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#<1 ... 467468469470 Додано: Чет 29 тра, 2025 01:39 ЛАД написав: Сибарит написав: Banderlog написав: На рахунок американців то в них є прошарок який не може собі дозволити вищу освіту і щоб там не розказували не всі заробляють на пту. На рахунок американців то в них є прошарок який не може собі дозволити вищу освіту і щоб там не розказували не всі заробляють на пту.

Это естественно и правильно. В любом обществе потребность в специалистах с во весьма ограничена. И очень много крайне необходимых профессий, для которых и пту много.

Слишком большая доступность образования его обесценивает. Какой смысл тратить несколько лет жизни на образование, если высоки риски, что реализовать его не получится.

У нас, кстати, такое обесценивание хорошо заметно. Люди с во массово идут в продавцы, которых для приличия обозвали менеджерами.

Это, кстати, и ответ на обсуждение проблемы разницы в доходах. Для обретения и реализации квалификации должны быть серьезные стимулы. А свежие идеи в сочетании с риском должны вознаграждаться многократно. Это естественно и правильно. В любом обществе потребность в специалистах с во весьма ограничена. И очень много крайне необходимых профессий, для которых и пту много.Слишком большая доступность образования его обесценивает. Какой смысл тратить несколько лет жизни на образование, если высоки риски, что реализовать его не получится.У нас, кстати, такое обесценивание хорошо заметно. Люди с во массово идут в продавцы, которых для приличия обозвали менеджерами.Это, кстати, и ответ на обсуждение проблемы разницы в доходах. Для обретения и реализации квалификации должны быть серьезные стимулы. А свежие идеи в сочетании с риском должны вознаграждаться многократно.

Практически полностью согласен.

Единственное возражение - образование обесценивает не его доступность, а то, что оно перестало гарантировать высокий заработок в будущем.



Согласен, что, несмотря на то, что работ, требующих образования, сегодня гораздо больше, чем 100 или даже 50 лет назад, очень много (большинство) работ не требуют ВО, а порой и ПТУ. Но сильно сомневаюсь, что rjkz прав в том, что для американского работодателя неважен диплом какого университета у претендента на работу. Понятно, что если работодателю не нужна суперквалификация работника, то зачем выпускник Йеля с высокими претензиями, когда можно взять выпускника ПТУ на гораздо меньшую зарплату и он справится с работой. Точно так же, как и иностранный работодатель. При этом выпускники Йеля вряд ли остаются безработными - выпуск ограничен и для них находится достаточно мест с высокими требованиями к знаниям и квалификации.

Единственное, что делает доступность ВО - увеличивает конкуренцию за хорошую работу среди имеющих его.



И, думаю, вы несколько преувеличиваете, когда говорите, что: "социальные лифты там работают прекрасно". Не сомневаюсь, что работают. Как-то. Но вряд ли прекрасно. Конечно, нет такого, как 200-300 лет назад, когда ребёнку рабочего-крестьянина путь наверх был практически закрыт, а сын графа заранее был выше как сына простолюдина, так и сына мелкопоместного дворянина или даже барона.

Но и сегодня разные стартовые возможности имеют большое значение. И сегодня ребёнок какого-нибудь бедняка (пусть даже по американским меркам) имеет меньше шансов получить хорошее образование и впоследствии устроиться на хорошую работу, чем ребёнок богатого и влиятельного человека. Почему-то не вижу среди Президентов США выходцев из нижних слоёв общества. Да и rjkz пишет о том, что надо тщательно выбирать район проживания. И это влияет не только на личную безопасность, но и на многое другое. Вряд ли вы станете отрицать влияние среды на формирование ребёнка. И, наверное, все американцы хотели бы жить в хорошем районе, но почему-то не все могут себе это позволить.

Да, "Там, если человек работает, он уже уважаемый человек". Но вполне возможно, что у него был талант композитора, или физика, или врача, биолога. Возможно, он мог бы придумать средство от рака. Но ... слишком низкий старт. Подвела либо среда, окружавшая его в детстве, либо даже элементарная нехватка денег на то, чтобы выучиться. Практически полностью согласен.Единственное возражение - образование обесценивает не его доступность, а то, что оно пересталовысокий заработок в будущем.Согласен, что, несмотря на то, что работ, требующих образования, сегодня гораздо больше, чем 100 или даже 50 лет назад, очень много (большинство) работ не требуют ВО, а порой и ПТУ. Но сильно сомневаюсь, чтоправ в том, что для американского работодателя неважен диплом какого университета у претендента на работу. Понятно, что если работодателю не нужна суперквалификация работника, то зачем выпускник Йеля с высокими претензиями, когда можно взять выпускника ПТУ на гораздо меньшую зарплату и он справится с работой. Точно так же, как и иностранный работодатель. При этом выпускники Йеля вряд ли остаются безработными - выпуск ограничен и для них находится достаточно мест с высокими требованиями к знаниям и квалификации.Единственное, что делает доступность ВО - увеличивает конкуренцию за хорошую работу среди имеющих его.И, думаю, вы несколько преувеличиваете, когда говорите, что: "социальные лифты там работают прекрасно". Не сомневаюсь, что работают. Как-то. Но вряд ли прекрасно. Конечно, нет такого, как 200-300 лет назад, когда ребёнку рабочего-крестьянина путь наверх был практически закрыт, а сын графа заранее был выше как сына простолюдина, так и сына мелкопоместного дворянина или даже барона.Но и сегодня разные стартовые возможности имеют большое значение. И сегодня ребёнок какого-нибудь бедняка (пусть даже по американским меркам) имеет меньше шансов получить хорошее образование и впоследствии устроиться на хорошую работу, чем ребёнок богатого и влиятельного человека. Почему-то не вижу среди Президентов США выходцев из нижних слоёв общества. Да ипишет о том, что надо тщательно выбирать район проживания. И это влияет не только на личную безопасность, но и на многое другое. Вряд ли вы станете отрицать влияние среды на формирование ребёнка. И, наверное, все американцы хотели бы жить в хорошем районе, но почему-то не все могут себе это позволить.Да, "Там, если человек работает, он уже уважаемый человек". Но вполне возможно, что у него был талант композитора, или физика, или врача, биолога. Возможно, он мог бы придумать средство от рака. Но ... слишком низкий старт. Подвела либо среда, окружавшая его в детстве, либо даже элементарная нехватка денег на то, чтобы выучиться.



Вы делаете ту ошибку, которую не сделал Сибарит - оцениваете украинскими мерками американский менталитет.

Тут немного по-другому смотрят на работу . Важней что дает работа, а не что ты делаешь.

Нет никаких предрассудков, что кто-то работает в санитейшн (мусорные службы), или прочищают канализации. А ценят что это юнионы, бенефиты и зарплату.

Хотя, я все еще под другим углом смотрю на это нежели американцы, но и заставлять соглашаться со мной не берусь.

И еще раз, тут более важен опыт работы, нежели именитый вуз.

Можно закончить защтатный вуз, поработать несколько лет на необходимой позиции и потом уже не будут смотреть где ты учился. Тут даже стандарт резюме другой - начинается с конца, а в самом конце уже где ты учился. Туда уже мало кто заглядывает. И еще раз, выпускники айви лиг - в основном иностранные студенты, которых присылают получить ПРЕСТИЖНОЕ образование. Они потом возвращаются в свои страны, и имеют космические по их меракам 10+куе в месяц. И да, выпускников айви лиг "разбирают" еще на последнем курсе, то есть, трудоустройство гарантировано. Но это не повод учиться только там.

В США по финансовой части с удовольствием возьмут выпускника Барух каледжа, а стоить все обучение будет как полгода в Йеле.

Так в ту айви лиг кроме денег еще и поступить надо. Был скандал несколько лет назад, за взятки посадили несколько именитых людей - актеры, спортсмены, политики. Деньги были, а "на поступить" у детей не хватало заслуг. Ну вот они взятками и пытались это компенсировать. Между тем, есть множество программ для одаренных детей из небогатых семей, для учебы в престижных вузах. Только надо быть на голову выше остальных. И будет не только бесплатным обучение, но и какая-то стипендия. Вы делаете ту ошибку, которую не сделал Сибарит - оцениваете украинскими мерками американский менталитет.Тут немного по-другому смотрят на работу . Важней что дает работа, а не что ты делаешь.Нет никаких предрассудков, что кто-то работает в санитейшн (мусорные службы), или прочищают канализации. А ценят что это юнионы, бенефиты и зарплату.Хотя, я все еще под другим углом смотрю на это нежели американцы, но и заставлять соглашаться со мной не берусь.И еще раз, тут более важен опыт работы, нежели именитый вуз.Можно закончить защтатный вуз, поработать несколько лет на необходимой позиции и потом уже не будут смотреть где ты учился. Тут даже стандарт резюме другой - начинается с конца, а в самом конце уже где ты учился. Туда уже мало кто заглядывает. И еще раз, выпускники айви лиг - в основном иностранные студенты, которых присылают получить ПРЕСТИЖНОЕ образование. Они потом возвращаются в свои страны, и имеют космические по их меракам 10+куе в месяц. И да, выпускников айви лиг "разбирают" еще на последнем курсе, то есть, трудоустройство гарантировано. Но это не повод учиться только там.В США по финансовой части с удовольствием возьмут выпускника Барух каледжа, а стоить все обучение будет как полгода в Йеле.Так в ту айви лиг кроме денег еще и поступить надо. Был скандал несколько лет назад, за взятки посадили несколько именитых людей - актеры, спортсмены, политики. Деньги были, а "на поступить" у детей не хватало заслуг. Ну вот они взятками и пытались это компенсировать. Между тем, есть множество программ для одаренных детей из небогатых семей, для учебы в престижных вузах. Только надо быть на голову выше остальных. И будет не только бесплатным обучение, но и какая-то стипендия. rjkz

Повідомлень: 17442 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8600 раз. Подякували: 5416 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 01:43 Faceless написав: Сибарит написав: В США возможности образования равнее, чем где-либо. Насколько я знаю из многих тамошних источников, там не принято растить детей до пенсии. Среднее образование дают всем, а дальше дети уже учатся самостоятельно за свой счёт даже у богатых родителей. Кредиты на образование достаточно доступны, живут за счёт подработки. Да и если влиятельный человек использует свое влияние для поступления спада в престижный ВУЗ, он перестанет быть влиятельным человеком.



Якщо вірити фільмам і серіалам, то у американських сімʼях пункт "заощадження дитині на коледж" - типове явище. І якось це не вʼяжеться з вашою заявою Якщо вірити фільмам і серіалам, то у американських сімʼях пункт "заощадження дитині на коледж" - типове явище. І якось це не вʼяжеться з вашою заявою



Есть счет, кажется 529, на который можно закидывать ДО налоговые деньги и они там под 8% годовых, потом тратятся только на каледж или на частные школы.

Снимается с базы налогообложения, уменьшая налоги.

Но это делают не все. Есть счет, кажется 529, на который можно закидывать ДО налоговые деньги и они там под 8% годовых, потом тратятся только на каледж или на частные школы.Снимается с базы налогообложения, уменьшая налоги.Но это делают не все. rjkz

Повідомлень: 17442 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8600 раз. Подякували: 5416 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 02:53 Water написав: ...........

І до чого тут прогрес? Скільки вам потрібно Енштейнів з Ілонами Масками, щоб наприклад у людини виріс новий зуб замість втраченого? Скільки таких людей потрібно на всій планеті Земля? А скільки людей потрібно на обслуговування цих же людей? ...........І до чого тут прогрес? Скільки вам потрібно Енштейнів з Ілонами Масками, щоб наприклад у людини виріс новий зуб замість втраченого? Скільки таких людей потрібно на всій планеті Земля? А скільки людей потрібно на обслуговування цих же людей?

Прогресс тут очень даже "до чого".

Да "Енштейнів з Ілонами Масками", может, надо немного. Но, думаю, несколько больше совсем не помешало бы.

Эйнштейн гений. Но должно быть ещё 1000-и талантливых людей, которые могут развивать его идеи, ставить эксперименты для проверки теорий и для обнаружения новых эффектов, ещё десятки тысяч способных помощников этим талантам, сотни тысяч просто квалифицированных специалистов, которые делают машины и установки, ... и так далее до дворников, которые убирают улицы, и с/х рабочих, которые обеспечивают всю цепочку едой. Где-то в этой цепочке находит место и ваш виндсерфингист. Он тоже нужное звено в цепи. Но прогресс двигает верхняя, достаточно тонкая прослойка. С ростом общественной производительности эта прослойка тоже растёт - у общества появляется больше возможностей для её содержания и обеспечения.



Кстати, об образовании. У Азимова есть интересная повесть - "Профессия". Там дети до 18 лет ничему не учатся (кроме чтения и письма в 8 лет), потом соединяются с компом и за считанные минуты получают необходимые (для выбранной им компьютером же специальности) знания. Но некоторые дети не проходят тест компьютера и их отправляют в школу "для умственно отсталых". Потом оказывается, что из них готовят как раз разработчиков тех самых "квалификационных лент", которые не могут быть разработаны машинами. Т.е. именно эти "уо" и обеспечивают прогресс. Если лень/некогда читать оригинал, краткое изложение можно посмотреть здесь - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C) . Прогресс тут очень даже "до чого".Да "Енштейнів з Ілонами Масками", может, надо немного. Но, думаю, несколько больше совсем не помешало бы.Эйнштейн гений. Но должно быть ещё 1000-и талантливых людей, которые могут развивать его идеи, ставить эксперименты для проверки теорий и для обнаружения новых эффектов, ещё десятки тысяч способных помощников этим талантам, сотни тысяч просто квалифицированных специалистов, которые делают машины и установки, ... и так далее до дворников, которые убирают улицы, и с/х рабочих, которые обеспечивают всю цепочку едой. Где-то в этой цепочке находит место и ваш виндсерфингист. Он тоже нужное звено в цепи. Но прогресс двигает верхняя, достаточно тонкая прослойка. С ростом общественной производительности эта прослойка тоже растёт - у общества появляется больше возможностей для её содержания и обеспечения.Кстати, об образовании. У Азимова есть интересная повесть - "Профессия". Там дети до 18 лет ничему не учатся (кроме чтения и письма в 8 лет), потом соединяются с компом и за считанные минуты получают необходимые (для выбранной им компьютером же специальности) знания. Но некоторые дети не проходят тест компьютера и их отправляют в школу "для умственно отсталых". Потом оказывается, что из них готовят как раз разработчиков тех самых "квалификационных лент", которые не могут быть разработаны машинами. Т.е. именно эти "уо" и обеспечивают прогресс. Если лень/некогда читать оригинал, краткое изложение можно посмотреть здесь - ЛАД 2 Повідомлень: 34545 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 03:06 rjkz написав: ..........

Нет, нет у меня розовых очков.

1. И икру и семгу мы покупаем , тут семга называется салмон.

Но и селедку тоже, она тут обалденная, хотя и очень малосоленая. Кстати, представлены и бренды, которые есть в Украине - Санта Бремор, Матиас. Но мы берем другую. ..........Нет, нет у меня розовых очков.1. И икру и семгу мы покупаем , тут семга называется салмон.Но и селедку тоже, она тут обалденная, хотя и очень малосоленая. Кстати, представлены и бренды, которые есть в Украине - Санта Бремор, Матиас. Но мы берем другую.

Розовых очков у вас может и нет, но психология поменялась заметно.

Понятно, что икру и сёмгу я привёл как примеры из нашей жизни. В США надо было бы привести другие, но я ту жизнь, ясное дело, знаю не очень, поэтому взял примеры из нашей.



2. Мортгидж не беру, по нескольким причинам

- нет уверенности, что хочу жить в том месте, где сейчас живу

- есть некоторая надежда, что когда(если) придет время покупать, смогу это сделать без мортгиджа

- сейчас очень не выгодно брать мортгидж это не до 3%, а 7-8%.

- на данный момент, свободные деньги приносят не плохой %% на СД, компенсируя часть рента.

В общем, по мортгиджу причины - не уверен, что буду жить в этой локации достаточно времени, чтобы имело смысл покупать и математика за то, чтобы жить в аренде. И да, та схема работает на растущем рынке, сейчас рецессия. То есть цены как минимум не растут. Первый аргумент не очень.

Если так классно брать мортгидж, как вы писали раньше, то всё равно смысл есть. Для аренды точно. А для себя... ну, переедете, так выгодно продадите.

"та схема работает на растущем рынке" - на растущем рынке хорошо работают многие схемы. Это как раз то, о чём я писал - пример той женщины это в значительной мере удача.

Но даже в то время, почему-то не все смогли разбогатеть. И, повторю, не только лентяи и наркоманы. Розовых очков у вас может и нет, но психология поменялась заметно.Понятно, что икру и сёмгу я привёл как примеры из нашей жизни. В США надо было бы привести другие, но я ту жизнь, ясное дело, знаю не очень, поэтому взял примеры из нашей.Первый аргумент не очень.Если так классно брать мортгидж, как вы писали раньше, то всё равно смысл есть. Для аренды точно. А для себя... ну, переедете, так выгодно продадите."та схема работает на растущем рынке" - на растущем рынке хорошо работают многие схемы. Это как раз то, о чём я писал - пример той женщины это в значительной мере удача.Но даже в то время, почему-то не все смогли разбогатеть. И, повторю, не только лентяи и наркоманы. ЛАД 2 Повідомлень: 34545 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 03:15 rjkz написав: ..........

По разному.

Обычно американцы живут в локациях, где хорошо зарабатывается, а потом продают и едут в локации где недорого жить, но не особо с работой.

...... ..........По разному.Обычно американцы живут в локациях, где хорошо зарабатывается, а потом продают и едут в локации где недорого жить, но не особо с работой....... Всё это понятно, варианты бывают разные.

Но там речь больше шла о том, может ли собственное жильё считаться активом. По-моему, с достаточно большой натяжкой. Всё это понятно, варианты бывают разные.Но там речь больше шла о том, может ли собственное жильё считаться активом. По-моему, с достаточно большой натяжкой. ЛАД 2 Повідомлень: 34545 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 467468469470 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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