Ученые обнаружили, что препараты рисперидон и нооклерин, применяемые для лечения расстройства аутистического спектра, удлиняют теломеры — концевые участки хромосом, которые укорачиваются по мере старения. Эксперименты на крысах также показали, что эти препараты уменьшают тревожность, которая обычно повышена при аутизме. Полученные данные указывают на то, что длину теломер можно использовать в качестве новых биомаркеров для оценки эффективности и безопасности препаратов, применяемых в терапии расстройства аутистического спектра. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Journal of Molecular Neuroscience.
Пока не существует эффективного лечения расстройства аутистического спектра. Используемые в клинической практике препараты влияют на процессы памяти и эмоции, улучшают работу отдельных структур мозга и соответственно, корректируют поведение пациента. Потенциально их прием может положительно или отрицательно отражаться на длине теломер и скорости старения клеток, однако подобные эффекты до сих пор оставались не изучены.
Авторы смоделировали расстройство аутистического спектра у лабораторных крыс. Для этого беременным самкам подкожно ввели вальпроевую кислоту — вещество, вызывающее поведенческие нарушения у потомства, сходные с проявлениями расстройства аутистического спектра у человека. После рождения 58 детенышам в течение месяца давали один из трех препаратов — амитриптилин, рисперидон или нооклерин. Еще 20 животных вошли в группу сравнения — они не принимали никаких лекарств.
Авторы определили длину теломер в клетках крови, префронтальной коры и гиппокампа животных. Префронтальную кору и гиппокамп ученые выбрали для исследования потому, что эти отделы мозга играют ключевую роль в нарушении когнитивных функций и поведения при аутизме. Специалисты также оценили активность генов, кодирующих компоненты теломеразы — фермента, удлиняющего теломеры, — и белков шелтеринового комплекса, также участвующих в поддержании длины теломер. Кроме того, с помощью поведенческих тестов исследователи измерили уровень тревожности и стереотипии у животных, чтобы проследить за внешними проявлениями расстройства аутистического спектра.
Оказалось, что рисперидон и нооклерин в 2–7 раз удлиняют теломеры в клетках крови и префронтальной коре самцов крыс, и это положительно коррелирует с активностью ряда генов и снижением тревожности. У самок прием препаратов не повлиял на длину теломер. Амитриптилин практически не влиял на длину теломер и активность генов у обоих полов, что может объяснять различия в его терапевтической эффективности при лечении расстройства аутистического спектра.
Авторы исследования подчеркивают, что теломеры могут служить мишенью для будущих лекарственных препаратов против расстройства аутистического спектра. Кроме того, выявленная учеными молекулярная связь между длиной теломер и поведением больных животных может лечь в основу персонализированного подхода к лечению аутизма.
«Более десяти лет назад было впервые обнаружено, что у детей с аутизмом теломеры в лейкоцитах короче, чем в норме. Это указывает на то, что их клетки стареют быстрее. Поэтому мы решили проверить, можно ли замедлить процесс старения и прогрессирование заболевания из-за укорочения теломер у крыс с моделью аутизма. Оказалось, что рисперидон и нооклерин, которые обычно назначают при таких симптомах аутизма, как агрессия и тревожность, не только замедляли укорочение теломер, но и снижали уровень тревожности у животных.
It has been demonstrated that risperidone, an atypical dopamine and serotonin receptor antagonist, can influence gene expression, including Trf1 and Trf2, in a range of models of autism. Valproic acid is employed in the creation of an animal model of autism due to the fact that maternal administration of valproic acid during pregnancy can result in alterations to the offspring’s brain development that are analogous to certain characteristics of autism. These changes can affect genes that encode telomerase subunits, whose biological function is to maintain cell viability by regulating the cell cycle and the response to DNA damage (Smogorzewska et al. 2000; Klapper et al. 2003; Kim et al. 2017). It is plausible that risperidone may modulate Trf2 gene expression via its impact on neurotransmitter systems and signaling pathways within the brain (Gao et al. 2024). Nevertheless, the precise mechanisms through which risperidone influences Trf2 gene expression in the valproate rat model of autism remain to be elucidated through further investigation.
Amitriptyline is a pharmaceutical agent that has been demonstrated to be efficacious in the treatment of depressive disorders, anxiety, agitation, and sleep disturbances in children with ASD (Hellings 2023). The drug increases the levels of norepinephrine in synapses and/or serotonin in the central nervous system by inhibiting the reuptake of these mediators (Stahl 2008). As previously demonstrated, amitriptyline has been shown to increase the expression of the telomeric binding factor protein (TRF1/TRF2) in mouse spermatogenic cells (Sołek et al. 2021). In our own study, amitriptyline affected telomeres solely in relation to the increase in the indicator in VPA males’ model of autism in the prefrontal cortex. However, in VPA males, amitriptyline increased the expression of Tep1, Tert, and Tnks only in the blood cells. In VPA, females resulted in a notable overexpression of the Dkc1, Terf1ip, Tnks, Tpp1, and Trf2 genes in the hippocampus and the Pot1a and Tnks genes in blood cells. In both tissues, an increase in Tnks expression was observed, which may demonstrate a protective role in relation to the growth and survival of different types of hippocampal neurons, affecting the Wnt signalling pathways (Wang et al. 2015; Wiltse 2005; Go et al. 2012; Fang et al. 2014).
Амитриптилин — это фармацевтический препарат, эффективность которого при лечении депрессивных расстройств, тревожности, ажитации и нарушений сна у детей с РАС была доказана (Hellings 2023 ). Препарат повышает уровень норадреналина в синапсах и/или серотонина в центральной нервной системе за счет ингибирования обратного захвата этих медиаторов (Stahl 2008 ). Как было показано ранее, амитриптилин увеличивает экспрессию белка фактора связывания теломер (TRF1/TRF2) в сперматогенных клетках мышей (Sołek et al. 2021 ).
Амитриптилин повышает патологически сниженный уровень настроения.
Благодаря своему седативному действию амитриптилин имеет особенное значение в терапии при депрессиях, которые сопровождаются тревогой, возбуждением, обеспокоенностью и нарушениями сна. Антидепрессивный и анальгетический эффект обычно развивается через 2–4 недели терапии, седативный эффект при этом не снижается.
Рисперидон-Тева таблетки, п/плен. обол. по 4 мг №30
Показання Лікування шизофренії; лікування маніакальних епізодів від помірного до тяжкого ступеня, пов'язаних з біполярними розладами; короткочасне лікування (до 6 тижнів) вираженої агресії у пацієнтів з деменцією альцгеймерівського типу від помірного до тяжкого ступеня при існуванні загрози заподіяння шкоди собі чи іншим та при відсутності відповіді на нефармакологічні методи лікування (див. розділи «Спосіб застосування та дози» та «Особливості застосування»); симптоматичне короткострокове лікування (до 6 тижнів) вираженої агресії при розладах поведінки у дітей віком від 5 років та підлітків з розумовим розвитком нижче середнього або розумовою відсталістю, діагностованою за критеріями DSM-IV, у яких тяжкість агресивної або іншої деструктивної поведінки вимагає фармакологічного лікування.
Фармакологічне лікування повинно бути невід'ємною частиною комплексної програми лікування, що включає психологічну підтримку та виховні заходи.
Рекомендується, щоб рисперидон призначався фахівцем у галузі дитячої неврології, дитячої та підліткової психіатрії або лікарем, який має досвід лікування поведінкових порушень у дітей та підлітків.
но там и побочка огого.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 29 тра, 2025 14:20, всього редагувалось 2 разів.
rjkz написав:далеко...очень далеко не все американцы, даже кто действительно много зарабатывает, пытаются жить по средствам. Это для меня огромная загадка. Нафига, зарабатывая более чем прилично, тратить все в ноль и еще в долги влазить? А уж про то, что деньги могут делать деньги многие и не догадываются. "Ходят на работу, чтобы получать зарплату", деньги лежать мертвым грузом на чекинге в самом большом банке США (как у меня первые несколько лет, но мне простительно, в человеку, который прожил тут десятилетия или вообще родился - нет).
Перший чоловік моєї знайомої з US, страховий агент, коли в них розпочався банкопад, накрилась і його страхова компанія. Він деякий час пошукав роботу, ніхто його не взяв, перенавчатись він не хотів, рахунки вона потихеньку сплачувала, але казала важкувато було. В нього був у власності будинок та арсенал якоїсь зброї, він постійно шось зі зброї купляв. Одного разу вона приїхала додому, а він застрелився у своєму арсеналі, залишивши заповіт- будинок матері, арсенал дружині. Дружина не довго думаючи, продала всю зброю на аукціоні, цього вистачило на перший внесок у будівництво власного будинку, плюс закрить усі дірки по боргам.
Стосовно в якому статусі у 2022 приїхала її матір з України, ще не питав.
jump написав:Жителі кількох західних областей влаштовували втечі військовим з навчальних центрів та переправляли їх за кордон Такими послугами злочинної групи встигло скористатися 25 військовослужбовців. https://varta1.com.ua/news/zyteli-kilko ... 95518.html Вартість доправлення до відправного пункту з частини коливалася від 3 до 6 тис доларів США, а ціна безпосереднього перетину сягала 15 тис доларів США.
а кажуть що Україна найбідніша країна Європи, з найнижчими пенсіями, зарплатами і т.п.
- Зараз коли йдеш в магазин і чек 500-1000грн а торба на виході напівпуста; - на АЗС бенз по 1,5 євро літр і пробки кожен день на дорогах шалені - статті як по 10-20к баксів платят за перетин кордону.
якось це диссонує з найбіднішою країною Європи
.......... Смотрите, я действительно не совсем понимаю Вашего беспокойства или беспокойства абстрактных миллионеров.
Я уже отвечал на этот вопрос. И выделял красным (viewtopic.php?p=5859008#p5859008). "подрывает основу общественного договора, ...подобные призывы к солидарности и упорному труду звучат так пусто для многих, ...продолжающийся подъем крайне правых,... богатство дает вам слишком много власти для формирования политики, ...подрывает экономическую конкуренцию, ...разрывает социальную ткань". Или вы хотите, чтобы я указал на возможные практические последствия всего этого? Пост Xenon"а с военной ветки я привёл как практический пример.
Ну, были рЫволюции в истории. И к чему они приводят? Правильно, к тому, что богатых вешали на столбах. И что делают умные богатые? Правильно, всякие пособия, фудстемпы и прочие велферы, которые удерживают бездельников от агрессии.
Ну вот опять "бездельников"! Реднеки, которые привели к власти Трампа это бездельники? А все и всякие "пособия, фудстемпы и прочие велферы"... Пока есть на это "лишние" деньги. Во время Великого кризиса не хватало.
Ну так восстанут в очередной такой анголе, будет с несколько тысяч трупов и все по кругу.
Трупов бывает и сотни тысяч, а может быть и миллионы.
Единственное, что меня беспокоит в богатстве - это сращивание богатства и власти. То есть, ОЛИГАРХИЯ. И коррупция. Это мешает демократическим процессам и может действительно завести далеко. Как сейчас.
Вот вы и сами увидели одну из опасностей.
Или опять я что-то недопонял, простите тугодума, тогда просто изложите Вашу точку зрения.
Так а я что делаю? Только и излагаю свою точку зрения. А вы не тугодум. Скорее всего, просто другие проблемы и другие сегодняшние задачи. Соответственно, другое восприятие.
Вообще, Влад, Ваш земляк, когда-то давал ссылку на замечательную книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные", я практически полностью согласен с авторами.
Это кто? Я помню, что ссылку давали вы.
P.s.
Смотрите, отвечая на Ваши посты, я не всегда могу отвечать на ВСЕ аспекты, на которых Вы делаете акцент. Я когда-то писал почему. Да, я сам порой простыни пишу, но не спрашиваю у собеседника почему он не обратил внимание или не ответил на ту или иную часть поста.
Я не требую ответа на ВСЕ аспекты. И не спрашиваю, почему вы "не обратили внимание или не ответили на ту или иную часть поста". Меня просто удивляет, что вы часто отвечаете не на те вопросы, которые я поднимал, а пишите совсем о другом. Тут 2 варианта - или я неясно излагаю, или сказывается разное восприятие проблем (это может быть по разным причинам, начиная от собственного жизненного опыта и заканчивая разными сегодняшними проблемами и задачами). P.p.s. Если можно, почти личный вопрос - вы не хотели бы, чтобы ваши сыновья учились в Йеле?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 29 тра, 2025 15:08, всього редагувалось 3 разів.