ЛАД написав:rjkz написав:...........
Вы делаете ту ошибку, которую не сделал Сибарит - оцениваете украинскими мерками американский менталитет.
Тут немного по-другому смотрят на работу . Важней что дает работа, а не что ты делаешь.
Нет никаких предрассудков, что кто-то работает в санитейшн (мусорные службы), или прочищают канализации. А ценят что это юнионы, бенефиты и зарплату.
Не понимаю.
Я ведь ни слова не сказал о менталитете. И ни слова о "престижности" профессии. Вообще об этом даже не думал. "Престижность" и "важность для общества" это разные вещи. Но я здесь не говорил даже о "важности для общества".Это понятно и естественно.И еще раз, тут более важен опыт работы, нежели именитый вуз.
Можно закончить защтатный вуз, поработать несколько лет на необходимой позиции и потом уже не будут смотреть где ты учился.
Через несколько лет работы уже можно и нужно судить по результатам работы, а не по диплому.
Вполне себе повод.И да, выпускников айви лиг "разбирают" еще на последнем курсе, то есть, трудоустройство гарантировано. Но это не повод учиться только там.Всё равно на какую работу?В США по финансовой части с удовольствием возьмут выпускника Барух каледжа, а стоить все обучение будет как полгода в Йеле.
"по финансовой части" - достаточно растяжимое понятие.Интересно, какой % учится по таким программам?Между тем, есть множество программ для одаренных детей из небогатых семей, для учебы в престижных вузах. Только надо быть на голову выше остальных. И будет не только бесплатным обучение, но и какая-то стипендия.
И "надо быть на голову выше остальных".
1. Не обязатнльно говорить о менталитете. Я читаю Ваши посты и вижу себя несколько лет назад.
2. По финансовой части - это финансовая сфера, финансовые компании, и компании, где есть финотделы. Также там, если я не ошибаюсь, можно получить сертифиакат аккаунтинга. Хотя я встречался с собственником небольшой строительной компании, выходцем из Пакистана, который закончил Барух. Как строитель он вообще никакой, но работает в очень узком сегменте, который изучил и выигрывает тендеры за счет ультрадешевой рабочей силы из числа мексиканцев, индусов и пакистанцев (возможно, нелегалов. Возможно, он им платит ниже минималки).
3. Про это не знаю. Знаю, что чтобы поступить в престижный вуз, надо быть не только сильным в науках, не только иметь финансовые возможности (можно взять студенческий лон и потом выплачивать хоть всю жизнь) но и иметь какие-то достижения в спорте и/или искусстве. Поэтому родители отдают детей на всякие секции/кружки/квадратики.