Додано: Чет 29 тра, 2025 16:04

rjkz написав: .........

1. Не обязатнльно говорить о менталитете. Я читаю Ваши посты и вижу себя несколько лет назад. .........1. Не обязатнльно говорить о менталитете. Я читаю Ваши посты и вижу себя несколько лет назад.

2. По финансовой части - это финансовая сфера, финансовые компании, и компании, где есть финотделы.

3. Про это не знаю. Знаю, что чтобы поступить в престижный вуз, надо быть не только сильным в науках, не только иметь финансовые возможности (можно взять студенческий лон и потом выплачивать хоть всю жизнь) но и иметь какие-то достижения в спорте и/или искусстве. Поэтому родители отдают детей на всякие секции/кружки/квадратики.

Это как раз то, о чём я написал в конце предыдущего поста - разность восприятия.Я пишу о "важности профессии для общества", подразумевая важность дляобщества, а вы воспринимаете это как "престижность профессии". Согласитесь, что для развития общества/человечества овладение, к примеру, термоядерной энергией, или расшифровка генетического кода человека, или разработка относительно дешёвых способов межпланетных перелётов, или... несколько важнее того, насколько хорошо будет убрана улица. Хотя эта работа тоже нужна и важна.Я спрашивал не об этом. "По финансовой части" могут быть разные работы, требующие разного уровня знаний и разной квалификации. Начиная от рядового бухгалтера, выполняющего рутинную работу. Для этого достаточно годичных курсов. А есть работы, требующие гораздо больших объёмов знаний и, возможно, опыта работы.Вот и я об этом.Не уверен, что Эйнштейн из бедной семьи сумел бы поступить в тот же Йель.А успехи в спорте имеют мало общего с возможными будущими успехами в работе по приобретённой специальности.И насчёт Йеля.Уже писал, из лаборатории Резерфорда вышло 12 лауреатов Нобелевской премии. Сомневаюсь, что ещё хоть одна лаборатория может похвастать таким результатом, хотя лабораторий в мире много. Т.е. среда имеет значение не только для детей.