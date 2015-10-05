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#<1 ... 468469470471 Додано: Чет 29 тра, 2025 05:46 ЛАД написав: rjkz написав: ...........

Вы делаете ту ошибку, которую не сделал Сибарит - оцениваете украинскими мерками американский менталитет.

Тут немного по-другому смотрят на работу . Важней что дает работа, а не что ты делаешь.

Нет никаких предрассудков, что кто-то работает в санитейшн (мусорные службы), или прочищают канализации. А ценят что это юнионы, бенефиты и зарплату. ...........Вы делаете ту ошибку, которую не сделал Сибарит - оцениваете украинскими мерками американский менталитет.Тут немного по-другому смотрят на работу . Важней что дает работа, а не что ты делаешь.Нет никаких предрассудков, что кто-то работает в санитейшн (мусорные службы), или прочищают канализации. А ценят что это юнионы, бенефиты и зарплату.

Не понимаю.

Я ведь ни слова не сказал о менталитете. И ни слова о "престижности" профессии. Вообще об этом даже не думал. "Престижность" и "важность для общества" это разные вещи. Но я здесь не говорил даже о "важности для общества".



И еще раз, тут более важен опыт работы, нежели именитый вуз.

Можно закончить защтатный вуз, поработать несколько лет на необходимой позиции и потом уже не будут смотреть где ты учился. Это понятно и естественно.

Через несколько лет работы уже можно и нужно судить по результатам работы, а не по диплому.



И да, выпускников айви лиг "разбирают" еще на последнем курсе, то есть, трудоустройство гарантировано. Но это не повод учиться только там. Вполне себе повод.

В США по финансовой части с удовольствием возьмут выпускника Барух каледжа, а стоить все обучение будет как полгода в Йеле. Всё равно на какую работу?

"по финансовой части" - достаточно растяжимое понятие.



Между тем, есть множество программ для одаренных детей из небогатых семей, для учебы в престижных вузах. Только надо быть на голову выше остальных. И будет не только бесплатным обучение, но и какая-то стипендия. Интересно, какой % учится по таким программам?

И "надо быть на голову выше остальных". Не понимаю.Я ведь ни слова не сказал о менталитете. И ни слова о "престижности" профессии. Вообще об этом даже не думал. "Престижность" и "важность для общества" это разные вещи. Но я здесь не говорил даже о "важности для общества".Это понятно и естественно.Через несколько лет работы уже можно и нужно судить по результатам работы, а не по диплому.Вполне себе повод.Всё равно на какую работу?"по финансовой части" - достаточно растяжимое понятие.Интересно, какой % учится по таким программам?И "надо быть на голову выше остальных".



1. Не обязатнльно говорить о менталитете. Я читаю Ваши посты и вижу себя несколько лет назад.

2. По финансовой части - это финансовая сфера, финансовые компании, и компании, где есть финотделы. Также там, если я не ошибаюсь, можно получить сертифиакат аккаунтинга. Хотя я встречался с собственником небольшой строительной компании, выходцем из Пакистана, который закончил Барух. Как строитель он вообще никакой, но работает в очень узком сегменте, который изучил и выигрывает тендеры за счет ультрадешевой рабочей силы из числа мексиканцев, индусов и пакистанцев (возможно, нелегалов. Возможно, он им платит ниже минималки).

3. Про это не знаю. Знаю, что чтобы поступить в престижный вуз, надо быть не только сильным в науках, не только иметь финансовые возможности (можно взять студенческий лон и потом выплачивать хоть всю жизнь) но и иметь какие-то достижения в спорте и/или искусстве. Поэтому родители отдают детей на всякие секции/кружки/квадратики. 1. Не обязатнльно говорить о менталитете. Я читаю Ваши посты и вижу себя несколько лет назад.2. По финансовой части - это финансовая сфера, финансовые компании, и компании, где есть финотделы. Также там, если я не ошибаюсь, можно получить сертифиакат аккаунтинга. Хотя я встречался с собственником небольшой строительной компании, выходцем из Пакистана, который закончил Барух. Как строитель он вообще никакой, но работает в очень узком сегменте, который изучил и выигрывает тендеры за счет ультрадешевой рабочей силы из числа мексиканцев, индусов и пакистанцев (возможно, нелегалов. Возможно, он им платит ниже минималки).3. Про это не знаю. Знаю, что чтобы поступить в престижный вуз, надо быть не только сильным в науках, не только иметь финансовые возможности (можно взять студенческий лон и потом выплачивать хоть всю жизнь) но и иметь какие-то достижения в спорте и/или искусстве. Поэтому родители отдают детей на всякие секции/кружки/квадратики. rjkz

Повідомлень: 17446 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8600 раз. Подякували: 5416 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 08:36 Wirująświatła

Повідомлень: 30101 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2499 раз. Подякували: 3487 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 08:51 Более 700 индусов притворялись нейросетью «Наташа», на чём было заработано почти 500 миллионов долларов



Стартап BuilderAI предлагал пользователям создать любую программу как в конструкторе: выбрать шаблон и указать необходимые функции. После этого ИИ Natasha якобы создавала готовое приложение.



На деле же запрос отправлялся в индийский офис, где сотни индусов вручную писали код, имитируя работу искусственного интеллекта.



Но сходство с ИИ всё же было: программы часто не работали, будто их реально писали нейросети. Код был нечитаемый, всё лагало, а нужные функции просто не открывались.



Таким образом стартап проработал целых 8 лет, практически не вызвав подозрений. За это время он привлёк $445 млн инвестиций от крупных IT-гигантов, включая Microsoft. Но теперь компания официально обанкротилась.







А что 8 лет назад уже были нейросети? А что 8 лет назад уже были нейросети? Wirująświatła

Повідомлень: 30101 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2499 раз. Подякували: 3487 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 09:08 Wirująświatła написав: Но сходство с ИИ всё же было: программы часто не работали, будто их реально писали нейросети. Код был нечитаемый, всё лагало, а нужные функции просто не открывались







А что 8 лет назад уже были нейросети? А что 8 лет назад уже были нейросети?

Попытки создания уже были.

А описанный стиль работы индийских программистов достаточно типичен и без попыток подражания ИИ.

Сразу оговорюсь, что это не абсолют. Бывает, что и нормально пишут. Примеры нормального кода здесь приводить не нужно 😁 Попытки создания уже были.А описанный стиль работы индийских программистов достаточно типичен и без попыток подражания ИИ.Сразу оговорюсь, что это не абсолют. Бывает, что и нормально пишут. Примеры нормального кода здесь приводить не нужно 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8284 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6434 раз. Подякували: 21532 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 09:35 Белок DNase1 — один из старейших биологических препаратов, известных медицине. Он используется с 1958 года, в том числе для лечения муковисцидоза. Однако его производство связано с высокими затратами: для получения DNase1 применяются так называемые иммортализованные клетки китайского хомячка, выращивание которых требует значительных ресурсов. Намного проще и дешевле было бы синтезировать этот белок с помощью дрожжевых клеток — и теперь это стало возможным.



Команда под руководством доктора Маркуса Напирея из кафедры анатомии и молекулярной эмбриологии Рурского университета в Бохуме, которой также руководит профессор Беате Бранд-Забери, впервые смогла добиться производства человеческого DNase1 в клетках дрожжей. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.



В основе метода — использование дрожжевого гриба Pichia pastoris, который давно и успешно применяется в биотехнологии. Генетическую информацию о нужном белке вводят в клетки дрожжей с помощью электрического импульса и синтетической ДНК. Клетки интегрируют этот материал в свой геном и начинают воспроизводить закодированный белок. По словам Напирея, дрожжи выгодно отличаются от клеток млекопитающих: они дешевле в выращивании, размножаются быстрее и менее подвержены вирусным инфекциям.



В рамках своей диссертации аспирант Ян-Оле Кришек, работавший под руководством Напирея и профессора Ханса Георга Маннхерца, впервые смог получить, очистить и охарактеризовать человеческий DNase1, синтезированный Pichia pastoris. Учёных удивило, что уровень производства человеческого белка оказался значительно ниже, чем у аналогичного мышиного DNase1, несмотря на 82% совпадения в первичной структуре. Одна из причин — особенности трёхмерного сворачивания молекул, которое сильно влияет на эффективность синтеза.



Белок DNase1 играет важную роль в организме: он расщепляет внеклеточную ДНК, появляющуюся в тканях в результате клеточной гибели или иммунных реакций. Это особенно актуально при муковисцидозе, когда в бронхах образуется густая слизь с высоким содержанием ДНК. Ингаляции с DNase1 делают слизь более жидкой, облегчая дыхание и отхождение мокроты. Сегодня этот препарат производится из эпителиальных клеток яичников хомяка и используется с 1993 года.



Но спектр потенциального применения DNase1 гораздо шире. Белок участвует в разрушении так называемых внеклеточных ловушек нейтрофилов (NETs), которые помогают бороться с бактериями, но при сепсисе или тяжёлом COVID-19 их избыточное образование может приводить к микротромбозам. Учёные считают, что DNase1 может быть использован для растворения таких тромбов. Кроме того, этот белок исследуется как средство для устранения закупорки мозговых артерий при ишемических инсультах.



Результаты команды из Бохума могут стать важным шагом к удешевлению и масштабированию производства DNase1 на дрожжевой основе, что откроет путь к его более широкому применению в медицине. Подобные прорывы в биотехнологии показывают, как современные методы могут революционизировать производство медицинских препаратов.





Wirująświatła

Повідомлень: 30101 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2499 раз. Подякували: 3487 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 468469470471 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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