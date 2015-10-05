Та я знаю, спершу у яму пару тон перетаскай, потім усю зиму перебирай шо погнило.
https://ppu.biz.ua/index.php/statti/nashi-roboty/174-skhovishche-yabluk-v-s-nedobojivtsi Якщо серйозно то для більш менш стабільного садівництва потрібен мир з росією і їхній ринок. Бо порахуєте яблуко по долару а на другий рік воно буде півдолара в супермаркеті а на закупці 25 центів)
Нахалєри вам ті москалі? Увесь світ їсть яблука, а тут москальського ринку нема і яблука нема куди дівать. Москалі шо, якісь окремі сорти яблук споживають?
Садівники кажуть, що для них завжди був відкритий російський ринок. Після подій 2014 року він, відповідно, закрився. Це б нічого, але ж сорти у садках підібрані саме під нього. Інші ринки – інші сорти яблук. І для фермерів це виклик. Потрібно міняти дерева.
Всё это хорошо. Но почему в прошлом году цена была от 15 грн., а сейчас от 70? С РФ не торговали ни в прошлом, ни в позапрошлом году. Каких-то заметных потерь территории тоже не было.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/yabl ... XtffO.html Вже покійний тесть зберігав з восени яблука(в основному сорт Семеренко) у пакетах, які наповнював яблуками та вуглекислотою, герметично зав`язував в декілька пакетів+вуглекислота. Пакети у підвал на дачі. До весни декілька яблук були пошкодженими, інші практично такіж самі.