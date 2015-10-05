rjkz написав:........... Вы делаете ту ошибку, которую не сделал Сибарит - оцениваете украинскими мерками американский менталитет. Тут немного по-другому смотрят на работу . Важней что дает работа, а не что ты делаешь. Нет никаких предрассудков, что кто-то работает в санитейшн (мусорные службы), или прочищают канализации. А ценят что это юнионы, бенефиты и зарплату.
Не понимаю. Я ведь ни слова не сказал о менталитете. И ни слова о "престижности" профессии. Вообще об этом даже не думал. "Престижность" и "важность для общества" это разные вещи. Но я здесь не говорил даже о "важности для общества".
И еще раз, тут более важен опыт работы, нежели именитый вуз. Можно закончить защтатный вуз, поработать несколько лет на необходимой позиции и потом уже не будут смотреть где ты учился.
Это понятно и естественно. Через несколько лет работы уже можно и нужно судить по результатам работы, а не по диплому.
И да, выпускников айви лиг "разбирают" еще на последнем курсе, то есть, трудоустройство гарантировано. Но это не повод учиться только там.
Вполне себе повод.
В США по финансовой части с удовольствием возьмут выпускника Барух каледжа, а стоить все обучение будет как полгода в Йеле.
Всё равно на какую работу? "по финансовой части" - достаточно растяжимое понятие.
Между тем, есть множество программ для одаренных детей из небогатых семей, для учебы в престижных вузах. Только надо быть на голову выше остальных. И будет не только бесплатным обучение, но и какая-то стипендия.
Интересно, какой % учится по таким программам? И "надо быть на голову выше остальных".
1. Не обязатнльно говорить о менталитете. Я читаю Ваши посты и вижу себя несколько лет назад. 2. По финансовой части - это финансовая сфера, финансовые компании, и компании, где есть финотделы. Также там, если я не ошибаюсь, можно получить сертифиакат аккаунтинга. Хотя я встречался с собственником небольшой строительной компании, выходцем из Пакистана, который закончил Барух. Как строитель он вообще никакой, но работает в очень узком сегменте, который изучил и выигрывает тендеры за счет ультрадешевой рабочей силы из числа мексиканцев, индусов и пакистанцев (возможно, нелегалов. Возможно, он им платит ниже минималки). 3. Про это не знаю. Знаю, что чтобы поступить в престижный вуз, надо быть не только сильным в науках, не только иметь финансовые возможности (можно взять студенческий лон и потом выплачивать хоть всю жизнь) но и иметь какие-то достижения в спорте и/или искусстве. Поэтому родители отдают детей на всякие секции/кружки/квадратики.
Более 700 индусов притворялись нейросетью «Наташа», на чём было заработано почти 500 миллионов долларов
Стартап BuilderAI предлагал пользователям создать любую программу как в конструкторе: выбрать шаблон и указать необходимые функции. После этого ИИ Natasha якобы создавала готовое приложение.
На деле же запрос отправлялся в индийский офис, где сотни индусов вручную писали код, имитируя работу искусственного интеллекта.
Но сходство с ИИ всё же было: программы часто не работали, будто их реально писали нейросети. Код был нечитаемый, всё лагало, а нужные функции просто не открывались.
Таким образом стартап проработал целых 8 лет, практически не вызвав подозрений. За это время он привлёк $445 млн инвестиций от крупных IT-гигантов, включая Microsoft. Но теперь компания официально обанкротилась.
Но сходство с ИИ всё же было: программы часто не работали, будто их реально писали нейросети. Код был нечитаемый, всё лагало, а нужные функции просто не открывались
А что 8 лет назад уже были нейросети?
Попытки создания уже были. А описанный стиль работы индийских программистов достаточно типичен и без попыток подражания ИИ. Сразу оговорюсь, что это не абсолют. Бывает, что и нормально пишут. Примеры нормального кода здесь приводить не нужно 😁
Белок DNase1 — один из старейших биологических препаратов, известных медицине. Он используется с 1958 года, в том числе для лечения муковисцидоза. Однако его производство связано с высокими затратами: для получения DNase1 применяются так называемые иммортализованные клетки китайского хомячка, выращивание которых требует значительных ресурсов. Намного проще и дешевле было бы синтезировать этот белок с помощью дрожжевых клеток — и теперь это стало возможным.
Команда под руководством доктора Маркуса Напирея из кафедры анатомии и молекулярной эмбриологии Рурского университета в Бохуме, которой также руководит профессор Беате Бранд-Забери, впервые смогла добиться производства человеческого DNase1 в клетках дрожжей. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.
В основе метода — использование дрожжевого гриба Pichia pastoris, который давно и успешно применяется в биотехнологии. Генетическую информацию о нужном белке вводят в клетки дрожжей с помощью электрического импульса и синтетической ДНК. Клетки интегрируют этот материал в свой геном и начинают воспроизводить закодированный белок. По словам Напирея, дрожжи выгодно отличаются от клеток млекопитающих: они дешевле в выращивании, размножаются быстрее и менее подвержены вирусным инфекциям.
В рамках своей диссертации аспирант Ян-Оле Кришек, работавший под руководством Напирея и профессора Ханса Георга Маннхерца, впервые смог получить, очистить и охарактеризовать человеческий DNase1, синтезированный Pichia pastoris. Учёных удивило, что уровень производства человеческого белка оказался значительно ниже, чем у аналогичного мышиного DNase1, несмотря на 82% совпадения в первичной структуре. Одна из причин — особенности трёхмерного сворачивания молекул, которое сильно влияет на эффективность синтеза.
Белок DNase1 играет важную роль в организме: он расщепляет внеклеточную ДНК, появляющуюся в тканях в результате клеточной гибели или иммунных реакций. Это особенно актуально при муковисцидозе, когда в бронхах образуется густая слизь с высоким содержанием ДНК. Ингаляции с DNase1 делают слизь более жидкой, облегчая дыхание и отхождение мокроты. Сегодня этот препарат производится из эпителиальных клеток яичников хомяка и используется с 1993 года.
Но спектр потенциального применения DNase1 гораздо шире. Белок участвует в разрушении так называемых внеклеточных ловушек нейтрофилов (NETs), которые помогают бороться с бактериями, но при сепсисе или тяжёлом COVID-19 их избыточное образование может приводить к микротромбозам. Учёные считают, что DNase1 может быть использован для растворения таких тромбов. Кроме того, этот белок исследуется как средство для устранения закупорки мозговых артерий при ишемических инсультах.
Результаты команды из Бохума могут стать важным шагом к удешевлению и масштабированию производства DNase1 на дрожжевой основе, что откроет путь к его более широкому применению в медицине. Подобные прорывы в биотехнологии показывают, как современные методы могут революционизировать производство медицинских препаратов.
Учёные из Университета Базеля и Института биомедицинских исследований им. Фридриха Мишера показали, что нейроны глубоко внутри мозга не только запускают движения, но и точно подавляют их. Работа опубликована в журнале Nature и может изменить наше представление о том, как мозг управляет движениями — и как именно возникают нарушения вроде болезни Паркинсона.
Когда мы тянемся за яблоком или подносим ложку ко рту, кажется, что это просто. На деле такие действия требуют точной слаженной работы целого ряда мозговых структур. Одну из ключевых ролей здесь играет базальные ганглии — область глубоко внутри мозга, которую долгое время считали чем-то вроде тормоза, не дающего совершать лишние движения.
Теперь команда под руководством профессора Сильвии Арбер показала на мышах, что нейроны в этой зоне работают куда тоньше. Они принимают решение не просто «двигаться или нет», а чётко определяют когда именно начать или остановить движение. Каждый сигнал — как смена светофора на перекрёстке, разрешающая проезд определённым направлениям.
Исследование сосредоточено на области под названием черная субстанция сетчатой части (Substantia Nigra pars reticulata, SNr) — это основная выходная станция базальных ганглиев. Учёные обнаружили, что нейроны SNr не просто тормозят движения. Они ведут себя крайне динамично, меняя уровень активности в зависимости от фазы движения: например, когда мышь тянется за едой, хватает её или втягивает лапу обратно.
При помощи оптогенетики исследователи смогли напрямую воздействовать на SNr-нейроны и продемонстрировали, что активация этих клеток способна буквально остановить действие. Даже малейшее движение сопровождалось точной перестройкой активности в SNr, словно микроскопические переключатели, включающие или выключающие команды телу.
Более того, моторные центры ствола мозга не просто получают команды от SNr — они ещё и дают обратную связь, подстраивая поведение под ситуацию. Это говорит о существовании гораздо более тонкой системы кодирования движений, чем считалось ранее. Подобные открытия в области нейробиологии и создания мозговых тканей показывают, насколько сложны процессы управления движениями.
Полученные данные важны не только для теоретической нейробиологии. Болезнь Паркинсона, хорея и другие расстройства часто связаны именно с нарушениями в работе базальных ганглиев. Понимание того, как в норме координируются сложные движения, может помочь разрабатывать более точные и эффективные методы лечения с использованием современных нейротехнологий. https://www.nature.com/articles/s41586-025-09066-z
напомню то что и так все знают
Строение базальных ядер в разрезе больших полушарий
Значение базальных ядер особенно наглядно проявляется при их поражении, когда возникают симптомы, связанные с нарушением координации и точности движений. Проблемы со стороны базальных ганглиев можно распознать по следующим проявлениям:
* обеднение и замедление движений;
* непроизвольные движения;
* повышение и понижение тонуса мышц;
* тремор мускулов в состоянии относительного покоя;
* маскообразное лицо;
* десинхронизация движений, отсутствие между ними координации;
* обеднение мимики, скандированный язык;
* беспорядочные и аритмические движения мелких мышц кисти или пальцев, всей конечности или части целого тела;
* патологические непривычные для больного позы.
При значительном поражении базальных ганглиев корковая система двигательного контроля не может обеспечить выполнение сложных произвольных движений. К примеру, почерк больного становится грубым, словно он впервые учится писать. Также нарушается точность выполнения хорошо заученных движений, которые выполнялись бессознательно (вплоть до речи). Затруднена способность приобретать новые навыки. Обучение происходит медленно и менее эффективно.
Этиологическими факторами возникновения таких симптомов могут служить:
* нейродегенеративные заболевания (например, болезнь Паркинсона, в основе которой лежит дефицит дофамина в базальных ганглиях);
* наследственные болезни;
* нарушения обмена веществ;
* эндокринные расстройства;
* воспалительные заболевания;
* токсическое воздействие;
* сосудистые повреждения и др.
Также возникают когнитивные и поведенческие нарушения, сопровождающиеся двигательными и психическими расстройствами, такими как обсессивно-компульсивное расстройство, синдром Туретта и депрессия. До сих пор причина столь разных нарушений активности ядер остается неизвестной.
Таким образом, базальные ядра головного мозга представляют собой интегративные центры организации моторики, эмоций, высшей нервной деятельности. Причем, каждая из этих функций может быть усилена или заторможена активацией отдельных образований базальных ядер.