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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Чет 29 тра, 2025 14:46
Всі яблука здали ще восени на сік по 50 копійок за кіло.
Ах, так - не сезон!
Нема де зберігати яблука і тому вони такі дорогі!
Ну давайте))
Починайте, як важко вирощувати яблука...
Ось тобі і бізнес ідея, купив хатинку з пів гектаром землі, садочок з яблуками, картопелька, овочехранилище, в травні відкопав- озолотився.
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Water
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Додано: Чет 29 тра, 2025 14:47
Wirująświatła написав:
Вчера ездил по делам мужиков вообще на улицах нет, как корова языком...
А ти шукала?
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Додано: Чет 29 тра, 2025 14:53
Water написав: Wirująświatła написав:
Вчера ездил по делам мужиков вообще на улицах нет, как корова языком...
А ти шукала?
ты waterkloset судя по интеллекту
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Wirująświatła
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Додано: Чет 29 тра, 2025 15:18
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Додано: Чет 29 тра, 2025 15:36
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Починайте, як важко вирощувати яблука...
А також картоплю, буряк, цибулю... - та, взагалі, ВСІ наші овочі і фрукти
думаю некому. все либо в зсу либо прячутся, либо выехали. Вчера ездил по делам мужиков вообще на улицах нет, как корова языком...
Так ви ж були на вулиці чи нє?
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