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#<1 ... 468469470471 Додано: Чет 29 тра, 2025 05:46 ЛАД написав: rjkz написав: ...........

Вы делаете ту ошибку, которую не сделал Сибарит - оцениваете украинскими мерками американский менталитет.

Тут немного по-другому смотрят на работу . Важней что дает работа, а не что ты делаешь.

Нет никаких предрассудков, что кто-то работает в санитейшн (мусорные службы), или прочищают канализации. А ценят что это юнионы, бенефиты и зарплату. ...........Вы делаете ту ошибку, которую не сделал Сибарит - оцениваете украинскими мерками американский менталитет.Тут немного по-другому смотрят на работу . Важней что дает работа, а не что ты делаешь.Нет никаких предрассудков, что кто-то работает в санитейшн (мусорные службы), или прочищают канализации. А ценят что это юнионы, бенефиты и зарплату.

Не понимаю.

Я ведь ни слова не сказал о менталитете. И ни слова о "престижности" профессии. Вообще об этом даже не думал. "Престижность" и "важность для общества" это разные вещи. Но я здесь не говорил даже о "важности для общества".



И еще раз, тут более важен опыт работы, нежели именитый вуз.

Можно закончить защтатный вуз, поработать несколько лет на необходимой позиции и потом уже не будут смотреть где ты учился. Это понятно и естественно.

Через несколько лет работы уже можно и нужно судить по результатам работы, а не по диплому.



И да, выпускников айви лиг "разбирают" еще на последнем курсе, то есть, трудоустройство гарантировано. Но это не повод учиться только там. Вполне себе повод.

В США по финансовой части с удовольствием возьмут выпускника Барух каледжа, а стоить все обучение будет как полгода в Йеле. Всё равно на какую работу?

"по финансовой части" - достаточно растяжимое понятие.



Между тем, есть множество программ для одаренных детей из небогатых семей, для учебы в престижных вузах. Только надо быть на голову выше остальных. И будет не только бесплатным обучение, но и какая-то стипендия. Интересно, какой % учится по таким программам?

И "надо быть на голову выше остальных". Не понимаю.Я ведь ни слова не сказал о менталитете. И ни слова о "престижности" профессии. Вообще об этом даже не думал. "Престижность" и "важность для общества" это разные вещи. Но я здесь не говорил даже о "важности для общества".Это понятно и естественно.Через несколько лет работы уже можно и нужно судить по результатам работы, а не по диплому.Вполне себе повод.Всё равно на какую работу?"по финансовой части" - достаточно растяжимое понятие.Интересно, какой % учится по таким программам?И "надо быть на голову выше остальных".



1. Не обязатнльно говорить о менталитете. Я читаю Ваши посты и вижу себя несколько лет назад.

2. По финансовой части - это финансовая сфера, финансовые компании, и компании, где есть финотделы. Также там, если я не ошибаюсь, можно получить сертифиакат аккаунтинга. Хотя я встречался с собственником небольшой строительной компании, выходцем из Пакистана, который закончил Барух. Как строитель он вообще никакой, но работает в очень узком сегменте, который изучил и выигрывает тендеры за счет ультрадешевой рабочей силы из числа мексиканцев, индусов и пакистанцев (возможно, нелегалов. Возможно, он им платит ниже минималки).

3. Про это не знаю. Знаю, что чтобы поступить в престижный вуз, надо быть не только сильным в науках, не только иметь финансовые возможности (можно взять студенческий лон и потом выплачивать хоть всю жизнь) но и иметь какие-то достижения в спорте и/или искусстве. Поэтому родители отдают детей на всякие секции/кружки/квадратики. 1. Не обязатнльно говорить о менталитете. Я читаю Ваши посты и вижу себя несколько лет назад.2. По финансовой части - это финансовая сфера, финансовые компании, и компании, где есть финотделы. Также там, если я не ошибаюсь, можно получить сертифиакат аккаунтинга. Хотя я встречался с собственником небольшой строительной компании, выходцем из Пакистана, который закончил Барух. Как строитель он вообще никакой, но работает в очень узком сегменте, который изучил и выигрывает тендеры за счет ультрадешевой рабочей силы из числа мексиканцев, индусов и пакистанцев (возможно, нелегалов. Возможно, он им платит ниже минималки).3. Про это не знаю. Знаю, что чтобы поступить в престижный вуз, надо быть не только сильным в науках, не только иметь финансовые возможности (можно взять студенческий лон и потом выплачивать хоть всю жизнь) но и иметь какие-то достижения в спорте и/или искусстве. Поэтому родители отдают детей на всякие секции/кружки/квадратики. rjkz

Повідомлень: 17446 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8600 раз. Подякували: 5416 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 468469470471 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4311

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34