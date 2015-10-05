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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 470471472473
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 14:46

  Успіх написав:Бо там банани типу під ногами валяються, а не те що в нас по селах яблука... теж під ногами валяються :lol: :mrgreen:

Всі яблука здали ще восени на сік по 50 копійок за кіло.
Ах, так - не сезон!
Нема де зберігати яблука і тому вони такі дорогі!
Ну давайте))
Починайте, як важко вирощувати яблука...

Ось тобі і бізнес ідея, купив хатинку з пів гектаром землі, садочок з яблуками, картопелька, овочехранилище, в травні відкопав- озолотився.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 14:47

  Wirująświatła написав:Вчера ездил по делам мужиков вообще на улицах нет, как корова языком...

А ти шукала?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 14:51

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Однозначно - перемога!
желтые африканские огурцы? ням ням

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Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 14:53

  Water написав:
  Wirująświatła написав:Вчера ездил по делам мужиков вообще на улицах нет, как корова языком...

А ти шукала?

ты waterkloset судя по интеллекту
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 15:18

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 15:36

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Починайте, як важко вирощувати яблука...
А також картоплю, буряк, цибулю... - та, взагалі, ВСІ наші овочі і фрукти
думаю некому. все либо в зсу либо прячутся, либо выехали. Вчера ездил по делам мужиков вообще на улицах нет, как корова языком...
Так ви ж були на вулиці чи нє?
Faceless
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  #<1 ... 470471472473
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