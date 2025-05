Форуми / Все про гроші: інші

Повідомлень: 30107 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2499 раз. Подякували: 3488 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 13:18 Ученые обнаружили, что препараты рисперидон и нооклерин, применяемые для лечения расстройства аутистического спектра, удлиняют теломеры — концевые участки хромосом, которые укорачиваются по мере старения. Эксперименты на крысах также показали, что эти препараты уменьшают тревожность, которая обычно повышена при аутизме. Полученные данные указывают на то, что длину теломер можно использовать в качестве новых биомаркеров для оценки эффективности и безопасности препаратов, применяемых в терапии расстройства аутистического спектра. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Journal of Molecular Neuroscience.



Пока не существует эффективного лечения расстройства аутистического спектра. Используемые в клинической практике препараты влияют на процессы памяти и эмоции, улучшают работу отдельных структур мозга и соответственно, корректируют поведение пациента. Потенциально их прием может положительно или отрицательно отражаться на длине теломер и скорости старения клеток, однако подобные эффекты до сих пор оставались не изучены.



Авторы смоделировали расстройство аутистического спектра у лабораторных крыс. Для этого беременным самкам подкожно ввели вальпроевую кислоту — вещество, вызывающее поведенческие нарушения у потомства, сходные с проявлениями расстройства аутистического спектра у человека. После рождения 58 детенышам в течение месяца давали один из трех препаратов — амитриптилин, рисперидон или нооклерин. Еще 20 животных вошли в группу сравнения — они не принимали никаких лекарств.



Авторы определили длину теломер в клетках крови, префронтальной коры и гиппокампа животных. Префронтальную кору и гиппокамп ученые выбрали для исследования потому, что эти отделы мозга играют ключевую роль в нарушении когнитивных функций и поведения при аутизме. Специалисты также оценили активность генов, кодирующих компоненты теломеразы — фермента, удлиняющего теломеры, — и белков шелтеринового комплекса, также участвующих в поддержании длины теломер. Кроме того, с помощью поведенческих тестов исследователи измерили уровень тревожности и стереотипии у животных, чтобы проследить за внешними проявлениями расстройства аутистического спектра.



Оказалось, что рисперидон и нооклерин в 2–7 раз удлиняют теломеры в клетках крови и префронтальной коре самцов крыс, и это положительно коррелирует с активностью ряда генов и снижением тревожности. У самок прием препаратов не повлиял на длину теломер. Амитриптилин практически не влиял на длину теломер и активность генов у обоих полов, что может объяснять различия в его терапевтической эффективности при лечении расстройства аутистического спектра.



Авторы исследования подчеркивают, что теломеры могут служить мишенью для будущих лекарственных препаратов против расстройства аутистического спектра. Кроме того, выявленная учеными молекулярная связь между длиной теломер и поведением больных животных может лечь в основу персонализированного подхода к лечению аутизма.



«Более десяти лет назад было впервые обнаружено, что у детей с аутизмом теломеры в лейкоцитах короче, чем в норме. Это указывает на то, что их клетки стареют быстрее. Поэтому мы решили проверить, можно ли замедлить процесс старения и прогрессирование заболевания из-за укорочения теломер у крыс с моделью аутизма. Оказалось, что рисперидон и нооклерин, которые обычно назначают при таких симптомах аутизма, как агрессия и тревожность, не только замедляли укорочение теломер, но и снижали уровень тревожности у животных.











Amitriptyline is a pharmaceutical agent that has been demonstrated to be efficacious in the treatment of depressive disorders, anxiety, agitation, and sleep disturbances in children with ASD (Hellings 2023). The drug increases the levels of norepinephrine in synapses and/or serotonin in the central nervous system by inhibiting the reuptake of these mediators (Stahl 2008). As previously demonstrated, amitriptyline has been shown to increase the expression of the telomeric binding factor protein (TRF1/TRF2) in mouse spermatogenic cells (Sołek et al. 2021). In our own study, amitriptyline affected telomeres solely in relation to the increase in the indicator in VPA males’ model of autism in the prefrontal cortex. However, in VPA males, amitriptyline increased the expression of Tep1, Tert, and Tnks only in the blood cells. In VPA, females resulted in a notable overexpression of the Dkc1, Terf1ip, Tnks, Tpp1, and Trf2 genes in the hippocampus and the Pot1a and Tnks genes in blood cells. In both tissues, an increase in Tnks expression was observed, which may demonstrate a protective role in relation to the growth and survival of different types of hippocampal neurons, affecting the Wnt signalling pathways (Wang et al. 2015; Wiltse 2005; Go et al. 2012; Fang et al. 2014).



Nooclerin (deanol aceglumate), a nootropic agent, has been demonstrated to enhance cognitive function and memory. In a randomized study, the administration of the drug to children suffering from tension headaches was observed to result in the manifestation of an anxiolytic effect (Shipilova et al., 2019). Our findings demonstrated that in males, the treatment resulted in an increase in telomere length in the blood relative to the VPA group without treatment and the control group. Additionally, it led to an increase in telomere length in the prefrontal cortex relative to the control group. In the absence of data on this drug in relation to the treatment of autism in children, and given its clinical use as an anti-anxiety drug, it can be postulated that this drug exerts a beneficial effect on telomere length in VPA males model of autism in blood cells and the prefrontal cortex. With respect to gene expression, nooclerin elicited disparate effects contingent on the sex of the animals. Therefore, in VPA males’ model of autism, nooclerin administration in the prefrontal cortex resulted in a reduction in Trf1 expression, whereas in blood cells, it caused a threefold increase. Additionally, in the hippocampus, it led to a decrease in the Pot1b gene. In VPA females’ model of autism, nooclerin exerted the most pronounced influence on alterations in the transcriptional activities of the tnks genes, telomerase (Tep1, Dkc1) and the shelterin complex (Terf2ip, Pot1a, Tinf2, Tpp1, Trf1 - 2) in the hippocampus. In the prefrontal cortex of VPA females, nooclerin resulted in an increase in the expression of the Trf2 gene, and in blood cells, a change in the expression of Pot1a-b, Tinf2, and Tnks.





It has been demonstrated that risperidone, an atypical dopamine and serotonin receptor antagonist, can influence gene expression, including Trf1 and Trf2, in a range of models of autism. Valproic acid is employed in the creation of an animal model of autism due to the fact that maternal administration of valproic acid during pregnancy can result in alterations to the offspring's brain development that are analogous to certain characteristics of autism. These changes can affect genes that encode telomerase subunits, whose biological function is to maintain cell viability by regulating the cell cycle and the response to DNA damage (Smogorzewska et al. 2000; Klapper et al. 2003; Kim et al. 2017). It is plausible that risperidone may modulate Trf2 gene expression via its impact on neurotransmitter systems and signaling pathways within the brain (Gao et al. 2024). Nevertheless, the precise mechanisms through which risperidone influences Trf2 gene expression in the valproate rat model of autism remain to be elucidated through further investigation.

Амитриптилин — это фармацевтический препарат, эффективность которого при лечении депрессивных расстройств, тревожности, ажитации и нарушений сна у детей с РАС была доказана (Hellings 2023 ). Препарат повышает уровень норадреналина в синапсах и/или серотонина в центральной нервной системе за счет ингибирования обратного захвата этих медиаторов (Stahl 2008 ). Как было показано ранее, амитриптилин увеличивает экспрессию белка фактора связывания теломер (TRF1/TRF2) в сперматогенных клетках мышей (Sołek et al. 2021 ).





Нооклерин — ноотропный агент, который по химической структуре похож на естественные метаболиты мозга (ГАМК, глутаминовая кислота) (Okovity et al. 2016 ). Глутаминовая кислота — это аминокислота и основной возбуждающий нейромедиатор в центральной нервной системе. Исследования показывают, что у людей с аутизмом могут быть изменения в метаболизме глутамата, которые могут влиять на их поведение и когнитивные функции (Coghlan et al. 2012 ). Показано, что вальпроевая кислота, которая используется в модели аутизма, вызывает окислительный стресс и другие формы клеточного повреждения (Hansen et al. 2021 ). Предполагается, что нооклерин может играть роль в клеточных реакциях на стресс, что может влиять на экспрессию генов, связанных с репарацией ДНК и поддержанием теломер. В-третьих, нооклерин также участвует в нейропластических процессах (Okovity SV et al., 2016 ).





Рисперидон-Тева таблетки, п/плен. обол. по 4 мг №30



Показання

Лікування шизофренії;

лікування маніакальних епізодів від помірного до тяжкого ступеня, пов'язаних з біполярними розладами;

короткочасне лікування (до 6 тижнів) вираженої агресії у пацієнтів з деменцією альцгеймерівського типу від помірного до тяжкого ступеня при існуванні загрози заподіяння шкоди собі чи іншим та при відсутності відповіді на нефармакологічні методи лікування (див. розділи «Спосіб застосування та дози» та «Особливості застосування»);

симптоматичне короткострокове лікування (до 6 тижнів) вираженої агресії при розладах поведінки у дітей віком від 5 років та підлітків з розумовим розвитком нижче середнього або розумовою відсталістю, діагностованою за критеріями DSM-IV, у яких тяжкість агресивної або іншої деструктивної поведінки вимагає фармакологічного лікування.



Фармакологічне лікування повинно бути невід'ємною частиною комплексної програми лікування, що включає психологічну підтримку та виховні заходи.



Рекомендується, щоб рисперидон призначався фахівцем у галузі дитячої неврології, дитячої та підліткової психіатрії або лікарем, який має досвід лікування поведінкових порушень у дітей та підлітків.



