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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 468469470471
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 05:46

  ЛАД написав:
  rjkz написав:...........
Вы делаете ту ошибку, которую не сделал Сибарит - оцениваете украинскими мерками американский менталитет.
Тут немного по-другому смотрят на работу . Важней что дает работа, а не что ты делаешь.
Нет никаких предрассудков, что кто-то работает в санитейшн (мусорные службы), или прочищают канализации. А ценят что это юнионы, бенефиты и зарплату.

Не понимаю. :(
Я ведь ни слова не сказал о менталитете. И ни слова о "престижности" профессии. Вообще об этом даже не думал. "Престижность" и "важность для общества" это разные вещи. Но я здесь не говорил даже о "важности для общества".

И еще раз, тут более важен опыт работы, нежели именитый вуз.
Можно закончить защтатный вуз, поработать несколько лет на необходимой позиции и потом уже не будут смотреть где ты учился.
Это понятно и естественно.
Через несколько лет работы уже можно и нужно судить по результатам работы, а не по диплому.

И да, выпускников айви лиг "разбирают" еще на последнем курсе, то есть, трудоустройство гарантировано. Но это не повод учиться только там.
Вполне себе повод.
В США по финансовой части с удовольствием возьмут выпускника Барух каледжа, а стоить все обучение будет как полгода в Йеле.
Всё равно на какую работу?
"по финансовой части" - достаточно растяжимое понятие.

Между тем, есть множество программ для одаренных детей из небогатых семей, для учебы в престижных вузах. Только надо быть на голову выше остальных. И будет не только бесплатным обучение, но и какая-то стипендия.
Интересно, какой % учится по таким программам?
И "надо быть на голову выше остальных".


1. Не обязатнльно говорить о менталитете. Я читаю Ваши посты и вижу себя несколько лет назад.
2. По финансовой части - это финансовая сфера, финансовые компании, и компании, где есть финотделы. Также там, если я не ошибаюсь, можно получить сертифиакат аккаунтинга. Хотя я встречался с собственником небольшой строительной компании, выходцем из Пакистана, который закончил Барух. Как строитель он вообще никакой, но работает в очень узком сегменте, который изучил и выигрывает тендеры за счет ультрадешевой рабочей силы из числа мексиканцев, индусов и пакистанцев (возможно, нелегалов. Возможно, он им платит ниже минималки).
3. Про это не знаю. Знаю, что чтобы поступить в престижный вуз, надо быть не только сильным в науках, не только иметь финансовые возможности (можно взять студенческий лон и потом выплачивать хоть всю жизнь) но и иметь какие-то достижения в спорте и/или искусстве. Поэтому родители отдают детей на всякие секции/кружки/квадратики.
rjkz
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