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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 471472473474475>
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 14:46

  Успіх написав:Бо там банани типу під ногами валяються, а не те що в нас по селах яблука... теж під ногами валяються :lol: :mrgreen:

Всі яблука здали ще восени на сік по 50 копійок за кіло.
Ах, так - не сезон!
Нема де зберігати яблука і тому вони такі дорогі!
Ну давайте))
Починайте, як важко вирощувати яблука...

Ось тобі і бізнес ідея, купив хатинку з пів гектаром землі, садочок з яблуками, картопелька, овочехранилище, в травні відкопав- озолотився.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 14:47

  Wirująświatła написав:Вчера ездил по делам мужиков вообще на улицах нет, как корова языком...

А ти шукала?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 14:51

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Однозначно - перемога!
желтые африканские огурцы? ням ням

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Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 14:53

  Water написав:
  Wirująświatła написав:Вчера ездил по делам мужиков вообще на улицах нет, как корова языком...

А ти шукала?

ты waterkloset судя по интеллекту
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 15:18

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 15:36

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Починайте, як важко вирощувати яблука...
А також картоплю, буряк, цибулю... - та, взагалі, ВСІ наші овочі і фрукти
думаю некому. все либо в зсу либо прячутся, либо выехали. Вчера ездил по делам мужиков вообще на улицах нет, как корова языком...
Так ви ж були на вулиці чи нє?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 15:46

  Wirująświatła написав:
  Water написав:
  Wirująświatła написав:Вчера ездил по делам мужиков вообще на улицах нет, как корова языком...

А ти шукала?

ты waterkloset судя по интеллекту

6 помилок в одному реченні. :shock:
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 15:46

  Faceless написав:Так ви ж були на вулиці чи нє?
теперь уже не уверен.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 15:53

  Water написав:
  Успіх написав:Бо там банани типу під ногами валяються, а не те що в нас по селах яблука... теж під ногами валяються :lol: :mrgreen:

Всі яблука здали ще восени на сік по 50 копійок за кіло.
Ах, так - не сезон!
Нема де зберігати яблука і тому вони такі дорогі!
Ну давайте))
Починайте, як важко вирощувати яблука...

Ось тобі і бізнес ідея, купив хатинку з пів гектаром землі, садочок з яблуками, картопелька, овочехранилище, в травні відкопав- озолотився.
шо ви там одкапувати зібрались? Киньте це діло. Не надо лохматить бабушку :lol: бо нічо крім болі і уніженія воно вам не принесе :lol:
http://techhorticulture.com/sorok-yak-o ... -bukovyni/

https://ppu.biz.ua/index.php/statti/nas ... dobojivtsi
Якщо серйозно то для більш менш стабільного садівництва потрібен мир з росією і їхній ринок. Бо порахуєте яблуко по долару а на другий рік воно буде півдолара в супермаркеті а на закупці 25 центів)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 16:04

  rjkz написав:.........
1. Не обязатнльно говорить о менталитете. Я читаю Ваши посты и вижу себя несколько лет назад.
Это как раз то, о чём я написал в конце предыдущего поста - разность восприятия. :)
Я пишу о "важности профессии для общества", подразумевая важность для развития общества, а вы воспринимаете это как "престижность профессии". Согласитесь, что для развития общества/человечества овладение, к примеру, термоядерной энергией, или расшифровка генетического кода человека, или разработка относительно дешёвых способов межпланетных перелётов, или... несколько важнее того, насколько хорошо будет убрана улица. Хотя эта работа тоже нужна и важна.

2. По финансовой части - это финансовая сфера, финансовые компании, и компании, где есть финотделы.
Я спрашивал не об этом. "По финансовой части" могут быть разные работы, требующие разного уровня знаний и разной квалификации. Начиная от рядового бухгалтера, выполняющего рутинную работу. Для этого достаточно годичных курсов. А есть работы, требующие гораздо больших объёмов знаний и, возможно, опыта работы.

3. Про это не знаю. Знаю, что чтобы поступить в престижный вуз, надо быть не только сильным в науках, не только иметь финансовые возможности (можно взять студенческий лон и потом выплачивать хоть всю жизнь) но и иметь какие-то достижения в спорте и/или искусстве. Поэтому родители отдают детей на всякие секции/кружки/квадратики.
Вот и я об этом.
Не уверен, что Эйнштейн из бедной семьи сумел бы поступить в тот же Йель.
А успехи в спорте имеют мало общего с возможными будущими успехами в работе по приобретённой специальности.

И насчёт Йеля.
Уже писал, из лаборатории Резерфорда вышло 12 лауреатов Нобелевской премии. Сомневаюсь, что ещё хоть одна лаборатория может похвастать таким результатом, хотя лабораторий в мире много. Т.е. среда имеет значение не только для детей.
ЛАД
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