, вызывали у людей негативную реакцию. Это снижало уровень доверия и справедливости в играх, уменьшало склонность к кооперации и снижало общую эффективность взаимодействий.



Интересно, что сами участники охотно делегировали решения ChatGPT — особенно если другая сторона не знала о делегировании. Такой подход снижал их собственную ответственность и позволял избежать объяснений, которые требовались в случае принятия решения самостоятельно. При этом уровень делегирования значительно увеличивался в условиях непрозрачности: если партнёр не знал, кто именно — человек или ИИ — принимает решение, участники в два раза чаще выбирали вариант с ИИ. Это указывает на наличие у людей осознания того, что явное участие ИИ может быть воспринято негативно и повлиять на исход взаимодействия.



Разработчики исследования также проверили, может ли персонализация ИИ изменить восприятие. Для этого участники предварительно отвечали на семь парных вопросов, отражающих их личные предпочтения (например, «интуиция или рассудительность», «эгоизм или альтруизм»), и ChatGPT подстраивал свои решения под эти ответы. Однако даже такие меры не помогли восстановить уровень доверия — участники по-прежнему считали, что ИИ не полностью отражает взгляды и намерения их партнёра.



Отдельной задачей стало выяснение, насколько хорошо можно распознать решение, принятое ИИ. Для этого независимым оценщикам показали пары решений, одно из которых было принято человеком, другое — ИИ. Без пояснений они угадывали почти наугад. Но если к решению прилагалась мотивация, то в большинстве игр AI можно было распознать — его объяснения были более формальными, техничными и ссылались на теоретические ожидания. Особенно плохо ИИ маскировался в игре «Дилемма заключённого», где он всегда выбирал кооперацию, в отличие от людей, склонных к осторожности. В то же время в игре «Координация» участники чаще ошибались — там ИИ выдавал максимально человекоподобные объяснения.



Наблюдаемый эффект снижения социальных показателей при явном участии ChatGPT оказался устойчивым ко всем внешним факторам — возрасту, полу, уровню образования, даже опыту использования ИИ. То есть дело не в незнании или боязни технологий, а в глубинной социальной реакции на то, что решения, затрагивающие других людей, принимает не человек. Даже когда модель действует в интересах человека и приносит пользу, отношение к ней остаётся настороженным.



Эти результаты подтверждают существование феномена отторжения алгоритмов, известного ещё по исследованиям классических автоматизированных систем. Однако впервые это явление зафиксировано в контексте универсальных языковых моделей, способных вести полноценное социальное взаимодействие. При этом прозрачность использования ИИ, которую принято считать гарантией этичности, в данном случае усугубляет ситуацию: когда известно, что решение принято ИИ, доверие и честность падают сильнее.



Исследование показывает, что будущие нормативные меры, такие как закон об ИИ в ЕС, должны учитывать не только обязательства по раскрытию факта использования ИИ, но и возможные негативные последствия такой прозрачности. Недостаточно просто уведомлять людей о применении ИИ — необходимо также выстраивать доверие и продумывать механизмы, которые снизят восприятие таких решений как неэтичные или бездушные. В противном случае даже самые умные модели рискуют оказаться социально токсичными. Как показывают исследования специалистов по социальной инженерии , человеческий фактор остаётся одним из самых уязвимых элементов любой системы, и внедрение ИИ требует понимания психологических аспектов взаимодействия с технологиями.



Wirująświatła

Повідомлень: 30097 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2499 раз. Подякували: 3487 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 тра, 2025 20:30 Те що ми втратили







fox767676 Повідомлень: 3675 З нами з: 13.06.20 Подякував: 404 раз. Подякували: 174 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 466467468469 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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